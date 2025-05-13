Позитивная психология — это раздел совре­менной психологии, занимающийся исследова­нием поведения и сильных сторон характера че­ловека, которые позволяют людям переходить к процветанию, строить жизнь, наполненную це­лью и смыслом. Основными темами изучения являются опти­мизм, условия счастья, поток, духовность. Теоре­тики и исследователи в этой области стремились определить элементы хорошей жизни. Они так­же предлагали и тестировали действенные методы повышения уровня удовлетворённости жизнью и благополучия. Позитивная психология возникла в конце 90-х годов прошлого столетия в качестве попытки понять, что же помогает людям эффективно взаимодействовать.

Представителями движения позитивной психо­логии изучаются закономерности психологического благополучия и достойной жизни. В первую очередь рассматриваются не недо­статки, а именно положительные стороны, помо­гающие человеку повысить самооценку, приобре­сти позитивный образ мышления, развить умение испытывать позитивные эмоции. Стоит также подчеркнуть, что ценность негативных эмоций не отрицается позитивной психологией. Она изучает методики осознанности, содержащие в себе дей­ственные механизмы работы с негативными со­стояниями и эмоциями (такими, как тревожность, депрессия и т.п).

Методы позитивной психологии помогают людям, испытывающим недостаточно позитивных ощущений, наладить процесс ори­ентировки в собственном внутреннем мире, улуч­шить отношения с другими людьми, обрести яр­кую и полноценную жизнь. За минувшие годы психологи и психотера­певты действительно добились больших успехов в том, чтобы делать людей счастливее. Однако ос­новное отличие классической психологии от по­зитивной заключается в том, что фокус первой направлен, как правило, на устранение проблем и избавление от расстройств или патологий, тогда как вторая, наоборот, сосредоточена на изучении возможных способов активации и реализации по­тенциала человека с целью достижения им про­цветающей, счастливой жизни. Следует отметить, что позитивная психология не противопоставляется традиционной, она лишь является её дополнением. Позитивная психология — это как здоровый образ жизни, только на уровне психики.

Истоки позитивной психологии. Почвой, на которой возникла позитивная психология, является гуманистическая психология и идеи её последователей, таких как Карл Роджерс, Гордон Олпорт, Абрахам Маслоу и многих других. Существует мнение, что Маслоу в своей работе «Мотивация и личность» самым первым употребил понятие «позитивная психология». Уже в середине двадцатого века многие учёные стали говорить о том, что необходимо исследовать не патологии и болезни, а стимулирование психического здоровья. На самом деле это ведь довольно несправедливо, что простой человек, без очевидных проблем и отклонений в психике не может получить психологической поддержки. Всё, что у него есть для создания счастливой жизни, — это приобретённый опыт и установки, заложенные родителями в детстве. Именно поэтому позитивная психология произвела настоящий фурор как реальный помощник в создании полноценной жизни каждого человека.

Ник Бэйлор – Секрет позитивного мышления - Психология счастья

Издательство – «AB Publishing»

Москва – 2024 г. / 52 с.

ISBN 978-1-62861-787-0

Ник Бэйлор – Секрет позитивного мышления - Психология счастья – Содержание