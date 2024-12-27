Телевидение изменило наше восприятие и вместе с этим наш мир. Каждый человек по-своему воспринимает действительность, информацию, отношения и чувства, благодаря чему и создается его индивидуальный мир. Через образы действительности, музыку, действия и через созданные ими миры, распространению которых способствует телевидение, мы, люди телевидения, можем взять то, что предлагается нам через «квадратный глаз» телевизора, в свой собственный маленький мир. Пожалуй, это - интересно, так как это вносит жизнь в наш собственный «микромир». И когда мы сопоставляем себя с далёкими континентами и живущими там людьми, с их окружающей средой, культурой, религией и с их особенностями, то это расширяет наш собственный кругозор и наши знания. То же самое касается и новостей со всего мира, репортажей на самые различные темы, пользующихся большим успехом спортивных передач и спортивных трансляций, а также всего остального, от чего мы спокойно могли бы отказаться, так как это нас ничему не учит, и с нами ничего бы не случилось, если бы мы это не посмотрели.

Говоря об этом, я имею в виду фильмы, несущие насилие, мягкое порно1, поверхностные ток-шоу, рекламные передачи, которые направлены на то, чтобы склонить нас исключительно к потреблению, а также современные передачи, в которых показывается преимущественно секс, насилие, игра на нервах и сцены, унижающие человеческое достоинство. Кроме того, мне на ум приходят различные передачи на тему сексуальности или отношений мужчины и женщины, которые изображаются весьма односторонне. В этих передачах дела представляются так, словно самым нормальным явлением в мире является то, что мужчина встречает женщину и сразу же после этого ищет удобного случая, чтобы вступить с ней в сексуальные отношения. Почти в каждом детективе, в каждом художественном фильме, которые снимаются сегодня и предлагаются телевизионной аудитории, речь ведётся хотя бы об одном коитусе2 или намёке на него. Обобщая, можно сказать следующее: «Знание телевизионных программ и различных типов телепередач многое говорит об интеллектуальном уровне и области интересов того или иного лица, а также о виде и способе его времяпровождения»3. Тот, кто отказывается от вульгарных ток-шоу, от игровых шоу, от любых вариантов реального телевидения (передачи о различных катастрофах, шоу для заинтересованных в эмоциях зрителей и всякой прочей чепухи) действует себе во благо. Такие люди не должны оправдываться, если на работе или в школе к ним относятся с насмешкой, поскольку они не знают, о чём говорят другие. Совсем по-другому, конечно, обстоит дело с политическими программами, дебатами, комментариями, литературными экранизациями, репортажами на актуальные темы и т.д. К ним необходимо обращаться в зависимости от интересов. Если уже в начале своего эссе4 я выражаю своё отношение к содержанию телевизионных программ, то только для того, чтобы открыто сказать читателям, что я об этом думаю. Далее этот предвосхищаемый результат будет аргументироваться и обсуждаться. Тому, кто желает сам составить свое мнение, я бы рекомендовал обратить внимание на критические страницы еженедельника ״Der Spiegel“ и соответствующую «колонку СМИ» в фельетоне der FAZ (die Frankfurter Allgemeine Zeitung). Здесь можно узнать, что сейчас актуально и как развивается и производится отрасль СМИ5.

Клаус Рудольф Бергер - Телевидение - окно в мир или наркотик?

Перевод с немецкого. - Издательство Логос, Германия, 2004. – 64 с.

ISBN 3-933828-228

Клаус Рудольф Бергер - Телевидение - окно в мир или наркотик? – Содержание

Предисловие

1. «Большой брат видит всё!»

1.1 Преодоление информационного потока

1.2 Влияние через СМИ

1.3 У гроза детству

1.4 Исчезновение действительности

1.5 Изменение личности

2. Мы, «люди телевидения»

2.1 Насилие и агрессия - вина телевидения?

2.2 Непристойность - тоже по телевидению?

2.3 Телевидение - окно в мир или наркотик?

3. От книжной культуры к видеокультуре

3.1 О сущности книги и значении чтения

3.2 Потери из-за видеокультуры

3.3 Библия как «книга жизни»

4. Смотреть телевизор осознанно и избранно

4.1 Выбор программ!

4.2 Не смотреть телевизор молча!

4.3 Научиться выключать телевизор!

4.4 Ответственность за видеопросмотр, за видеоперенасыщение

Примечания