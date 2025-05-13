Бэйлор – Секрет позитивного мышления
Позитивная психология — это раздел современной психологии, занимающийся исследованием поведения и сильных сторон характера человека, которые позволяют людям переходить к процветанию, строить жизнь, наполненную целью и смыслом. Основными темами изучения являются оптимизм, условия счастья, поток, духовность. Теоретики и исследователи в этой области стремились определить элементы хорошей жизни. Они также предлагали и тестировали действенные методы повышения уровня удовлетворённости жизнью и благополучия. Позитивная психология возникла в конце 90-х годов прошлого столетия в качестве попытки понять, что же помогает людям эффективно взаимодействовать.
Представителями движения позитивной психологии изучаются закономерности психологического благополучия и достойной жизни. В первую очередь рассматриваются не недостатки, а именно положительные стороны, помогающие человеку повысить самооценку, приобрести позитивный образ мышления, развить умение испытывать позитивные эмоции. Стоит также подчеркнуть, что ценность негативных эмоций не отрицается позитивной психологией. Она изучает методики осознанности, содержащие в себе действенные механизмы работы с негативными состояниями и эмоциями (такими, как тревожность, депрессия и т.п).
Методы позитивной психологии помогают людям, испытывающим недостаточно позитивных ощущений, наладить процесс ориентировки в собственном внутреннем мире, улучшить отношения с другими людьми, обрести яркую и полноценную жизнь. За минувшие годы психологи и психотерапевты действительно добились больших успехов в том, чтобы делать людей счастливее. Однако основное отличие классической психологии от позитивной заключается в том, что фокус первой направлен, как правило, на устранение проблем и избавление от расстройств или патологий, тогда как вторая, наоборот, сосредоточена на изучении возможных способов активации и реализации потенциала человека с целью достижения им процветающей, счастливой жизни. Следует отметить, что позитивная психология не противопоставляется традиционной, она лишь является её дополнением. Позитивная психология — это как здоровый образ жизни, только на уровне психики.
Истоки позитивной психологии. Почвой, на которой возникла позитивная психология, является гуманистическая психология и идеи её последователей, таких как Карл Роджерс, Гордон Олпорт, Абрахам Маслоу и многих других. Существует мнение, что Маслоу в своей работе «Мотивация и личность» самым первым употребил понятие «позитивная психология». Уже в середине двадцатого века многие учёные стали говорить о том, что необходимо исследовать не патологии и болезни, а стимулирование психического здоровья. На самом деле это ведь довольно несправедливо, что простой человек, без очевидных проблем и отклонений в психике не может получить психологической поддержки. Всё, что у него есть для создания счастливой жизни, — это приобретённый опыт и установки, заложенные родителями в детстве. Именно поэтому позитивная психология произвела настоящий фурор как реальный помощник в создании полноценной жизни каждого человека.
Ник Бэйлор – Секрет позитивного мышления - Психология счастья
Издательство – «AB Publishing»
Москва – 2024 г. / 52 с.
ISBN 978-1-62861-787-0
Ник Бэйлор – Секрет позитивного мышления - Психология счастья – Содержание
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- Введение
- Глава первая. Что такое позитивная психология?
- Глава вторая. Психологические эксперименты, которые многое объясняют
- Глава третья. Привычка позитивного мышления
- Глава четвёртая. Как позитивная психология влияет на людей?
- Глава пятая. Методы позитивной психологии
- Заключение
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