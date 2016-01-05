ВЗ был написан на двух языках: еврейском и арамейском. Основной язык, на котором написана большая часть ВЗ, - еврейский. На арамейском написаны: наименование места в Бытие 31:47, один стих в Книге пророка Иеремии (10:11), часть Книги пророка Даниила (2:4-7:28) и отдельные части Ездры (4:8-6:18; 7:12-26).

Господу было угодно донести Свою весть до народа на еврейском языке. Любому человеку, изучающему Священное Писание, знание древнееврейского языка дает неоценимые преимущества для понимания ВЗ.

Вдобавок к правильному пониманию ВЗ, знание древнееврейского языка помогает понимать НЗ. Значительная часть НЗ основывается на ВЗ. Прежде чем толкователь сможет понять, как новозаветные авторы употребляют ветхозаветные цитаты и аллюзии, он должен увидеть, какое значение они имели в своем первоначальном контексте.

Знание библейского иврита предостерегает нас от богословских ошибок. Окончательным авторитетом в вопросах веры и практики обладает написанное Слово Божье. Но прежде чем применять Слово, нужно его правильно понять. Все вопросы и споры, возникающие при толковании, должны решаться путем обращения к оригинальным языкам Писания.

Польский раввин Хаим Нахам Бьялик метко заметил: «Читать Библию в переводе - все равно что целовать невесту через вуаль». Тот, кто изучает Священное Писание, должен постараться как можно ближе подойти к оригинальным источникам, чтобы не быть зависимым от мнения других толкователей.

Иными словами, «для церковнослужителя знание еврейского языка жизненно необходимо, потому что это открывает перед ним единственную надежную дверь, ведущую к правильному толкованию Ветхого Завета».

Мы рекомендуем студентам с молитвой поразмышлять над следующими словами великого реформатора Мартина Лютера:

...хотя вера и Евангелие могут проповедоваться даже слабым проповедником, не знающим языков, все-таки такая проповедь будет лишена полноты и смысла, она быстро надоест и пройдет мимо ушей слушателей. Если же проповедник знает языки, его проповедь отличается новизной, убежденностью, глубоким проникновением в суть Писания, утверждением веры при помощи Его слова и доводов.

Уилльям Д. Бэррик, Ирвин А. Бузениц – Грамматика библейского иврита

Семинария «Мастерс» 2009 г., 180 с.

Уилльям Д. Бэррик, Ирвин А. Бузениц – Грамматика библейского иврита - Содержание

Таблица сокращений и условных обозначений

Введение

История еврейского языка и его место среди других языков

Глава 1 Алфавит: согласные

Глава 2 Алфавит: гласные

Глава 3 Алфавит: особые буквы, дагеш и рафе

Глава 4 Алфавит: полугласные. Слоги

Глава 5 Акцентные знаки; дополнительные принципы силлабификации

Глава 6 Артикль и вопросительные предложения

Глава 7 Предлоги

Глава 8 Союзы и относительное местоимение

Глава 9 Существительное и прилагательное: род и число

Глава 10 Существительное и прилагательное: их отношения. Указательные местоимения

Глава 11 Сопряженное сочетание

Глава 12 Личные местоимения. Определенное дополнение. Направительный суффикс ת

Глава 13 Правильный глагол: перфект

Глава 14 Местоименные суффиксы существительных

Глава 15 Местоименные суффиксы с предлогами и маркером прямого дополнения את

Глава 16 Правильный глагол: имперфект и императив

Глава 17 Причастие

Глава 18 Инфинитив

Глава 19 Сеголатные существительные и глаголы состояния

Глава 20 Вав-последовательное и вав-соотносительное. Порода нифаль

Глава 21 Породы пиель и пуаль

Глава 22 Породы хифиль и хофаль

Глава 23 Порода хитпаель

Глава 24 Глагольные суффиксы с перфектом/gatal

Глава 25 Глагольные суффиксы с имперфектом/yiqtol и другими глагольными формами

Глава 26 Слабые глаголы: 1-я буква корня

Глава 27 Слабые глаголы: 2-я буква корня

Глава 28 Слабые глаголы: 3-я буква корня. Распознавание корней

Глава 29 Функции глагольных пород

Уилльям Д. Бэррик, Ирвин А. Бузениц – Грамматика библейского иврита - Предисловие

Д-р Бэррик на протяжении ряда лет (1972-1978) был профессором и заведовал кафедрой Ветхого Завета в Денверской баптистской богословской семинарии. В 1981 г. он с семьей переехал в Бангладеш, где нес служение миссионера и консультанта по богословию и переводу Библии. Владея более чем двадцатью древними и современными языками, он внес большой вклад в перевод Писания на язык бенгали и тринадцать родственных диалектов, а также участвовал в создании нескольких англоязычных переводов, среди которых наиболее известны Английская стандартная версия (ESV) и Новый английский перевод (The NET Bible). В настоящее время д-р Бэррик возглавляет кафедру Ветхого Завета и отдел докторантуры по программе доктор богословия (ThD) в семинарии «Мастерс» (Лос-Анджелес).

Д-р Бузениц удостоился награды Джона Соломона (John Solomon Award) за достижения в области семитских языков и Ветхого Завета. С 1974 по 1986 гг. преподавал в Талботской семинарии. С 1986 г. является вице-президентом семинарии «Мастерс», в то же время продолжая вести уроки по еврейскому языку и другим предметам, связанным с Ветхим Заветом.

Преподавая на протяжении ряда лет библейский иврит в семинарском контексте, каждый из авторов составил свой собственный учебник. К их взаимному удивлению, оказалось, что они придерживаются одинаковых взглядов на изучение языка. Некоторые темы они, конечно, излагали по-разному, но композиция учебников и общий подход к преподаванию были весьма похожи. Грамматика библейского иврита возникла в результате слияния двух самостоятельных учебников и, таким образом, представляет плоды объединённых усилий обоих авторов. Мы искренне надеемся, что данный учебник станет хорошим подспорьем при изучении еврейского языка Ветхого Завета.

Авторы выражают особую благодарность д-ру Майклу Грисанти за ценные замечания и предложения в процессе разработки учебника, а также Скотту Башуру и Брайану Рикетту, которые на протяжении нескольких лет пользовались данным учебником для преподавания иврита. Авторы благодарят всех студентов, которые терпеливо сносили (и продолжают сносить) процесс разработки и «обкатки» учебника на уроках. Наши студенты воочию увидели смысл библейского предупреждения: «.. .составлять много книг - конца не будет...» (Еккл. 12:12а). Да и сами авторы испытали на собственном опыте, что «...много читать -утомительно для тела» (Еккл. 12:12б). Но сколь долгим и трудным бы ни был этот процесс, «делая добро, да не унываем.» (Гал. 6:9).