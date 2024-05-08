Янагита Кунио - Японский шаманизм (Фудзё Ко)

Хранится в архиве Института восточных рукописей города Санкт-Петербурга текст некоего Кавамуры Ёдзю «Исследование японского шаманизма» в русском переводе выдающегося ученого Николая Александровича Невского. Сам факт того, что Невский обратил на него внимание и его перевел, аккуратно записав в отдельный блокнот так, что получилась рукописная книга, свидетельствует о том, что текст стоящий. Кто такой досточтимый сэнсей Кавамура, чем является данный текст — книгой, главой книги, брошюрой или статьей, я пытался при случае выяснить у российских этнографов и у наших японских коллег. Упоминание Кавамуры Ёдзю в качестве специалиста по шаманству, наряду с всемирно известными и поистине великими учеными — Николаем Невским и Кунио Янагитой, я нашел только у А. М. Решетова в его статье «Н. А. Невский как этнограф».

Идентифицировать личность таинственного Кавамуры мне удалось лишь благодаря Петру Эдуардовичу Подалко, профессору Токийского университета Аояма гакуин дайгаку, специалисту по русским в Японии 3. В книге Н. А. Невского «Материалы по говорам языка цоу» П. Э. Подалко обратил внимание на постраничную сноску, в которой автор сообщает, что Кавамура Ёдзю — это и есть сам Янагита Кунио, точнее, один из множества его псевдонимов.

Если Невский в своем рукописном переводе указал псевдоним, но не указал подлинное имя автора, это означает, что, во-первых, он переводил тексты тех статей, которые были опубликованы в тех журналах, в которых Янагита публиковался как Кавамура, во-вторых, скорее всего, не был на тот момент с ним лично знаком, и сам не знал, что это псевдоним. В своем «Кратком отчете о занятиях в Японии» Императорскому Петроградскому Университету за период с 01.12.1915 по 01.12.1916 он упоминает «Кедо Кэнке» как «научно поставленный новый, четвертого года существования, журнал», который наряду с двумя другими дает «колоссальный материал для исследования первичного синто». Известно, что это был журнал, созданный и существовавший при непосредственном участии Янагиты, и в 1913 году он регулярно публиковал в нем исследования японского шаманства за подписью Кавамуры,1одним из семнадцати своих псевдонимов.

Янагита Кунио - Японский шаманизм (Фудзё Ко)

Пер. с яп. Н.А.1Невский; отв. ред.-сост. К.Л. Банников. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 134 с.: цв. вкл. — (Методы антропологии).

ISBN 978-5-904993-74-0

Янагита Кунио - Японский шаманизм (Фудзё Ко) – Содержание

Пути и перекрестки японской шаманологии (К. Л. Банников)

1. Слово m´iko

2. Лица, изрекающие волю богов

3. Оракулы и праздники

4. Ebisu-orosi и Inari-orosi

5. Осира-гами

6. Бросание камней из Икэбукуро и гомбоданэ из Хида

Феномен шаманства в мировой культуре (К. Л.Банников)

Приложение.дКраткий отчет о занятиях в Японии с 1-го декабря 1915-го по 1-е декабря 1916-го года, представленный Императорскому Петроградскому Университету (Н. А.Невский)