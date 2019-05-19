Эти слова великого старца, преподобного Нила Сорского, долгое время сопутствовали моим размышлениям о внутренней жизни. Должен признаться, что моей излюбленной традицией понимания духовной жизни стала великая подвижническая традиция русского православия, ее поиск внутреннего единства, чистоты сердца, проистекающего из познания кротости и смирения Христа, из созерцания во Святом Духе бесконечного милосердия Бога.

«Многие из святых отцов о сердечном делании, блюдении помыслов и хранении ума сказали различными словами, как каждый из них научен был Божией благодатью, но одинаково по смыслу, восприняв прежде слово Самого Господа, сказавшего: "От сердца исходят помышления злые и оскверняют человека" (Мф. 15:19-20), и научившего внутренность сосуда очищать (Мф. 23:26), и произнесшего, что в духе и истине подобает поклоняться Отцу (Ин. 4:24)».

Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни

BIBLIOTHECA CLEMENTINA

Пер. с итал. - Киев, ЛУХ I ΛΙΤΕΡΑ. 2010. - 224 с. ISBN: 978-966-378-156-3 Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни - Содержание

Пролог. Пути

Духовная жизнь

Аскеза

Святость и красота

Чувства и дух

Бодрствование

Духовная брань

Идолопоклоннство

Akedia

Пустыня

Ожидание Господа

Богоискание

Терпение

Верность во времени

Покаяние

Внимание

Слушание

Медитация

Memoria Dei

Память

Молитва как странствие

Lectio Divina

Созерцание

Слово Креста

Молитва как взаимоотношение

Слушание прежде всего

Молитва и образ Бога

Молитва заступничества

Молитва в истории

Просительная молитва

Хвалебная молитва

Благодарственная молитва

Безмолвие

Целомудрие

Послушание

Нищета

Пост

Надежда

Прощение

Любовь к врагу

Смирение

Самопознание

Уединение

Общение и сообщение

Общение и приобщение

Болезнь

Старость

Смерть и вера

Эпилог. Радость

Энцо Бьянки - Лексикон внутренней жизни - Предисловие

Я с радостью принял предложение издательства «Дух и литера» опубликовать этот небольшой «Лексикон внутренней жизни» и на русском языке, после того как он получил признание в переводе на французский и английский языки. На последующих страницах приведены некоторые размышления о «словах», способных проложить путь через основополагающие элементы «внутренней жизни», зондировать то измерение, которое каждый человек хранит в глубине своей души и тем не менее иногда оставляет без внимания, особенно в нашу эпоху, когда, похоже, превалирует внешняя, показная сторона, «имидж». Однако за поспешностью поверхностных отношений кроется поиск человеком сути жизни, непреходящего смысла, который не канет в бездну в потоке дней. Чтобы найти этот смысл, нельзя уклоняться от величайших вопросов, никогда не оставлявших человека: откуда мы пришли? куда мы идем? для чего человек? и для чего смерть?

Слова данного лексикона призваны наметить путь к одному из возможных ответов, исходя из убежденности в том, что христианская вера может явиться живым родником смысла, смысла смыслов, того, в чем состоит соль жизни и радость бытия, даже если мы погружены в атмосферу индивидуализма, релятивизма и замкнутости. Это слова, вобравшие в себя живительные соки иудео-христианской традиции, а также моего усердного чтения библейских текстов и сочинений великих духовных авторов Восточной и Западной Церкви. Я полагаю, что именно благодаря такому глубокому укоренению, в этих словах улавливаются всеобщие элементы, которые не чужды ни одному человеческому существу.

В эпоху, когда многие торопятся изображать панорамы религиозных войн и столкновений цивилизаций, я стремился предложить «слова духовности» как место встречи и диалога между несхожими, позволяющего каждому узреть, что наиболее ценное есть у другого. Учась узнавать друг друга, мы учимся взаимной любви.

В христианской духовной традиции, особенно монашеской, одним из величайших плодов молитвы считается умиротворенность сердца. Я глубоко убежден в этой истине, явившейся ответом отцов Церкви на вопрос о значении молитвенной жизни. И все же осмелюсь сказать, что подлинный плод молитвы измеряется лишь милосердной любовью, любовью к нашим братьям и Богу, порожденной этой молитвой. Когда я размышляю о своей молитве, о молитве множества монахов Востока и Запада, молящихся по много часов в день, - в своей келье или за литургией всей общины, - у меня невольно возникает вопрос: «Какой плод принесет вся эта молитва?»

Затем я порой обнаруживаю в своем сердце некий самородок любви и отвечаю себе: «Чтобы его обрести, понадобилась такая громадная куча песчинок, созданных молитвой». Плодом молитвы становится агапэ, любовь, которая и есть Сам Бог. Когда же Бог пребывает в нас, мы более стойко выдерживаем натиск дьявола, мы сильнее в испытаниях. И поскольку мы дерзаем восклицать: «Кто отлучит нас от любви Христовой?» (Рим. 8:35), именно поэтому нам дано обрести мир.

Путь, проложенный нашим «лексиконом», на этом не оканчивается: обнаружение того, что обитает в нас, это не заколдованный круг, а захватывающее переплетение познания себя и другого, памятования о прошлом и взгляда, устремленного в будущее, поиска Бога, наделяющего человеческую жизнь смыслом, и борьбы с ложными богами, порабощающими человека.

Данный словарь, как и любой другой, не заменяет действительность, описываемую заголовками его словарных статей. «Знать» отдельные слова еще не значит уметь говорить на неком языке и быть в состоянии произносить толковые и вразумительные речи; подобным образом дать определение «внутренней жизни» еще не значит жить ею изо дня в день. И все же в этом есть своя польза для дела.

Энцо Бьянки

2014-10-31