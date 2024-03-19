Бенвер - Как понимать пророчества о конце времен - Майлз - Схемы пророчеств

Диспенсационализм! За последние несколько десятилетий интерес к пророчествам о последнем времени заметно поутих (за исключением кратковременных всплесков, вызванных обострением ближневосточных проблем). Для Тела Христова эта тенденция пагубна. Мы лишились возможности понимать настоящее, правильно истолковывать то, что происходит здесь и сейчас, поскольку понимание будущего всегда влияет на наши действия в настоящем. Пренебрежение Божьими откровениями о грядущих временах искажает и размывает наше понимание настоящего.

Пол Бенвер - Как понимать пророчества о конце времен - Комплексный подход

«Библия для всех» Санкт-Петербург 2013 г. - 348 c.

ISBN 978-5-7454-1312-4 Пол Бенвер - Как понимать пророчества о конце времен - Комплексный подход - Содержание

Список схем и таблиц

Предисловие Введение: Жизненная важность библейских пророчеств Часть первая: Понимать основы библейского пророчества 1. Толкование библейского пророчества

2. Завет с Авраамом

3. Палестинский, Давидов и новый заветы Часть вторая: Понимать основные точки зрения на библейское пророчество 4. Диспенсационализм и богословие заветов

5. Премилленаризм

6. Церковь и народ израильский

7. Амилленаризм

8. Постмилленаризм

9. Претеризм

10. Царство Божье

11. Обзор грядущих событий Часть третья: Понимать грядущие пророческие события 12. Претрибулационизм

13. Посттрибулационизм

14. Прочие учения о восхищении • Частичное восхищение • Мидтрибулационизм • Восхищение до гнева

15. Семидесятая седмина Даниила (период скорби)

16. Грядущие суды и воскресения

17. Грядущее Царство Божье Часть четвертая: Понимать будущее отдельного человека 18. Смерть и промежуточное состояние

19. Окончательное вечное состояние Часть пятая: Приложения Приложение 1: Обзор книги Откровение

Приложение 2: Проповедь на Елеонской горе (Матфея 24-25)

Приложение 3: Некоторые определения

Приложение 4: Пророчества Даниила

Пол Бенвер - Как понимать пророчества о конце времен - Четыре принципа верного толкования

В свете всего вышесказанного, рассмотрим четыре принципа здравого толкования библейского пророчества.

1. Толкуйте пророческие тексты буквально ( sic! - прим. eshatos - один из принципов фундаментализма!)

Из всех принципов толкования пророчеств этот - самый главный. Но что имеется в виду под буквальным толкованием, ведь всем понятно, что многие пророческие тексты полны символов и образов? При буквальном толковании мы толкуем отрывок Писания так же, как любое литературное произведение и даже простой разговор.

Например, если я скажу вам, что только что видел на улице трех коричневых псов, вы поймете меня буквально. Вы не станете искать в моих словах скрытый смысл, но примете, что я видел трех (не пять) коричневых (не черных) псов (не котов) на улице (не в парке). В обычной жизни отказ от буквального понимания означает полную неразбериху и бессмысленность всякого разговора. Наш подход к пророческому слову следует той же логике.

Буквальный метод толкования - это метод, при котором каждому слову присваивается то же самое значение, какое оно имеет в обычной, повседневной, общеупотребительной речи. ...Это называется истори-ко-грамматическим подходом к толкованию, то есть, значения слов обуславливаются грамматическими и историческими причинами [1]

«Чтобы выявить обычные, общеупотребительные значения слов библейского языка, - пишет Пол Тэн, - необходимо учитывать соответствующие правила грамматики и риторики, а также фактические данные библейской истории и культуры» [2]

Буквальное толкование опирается на предпосылку, что Бог, желая, чтобы люди Его понимали, использовал для Своего откровения обычные правила человеческого общения.

При буквальном толковании учитывается, что и в обычной человеческой речи, и в Писании используется такой способ выражения как речевые фигуры. Например, если бы я сказал вам: «Как-то вечером я сидел на заднем дворе, и там были миллионы комаров», - вы немедленно узнали бы в слове «миллионы» фигуру речи (в данном случае, гиперболу). Конечно, я не считал комаров, я просто хотел сказать, что их было много. Вы поняли бы мое высказывание в соответствии с обычным словоупотреблением. Если человек говорит: «Я замерзаю!»,- мы воспринимаем его слова в обычном смысле. Мы не думаем, что температура его тела упала до 0 градусов Цельсия, просто ему очень холодно. Таким образом, буквальное толкование - это не то же самое, что «буквализм», или «механистический подход к языку», игнорирующий символы образную речь. В свете того, что в пророчествах есть много символов и речевых фигур, необходимо дать более точное определение буквального (нормального, обычного, привычного) подхода к толкованию.

Буквальное толкование - это основной, базовый подход к толкованию библейских пророчеств. Говоря в целом, буквальное толкование - это герменевтическая система, в основе которой лежит историко-грамматический метод толкования. {Герменевтика - это наука о толковании Библии, устанавливающая законы и принципы отыскания смысла текста Писания). Приступая к толкованию пророческого текста, необходимо в первую очередь взглянуть на него с точки зрения обычного словоупотребления и обычных правил толкования, не ища ни образного, ни мистического смысла.

Один автор призывает толкователей Писания «выбрать отправной пункт, и этот отправной пункт - понимание документа в соответствии с обычными, принятыми, традиционными нормами речи, что включает, среди всего прочего, и простоту понимания» [3] . Например, когда Бог обещал Аврааму и его потомкам землю Ханаанскую в вечное наследие, а также что Он будет их Богом (Быт. 17:8), как надо толковать этот отрывок? Согласно буквальному толкованию, здесь Бог дает обещание о земле и об отношениях с Ним. При буквальном толковании мы воспринимаем отрывок, как есть, не ища скрытого смысла, поскольку в самом отрывке нет ничего, что побуждало бы нас к этому.

Этот общий подход служит основой для здравого толкования Писания. И все же это далеко не все, как отмечает Эллиотт Джонсон:

Мы обнаружили, что принцип языковой нормы должен быть общим принципом, однако, общий принцип не может предписывать конкретного значения или значений. Общий принцип может лишь указывать на общие смысловые пределы того или иного текста. Таким образом, буквальное толкование, в строгом смысле слова, следует определить как систему смысловых пределов. Эта система основана на общем принципе... что любой текст должен последовательно толковаться в рамках своего контекста. Например, слово «змей» в обычном смысле слова означает животное, и только животное. Однако эта языковая норма вовсе не предписывает, что слово «змей» в Бытие 3:14 может означать только животное. И все же буквальный подход к толкованию предполагает, что сначала надо признавать в змее только животное. Затем мы рассматриваем ближайший и широкий контекст и ищем дополнительные указания на возможные смыслы. Змей разговаривает (3:1-5) и рассуждает как враг Божий. Поэтому согласно буквальному толкованию змей - не только животное, но и враг Божий... Ценность буквального подхода, таким образом, в том, что он подчеркивает нормативную роль контекстов при выявлении возможных смыслов и определяет нормативную практику толкования. Вот почему такой подход исключает идеи, не вытекающие из самого текста [4]

Именно поэтому при толковании пророческих текстов важно придерживаться буквального подхода. Без него обосновать правильность того или иного толкования просто невозможно. В противном случае высшей инстанцией становится сам толкователь. Если в Бытие 17:8 фраза «земля Ханаанская» означает не конкретное место на Ближнем Востоке, то что она означает? Небеса, церковь? Такие толкования могут быть лишь результатом привнесения в Бытие 17:8 смысла, отсутствующего в тексте. Но при таком аллегорическом или иносказательном подходе толкование уже не привязывается к фактам, а становится плодом творческого воображения толкователя.

Итак, базовым, основным подходом к толкованию пророчеств в Библии должен быть буквальный подход. Затем в пределах этого буквального толкования мы внимательно всматриваемся в конкретные слова и фразы. Следует ли понимать это слово буквально или символически? Иногда ответ приходит сам собой.

В Иоанна 1:28 говорится, что Иоанн Креститель крестил в Иордане. Здесь с толкованием не возникает никаких трудностей. Когда в следующем стихе появляется фраза «Агнец Божий», мы тоже легко понимаем, о чем идет речь. Нам понятно, что слово «агнец» использовано в переносном смысле, чтобы сообщить нечто о реальном человеке, Иисусе из Назарета. В пророчестве Исайи: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11:1) мы видим образное описание реальной исторической личности - Иисуса Христа. «Таким образом, необходимо отметить, что буквальный подход к толкованию вовсе не отрицает существования образного языка. Буквальное толкование отрицает лишь то, что образный язык должен уничтожать буквальные истины, которые доносятся с помощью этих образов. Через образы нам открывается буквально воспринимаемая истина» [5]

Символы - прекрасное средство выразительности. Символы доносят истину точно и наглядно. В 11 главе Откровения апостол Иоанн мог бы потратить несколько страниц на описание духовно-нравственного состояния Иерусалима.

Но он назвал его «Содом и Египет». Мгновенно в нашем сознании возникают яркие образы того, что апостол хотел сказать.

[1] J. Dwight Pentecost, Things to Come (Grand Rapids: Dunham, 1964), 9. [2] Paul Tan, The Interpretation of Prophecy (Winona Lake, Ind.: BMH, 1974), 29. [3] Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, 3d rev. ed. (Grand Rapids: Baker, 1973), 121. [4] Elliott Е. Johnson, "Premillennialism Introduced: Hermeneutics," in A Case for Pre-millennialism, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 17. [5] Pentecost, Things to Come, 13.