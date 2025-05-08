В силу исторических обстоятельств и постоянного соседства с враждебными народами уичоли предпочитают герметичность, или сокрытие от посторонних своих традиций. Поэтому профессиональные антропологи уже при первых попытках вникнуть в мировоззрение уичолей попадали в хорошо подготовленные ловушки. Первым это заметил Люмхольц, написавший, что «они не говорят правду, кроме тех случаев, когда им это удобно», «будучи самыми проницательными индейцами, которых я знаю, из всех, кто изобретал ложь»[10]. Сами уичоли стремятся проникнуть в менталитет тех, кто приезжает к ним, прежде всего чтобы понять, с какими новыми пришельцами они имеют дело. Ведь у уичолей долгая историческая память и опыт общения, в основном негативный, с так называемыми «цивилизованными» людьми. Поэтому легче избавиться от настойчивого вопрошающего, давая ему простые и не соответствующие действительности ответы, вместо того чтобы проводить его через сложный мир абстрактных идей и священных символов, непонятных для тех, кто не знает жизненных основ уичолей. Тем более что удобно говорить то, что ожидает услышать любопытный ученый, что заставляет его вздрагивать от удовлетворения.

Следуя давней традиции, запечатленной в уичольских мифах, первопредки сознательно обманывали друг друга, чтобы проверить характер, силу и волю своих собратьев. Поэтому посвященные уичоли, которые «знают», часто сообщают ложную информацию даже своему собственному народу[11]. Подобно Голубому Оленю Тамаци Кауюмари, Нашему Старшему Брату, который ввел в употребление священные инструменты и знает слова предков, маракаме расставляет ловушки и придумывает истории для своих детей, которым придется пройти множество испытаний, если они захотят постичь секреты уичольской религии. О хорошем расположении ученика судят по его энтузиазму, участию в священной работе, удаче, которая сопутствует ему в том, чтобы заманить оленя в ловушку. В дополнение к этому от него требуются тяга и предрасположенность к ритуальным танцам и, наконец, невозмутимость, с которой совершаются паломничества, во время постов, переходов по горам и пустыням и ночных бдений в таинственных, пугающих непривычных условиях вдали от дома.

Тем не менее за более чем сотню лет кропотливой и самоотверженной работы антропологам и этнографам удалось собрать бесценный материал о жизни и традиционных религиозных верованиях уичолей. Эта научная работа имеет особую ценность в свете стремительных перемен в жизни самих уичолей. Поскольку традиция уичолей сотни лет опиралась на бесписьменную, устную передачу знаний, современные уичоли без исследований ученых и усилий по сохранению мифов и данных о ритуалах давно бы утратили наследие старших поколений. Немногие из современных уичолей, включая практикующих шаманов-мараакаме, обладают знаниями, которые будут изложены в данной работе. Помимо этого, как бывает в устной традиции, характеризующейся существенным сближением с иными культурными традициями, мировоззрение современных уичолей стремительно меняется, смешивается с религиозными парадигмами христианства и подвергается иным культурным влияниям, в том числе связанным с ростом туристического интереса, что в итоге приводит к формированию неошаманизма, включающего идеи Нью Эйджа и популярной мировой эзотерики. Растущий спрос порождает предложения на новом коммерческом рынке шаманских и псевдошаманских услуг. Тем ценнее в этой ситуации оказываются данные антропологов и этнографов о традиционных воззрениях уичолей и духовной практике шаманов-мараакаме.

Павел Валерьевич Берснев - Мексиканский шаманизм - Мифы, ритуалы и верования уичолей

Издательство «Альма Матер», 2025. – 293 с.

Методы антропологии

Павел Валерьевич Берснев - Мексиканский шаманизм – Содержание

Павел Валерьевич Берснев. Мексиканский шаманизм. Мифы, ритуалы и верования уичолей

Экосистема благодарности

Вводная часть

Ловушки для антропологов. Сложности полевой работы этнографов

Ниерики – дар видения и священное искусство уичолей

Триада Олень-Пейот-Маис

Пантеон уичолей. Божества-первопредки

Религиозные праздники уичолей. Хикури Нейра

Классификация мифов уичолей

Мифы о сотворении мира

Великий индейский потоп

Паломничество в пустыню Вирикута

История хикури (пейота) и Голубой Олень Тамаци Кауюмари

Киери – «сумасшедшее дерево»

Дуализм космологии уичолей: свет и тьма, Тукари и Тыкари

Cакральная космография и космология уичолей

Око бога (цыкури) – священная пятерка

Одежда уичолей и шаманская атрибутика

Проводы души умершего. Похоронный ритуал. Загробный мир уичолей

Церемониальный центр тукипа

Кавитеруцири и пейотерос

Приложение 1. Дон Рохелио Отакаме. Полевые записи

Приложение 2. Колесо времени. Идея времени в традиционных культурах

Приложение 3. Астеки. Нисхождение в подземный мир мертвых Миктлан

Приложение 4. Язык уичолей. Общие сведения

Приложение 5. Отдельная реальность уичолей. Представление уичолей, науа (астеков) и тибетцев о жизненной силе и «душе»

Выводы

Список литературы

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Примечания

Примечания