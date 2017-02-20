Византийская философия - Том 11 - Smaragdos Philocalias

Тема промысла Бога о мире — одна из ключевых в философии поздней античности — была общей для языческих и христианских мыслителей.

В этом отдавали себе отчет и сами христиане.

Так, апологет II в. Иустин, первый среди христиан заслуживший имя «философа», в разговоре с Трифоном-иудеем сходится со своим собеседником в том, что все рассуждения философов (речь идет о философах языческих) имеют своим предметом единовластие Бога и Его промысл, как и Закон и Пророки, хотя уточняет, что отнюдь не все языческие философы придерживались по этому поводу верного учения.

Климент Александрийский писал, что философия, которая согласна с христианской традицией, признает и утверждает промысл.

Впрочем, и сама истинная философия была дана эллинам по промыслу Божию.

Григорий Исаакович Беневич - Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника

СПб.: РХГА, 2013.— 315 с.

ISBN 978-5-88812-565-6

Серия Византийская философия, Том 11

Григорий Беневич - Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника - Содержание

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ О ПРОМЫСЛЕ ОТ ПЛАТОНА ДО ПОЗДНЕГО НЕОПЛАТОНИЗМА

1. Промысл в языческой философии и эллинистическом иудаизме до начала III в.

1.1. Платон и Аристотель

1.2. Стоики

1.3. Средний платонизм

1.4. Филон Александрийский и Иосиф Флавий

2. Промысл в раннехристианской литературе

2.1. Ранние апологеты

2.2. Св. Ириней Аионский

2.3. Св. Климент Александрийский

2.4. Ориген

3. Промысл и фатум в неоплатонизме

3.1. Плотин

3.2. Ямвлих

3.3.Гиерокл

3.3 Прокл

3.4. Поздний неоплатонизм

ГЛАВА II ПРОМЫСЛ В ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ IV-VII ВВ.

1. О промысле у христианских авторов до прп. Максима

1.1. Свт. Немесий Эмесский

1.2. Евагрий Понтийский

1.3. Пс.-Дионисий

2. Промысл у Максима Исповедника

2.1. Учение о промысле прп. Максима и его источники

2.2. Промысл и Суд у прп. Максима

2.3. Предведение, предопределение и учение о промысле0

ГЛАВА III О ПРОМЫСЛЕ ПОСЛЕ ПРП. МАКСИМА

1. Прп. Иоанн Дамаскин

2. Промыса и фатум в контексте византийской культуры XI—XII вв.

ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПС-ПЛУТАРХ

О судьбе 231

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ

Главы о промысле из трактата «О природе человека»

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения и русские названия, принятые для произведений Максима Исповедника (источники и переводы)

Сокращения, принятые для некоторых изданий

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛИ

SUMMARY

Григорий Беневич - Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника