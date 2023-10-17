Книга Брайана Д. Бейли «Столпы веры» посвящена основам христианского учения и духовной жизни верующего. Автор рассматривает ключевые библейские истины, которые служат фундаментом для формирования зрелой и устойчивой веры.

В книге раскрываются важнейшие духовные принципы: вера в Бога, покаяние, спасение, духовный рост, послушание Божьему Слову и жизнь под водительством Святого Духа. Бейли показывает, что крепкая вера строится на прочном основании библейского учения и практической жизни по Божьим принципам.

Автор объясняет, как эти духовные «столпы» формируют характер христианина и помогают ему сохранять верность Богу среди жизненных испытаний.

Книга будет полезна как для личного духовного чтения, так и для обучения в библейских школах, группах изучения Писания и церковных служениях.

Брайан Д. Бейли – Столпы веры

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 128 с.

ISBN 1-59665- 938-6

Брайан Д. Бейли – Столпы веры – Содержание

Введение