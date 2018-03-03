Бергман - Хоув - Рудиментарные органы: зачем они нужны
Словарь дает такое определение биологических рудиментов: "...дегенерировавшие или недостаточно развитые органы или структуры, используемые не в полной мере или совсем не используемые организмом, имевшие на ранних стадиях важные функции". Со времен Дарвина ученые считали, что все животные и растения должны иметь множество органов, которые являются "рудиментарными", другими словами, органов, оставшихся от эволюционной истории. Если принять неодарвинскую теорию эволюции за факт, то для того, чтобы отнести орган к рудиментарным, достаточно посчитать его функцию незначительной или совсем не найти его значения для организма. Как только ученым не удается определить функцию органа в организме, его считают рудиментом. Поэтому не удивительно, что с ростом научных знаний и исследований список таких органов становится все меньше. Но до сих пор концепция рудиментарных органов и близкая к ней теория гомологичных органов до сих пор используется для доказательств неодарвинской теории эволюции. Эти устаревшие и нещадно критикуемые теории постоянно всплывают в исследованиях современной молекулярной биологии. Мы постоянно встречаем ссылки на рудиментарные и гомологичные белки, но корень споров остается все тем же и по прежнему влечет за собой те же вопросы.
Что касается гомологичных органов, то что же в действительности показывает наличие практически идентичных органов или белков у двух различных организмов? Какой вывод мы можем сделать, если встретим разительное сходство или отличие у двух совершенно разных организмов? Насколько состоятельны наши выводы относительно толкования эволюционного значения сходств и различий разных организмов? Какое эволюционное значение имеют гомологичные или рудиментарные органы, если разительные сходства органов совершенно несходных животных (глаза осьминога и млекопитающих), могут быть категорически определены в разряд "конвергирующей эволюции"? И к какой категории мы должны отнести недоразвитые молочные железы самцов млекопитающих: к гомологичным или рудиментарным органам?
В этой книге профессор Джерри Бергман и Джордж Хоув попытались осветить эти и некоторые другие вопросы. Но ответы, которые они нашли, могут не найти отклика у тех, кто имеет свой, достаточно предвзятый взгляд на происхождение жизни. Большинство ученых полагает a priori, что все выводы должны подходить к теории, даже если они несколько "притянуты". Тем, кто прочтет книгу, станет понятно, что доктор Бергман и доктор Хоув исходили не из привычных положений классической неодарвинской теории эволюции. Читатель, которого не смутит такое вольнодумство, сможет оценить, на какие размышления наводит критика привычной теории рудиментарных органов.
Бергман Джерри, Хоув Джордж - Рудиментарные органы: зачем они нужны
Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 1997 - 112 с.
ISBN: 0-940384-09-4
Бергман Джерри, Хоув Джордж Рудиментарные органы: зачем они нужны - Содержание
Предисловие доктора Дэвида Ментона
Предисловие доктора В. Райта
Введение
ЧАСТЬ I. Общий обзор идеи остаточных органов
- Определения и мнение эволюционистов
- Органы, которые считали остаточными
- Зачаточные или остаточные?
- Дарвин и Вайдершайм об остаточных органах
- Историческое значение остаточных органов как "доказательства" макроэволюции и серьезной "проблемы" для креационизма
- Как остаточные органы рассматриваются в учебниках
- Может, мы погоняем дохлую лошадь?
- Понятие остаточных органов — аргумент против веры в разумный замысел
- Дистелеология — эволюционное богословие
- Мешает ли теория остаточных органов исследованиям?
- Четыре типа так называемых остаточных органов
- У "бесполезных" органов обнаружились функции
- Очень сложно доказать бесполезность органа
- Исчезнет ли структура, если она действительно бесполезна?
- Не противоречит ли эволюция сама себе в предсказаниях относительно рудиментов?
- Доказывают ли остаточные органы что-нибудь?
- Обсуждение остаточных органов в популярной литературе — бессмертность ламаркизма
- Мутационный взгляд на возникновение остаточных органов
- Могут ли спонтанные мутации объяснить появление новых органов?
- Отрицательная аллометрия и остаточные органы
- Панмиксия и обратный отбор как объяснение исчезновения остаточных органов
- "Закон" материальной компенсации и остаточные рудименты
- Некоторые из так называемых остаточных органов могут быть частью плана развития
- Теория кодирования и органы, ошибочно названные "остаточными"
- Все ли кодовые пакеты созданы одновременно?
- Принцип распада и некоторые предполагаемые остаточные рудименты
- Принцип избыточности
- Гомология и афанизия
- Вопрос назначения
- Отсутствие зарождающихся органов — большая проблема макроэволюции
- Остаточные органы — тест на истинность теории происхождения жизни
ЧАСТЬ II: Для чего нужны «бесполезные органы»?
- Копчик считается рудиментом
- Функции копчика
- Есть ли хвост у человеческого зародыша?
- Действительно ли существовали хвостатые младенцы?
- Описание миндалин и аденоидов
- Клеймо рудиментарности и удаление миндалин
- Что нам известно о функциях миндалин
- Описание червеобразного отростка
- Аппендикс и связанные с ним проблемы
- Эволюционные ряды аппендикса запутывают происхождение видов
- Слепая кишка, целлюлоза и аппендикс
- Аппендикс, антитела и выживание после лучевой болезни
- Аппендикс — часть лимфатической системы
- Возможная связь между злокачественными новообразованиями и отсутствием аппендикса
- Удаление аппендикса и происхождение человека
- Вилочковая железа
- Описание вилочковой железы
- Функции вилочковой железы
- Описание шишковидной железы — еще одного предполагаемого остаточного органа
- На функции эпифиза проливается свет
- Шишковидная железа и производство мелатонина
- Циркадные ритмы и работа шишковидной железы
- "Мигательная перепонка" человеческого глаза — полулунная складка
- Брови и ресницы когда-то считали рудиментами
- Ушные мышцы
- "Дарвиновы узлы" человеческого уха
- Грудные железы, соски и околососковые кружки у мужчин
- Соски у мужчин и строение эмбриона
- Многососковость и молочные железы на неположенных местах
- А как же желточный мешок зародыша человека?
- Удачно ли сконструирована глотка человека?
- "Гусиная кожа" и волосяной покров на теле — рудименты ли они?
- Бесполезен ли волосяной покров на теле?
- Рудиментарность вариантов строения мышц и костей
- Зуб мудрости (третий коренной)
- Рудиментарны ли шпоры некоторых змей?
- Тазовые кости китов
- Что говорит о китах хроника окаменелостей
- Кости задних конечностей у китов
- Зубы у эмбрионов кита
- Малоберцовые кости лошадей
- Слепые животные пещер
- Почему жители пещер слепы
- Есть ли рудименты у растений?
- Химическая приманка для пыльцовых трубок
В заключение
ЛИТЕРАТУРА
Бергман Джерри - Хоув Джордж - Рудиментарные органы: зачем они нужны - Введение
Сторонники макроэволюции считают, что в процессе эволюции некоторые органы животных потеряли свои функции либо частично, либо полностью. Такие "остаточные рудиментарные органы" растений, животных, человека считаются структурами, имевшими определенные функции в прошлом, но в данное время организму они не нужны, и в процессе эволюционных изменений стали нефункциональными. Часть сторонников макроэволюции полагают, что такие изменения были вызваны естественным отбором генных мутаций (неодарвинизм), а другие — что коренные изменения возникали быстро, через различные интервалы на протяжении всей геологической истории (концепция точечного равновесия).
Остаточные рудименты иногда сравнивают с компьютерами старых поколений, на смену которым приходит новая техника, работающая во много раз быстрее и эффективнее. Но организм — не машина, нельзя заменить "устаревший орган" так же, как заменяется деталь. И устаревшие структуры, то есть рудименты, остаются лишь своеобразным напоминанием о их прежних функциях.
Вплоть до недавнего времени остаточные рудименты считали серьезным доказательством макроэволюции. На протяжении почти столетия существование рудиментов считалось неопровержимым аргументом в пользу эволюции. К началу нашего века список рудиментарных органов состоял приблизительно из 180 пунктов. Правда, в наше время уже совершенно точно известно, что большинство из них выполняет по крайней мере одну функцию, важную для жизни организма. Возможно, что после тщательного исследования тех органов, что до сих пор относят к разряду рудиментарных, окажется, что они тоже важны для жизнедеятельности.
Миндалины, аденоиды, копчик, мигательная перепонка птиц, шишковидная и вилочковая железы — эти органы всегда приводились в пример как типичные остаточные рудименты. Ученые же обнаружили, что большинство из так называемых "рудиментов", выполняют даже не одну, а несколько важных функций. Некоторые из них вступают в работу только в определенные моменты жизни организма, например, в критических ситуациях, некоторые работают только на определенных стадиях развития организма. Но информация об этом практически не поступает в справочники и учебники по биологии и в книги по происхождению жизни. Например, еще в двадцатых годах писали о том, какие важные функции выполняет так называемая мигательная перепонка, и все же некоторые авторы научных трудов относят ее к разряду рудиментов. Биологи продолжают работу по определению значения "рудиментов" в деятельности организмов.
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