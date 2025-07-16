Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания

Первыми известными нам жителями Месопотамии считаются шумеры, которые, как предполагается, мигрировали в Междуречье в 4-м тыс. до н.э. и, вероятно, ассимилировали местные племена. Долина рек Тигра и Евфрата была непростым регионом для жизни: отсутствие полезных ископаемых и строительных материалов (камня и дерева), сырой климат, заболоченная почва, нерегулярные разливы рек. Цивилизацию шумерам приходилось строить из тростника и глины. Они приложили немало усилий, чтобы сделать землю плодородной: осушили болота, провели сложную систему ирригации, посадили зерновые и пальмовые культуры, разработали производство кирпича для строительства, изобрели письмо. Из-за недостатка полезных ископаемых шумеры очень рано начали вести торговлю с далекими странами Северной Сирии, Малой Азии, Персидского залива, наладили сообщение с государствами Иранского плато и Индии.

Расцвет шумерской культуры приходится на первую половину 3-го тыс. до н.э. К этому времени шумеры, которые сами себя называли «черноголовыми», образовывают города-государства. Шумерские города-государства представляли собой поселения с храмовым комплексом в центре, ремесленными кварталами, городскими укреплениями и сельскохозяйственной территорией. Одними из первых в Месопотамии были основаны такие города, как Эриду, Ур, Урук, Лагаш, Ниппур, Киш. Бóльшая часть из них возникли на юге Междуречья. Эти города-государства находились в постоянных конфликтах за пограничные территории, контроль над торговыми путями и ирригационными сооружениями. Говорили шумеры на шумерском языке. Его относят к числу языков-изолятов, то есть не имеющих известных науке родственников. Именно для записи шумерского языка в конце 4-го тыс. до н.э. появляется письмо, которое по праву считается одним из важнейших достижений месопотамской цивилизации.

Ранний период истории Шумера нам известен главным образом благодаря шумерским царским спискам, вотивным (посвятительным) надписям и эпическим текстам, записанным в более поздние периоды. Основой для реконструкции первых царских династий Месопотамии является Шумерский царский список. Самая ранняя дошедшая до нас версия списка датируется XXI в. до н.э. В нее вошел перечень правителей различных городов с указанием продолжительности их правлений. Для каждой группы списка уточняется название города, который в обозначенный период считался гегемоном, перечисляются цари, их возможные родственные связи и продолжительность правления.

Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания

Москва: Издательство АСТ, 2025, 288 с.

Серия "Мировая мифология"

ISBN 978-5-17-165744-4

Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания - Содржание

Вступление

Месопотамия

Основные вехи истории Месопотамии

Клинописное письмо

Жанры

Храмы древней Месопотамии

Храмовый персонал

Статуи божеств

Основные этапы религии древней Месопотамии

БОГИ

Ан

Энлиль

Энки — Эа

Богиня-мать и другие женские божества

Нанна — Син

Уту — Шамаш

Инанна — Иштар

Думузи

Эрешкигаль

Нергал

Нинурта

Гула

Нисаба

Ишкур — Адад

Мардук

Набу

Ашшур

ДУХИ

Духи-хранители человека Ламма Крылатые быки и львы ламассу и шеду Крылатые духи и духи с шишками Апкаллу

Армия Тиамат Мушхушшу Лахму Уридимму Урмахлуллу Угаллу Башму Гиртаблуллу Кусарикку Кулуллу

Пазузу и Ламашту Пазузу Ламашту

Ночные опасности Лилит, Лилу, Ардат-лили Злые духи умерших

Анзу

Пабильсаг

СКАЗАНИЯ

Сказание об Атрахасисе Сюжет Сказания об Атрахасисе

Сказание об Энки и Нинхурсаг Сюжет Сказания об Энки и Нинхурсаг

Сказание об Энки и Нинмах Сюжет Сказания об Энки и Нинмах

Эпос о сотворении мира «Энума элиш» Сюжет «Энума элиш»

Миф о нисхождении Инанны в Нижний мир Сюжет мифа о нисхождении Инанны в Нижний мир

Поэма о Нергале и Эрешкигаль Сюжет поэмы о Нергале и Эрешкигаль

Сказание об Инанне и Энки Сюжет сказания об Инанне и Энки

Сказания об Энмеркаре Сюжет поэмы «Энмеркар и верховный жрец Аратты» Сюжет поэмы «Энмеркар и Энсухкешданна»

Эпос о Гильгамеше Сюжет «Эпоса о Гильгамеше»

Адапа на Небесах Сюжет мифа «Адапа на Небесах»



Заключение

Благодарности

Термины

Хронологическая таблица

Дополнительное чтение