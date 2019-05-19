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Бьянки - Лексикон внутренней жизни

Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
«Многие из святых отцов о сердечном делании, блюдении помыслов и хранении ума сказали различными словами, как каждый из них научен был Божией благодатью, но одинаково по смыслу, восприняв прежде слово Самого Господа, сказавшего: "От сердца исходят помышления злые и оскверняют человека" (Мф. 15:19-20), и научившего внутренность сосуда очищать (Мф. 23:26), и произнесшего, что в духе и истине подобает поклоняться Отцу (Ин. 4:24)».
Эти слова великого старца, преподобного Нила Сорского, долгое время сопутствовали моим размышлениям о внутренней жизни. Должен признаться, что моей излюбленной традицией понимания духовной жизни стала великая подвижническая традиция русского православия, ее поиск внутреннего единства, чистоты сердца, проистекающего из познания кротости и смирения Христа, из созерцания во Святом Духе бесконечного милосердия Бога.

Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни

BIBLIOTHECA CLEMENTINA
Пер. с итал. - Киев, ЛУХ I ΛΙΤΕΡΑ. 2010. - 224 с.
ISBN: 978-966-378-156-3

Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни - Содержание

  • Пролог. Пути
  • Духовная жизнь
  • Аскеза
  • Святость и красота
  • Чувства и дух
  • Бодрствование
  • Духовная брань
  • Идолопоклоннство
  • Akedia
  • Пустыня
  • Ожидание Господа
  • Богоискание
  • Терпение
  • Верность во времени
  • Покаяние
  • Внимание
  • Слушание
  • Медитация
  • Memoria Dei
  • Память
  • Молитва как странствие
  • Lectio Divina
  • Созерцание
  • Слово Креста
  • Молитва как взаимоотношение
  • Слушание прежде всего
  • Молитва и образ Бога
  • Молитва заступничества
  • Молитва в истории
  • Просительная молитва
  • Хвалебная молитва
  • Благодарственная молитва
  • Безмолвие
  • Целомудрие
  • Послушание
  • Нищета
  • Пост
  • Надежда
  • Прощение
  • Любовь к врагу
  • Смирение
  • Самопознание
  • Уединение
  • Общение и сообщение
  • Общение и приобщение
  • Болезнь
  • Старость
  • Смерть и вера
  • Эпилог. Радость

Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни - Предисловие

Я с радостью принял предложение издательства «Дух и литера» опубликовать этот небольшой «Лексикон внутренней жизни» и на русском языке, после того как он получил признание в переводе на французский и английский языки. На последующих страницах приведены некоторые размышления о «словах», способных проложить путь через основополагающие элементы «внутренней жизни», зондировать то измерение, которое каждый человек хранит в глубине своей души и тем не менее иногда оставляет без внимания, особенно в нашу эпоху, когда, похоже, превалирует внешняя, показная сторона, «имидж». Однако за поспешностью поверхностных отношений кроется поиск человеком сути жизни, непреходящего смысла, который не канет в бездну в потоке дней. Чтобы найти этот смысл, нельзя уклоняться от величайших вопросов, никогда не оставлявших человека: откуда мы пришли? куда мы идем? для чего человек? и для чего смерть?
Слова данного лексикона призваны наметить путь к одному из возможных ответов, исходя из убежденности в том, что христианская вера может явиться живым родником смысла, смысла смыслов, того, в чем состоит соль жизни и радость бытия, даже если мы погружены в атмосферу индивидуализма, релятивизма и замкнутости. Это слова, вобравшие в себя живительные соки иудео-христианской традиции, а также моего усердного чтения библейских текстов и сочинений великих духовных авторов Восточной и Западной Церкви. Я полагаю, что именно благодаря такому глубокому укоренению, в этих словах улавливаются всеобщие элементы, которые не чужды ни одному человеческому существу.
В эпоху, когда многие торопятся изображать панорамы религиозных войн и столкновений цивилизаций, я стремился предложить «слова духовности» как место встречи и диалога между несхожими, позволяющего каждому узреть, что наиболее ценное есть у другого. Учась узнавать друг друга, мы учимся взаимной любви.
В христианской духовной традиции, особенно монашеской, одним из величайших плодов молитвы считается умиротворенность сердца. Я глубоко убежден в этой истине, явившейся ответом отцов Церкви на вопрос о значении молитвенной жизни. И все же осмелюсь сказать, что подлинный плод молитвы измеряется лишь милосердной любовью, любовью к нашим братьям и Богу, порожденной этой молитвой. Когда я размышляю о своей молитве, о молитве множества монахов Востока и Запада, молящихся по много часов в день, - в своей келье или за литургией всей общины, - у меня невольно возникает вопрос: «Какой плод принесет вся эта молитва?»
Затем я порой обнаруживаю в своем сердце некий самородок любви и отвечаю себе: «Чтобы его обрести, понадобилась такая громадная куча песчинок, созданных молитвой». Плодом молитвы становится агапэ, любовь, которая и есть Сам Бог. Когда же Бог пребывает в нас, мы более стойко выдерживаем натиск дьявола, мы сильнее в испытаниях. И поскольку мы дерзаем восклицать: «Кто отлучит нас от любви Христовой?» (Рим. 8:35), именно поэтому нам дано обрести мир.
Путь, проложенный нашим «лексиконом», на этом не оканчивается: обнаружение того, что обитает в нас, это не заколдованный круг, а захватывающее переплетение познания себя и другого, памятования о прошлом и взгляда, устремленного в будущее, поиска Бога, наделяющего человеческую жизнь смыслом, и борьбы с ложными богами, порабощающими человека.
Данный словарь, как и любой другой, не заменяет действительность, описываемую заголовками его словарных статей. «Знать» отдельные слова еще не значит уметь говорить на неком языке и быть в состоянии произносить толковые и вразумительные речи; подобным образом дать определение «внутренней жизни» еще не значит жить ею изо дня в день. И все же в этом есть своя польза для дела.
Энцо Бьянки
2014-10-31
Views 797
Rating 5.0 / 5
Added 19.05.2019
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

спасибо

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