Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания

Берзон, Попова - Мифология Месопотамии
Первыми известными нам жителями Месопотамии считаются шумеры, которые, как предполагается, мигрировали в Междуречье в 4-м тыс. до н.э. и, вероятно, ассимилировали местные племена. Долина рек Тигра и Евфрата была непростым регионом для жизни: отсутствие полезных ископаемых и строительных материалов (камня и дерева), сырой климат, заболоченная почва, нерегулярные разливы рек. Цивилизацию шумерам приходилось строить из тростника и глины. Они приложили немало усилий, чтобы сделать землю плодородной: осушили болота, провели сложную систему ирригации, посадили зерновые и пальмовые культуры, разработали производство кирпича для строительства, изобрели письмо. Из-за недостатка полезных ископаемых шумеры очень рано начали вести торговлю с далекими странами Северной Сирии, Малой Азии, Персидского залива, наладили сообщение с государствами Иранского плато и Индии.
Расцвет шумерской культуры приходится на первую половину 3-го тыс. до н.э. К этому времени шумеры, которые сами себя называли «черноголовыми», образовывают города-государства. Шумерские города-государства представляли собой поселения с храмовым комплексом в центре, ремесленными кварталами, городскими укреплениями и сельскохозяйственной территорией. Одними из первых в Месопотамии были основаны такие города, как Эриду, Ур, Урук, Лагаш, Ниппур, Киш. Бóльшая часть из них возникли на юге Междуречья. Эти города-государства находились в постоянных конфликтах за пограничные территории, контроль над торговыми путями и ирригационными сооружениями. Говорили шумеры на шумерском языке. Его относят к числу языков-изолятов, то есть не имеющих известных науке родственников. Именно для записи шумерского языка в конце 4-го тыс. до н.э. появляется письмо, которое по праву считается одним из важнейших достижений месопотамской цивилизации.
Ранний период истории Шумера нам известен главным образом благодаря шумерским царским спискам, вотивным (посвятительным) надписям и эпическим текстам, записанным в более поздние периоды. Основой для реконструкции первых царских династий Месопотамии является Шумерский царский список. Самая ранняя дошедшая до нас версия списка датируется XXI в. до н.э. В нее вошел перечень правителей различных городов с указанием продолжительности их правлений. Для каждой группы списка уточняется название города, который в обозначенный период считался гегемоном, перечисляются цари, их возможные родственные связи и продолжительность правления.
Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания
Москва: Издательство АСТ, 2025, 288 с.
Серия "Мировая мифология"
ISBN 978-5-17-165744-4
Берзон Екатерина, Попова Ольга - Мифология Месопотамии - боги, духи, сказания - Содржание
Вступление
- Месопотамия
- Основные вехи истории Месопотамии
- Клинописное письмо
- Жанры
- Храмы древней Месопотамии
- Храмовый персонал
- Статуи божеств
- Основные этапы религии древней Месопотамии
БОГИ
- Ан
- Энлиль
- Энки — Эа
- Богиня-мать и другие женские божества
- Нанна — Син
- Уту — Шамаш
- Инанна — Иштар
- Думузи
- Эрешкигаль
- Нергал
- Нинурта
- Гула
- Нисаба
- Ишкур — Адад
- Мардук
- Набу
- Ашшур
ДУХИ
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Духи-хранители человека
- Ламма
- Крылатые быки и львы ламассу и шеду
- Крылатые духи и духи с шишками
- Апкаллу
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Армия Тиамат
- Мушхушшу
- Лахму
- Уридимму
- Урмахлуллу
- Угаллу
- Башму
- Гиртаблуллу
- Кусарикку
- Кулуллу
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Пазузу и Ламашту
- Пазузу
- Ламашту
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Ночные опасности
- Лилит, Лилу, Ардат-лили
- Злые духи умерших
- Анзу
- Пабильсаг
СКАЗАНИЯ
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Сказание об Атрахасисе
- Сюжет Сказания об Атрахасисе
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Сказание об Энки и Нинхурсаг
- Сюжет Сказания об Энки и Нинхурсаг
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Сказание об Энки и Нинмах
- Сюжет Сказания об Энки и Нинмах
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Эпос о сотворении мира «Энума элиш»
- Сюжет «Энума элиш»
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Миф о нисхождении Инанны в Нижний мир
- Сюжет мифа о нисхождении Инанны в Нижний мир
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Поэма о Нергале и Эрешкигаль
- Сюжет поэмы о Нергале и Эрешкигаль
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Сказание об Инанне и Энки
- Сюжет сказания об Инанне и Энки
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Сказания об Энмеркаре
- Сюжет поэмы «Энмеркар и верховный жрец Аратты»
- Сюжет поэмы «Энмеркар и Энсухкешданна»
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Эпос о Гильгамеше
- Сюжет «Эпоса о Гильгамеше»
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Адапа на Небесах
- Сюжет мифа «Адапа на Небесах»
Заключение
Благодарности
Термины
Хронологическая таблица
Дополнительное чтение
- Источники
- Литература
Спасибо! Хорошая тема, а книга сделана как подарочное издание. Как всегда, АСТ радует...