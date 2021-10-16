Скорбим по невинно убиенным сегодня на Украине и молим Господа Иисуса вступиться за Украину и ее народ - 22.01.2014

Перевод осуществлен по изданию:

Systematic Theology

by Louis Berkhof

The Banner of Truth Trust The Grey House, 3 Murrayfield Road, Edinburgh First British Edition 1958

Непревзойденный учебник по реформатскому богословию.

Беркхоф Луис - Систематическое богословие

Пер. с английского.

Мн.: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2014. — 880 с.

ISBN 978-985-7056-50-7 (рус.)

Луис Беркхоф - Систематическое богословие

Предисловие

Часть I. Учение о Боге

Раздел 1. Бытие Бога

Глава 1. Существование Бога

Глава 2. Познаваемость Бога

Глава 3. Бытие и качества Бога. Их связь

Глава 4. Имена Бога

Глава 5. Общее понятие о качествах Бога

Глава 6. Непередаваемые качества (Бог как абсолютное Существо)

Глава 7. Передаваемые качества (Бог как личностный Дух)

Глава 8. Святая Троица

Раздел 2. Дела Бога

Глава 9. Понятие об извечных решениях Бога

Глава 10. Предопределение

Глава 11. Творение в целом

Глава 12. Творение духовного мира

Глава 13. Творение материального мира

Глава 14. Провидение

Часть II. Учение о человеке в его отношении к Богу

Раздел 1. Человек в первозданном состоянии

Глава 15. Происхождение человека

Глава 16. Структурная природа человека

Глава 17. Человек как образ Божий

Глава 18. Человек и завет дел

Раздел 2. Человек в греховном состоянии

Глава 19. Происхождение греха

Глава 20. Сущность греха

Глава 21. Передача греха

Глава 22. Грех в жизни человечествa

Глава 23. Наказание за грех

Раздел 3. Человек в завете благодати

Глава 24. Название и понятие завета

Глава 25. Завет искупления

Глава 26. Природа завета благодати

Глава 27. Два аспекта завета

Глава 28. Разные периоды завета

Часть III. Учение о личности и деле Христа

Раздел 1. Личность Христа

Глава 29. Учение о Христе в исторической перспективе

Глава 30. Имена и две природы Христа

Глава 31. Единство личности Христа

Раздел 2. Состояния Христа

Глава 32. Состояние уничижения

Глава 33. Состояние превознесения

Раздел 3. Служения Христа

Глава 34. Введение. Пророческое служение

Глава 35. Священническое служение

Глава 36. Причина и необходимость умилостивления

Глава 37. Природа умилостивления

Глава 38. Различные теории умилостивления

Глава 39. Цель и пределы умилостивления

Глава 40. Ходатайственное служение Христа

Глава 41. Царственное служение Христа

Часть IV. Учение о применении дела искупления

Глава 42. Сотериология в общем

Глава 43. Действия Святого Духа в общем

Глава 44. Общая благодать

Глава 45. Мистический союз

Глава 46. Призыв в общем и внешний призыв

Глава 47. Возрождение и действенный призыв

Глава 48. Обращение

Глава 49. Вера

Глава 50. Оправдание

Глава 51. Освящение

Глава 52. Стойкость святых

Часть V. Учение о церкви и средствах благодати

Раздел 1. Церковь

Введение

Глава 53. Библейские названия церкви и учение о церкви в истории

Глава 54. Природа церкви

Глава 55. Управление церковью

Глава 56. Власть церкви

Раздел 2. Средства благодати

Глава 57. Общие сведения о средствах благодати

Глава 58. Слово как средство благодати

Глава 59. Таинства в целом

Глава 60. Христианское крещение

Глава 61. Вечеря Господня

Часть VI. Учение о последнем времени

Раздел 1. Личная эсхатология

Глава 62. Введение

Глава 63. Физическая смерть

Глава 64. Бессмертие души

Глава 65. Промежуточное состояние

Раздел 2. Общая эсхатология

Глава 66. Второе пришествие Христа

Глава 67. Разные учения о тысячелетнем царстве

Глава 68. Воскресение мертвых

Глава 69. Последний суд

Глава 70. Окончательное состояние

Библиография

Именной указатель

Указатель отрывков из Библии

Луис Беркхоф - Систематическое богословие - Глава 67 Разные учения о тысячелетнем царстве

[collapse]

Некоторые богословы связывают с пришествием Христа идею о тысячелетнем царстве, наступающем либо непосредственно перед вторым пришествием, либо сразу после него. Хотя эта идея не является существенной частью реформатского богословия, она тем не менее заслуживает рассмотрения здесь, поскольку стала довольно популярной во многих кругах. Реформатское богословие не может позволить себе игнорировать широко распространенные взгляды на тысячелетнее царство, а должно определить свою позицию в отношению к ним. Некоторые из тех, кто ожидает в будущем тысячелетнего царства, утверждают, что Господь придет до тысячелетнего царства, и потому называются премилленариями; другие же верят, что Его второе пришествие последует за тысячелетним царством, и потому известны как постмилленарии.

Однако есть большое количество богословов, которые не верят, что Библия дает основания ожидать тысячелетнего царства, и в последнее время о них стало принято говорить как об амилленариях. Амилленарный взгляд, как ясно из названия, чисто негативный. Приверженцы данного взгляда утверждают, что нет достаточных библейских оснований ожидать тысячелетнего царства, и твердо убеждены, что в Библии поддерживается та идея, что за нынешней эпохой Царства Божьего сразу же последует Царство Божье в его окончательной и вечной форме. Эта позиция учитывает тот факт, что Царство Иисуса Христа представлено как вечное, а не временное царство (Ис. 9:7; Дан. 7:14; Лк. 1:33; Евр. 1:8; 12:28; 2 Пет. 1:11; Откр. 11:15); и что войти в Царство будущего значит войти в вечное состояние (Мтф. 7:21-22), войти в жизнь (Мтф. 18:8-9, см. предшествующий контекст) и обрести спасение (Мр. 10:25-26).

Некоторые премилленарии говорят об амилленаризме как о новом взгляде и одном из самых последних новшеств, но это, конечно же, не согласуется с историческими свидетельствами. Название действительно новое, но взгляд, им обозначаемый, древний, как само христианство. У него было, по крайней мере, столько же сторонников, сколько у хилиазма среди отцов церкви во II и III веках, которые считаются временем расцвета хилиазма. С тех пор амилленаризм — наиболее широко распространненый взгляд, а также единственный взгляд, изложенный или подразумеваемый в великих исторических исповеданиях церкви, и он всегда был преобладающим взглядом в реформатских кругах.

А. Премилленаризм

Поскольку премилленаризм не всегда имел одну и ту же форму, видимо, стоит кратко описать ту форму, которую он обычно принимал в прошлом (не упоминая всякого рода ответвления), а затем более детально изложить основную современную премилленарную теорию.

1. Премилленаризм прошлого. Учение Иринея лучше всего отражает взгляды ранних христианских богословов, поэтому рассмотрим именно его. Нынешний мир просуществует шесть тысяч лет, соответствующих шести дням творения мира. К концу этого периода страдания и гонения праведных сильно увеличатся, пока наконец в лице Антихриста не явится воплощение всего нечестия. После того как он закончит свое дело разрушения и дерзко сядет в храме Божьем, явится в небесной славе Христос и восторжествует над всеми Своими врагами.

Этому будет сопутствовать физическое воскресение святых и установление Царства Божьего на земле. Период тысячелетнего блаженства, который продолжится тысячу лет, будет соответствовать седьмому дню сотворения мира, дню покоя. Будет отстроен Иерусалим; земля принесет свои плоды в изобилии; установится мир и восторжествует праведность. В конце тысячи лет состоится последний суд и явится новое творение, в котором искупленные будут вечно жить в присутствии Бога.

В общих очертаниях эта схема типична для эсхатологических представлений ранних веков христианства, как бы они ни различались в некоторых деталях. В течение всех последующих веков и в XIX веке милленарная мысль оставалась по сути той же, хотя в некоторых сектах были странные ответвления. И все же теория тысячелетнего царства развивалась и в ней появлялось все больше подробностей. Основные характеристики общепринятого взгляда можно изложить примерно так: грядущее пришествие Христа в мир близко и будет видимым, славным и личным пришествием Христа. Однако ему будут предшествовать определенные события, такие как проповедь Евангелия всем народам, обращение Израиля, великое отступничество и великая скорбь, явление человека греха. Церкви все еще предстоят мрачные и тяжелые времена, поскольку ей придется пройти через великую скорбь.

Второе пришествие будет великим, одним, выдающимся и славным событием, но ему будут сопутствовать некоторые другие события, имеющие отношение к церкви, Израилю и миру. Умершие святые будут воскрешены, а живые преображены, и они вместе будут восхищены навстречу грядущему Господу. Антихрист и его нечестивые союзники будут убиты; а Израиль, древний народ Божий, покается, спасется и будет возвращен в Святую землю. Тогда в преображенном мире, предсказанном пророками, будет установлено Царство Божье. В большом множестве к Богу обратятся язычники и будут приняты в Царство. Во всем мире восторжествует мир и праведность. После окончания земного царствования Христа будут воскрешены остальные умершие; а за этим воскресением последует последний суд и творение нового неба и новой земли. В общем и целом, можно сказать, что такого рода премилленаризм отстаивают такие богословы, как Мид, Бенгель, Ауберлен, Христлиб, Эбрард, Годе, Хофманн, Ланге, Штир, Ван Остерзи, ван Андель, Олфорд, Эндрюс, Элликот, Гиннесс, Цан, Мурхэд, Ньютон, Тренч и другие. Не стоит и говорить, что они расходятся в некоторых деталях.

2. Современный премилленаризм. Во второй четверти XIX века под влиянием Дарби, Келли, Троттера и их последователей в Англии и Америке была создана новая форма премилленаризма: премилленаризм, объединенный с диспенсационализмом. Эти новые взгляды были популяризованы в нашей стране, главным образом, благодаря Библии Скоуфилда и широко распространяются посредством трудов таких авторов, как Э. Буллингер, Ф. Грант, Блэкстоун, Грей, Ф. Силвер, Холдеман, оба Габелейна, Брукс, Райли, Роджерс, и многих других.

Они представляют новую философию искупления, в которой Израиль играет ведущую роль, а церковь — лишь эпизодическую. Их ключевой принцип побуждает их разделять Библию на две книги, книгу Царства и книгу Церкви. Читая их описания отношений Бога с человеком, можно заблудиться в сложном лабиринте заветов и эпох, не имея нити Ариадны в качестве надежного ориентира. Их тенденция к дроблению истории также проявляется в эсхатологии. Будет два вторых пришествия, два или три (если не четыре) воскресения, а также три суда. Более того, будет также два народа Божьих, которые, согласно некоторым, будут вечно разделены: Израиль будет жить на земле, а церковь — на небесах.

Ниже дается общее представление о премилленарной схеме, которая пользуется сегодня наибольшей популярностью.

а. Взгляд на историю. Бог строит отношения с миром людей в ходе истории на основании нескольких заветов и согласно принципам семи разных эпох. Каждая эпоха отличается от шести других, и каждая из них содержит разное испытание для плотского человека; а поскольку человек проваливает испытания одно за другим, каждая эпоха заканчивается судом. В Божьем домостроительстве особое место занимает теократия Израиля, основанная на горе Синай. Это была начальная форма Царства Божьего, или Царства Мессии, ее золотой век пришелся на дни Давида и Соломона. При условии послушания ее сила и слава могли увеличиться, но в результате неверности народа теократия была в конце концов низвергнута, а народ уведен в плен. Пророки предсказывали это ниспровержение, но также вещали о надежде и пробуждали ожидание, что во дни Мессии Израиль обратится к Господу в истинном покаянии, престол Давида будет восстановлен в непревзойденной славе и даже язычники получат благословения грядущего Царства.

Но когда Мессия пришел и предложил установить Царство, евреи не проявили должного раскаяния. В результате Царь не установил Царство, но удалился из Израиля и ушел в далекую страну, отложив установление Царства до Своего пришествия. Однако прежде чем уйти с земли, Он основал церковь, которая не имеет ничего общего с Царством и о которой пророки никогда не говорили. Эпоха закона сменилась эпохой благодати Божьей. Во время этой эпохи из евреев и язычников собирается церковь, образующая Тело Христово, которое сейчас разделяет страдания Христа, но когда-то, как невеста Агнца, разделит Его славу. В этой церкви Христос не Царь, а Бог и Глава. На нее возлагается славное дело проповеди среди всех народов мира не Евангелия Царствия, а Евангелия благодати Божьей, объединения из них избранных и дальнейшего свидетельства им. Этот метод окажется неудачным; он не приведет к большому количеству обращений. В конце этой эпохи внезапно придет Христос и осуществит гораздо более масштабное обращение.

б. Эсхатология. Сейчас пришествия Христа можно ожидать в любой момент, потому что не предсказаны события, которые должны ему предшествовать. Однако Его пришествие состоит из двух отдельных событий, отделенных друг от друга периодом в семь лет. Первым из этих событий будет парусия, когда Христос появится в воздухе, чтобы встретить Своих святых. Тогда будут воскрешены все умершие праведники, а живые святые будут преображены. Они вместе будут восхищены в воздух, отпразднуют брак Агнца, а потом вечно будут с Господом. Взятие живых святых называется «восхищением», иногда «тайным восхищением». Когда Христос и Его церковь покинут землю и постоянно пребывающий Дух Святой уйдет с церковью, будет период в семь лет или больше, часто разделяемый на две части, в который произойдут несколько событий. Снова будет проповедова-но Евангелие Царствия, главным образом, верующим остатком евреев, и результатом этого будет большое количество обращений, хотя многие по-прежнему будут хулить Бога. Господь снова начнет иметь дело с Израилем, и он, наверное, в это время (хотя некоторые говорят, что это будет позже) будет обращен. Во вторую половину этого семилетнего периода будет время неслыханных бедствий, продолжительность которых все еще остается предметом дискуссий. Будет явлен Антихрист, и на род человеческий будут излиты чаши гнева Божьего.

В конце этого семилетнего периода будет «откровение», то есть пришествие Господа на землю не за Своими святыми, а с ними. Теперь будут судимы живущие народы (Мтф. 25:31 и далее), овцы будут отделены от козлов, воскрешены святые, умершие во время великой скорби, уничтожен Антихрист, а сатана скован на тысячу лет. Тогда будет установлено тысячелетнее царство, подлинное видимое, земное и материальное царство евреев, восстановление теократического царства, включая царство Давида. В нем святые будут править с Христом, евреи будут естественными гражданами, а многие язычники приняты в граждане. В Иерусалиме будет установлен престол Христа, который снова станет центральным местом поклонения.

На горе Сион будет восстановлен храм, и от жертвенника опять будет пахнуть кровью жертв, в том числе жертв за грех. И хотя грех и смерть все еще будут предъявлять права на людей, это будет время большого плодородия и процветания, в которое жизнь людей будет продлена, а пустыня зацветет как роза. В это время мир будет стремительно обращен, согласно некоторым, посредством Евангелия, но согласно большинству, совершенно другими средствами, такими как личное явление Христа, ревность, возбужденная блаженством святых, и, более всего, великие и страшные суды. Когда пройдет тысяча лет, сатана будет ненадолго освобожден, а полчища Гога и Магога соберутся против святого города. Врагов, однако, пожрет огонь с неба, а сатана будет низвержен в бездну, куда прежде него будут отправлены зверь и лжепророк. После этого недолгого времени будут воскрешены нечестивые умершие, которые предстанут на суд перед великим белым престолом (Откр. 20:11-15). А потом будет новое небо и новая земля.

в. Некоторые разновидности данной теории. Не все премил-ленарии согласны с деталями данной эсхатологической схемы. При изучении их литературы выявляется большое разнообразие мнений. По многим пунктам наблюдается неопределенность и неясность, что доказывает довольно сомнительную ценность невероятной детализации событий будущего. Хотя большинство нынешних премилле-нариев верит в грядущее видимое царствование Иисуса Христа, даже сейчас некоторые ожидают только духовного царствования и не надеются на физическое присутствие Христа на земле.

Хотя тысяча лет 20-й главы Откровения обычно толкуются буквально, некоторые богословы готовы рассматривать их как неопределенный период большей или меньшей продолжительности. Некоторые считают, что евреи сначала будут обращены, а потом возвращены в Палестину, а другие думают, что все прозойдет в обратном порядке. Есть те, кто считает, что средства, используемые для обращения мира, будут идентичны тем, которые применяются сейчас, но преобладает мнение, что они будут заменены другими средствами. Также существует разница во мнениях насчет места, где будут жить воскрешенные святые во время их тысячелетнего царствования с Христом: на земле или на небесах, или и там, и там. Также весьма разнятся мнения насчет рождения новых людей во время тысячелетнего царства, степени греха, который будет царить в то время, дальнейшей власти смерти и многих других моментов.

3. Возражения против премилленаризма. При обсуждении второго пришествия премилленарный взгляд уже подвергался особому вниманию и критике, а в следующих главах о воскресении и последнем суде будут еще поводы для критического рассмотрения премилленарной структуры этих событий. Поэтому высказываемые сейчас возражения будут иметь более общий характер, и даже при этом мы можем уделить внимание только некоторым, наиболее важным аспектам пре-милленарной теории.

а. Данная теория основана на буквальном толковании очерченного пророками будущего Израиля и Царства Божьего, что совершенно несостоятельно. Это неоднократно указывалось в исследованиях пророчеств Ферберном, Римом и Дэвидсоном, в отличном труде Дэвида Брауна The Second Advent, в важной книге Уолдгрейва New Testament Millennarianism и в недавних работах Аалдерса De Profeten des Ouden Verbonds и Het Herstel van Israel Volgens het Oude Testament. Последнее исследование полностью посвящено подробному экзегетическому изучению всех ветхозаветных мест, которые могли бы иметь какое-то отношение к будущему восстановлению Израиля. Это основательный труд, который заслуживает внимательного прочтения.

Премилленарии утверждают, что данные предсказания могут быть истолкованы и могут исполниться только буквально; но в самих книгах пророков имеются указания на духовное исполнение (Ис. 54-13; 6i:6; Иер. 3:16; 31:31-34; Ос. 14:2; Мих. 6:6-8). Утверждение, что слова «Сион» и «Иерусалим» пророки всегда употребляют лишь в буквальном смысле и ни в каком ином, что первое всегда означает гору, а второе — город, явно противоречит фактам. Есть места, в которых оба слова употребляются для обозначения Израиля, ветхозаветной церкви Божьей (Ис. 49-14; 51-3; 52:1-2). И такое употребление этих слов переходит в Новый Завет (Гал. 4:26; Евр. 12:22; Откр. 3:12; 21:9).

Следует отметить, что в Новом Завете, который является исполнением Ветхого, нет никаких указаний на восстановление Иисусом ветхозаветной теократии и ни одного конкретного предсказания о ее восстановлении в будущем, хотя есть достаточно указаний на духовное исполнение данных Израилю обещаний (Мтф. 21:43; Деян. 2:29-36; 15:14-18; Рим. 9:25-26; Евр. 8:8-13; 1 Пет. 2:9; Откр. 1:6; 5:10). Более подробно о библейском символизме можно узнать из труда Вайнгардена The Future of the Kingdom. Очевидно, что Новый Завет не поддерживает буквализм премилленариев. Более того, этот буквализм доводит их до всякого рода нелепостей, потому что он подразумевает будущее восстановление всех бывших исторических условий жизни Израиля: снова должны появиться великие державы Ветхого Завета (Египет, Ассирия и Вавилон) и народы-соседи Израиля (моавитяне, аммонитяне, идумеи и филистимляне) (Ис. 11:14; Ам. 9:12; Иоил. 3:19; Мих. 5:5-6; Откр. 18).

Будет восстановлен храм (Ис. 2:2-3; Мих. 4:1-2; Зах. 14:16-22; Иез. 40-48), священниками будут снова сыновья Садока (Иез. 44:15-41; 48:11-14)) а на жертвеннике снова будут приноситься жертвы за грех не в память об искуплении (как хотели бы некоторые премиллена-рии), а для совершения искупления (Иез. 42:13; 43:18-27). И в дополнение к этому изменение ситуации потребует от всех народов посещения Иерусалима из года в год для празднования праздника кущей (Зах. 14:16) и даже из субботы в субботу на поклонение Иегове (Ис. 66:23).

б. Так называемая теория отсрочки, являющаяся необходимым звеном в премилленарной схеме, лишена всякого библейского основания. Согласно ей, Иоанн и Иисус возвещали, что Царство, то есть еврейская теократия, близко. Но поскольку евреи не покаялись и не уверовали, Иисус отсрочил установление Царства до Своего второго пришествия. Скоуфилд полагает, что поворотным моментом следует считать ситуацию, описанную в Мтф. 11:20, другие богословы — в Мтф. 12, а прочие относят этот момент на еще более поздний срок. До этого поворотного момента Иисус не заботился о язычниках, а проповедовал Евангелие Царствия Израилю; а после него Он уже больше не проповедовал Царство, а только предсказывал его пришествие в будущем и предлагал покой как измученным израильтянам, так и язычникам.

Однако нельзя утверждать, что Иисус не заботился о язычниках до предполагаемого поворотного момента (см. Мтф. 8:5-13; Ин. 4:1-42) и что после него Он прекратил проповедовать Царство (Мтф. 13; Лк. 10:1-11). Нет абсолютно никаких доказательств того, что Иисус проповедовал два разных Евангелия, сначала — Евангелие Царствия, а потом — Евангелие благодати Божьей; в свете Писания это различие несостоятельно. Иисус никогда не имел в виду восстановления ветхозаветной теократии, а имел в виду установление духовной реальности, для которой ветхозаветное царство было всего лишь прообразом (Мтф. 8:11-12; 13:31-33; 21:43; Лк. 17:21; Ин. 3:3; 18:36-3% ср. Рим. 14:17). Он не отсрочил достижение цели, для которой пришел в мир, но фактически установил Царство и не раз говорил о нем как о нынешней реальности (Мтф. 11:12; 12:28; Лк. 17:21; Ин. 18:36-37, ср. Кол. 1:13).

Теория отсрочки — сравнительно недавнее изобретение, и она очень спорна, потому что необоснованно разрушает единство и Писания, и народа Божьего. В Библии отношение между Ветхим и Новым Заветом представлено как отношение между образом и прообразом, пророчеством и исполнением; а в данной теории утверждается, что, хотя Новый Завет изначально задумывался как исполнение Ветхого, на самом деле он стал чем-то совершенно другим. Царство, то есть ветхозаветная теократия, было предсказано, но не установлено, а церковь не была предсказана, но была создана. Поэтому Заветы строго разделяются, и один становится книгой царства, а другой, за исключением Евангелий, книгой церкви. Кроме того, у нас получается два народа Божьих: один — природный, а другой — духовный, один — земной, а другой — небесный, как будто Иисус не говорил об «одном стаде и одном Пастыре» (Ин. юпб) и как будто Павел не сказал, что язычники привились на старую маслину (Рим. 11:17).

в. Данная теория также открыто противоречит библейскому изложению великих событий будущего, а именно воскресения, последнего суда и конца мира. Как было указано выше, Библия свидетельствует, что эти великие события совпадают во времени. Нет ни малейшего указания на то, что их разделяет тысяча лет (кроме сказанного в Откр. 20:4-6). Они явно хронологически совпадают (Мтф. 13:37~43>47-50; разделение хорошего и худого происходит «при кончине века», а не с перерывом в тысячу лет); 24:29-31; 25:31-46; Ин. 5:25-29; 1 Кор. 15:22-26; Фил. 3:20-21; 1 Фес. 4:15-16; Откр. 20:11-15). Они все происходят при пришествии Христа, которое является также днем Господним.



В ответ на это возражение премилленарии часто указывают, что день Господень может длиться тысячу лет, и тогда воскресение святых и суд над народами происходят утром этого длинного дня, а воскресение нечестивых и суд у великого белого престола — вечером того же дня. Они ссылаются на 2 Пет. 3:8: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Но это вряд ли может служить доказательством, поскольку здесь все можно повернуть наоборот. То же место можно использовать как доказательство того, что тысяча лет 20-й главы Откровения — всего лишь один день.

г. Нет никакого реального библейского основания премилленарного взгляда о двух, а тем более трех и четырех воскресениях, как того требует их теория, и распределения последнего суда на период в тысячу лет путем разделения его на три суда. По меньшей мере, весьма сомнительно, что слова «это — первое воскресение» в Откр. 20:5 относятся к физическому воскресению. Контекст не требует и даже не поддерживает этого взгляда. Может показаться, что теорию двойного воскресения поддерживает тот факт, что апостолы часто говорят только о воскресении верующих и совсем не упоминают воскресения нечестивых. Но это вызвано тем, что они пишут церквам Иисуса Христа, контекстом, в котором они поднимают тему воскресения, и тем, что они хотят подчеркнуть ее сотериологический аспект (l Кор. 15; 1 Фес. 4:13-18). В других местах ясно сказано о воскресении и праведных, и нечестивых сразу (Дан. 12:2; Ин. 5:28-29; Деян. 24:15). Мы далее рассмотрим этот вопрос в следующей главе.

д. Премилленарная теория запутывается во всякого рода непреодолимых трудностях со своим учением о тысячелетнем царстве.

Невозможно понять, как может существовать рядом с новой землей и прославленным человечеством часть старой земли и грешного человечества. Как могут совершенные святые в прославленных телах иметь общение с грешниками по плоти? Как могут прославленные святые жить в этой атмосфере греха, посреди смерти и разложения?

Как может Господь славы, прославленный Христос, установить свой престол на земле до того, как она будет обновлена? В двадцать первойглаве Откровения нам сказано, что Бог и церковь искупленных будут обитать на земле после того, как появятся новое небо и новая земля; как тогда можно утверждать, что Христос и святые будут там обитать за тысячу лет до этого обновления? Как смогут грешники и святые во плоти стоять в присутствии прославленного Христа, если даже Павел и Иоанн были совершенно ошеломлены, увидев Его (Деян. 26:12-14; Откр. 1:17)? Бит верно говорит: «Мы не можем себе представить, что на одной планете будут собраны вместе те, кому еще предстоит умереть, и те, кто уже прошел через смерть и больше не умрет. Такое смешение нынешнего века с грядущим в высшей степени невероятно». А Браун восклицает: «Какое это странное состояние смешения! Какая ужасная смесь того, что совершенно несовместимо друг с другом!»

е. Единственное библейское основание данной теории — Откр. 20:1-6, и только после того, как в него вкладывается ветхозаветное содержание. Это очень сомнительное основание по разным причинам.

Это место приводится в весьма символической книге, смысл которой совсем неоднозначен, как видно из множества различных толкований. Буквальное толкование отрывка, которое приводят премилле-нарии, ведет ко взгляду, который не находит обоснования нигде в других местах Писания и который противоречит остальному Новому Завету. Это смертельное возражение. Здравая экзегеза требует, чтобы неясные места Писания читались в свете более ясных, а не наоборот. Даже буквальное толкование премилленариев не может похвастаться последовательной буквальностью, потому что оно делает цепь в ст. 1 и, следовательно, сковывание в ст. 2 образными, часто считает тысячу лет долгим, но неопределенным периодом и превращает души из ст. 4 в воскресших святых. В этом отрывке, строго говоря, не сказано, что упомянутые категории людей (святые-мученики и те, кто не поклонился зверю) были воскрешены из мертвых, но сказано просто, что они жили и царствовали с Христом. Говорится, что эта жизнь и царствование составляли первое воскресение. В этих стихах нет абсолютно никакого указания на то, что Христос и Его святые правят на земле. В свете таких мест, как Откр. 4:4; 6:9, намного более вероятно, что действие происходит на небесах. Следует также отметить, что в этом тексте вообще не упомянуты Палестина, Иерусалим, храм и евреи, естественные граждане тысячелетнего царства. Нет ни единого намека, что их как-то касается это тысячелетнее царствование. Подробное толкование этого отрывка с точки зрения амилленаризма можно найти у Кайпера, Бавинка, Де Мура, Дайка, Грейдануса, Boca и Хендриксена.

Б.Постмилленаризм

Позиция постмилленариев прямо противоположна позиции пре-милленариев в отношении времени второго пришествия Христа. Они утверждают, что пришествие Христа последует за тысячелетним царством, которого можно ожидать во время эпохи Евангелия и в ее завершение. Сразу же после этого придет Христос и установит вечный порядок вещей. При обсуждении постмилленаризма следует различать две разные формы данной теории: одна из них предполагает, что тысячелетнее царство будет установлено посредством сверхъестественного влияния Духа Святого, а другая — что оно придет в результате естественного эволюционного процесса.

1. Различные формы постмилленаризма.

а. Ранняя форма. В XVI и XVII веках некоторые богословы-реформаты в Нидерландах проповедовали форму хилиазма, которую сейчас назвали бы постмилленаризмом. Среди них были такие хорошо известные деятели, как Кокцеюс, Альтинг, оба Витринги, д'От-рейн, Уитсий, Хорнбек, Колман и Бракель. Одни из них считали, что тысячелетнее царство принадлежит к прошлому, другие — что оно существует сейчас, а третьи ожидали его в будущем. Большинство ожидало его в конце мира, перед самым вторым пришествием Христа. Они отвергали две главные идеи премилленариев, а именно что Христос физически придет царствовать на земле тысячу лет и что при Его пришествии святые будут воскрешены и потом будут царствовать с Ним в тысячелетнем царстве.

Хотя их схемы в деталях различались, преобладал тот взгляд, что Евангелие, которое постепенно распространится по всему миру, в конце станет неизмеримо более эффективно, чем сейчас, и установится период великих духовных благословений для церкви Иисуса Христа, золотой век, в котором евреи беспрецедентным образом также получат благословения Евангелия. В недавние годы такой постмилленаризм отстаивали Д. Браун, Дж. Берг, Дж. Сноуден, Т. Стаффорд и О. Стронг. Названный последним богослов говорит, что тысячелетнее царство будет «периодом в более поздние дни воинствующей церкви, когда, под особым влиянием Святого Духа, снова возникнет дух мученичества, истинная вера будет вновь оживет, а члены церквей Христовых настолько осознают свою силу во Христе, что будут в масштабах, ранее неизвестных, торжествовать над силой зла в церквах и вне их». Утверждается, что за золотым веком церкви последует краткое отступничество, ужасный конфликт между силами добра и зла и одновременно с этим — пришествие Христа, всеобщее воскресение и последний суд.

б. Поздняя форма. В большой мере современный постмилленаризм относится к совершенно другому типу и очень мало заботится об учении Писания, рассматиривая его лишь как историческое свидетельство о том, во что когда-то верили люди. Современный человек не рассчитывает на то, что сам Бог установит тысячелетнее царство. Он не верит, что новый век будет установлен проповедью Евангелия и сопутствующим действием Духа Святого; не верит и в то, что он будет результатом катастрофических перемен. С одной стороны, считается, что эволюция постепенно приведет к тысячелетнему царству, а с другой стороны, что сам человек должен установить новый век, приняв конструктивную политику усовершенствования мира. Уолтер Раушен-буш говорит: «Наш главный интерес в любом тысячелетнем царстве — это желание такого социального порядка, в котором будут цениться достоинство и свобода каждого самого малого человеческого существа; в котором братство людей будет выражено в общем обладании экономическими ресурсами общества; и в котором духовное благо человечества будет поставлено намного выше меркантильных интересов всех частных групп... Что касается механизма наступления христианского идеала общества, то нам следует заменить идею катастрофических перемен, на идею развития».

Ширли Кейс спрашивает: «Будем ли мы и дальше ожидать, что Бог установит новый порядок посредством катастроф, или примем на себя ответственность за установление своего тысячелетнего царства, веря, что Бог производит в нас и нашем мире и хотение, и действие по Своему благоволению?» И сам же дает ответ в следующих абзацах: «Ход истории представляет собой один долгий процесс развития и борьбы, посредством которых человечество в целом поднимается все выше в смысле цивилизации и достижений, время от времени улучшая свое состояние посредством больших навыков и старания. Если смотреть с точки зрения веков, человек всегда фактически двигался вверх. Мир постоянно становится не хуже, а лучше...

Поскольку история и наука показывают, что улучшения всегда является результатом усилий, нам следует отдавать себе отчет в том, что еще непобежденное зло должно быть устранено посредством усердия и постепенных реформ, а не оперативного хирургического вмешательства Бога... Болезнь должна быть излечена или предотвращена искусством врача, язвы общества должны быть исцелены образованием и законодательством, а международные бедствия должны быть предотвращены установлением новых стандартов и новых методов решения возникающих проблем. Короче говоря, житейские проблемы должны быть решены посредством постепенного процесса развития, а не внезапного уничтожения». Эти цитаты весьма характерны для большой части нынешнего постмилленаризма, и поэтому неудивительно, что премилленарии его не принимают.

2. Возражения постмилленаризму. Против постмилленарной теории можно выдвинуть достаточно серьезные возражения.

а. Основная идея этого учения в том, что постепенно для Христа будет завоеван весь мир, что жизнь всех народов с течением времени будет преобразована Евангелием, что праведность и мир восторжествуют и что благословения Духа будут излиты в большей мере, чем раньше, так что церковь переживет время беспрецедентного процветания как раз перед пришествием Господа, — все это не согласуется с картиной конца веков, изложенной в Писании. В Библии действительно говорится, что Евангелие распространится по всему миру и окажет на него благотворное влияние, но Библия не ведет нас к ожиданию обращения всего мира ни в этом, ни в грядущем веке. Слово Божье подчеркивает тот факт, что время, непосредственно предшествующее концу, будет временем великого отступничества, бедствий и гонений, временем, когда вера многих охладеет, когда верные Христу верующие будут подвергнуты тяжким страданиям и в некоторых случаях даже заплатят за свою веру кровью (Мтф. 4:6-14, 21, 22; Лк. 18:8; 21:25-28; 2 Фес. 2:3-12; 2 Тим. 3:1-6; Откр. 13).

Постмилленарии, конечно, не могут совсем игнорировать сказанное об отступничестве и бедствиях, которые будут отмечать конец истории, но они сводят это до минимума и представляют как предсказание отступничества и бедствий малого масштаба, которые не окажут влияния на общее состояние религиозной жизни. Их ожидание славного положения церкви в конце основано на отрывках, содержащих образное описание то ли евангельской эпохи в целом, то ли совершенного блаженства видимого Царства Иисуса Христа.

б. Связанная с этим идея, что нынешний век не закончится катастрофическими изменениями, а почти незаметно перейдет в век грядущий, так же не соответствует Библии. В Библии нам очень недвусмысленно сказано, что конец власти сатаны на земле пидет в результате катастрофы, особого вмешательство Бога. Сам Бог установит непоколебимое Царство (Мтф. 24:29-31, 35_445 Евр. 12:26-27; 2 Пет. 3:10-13). Будет кризис, такая большая перемена, что ее можно назвать «вторым рождением» (Мтф. 19:28). Как верующие постоянно освящаются в этой жизни, но на небеса попадут только после радикальной перемены, так и мир перейдет в другую стадию существования не путем постепенного очищения. Как верующим нужно пережить во время смерти большое изменение, так и мир должен претерпеть масштабную перемену, когда придет конец. Будет новое небо и новая земля (Откр. 21:1).

в. Современная идея, что естественная эволюция и усилия человека в области образования, социальных реформ и законодательства постепенно приведут к совершенной власти христианского духа, противоречит всему, что об этом сказано в Слове Божьем. Славное Царство Божье будет установлено не человеком, а Богом. Это Царство может быть установлено не естественными, а только сверхъестественными средствами. Царство есть власть Бога, установленная и принятая в сердцах Его людей, а такую власть невозможно установить естественными средствами. Цивилизация без возрождения, без сверхъестественного изменения сердца никогда не установит тысячелетнее царство, эффективную и славную власть Иисуса Христа. И опыт последней четверти века должен был убедить современного человека в этой истине. Расхваливаемое на все лады развитие человека пока не приблизило нас к тысячелетнему царству ни на шаг.

[/collapse]

24/01/2014