Атмас Нави – Архетипы Юнга и психология личности: кто ты на самом деле ?

Давай начнем с определение, что такое Архетип Маски. Это архетип, отвечающий за социальную сферу личности. Это фильтр, через который ядро личности взаимодействует с внешним миром. Мы ведём себя зачастую по-разному, дома, с друзьями, или на работе. Всё это разные маски. Заботливый семьянин, душа компании, или ответственный сотрудник. Таким образом мы адаптируемся под окружающую нас среду. Иногда это осознанный процесс, иногда рефлексируй. Маска – это то, как ты выглядишь для других. То, что ты показываешь миру.

Это не фальшь. Это – твой функциональный интерфейс, как у приложения. У тебя может быть ядро на 1000 функций, но в интерфейсе – только то, что нужно конкретному поль­зователю. Простой пример: Ты не такой же с другом, что шутит про смерть, и с бабушкой, у которой инфаркт от слова «трах». Суть уловил? Ну, конечно. И всё-таки зачем мы их носим? Адаптация– Маска позволяет тебе быть нормальным, среди большого количества людей, она адаптируется под окружение, и не позволяет тебе вести себя несоответствующее. Что бы не потерять лицо, и все не подумали, что ты не дружишь с головой, так что маска твой бра, который не палит то какой ты есть в самом деле.

Безопасности– Маска позволяет тебе скрывать твои уязвимости, уметь улыбаться, когда ты раздражен. Иногда быть “настоящим” – значит вылететь с работы. Или вмазать началь­нику. Маска спасает лицо, когда внутри клокочет вулкан. Ты ведь продолжаешь слушать его бред, и не шлёшь его *****. Это делает Маска.3. Для расширения себя – через Маски ты получаешь опыт, ты переживаешь эту роль в полном участии. Это укрепляет и архетип и тебя. Ведь, по сути, все маски находятся в ядре личности, и лишь проецируются на какой-то момент наружу, развиваясь, они развивают лич­ность. Так-что эти роли – это не фальшивка, это настоящий ты, просто у тебя много разных граней. И не обязательно иметь одну точку зрения о том, что такое хорошо и что такое плохо, тем самым мы ограничиваем наши маски.

Для начала нужно осознать свои маски, увидеть их и определить. Задай себе вопросы: – Кто ты на работе? – Кто ты с близкими? – Кто ты, когда никто не видит? Дай этим маскам тебе будет удобнее. Все эти маски это настоящий ты, самое важное в том насколько ты их контро­лируешь и сам определяешь, когда ты можешь быть тем или иным. Или ты это не определяешь, а просто реагируешь? «Если ты сейчас читаешь и думаешь: “да у меня всё под контролем” – напиши список масок и спроси себя: а точно ты выбираешь, кто на сцене? Или тебя включает, как лампочку в подъезде, внешняя обстановка? «Практика: Анализ своих масок. Выпиши 5 своих социальных ролей. Какие сильные стороны в каждой? Какие слабые? Где ты свободен? Где зажат? Таким образом ты лучше сможешь понимать работу своих “фильтров». Новая маска. Я-ТЫ. Создай маску. Например – “наглец”, “невозмутимый”, “мол­чаливый наблюдатель». Проживи в ней один день. Не выходи за рамки закона и морали – но играй по полной. После, когда практика будет окончена, задумайся, что из этого был ты, настоящий, ведь ты создал маску ради тестирования, провел пару дней пользуясь ей. Разве это не настоящий ты? Если ты смог прожить эту роль день – значит, она уже в тебе. Просто раньше спала. Ведь, по сути, нет разницы, пользуешься ты маской, которую доработал сам, или которая образовалась с течением внешних событий.

Интеграция Маски в Личность. 1.Прими все свои маски. Пойми нет плохой маски или хорошей, они просто выпол­няют свои роли, для чего были назначены. Если ты можешь врать, быть нежным, быть жёстким – это не значит, что ты лицемер. Это значит, что ты объёмный.2. Маска как часть Самости. Сейчас затронем архетип из следующей части. Самость, то самое настоящие “Я”, кото­рым мы себя считаем, в начале твоему “Я” может показаться что какие-то маски противоре­чат другим, и они не правильные. Но это ошибочное суждение, из этого получится то, что мы опять начнем вытеснять себя в ТЕНЬ. Для Самости нет плохой Маски, он управляет им. Он не альтернатива ролям Масок, он дирижёр, который управляет и проявляет их. Метафора: Представь оркестр. Скрипка – это твоя заботливая сторона. Барабаны – агрессия. Маска – это ноты, которые ты даёшь играть в нужный момент. Ты – не ноты. Ты – композитор. Дополнительные упражнения: «Маска в зеркале»: перед зеркалом говори одной и той же фразой, но в 5 разных ролях. Прочувствуй, как в теле это откликается. «Маска и честность»: в течение дня отслеживай, где ты соврал (даже мелко). Потом честно запиши – зачем.

И увидь: ты не врёшь, ты выживаешь. Или упрощаешь. Или защищаешься. И это тоже нормально. Дополнительная информация: Активатор 1: "Где ты настоящий?" «Это истинное я, которое играет роль придурка, оно развивается, ведь его таким при­мут» Задача читателю: Вспомни роль, в которой ты чувствуешь себя «в своей тарелке», но всё же это роль. Ты – родитель? Улыбчивый продавец? Ироничный друг? Ем ты становишься, чтобы быть принятым? Ты – это ты. Или ты – это роль, в которую научился играть? Активатор 2: "Как Маска прилипает" «Любая маска, если её долго носить, она прирастает. Но я чувствую, когда она начи­нает умирать» Задача читателю: Опиши маску, которую ты носишь слишком давно. Ты ею стал? Или она стала тобой? Что с тобой будет, если ты перестанешь её носить? Ты боишься потерять лицо – или боишься, что под лицом ничего нет?

Атмас Нави – Архетипы Юнга и психология личности: кто ты на самом деле ?

Издательство – «Автор» – 2025 г. / 30 с.

Атмас Нави – Архетипы Юнга и психология личности: кто ты на самом деле ? – Содержание