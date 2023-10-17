Бейли - Столпы веры
Книга Брайана Д. Бейли «Столпы веры» посвящена основам христианского учения и духовной жизни верующего. Автор рассматривает ключевые библейские истины, которые служат фундаментом для формирования зрелой и устойчивой веры.
В книге раскрываются важнейшие духовные принципы: вера в Бога, покаяние, спасение, духовный рост, послушание Божьему Слову и жизнь под водительством Святого Духа. Бейли показывает, что крепкая вера строится на прочном основании библейского учения и практической жизни по Божьим принципам.
Автор объясняет, как эти духовные «столпы» формируют характер христианина и помогают ему сохранять верность Богу среди жизненных испытаний.
Книга будет полезна как для личного духовного чтения, так и для обучения в библейских школах, группах изучения Писания и церковных служениях.
Брайан Д. Бейли – Столпы веры
Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 128 с.
ISBN 1-59665- 938-6
Брайан Д. Бейли – Столпы веры – Содержание
Введение
Часть первая. Определение веры
Часть вторая. Что значит верить
Часть третья. Плод веры
Часть четвёртая. Дар веры
Часть пятая. Умножающаяся вера
Часть шестая. Испытание веры
Часть седьмая. Столпы веры
Часть восьмая. Благословения веры
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