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Берзон, Попова - Мифология Месопотамии

Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Первыми известными нам жителями Месопотамии считаются шумеры, которые, как предполагается, мигрировали в Междуречье в 4-м тыс. до н.э. и, вероятно, ассимилировали местные племена. Долина рек Тигра и Евфрата была непростым регионом для жизни: отсутствие полезных ископаемых и строительных материалов (камня и дерева), сырой климат, заболоченная почва, нерегулярные разливы рек. Цивилизацию шумерам приходилось строить из тростника и глины. Они приложили немало усилий, чтобы сделать землю плодородной: осушили болота, провели сложную систему ирригации, посадили зерновые и пальмовые культуры, разработали производство кирпича для строительства, изобрели письмо. Из-за недостатка полезных ископаемых шумеры очень рано начали вести торговлю с далекими странами Северной Сирии, Малой Азии, Персидского залива, наладили сообщение с государствами Иранского плато и Индии.
Расцвет шумерской культуры приходится на первую половину 3-го тыс. до н.э. К этому времени шумеры, которые сами себя называли «черноголовыми», образовывают города-государства. Шумерские города-государства представляли собой поселения с храмовым комплексом в центре, ремесленными кварталами, городскими укреплениями и сельскохозяйственной территорией. Одними из первых в Месопотамии были основаны такие города, как Эриду, Ур, Урук, Лагаш, Ниппур, Киш. Бóльшая часть из них возникли на юге Междуречья. Эти города-государства находились в постоянных конфликтах за пограничные территории, контроль над торговыми путями и ирригационными сооружениями. Говорили шумеры на шумерском языке. Его относят к числу языков-изолятов, то есть не имеющих известных науке родственников. Именно для записи шумерского языка в конце 4-го тыс. до н.э. появляется письмо, которое по праву считается одним из важнейших достижений месопотамской цивилизации.
Ранний период истории Шумера нам известен главным образом благодаря шумерским царским спискам, вотивным (посвятительным) надписям и эпическим текстам, записанным в более поздние периоды. Основой для реконструкции первых царских династий Месопотамии является Шумерский царский список. Самая ранняя дошедшая до нас версия списка датируется XXI в. до н.э. В нее вошел перечень правителей различных городов с указанием продолжительности их правлений. Для каждой группы списка уточняется название города, который в обозначенный период считался гегемоном, перечисляются цари, их возможные родственные связи и продолжительность правления.

Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания

Москва: Издательство АСТ, 2025, 288 с.
Серия "Мировая мифология"
ISBN 978-5-17-165744-4

Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания - Содржание

Вступление
  • Месопотамия
  • Основные вехи истории Месопотамии
  • Клинописное письмо
  • Жанры
  • Храмы древней Месопотамии
  • Храмовый персонал
  • Статуи божеств
  • Основные этапы религии древней Месопотамии
БОГИ
  • Ан
  • Энлиль
  • Энки — Эа
  • Богиня-мать и другие женские божества
  • Нанна — Син
  • Уту — Шамаш
  • Инанна — Иштар
  • Думузи
  • Эрешкигаль
  • Нергал
  • Нинурта
  • Гула
  • Нисаба
  • Ишкур — Адад
  • Мардук
  • Набу
  • Ашшур
ДУХИ
  • Духи-хранители человека
    • Ламма
    • Крылатые быки и львы ламассу и шеду
    • Крылатые духи и духи с шишками
    • Апкаллу
  • Армия Тиамат
    • Мушхушшу
    • Лахму
    • Уридимму
    • Урмахлуллу
    • Угаллу
    • Башму
    • Гиртаблуллу
    • Кусарикку
    • Кулуллу
  • Пазузу и Ламашту
    • Пазузу
    • Ламашту
  • Ночные опасности
    • Лилит, Лилу, Ардат-лили
    • Злые духи умерших
  • Анзу
  • Пабильсаг
СКАЗАНИЯ
  • Сказание об Атрахасисе
    • Сюжет Сказания об Атрахасисе
  • Сказание об Энки и Нинхурсаг
    • Сюжет Сказания об Энки и Нинхурсаг
  • Сказание об Энки и Нинмах
    • Сюжет Сказания об Энки и Нинмах
  • Эпос о сотворении мира «Энума элиш»
    • Сюжет «Энума элиш»
  • Миф о нисхождении Инанны в Нижний мир
    • Сюжет мифа о нисхождении Инанны в Нижний мир
  • Поэма о Нергале и Эрешкигаль
    • Сюжет поэмы о Нергале и Эрешкигаль
  • Сказание об Инанне и Энки
    • Сюжет сказания об Инанне и Энки
  • Сказания об Энмеркаре
    • Сюжет поэмы «Энмеркар и верховный жрец Аратты»
    • Сюжет поэмы «Энмеркар и Энсухкешданна»
  • Эпос о Гильгамеше
    • Сюжет «Эпоса о Гильгамеше»
  • Адапа на Небесах
    • Сюжет мифа «Адапа на Небесах»
Заключение
Благодарности
Термины
Хронологическая таблица
Дополнительное чтение
  • Источники
  • Литература
Views 210
Rating 5.0 / 5
Added 16.07.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо! Хорошая тема, а книга сделана как подарочное издание. Как всегда, АСТ радует...

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