Беневич - Краткая история промысла - Smaragdos Philocalias
Византийская философия - Том 11 - Smaragdos Philocalias
Тема промысла Бога о мире — одна из ключевых в философии поздней античности — была общей для языческих и христианских мыслителей.
В этом отдавали себе отчет и сами христиане.
Так, апологет II в. Иустин, первый среди христиан заслуживший имя «философа», в разговоре с Трифоном-иудеем сходится со своим собеседником в том, что все рассуждения философов (речь идет о философах языческих) имеют своим предметом единовластие Бога и Его промысл, как и Закон и Пророки, хотя уточняет, что отнюдь не все языческие философы придерживались по этому поводу верного учения.
Климент Александрийский писал, что философия, которая согласна с христианской традицией, признает и утверждает промысл.
Впрочем, и сама истинная философия была дана эллинам по промыслу Божию.
Григорий Исаакович Беневич - Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника
СПб.: РХГА, 2013.— 315 с.
ISBN 978-5-88812-565-6
Серия Византийская философия, Том 11
Григорий Беневич - Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника - Содержание
ОТ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ О ПРОМЫСЛЕ ОТ ПЛАТОНА ДО ПОЗДНЕГО НЕОПЛАТОНИЗМА
1. Промысл в языческой философии и эллинистическом иудаизме до начала III в.
1.1. Платон и Аристотель
1.2. Стоики
1.3. Средний платонизм
1.4. Филон Александрийский и Иосиф Флавий
2. Промысл в раннехристианской литературе
2.1. Ранние апологеты
2.2. Св. Ириней Аионский
2.3. Св. Климент Александрийский
2.4. Ориген
3. Промысл и фатум в неоплатонизме
3.1. Плотин
3.2. Ямвлих
3.3.Гиерокл
3.3 Прокл
3.4. Поздний неоплатонизм
ГЛАВА II ПРОМЫСЛ В ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ IV-VII ВВ.
1. О промысле у христианских авторов до прп. Максима
1.1. Свт. Немесий Эмесский
1.2. Евагрий Понтийский
1.3. Пс.-Дионисий
2. Промысл у Максима Исповедника
2.1. Учение о промысле прп. Максима и его источники
2.2. Промысл и Суд у прп. Максима
2.3. Предведение, предопределение и учение о промысле0
ГЛАВА III О ПРОМЫСЛЕ ПОСЛЕ ПРП. МАКСИМА
1. Прп. Иоанн Дамаскин
2. Промыса и фатум в контексте византийской культуры XI—XII вв.
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПС-ПЛУТАРХ
О судьбе 231
ПРИЛОЖЕНИЕ II
НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ
Главы о промысле из трактата «О природе человека»
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Сокращения и русские названия, принятые для произведений Максима Исповедника (источники и переводы)
Сокращения, принятые для некоторых изданий
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛИ
SUMMARY
Григорий Беневич - Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника
Наличие учения о промысле оказывается общим знаменателем позднеантичной философии (по крайней мере, некоторых ее важнейших школ) и библейского откровения.
Учение о промысле и фатуме у языческих философов достаточно хорошо исследовано, и существуют как многочисленные работы по отдельным авторам и школам, так и обобщающие исследования по этой теме. Имеются труды о промысле и у некоторых христианских авторов. Тем не менее, представляется чрезвычайно важным и интересным хотя бы кратко обозреть историю представлений о промысле на протяжении всей истории античной и позднеантичной философии — как у языческих, так и у христианских авторов. Горизонтом настоящего исследования выбрано учение Максима Исповедника, которому принадлежит одна из последних крупных разработок этой темы среди христианских философов поздней античности. Учение о промысле у прп. Максима уже привлекало внимание исследователей. Однако оно не было изучено в широком контексте как языческой, так и христианской мысли, с учетом большой исторической перспективы этой темы.
Наличие множества исследований, посвященных теме промысла в античной философии, позволяет нам лишь кратко обобщить существующие работы по истории промысла у авторов до прп. Максима, чтобы уделить большее внимание его непосредственным предшественникам, а затем его учению и судьбе его мысли, посвященной этой теме. Исследование учения о таком общем с языческой философией понятии, как промысл у прп. Максима, позволит лучше понять характер восприятия и трансформации им и рядом других христианских авторов предыдущей философско-богословской традиции при переходе от поздней античности к средневековью, в котором промысл по-прежнему остается одной из важнейших тем.
Учению о промысле Божием справедливо отводилось важное место в русской дореволюционной богословской науке. Эти исследования в настоящее время необходимо расширить и существенно уточнить, имея в виду, с одной стороны, современное понимание значения истории взаимодействия христианской мысли и языческой философии, а с другой — малоисследованных до недавнего времени авторов, имеющих, как теперь признано, принципиальное значение для истории православного богословия, в первую очередь, Максима Исповедника и ряд других, например, Евагрия Понтийского. Именно синтез прп. Максима является одной из вершин православного богословия, так что догматическое учение о промысле Божием, как и его (учения) философские аспекты, без знания этой перспективы невозможно адекватно понять и изложить. А потому повторять учение о промысле, как оно излагается у архиеп. Макария (Булгакова), сегодня явно недостаточно, как нельзя считать справедливой в отношении православной богослов-ско-философской традиции и другую тенденцию — забвения и маргинализации этой темы.
Принято считать, что, в отличие от языческих философов, христианские мыслители отвергли «фатум», который играл большую роль и в античной, и в позднеантичной культуре и философии, так что при наличии общего знаменателя в учении о промысле языческой и христианской философии, два течения мысли поздней античности расходятся поданному вопросу именно в этом пункте. В самом деле, существуют многочисленные сочинения христианских авторов, направленные против учения о фатуме (особенно в контексте полемики с астрологией) и противопоставляющие ему промысл Божий. Однако картина трансформации христианами парадигмы языческой философии, относящейся к проблематике промысла и фатума, представляется более сложной. Какие альтернативы, наряду с отрицанием фатума, были предложены христанскими мыслителями, станет ясно из разбора наследия прп. Максима и ряда христианских авторов, предшествовавших ему.
В актуальности проблематики, связанной с промыслом, не приходится сомневаться — достаточно вспомнить, какую важную роль в массовом сознании современного мира (а не только древнего и средневекового) играет астрология, споры вокруг которой неотделимы от темы промысла и фатума. А если иметь в виду, что понимание промысла связано с детерминизмом, причинностью и свободой, то станет ясно, что «промысл» и «фатум» как философские темы представляют отнюдь не музейный интерес: связанная с ними проблематика остается и поныне актуальной, хотя в отечественной философии и богословии этой теме, в отличие от темы фатума-судьбы, уделяется незаслуженно малое внимание.
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