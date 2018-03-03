Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бергман - Хоув - Рудиментарные органы: зачем они нужны

Бергман Джерри, Хоув Джордж Рудиментарные органы: зачем они нужны
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Reference, Religious Studies Atheism
Словарь дает такое определение биологических рудиментов: "...деге­нерировавшие или недостаточно развитые органы или структуры, используе­мые не в полной мере или совсем не используемые организмом, имевшие на ранних стадиях важные функции". Со времен Дарвина ученые считали, что все животные и растения должны иметь множество органов, которые явля­ются "рудиментарными", другими словами, органов, оставшихся от эволюци­онной истории. Если принять неодарвинскую теорию эволюции за факт, то для того, чтобы отнести орган к рудиментарным, достаточно посчитать его функцию незначительной или совсем не найти его значения для организма. Как только ученым не удается определить функцию органа в организме, его считают рудиментом. Поэтому не удивительно, что с ростом научных знаний и исследований список таких органов становится все меньше. Но до сих пор концепция рудиментарных органов и близкая к ней теория гомологичных ор­ганов до сих пор используется для доказательств неодарвинской теории эво­люции. Эти устаревшие и нещадно критикуемые теории постоянно всплыва­ют в исследованиях современной молекулярной биологии. Мы постоянно встречаем ссылки на рудиментарные и гомологичные белки, но корень спо­ров остается все тем же и по прежнему влечет за собой те же вопросы.
Что касается гомологичных органов, то что же в действительности показывает наличие практически идентичных органов или белков у двух раз­личных организмов? Какой вывод мы можем сделать, если встретим рази­тельное сходство или отличие у двух совершенно разных организмов? На­сколько состоятельны наши выводы относительно толкования эволюционно­го значения сходств и различий разных организмов? Какое эволюционное значение имеют гомологичные или рудиментарные органы, если разительные сходства органов совершенно несходных животных (глаза осьминога и мле­копитающих), могут быть категорически определены в разряд "конвергирую­щей эволюции"? И к какой категории мы должны отнести недоразвитые мо­лочные железы самцов млекопитающих: к гомологичным или рудиментар­ным органам?
В этой книге профессор Джерри Бергман и Джордж Хоув попытались осветить эти и некоторые другие вопросы. Но ответы, которые они нашли, могут не найти отклика у тех, кто имеет свой, достаточно предвзятый взгляд на происхождение жизни. Большинство ученых полагает a priori, что все выводы должны подходить к теории, даже если они несколько "притянуты". Тем, кто прочтет книгу, станет понятно, что доктор Бергман и доктор Хоув исходили не из привычных положений классической неодарвинской теории эволюции. Читатель, которого не смутит такое вольнодумство, сможет оце­нить, на какие размышления наводит критика привычной теории рудиментарных органов.

Бергман Джерри, Хоув Джордж - Рудиментарные органы: зачем они нужны

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 1997 - 112 с.
ISBN: 0-940384-09-4

Бергман Джерри, Хоув Джордж Рудиментарные органы: зачем они нужны - Содержание

Предисловие доктора Дэвида Ментона
Предисловие доктора В. Райта
Введение
ЧАСТЬ I. Общий обзор идеи остаточных органов
  • Определения и мнение эволюционистов
  • Органы, которые считали остаточными
  • Зачаточные или остаточные?
  • Дарвин и Вайдершайм об остаточных органах
  • Историческое значение остаточных органов как "доказательства" макроэволюции и серьезной "проблемы" для креационизма
  • Как остаточные органы рассматриваются в учебниках
  • Может, мы погоняем дохлую лошадь?
  • Понятие остаточных органов — аргумент против веры в разумный замысел
  • Дистелеология — эволюционное богословие
  • Мешает ли теория остаточных органов исследованиям?
  • Четыре типа так называемых остаточных органов
  • У "бесполезных" органов обнаружились функции
  • Очень сложно доказать бесполезность органа
  • Исчезнет ли структура, если она действительно бесполезна?
  • Не противоречит ли эволюция сама себе в предсказаниях относительно рудиментов?
  • Доказывают ли остаточные органы что-нибудь?
  • Обсуждение остаточных органов в популярной литературе — бессмертность ламаркизма
  • Мутационный взгляд на возникновение остаточных органов
  • Могут ли спонтанные мутации объяснить появление новых органов?
  • Отрицательная аллометрия и остаточные органы
  • Панмиксия и обратный отбор как объяснение исчезновения остаточных органов
  • "Закон" материальной компенсации и остаточные рудименты
  • Некоторые из так называемых остаточных органов могут быть частью плана развития
  • Теория кодирования и органы, ошибочно названные "остаточными"
  • Все ли кодовые пакеты созданы одновременно?
  • Принцип распада и некоторые предполагаемые остаточные рудименты
  • Принцип избыточности
  • Гомология и афанизия
  • Вопрос назначения
  • Отсутствие зарождающихся органов — большая проблема макроэволюции
  • Остаточные органы — тест на истинность теории происхождения жизни
ЧАСТЬ II: Для чего нужны «бесполезные органы»?
  • Копчик считается рудиментом
  • Функции копчика
  • Есть ли хвост у человеческого зародыша?
  • Действительно ли существовали хвостатые младенцы?
  • Описание миндалин и аденоидов
  • Клеймо рудиментарности и удаление миндалин
  • Что нам известно о функциях миндалин
  • Описание червеобразного отростка
  • Аппендикс и связанные с ним проблемы
  • Эволюционные ряды аппендикса запутывают происхождение видов
  • Слепая кишка, целлюлоза и аппендикс
  • Аппендикс, антитела и выживание после лучевой болезни
  • Аппендикс — часть лимфатической системы
  • Возможная связь между злокачественными новообразованиями и отсутствием аппендикса
  • Удаление аппендикса и происхождение человека
  • Вилочковая железа
  • Описание вилочковой железы
  • Функции вилочковой железы
  • Описание шишковидной железы — еще одного предполагаемого остаточного органа
  • На функции эпифиза проливается свет
  • Шишковидная железа и производство мелатонина
  • Циркадные ритмы и работа шишковидной железы
  • "Мигательная перепонка" человеческого глаза — полулунная складка
  • Брови и ресницы когда-то считали рудиментами
  • Ушные мышцы
  • "Дарвиновы узлы" человеческого уха
  • Грудные железы, соски и околососковые кружки у мужчин
  • Соски у мужчин и строение эмбриона
  • Многососковость и молочные железы на неположенных местах
  • А как же желточный мешок зародыша человека?
  • Удачно ли сконструирована глотка человека?
  • "Гусиная кожа" и волосяной покров на теле — рудименты ли они?
  • Бесполезен ли волосяной покров на теле?
  • Рудиментарность вариантов строения мышц и костей
  • Зуб мудрости (третий коренной)
  • Рудиментарны ли шпоры некоторых змей?
  • Тазовые кости китов
  • Что говорит о китах хроника окаменелостей
  • Кости задних конечностей у китов
  • Зубы у эмбрионов кита
  • Малоберцовые кости лошадей
  • Слепые животные пещер
  • Почему жители пещер слепы
  • Есть ли рудименты у растений?
  • Химическая приманка для пыльцовых трубок
В заключение
ЛИТЕРАТУРА

Бергман Джерри - Хоув Джордж - Рудиментарные органы: зачем они нужны - Введение

Сторонники макроэволюции считают, что в процессе эволюции неко­торые органы животных потеряли свои функции либо частично, либо полно­стью. Такие "остаточные рудиментарные органы" растений, животных, чело­века считаются структурами, имевшими определенные функции в прошлом, но в данное время организму они не нужны, и в процессе эволюционных из­менений стали нефункциональными. Часть сторонников макроэволюции по­лагают, что такие изменения были вызваны естественным отбором генных мутаций (неодарвинизм), а другие — что коренные изменения возникали быстро, через различные интервалы на протяжении всей геологической ис­тории (концепция точечного равновесия).
Остаточные рудименты иногда сравнивают с компьютерами старых поколений, на смену которым приходит новая техника, работающая во много раз быстрее и эффективнее. Но организм — не машина, нельзя заменить "устаревший орган" так же, как заменяется деталь. И устаревшие структу­ры, то есть рудименты, остаются лишь своеобразным напоминанием о их прежних функциях.
Вплоть до недавнего времени остаточные рудименты считали серьез­ным доказательством макроэволюции. На протяжении почти столетия суще­ствование рудиментов считалось неопровержимым аргументом в пользу эво­люции. К началу нашего века список рудиментарных органов состоял при­близительно из 180 пунктов. Правда, в наше время уже совершенно точно известно, что большинство из них выполняет по крайней мере одну функ­цию, важную для жизни организма. Возможно, что после тщательного ис­следования тех органов, что до сих пор относят к разряду рудиментарных, окажется, что они тоже важны для жизнедеятельности.
Миндалины, аденоиды, копчик, мигательная перепонка птиц, шишко­видная и вилочковая железы — эти органы всегда приводились в пример как типичные остаточные рудименты. Ученые же обнаружили, что большин­ство из так называемых "рудиментов", выполняют даже не одну, а несколько важных функций. Некоторые из них вступают в работу только в определен­ные моменты жизни организма, например, в критических ситуациях, некото­рые работают только на определенных стадиях развития организма. Но ин­формация об этом практически не поступает в справочники и учебники по биологии и в книги по происхождению жизни. Например, еще в двадцатых годах писали о том, какие важные функции выполняет так называемая мига­тельная перепонка, и все же некоторые авторы научных трудов относят ее к разряду рудиментов. Биологи продолжают работу по определению значения "рудиментов" в деятельности организмов.
Views 872
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2018
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

S
Serg 9 months ago

Ссылка нерабочая.
V
viktor_bn 5 years ago
Спасибо

Related Books

All Books