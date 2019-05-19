Бьянки - Лексикон внутренней жизни
«Многие из святых отцов о сердечном делании, блюдении помыслов и хранении ума сказали различными словами, как каждый из них научен был Божией благодатью, но одинаково по смыслу, восприняв прежде слово Самого Господа, сказавшего: "От сердца исходят помышления злые и оскверняют человека" (Мф. 15:19-20), и научившего внутренность сосуда очищать (Мф. 23:26), и произнесшего, что в духе и истине подобает поклоняться Отцу (Ин. 4:24)».
Эти слова великого старца, преподобного Нила Сорского, долгое время сопутствовали моим размышлениям о внутренней жизни. Должен признаться, что моей излюбленной традицией понимания духовной жизни стала великая подвижническая традиция русского православия, ее поиск внутреннего единства, чистоты сердца, проистекающего из познания кротости и смирения Христа, из созерцания во Святом Духе бесконечного милосердия Бога.
Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни
BIBLIOTHECA CLEMENTINA
Пер. с итал. - Киев, ЛУХ I ΛΙΤΕΡΑ. 2010. - 224 с.
ISBN: 978-966-378-156-3
Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни - Содержание
- Пролог. Пути
- Духовная жизнь
- Аскеза
- Святость и красота
- Чувства и дух
- Бодрствование
- Духовная брань
- Идолопоклоннство
- Akedia
- Пустыня
- Ожидание Господа
- Богоискание
- Терпение
- Верность во времени
- Покаяние
- Внимание
- Слушание
- Медитация
- Memoria Dei
- Память
- Молитва как странствие
- Lectio Divina
- Созерцание
- Слово Креста
- Молитва как взаимоотношение
- Слушание прежде всего
- Молитва и образ Бога
- Молитва заступничества
- Молитва в истории
- Просительная молитва
- Хвалебная молитва
- Благодарственная молитва
- Безмолвие
- Целомудрие
- Послушание
- Нищета
- Пост
- Надежда
- Прощение
- Любовь к врагу
- Смирение
- Самопознание
- Уединение
- Общение и сообщение
- Общение и приобщение
- Болезнь
- Старость
- Смерть и вера
- Эпилог. Радость
Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни - Предисловие
Я с радостью принял предложение издательства «Дух и литера» опубликовать этот небольшой «Лексикон внутренней жизни» и на русском языке, после того как он получил признание в переводе на французский и английский языки. На последующих страницах приведены некоторые размышления о «словах», способных проложить путь через основополагающие элементы «внутренней жизни», зондировать то измерение, которое каждый человек хранит в глубине своей души и тем не менее иногда оставляет без внимания, особенно в нашу эпоху, когда, похоже, превалирует внешняя, показная сторона, «имидж». Однако за поспешностью поверхностных отношений кроется поиск человеком сути жизни, непреходящего смысла, который не канет в бездну в потоке дней. Чтобы найти этот смысл, нельзя уклоняться от величайших вопросов, никогда не оставлявших человека: откуда мы пришли? куда мы идем? для чего человек? и для чего смерть?
Слова данного лексикона призваны наметить путь к одному из возможных ответов, исходя из убежденности в том, что христианская вера может явиться живым родником смысла, смысла смыслов, того, в чем состоит соль жизни и радость бытия, даже если мы погружены в атмосферу индивидуализма, релятивизма и замкнутости. Это слова, вобравшие в себя живительные соки иудео-христианской традиции, а также моего усердного чтения библейских текстов и сочинений великих духовных авторов Восточной и Западной Церкви. Я полагаю, что именно благодаря такому глубокому укоренению, в этих словах улавливаются всеобщие элементы, которые не чужды ни одному человеческому существу.
В эпоху, когда многие торопятся изображать панорамы религиозных войн и столкновений цивилизаций, я стремился предложить «слова духовности» как место встречи и диалога между несхожими, позволяющего каждому узреть, что наиболее ценное есть у другого. Учась узнавать друг друга, мы учимся взаимной любви.
В христианской духовной традиции, особенно монашеской, одним из величайших плодов молитвы считается умиротворенность сердца. Я глубоко убежден в этой истине, явившейся ответом отцов Церкви на вопрос о значении молитвенной жизни. И все же осмелюсь сказать, что подлинный плод молитвы измеряется лишь милосердной любовью, любовью к нашим братьям и Богу, порожденной этой молитвой. Когда я размышляю о своей молитве, о молитве множества монахов Востока и Запада, молящихся по много часов в день, - в своей келье или за литургией всей общины, - у меня невольно возникает вопрос: «Какой плод принесет вся эта молитва?»
Затем я порой обнаруживаю в своем сердце некий самородок любви и отвечаю себе: «Чтобы его обрести, понадобилась такая громадная куча песчинок, созданных молитвой». Плодом молитвы становится агапэ, любовь, которая и есть Сам Бог. Когда же Бог пребывает в нас, мы более стойко выдерживаем натиск дьявола, мы сильнее в испытаниях. И поскольку мы дерзаем восклицать: «Кто отлучит нас от любви Христовой?» (Рим. 8:35), именно поэтому нам дано обрести мир.
Путь, проложенный нашим «лексиконом», на этом не оканчивается: обнаружение того, что обитает в нас, это не заколдованный круг, а захватывающее переплетение познания себя и другого, памятования о прошлом и взгляда, устремленного в будущее, поиска Бога, наделяющего человеческую жизнь смыслом, и борьбы с ложными богами, порабощающими человека.
Данный словарь, как и любой другой, не заменяет действительность, описываемую заголовками его словарных статей. «Знать» отдельные слова еще не значит уметь говорить на неком языке и быть в состоянии произносить толковые и вразумительные речи; подобным образом дать определение «внутренней жизни» еще не значит жить ею изо дня в день. И все же в этом есть своя польза для дела.
Энцо Бьянки
2014-10-31
спасибо