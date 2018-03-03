Словарь дает такое определение биологических рудиментов: "...деге­нерировавшие или недостаточно развитые органы или структуры, используе­мые не в полной мере или совсем не используемые организмом, имевшие на ранних стадиях важные функции". Со времен Дарвина ученые считали, что все животные и растения должны иметь множество органов, которые явля­ются "рудиментарными", другими словами, органов, оставшихся от эволюци­онной истории. Если принять неодарвинскую теорию эволюции за факт, то для того, чтобы отнести орган к рудиментарным, достаточно посчитать его функцию незначительной или совсем не найти его значения для организма. Как только ученым не удается определить функцию органа в организме, его считают рудиментом. Поэтому не удивительно, что с ростом научных знаний и исследований список таких органов становится все меньше. Но до сих пор концепция рудиментарных органов и близкая к ней теория гомологичных ор­ганов до сих пор используется для доказательств неодарвинской теории эво­люции. Эти устаревшие и нещадно критикуемые теории постоянно всплыва­ют в исследованиях современной молекулярной биологии. Мы постоянно встречаем ссылки на рудиментарные и гомологичные белки, но корень спо­ров остается все тем же и по прежнему влечет за собой те же вопросы.

Что касается гомологичных органов, то что же в действительности показывает наличие практически идентичных органов или белков у двух раз­личных организмов? Какой вывод мы можем сделать, если встретим рази­тельное сходство или отличие у двух совершенно разных организмов? На­сколько состоятельны наши выводы относительно толкования эволюционно­го значения сходств и различий разных организмов? Какое эволюционное значение имеют гомологичные или рудиментарные органы, если разительные сходства органов совершенно несходных животных (глаза осьминога и мле­копитающих), могут быть категорически определены в разряд "конвергирую­щей эволюции"? И к какой категории мы должны отнести недоразвитые мо­лочные железы самцов млекопитающих: к гомологичным или рудиментар­ным органам?

В этой книге профессор Джерри Бергман и Джордж Хоув попытались осветить эти и некоторые другие вопросы. Но ответы, которые они нашли, могут не найти отклика у тех, кто имеет свой, достаточно предвзятый взгляд на происхождение жизни. Большинство ученых полагает a priori, что все выводы должны подходить к теории, даже если они несколько "притянуты". Тем, кто прочтет книгу, станет понятно, что доктор Бергман и доктор Хоув исходили не из привычных положений классической неодарвинской теории эволюции. Читатель, которого не смутит такое вольнодумство, сможет оце­нить, на какие размышления наводит критика привычной теории рудиментарных органов.