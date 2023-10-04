Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада

Современное научное знание о библейских и литургических традициях в искусстве находится в постоянном развитии. Прежде всего меняются сами рамки этого знания: появление целого ряда направлений в богословии, таких как теоэстети- ка (Дж. Харт, Дж. Мануссакис), слабая теология (Дж. Капуто), радикальная ортодоксия (Дж. Милбанк), новая герменевтика (Р. Кирни), философская теология (Ж.-Л. Марион), православный персонализм (X. Яннарас, митр. Иоанн Зизиулас), взаимодействующих и полемизирующих друг с другом, определяют сам способ понимания христианского искусства. Все эти направления можно назвать постконцептуалистскими, они настаивают на том, что содержание христианской веры не может быть выражено ограниченным числом готовых понятий, соотносящих исключительный опыт и его предметное содержание, но, напротив, понятия оказываются лишь моментом или рамкой для дальнейшего духовного опыта, в том числе и опыта создания и восприятия произведений искусства.

При всех заслугах старых иконологических и структуралистских интерпретаций современное искусствоведение уже не может ими ограничиваться. Просто рассуждать о символике, противопоставлениях и отдельных смысловых фигурах в литургическом и вообще христианском искусстве недостаточно - современный искусствовед должен всякий раз открывать тот парадоксальный динамизм, тот порыв к небывалому и тот «опыт из лепета», который стоит за этими смысловыми сочетаниями. И как раз авторы этой коллективной монографии помогают сделать шаг от привычного к непривычному: от лежащего уже на поверхности знания символов к пониманию самих оснований, на которых символы и смыслы стали возможны. От сопоставления форм выразительности - к той более общей динамике формы, к тому самому христианскому вдохновению, которое и обосновывает выразительность как событие. От исследования канонов, традиций и устойчивых институтов искусства - к критике институтов, показывающей, как возможна не только духовность, но и церковность искусства.

Такое общее движение во многом определило проблемы и решения в данной книге. В первой главе показано, как развитие сюжета «Жертвоприношение Авраама» в раннехристианском искусстве определялось мыслью о благодарности и благодати, переходя от обобщенных композиций к детально проработанным, подробным сценам. Во второй главе исследование иконографии св. Христофора выявляет, как на разных территориях в репрезентации одного святого смешиваются различные иконографические мотивы, проникавшие из житийных источников в его иконографию, и определяют систему оппозиций, в том числе оппозицию внутренней красоты и внешней неприглядности. В третьей главе отмечается роль аристократической этики, наравне с христианским универсализмом, в утверждении изображений чернокожих почитателей единого Бога. Четвертая глава посвящена рассмотрению проблем интерпретации иконографии известного раннехристианского памятника - дверей базилики Санта-Сабина в Риме с акцентом на важности понимания роли заказчика в создании программы памятника. Пятая глава раскрывает микроисторию становления почитания новомучеников Контрреформации в связи с развитием новых медиа, таких как тиражная гравюра. В шестой главе монографии показано, как почитание волхвов в иконографии Контрреформации было связано с новым пониманием монархических династий и их политических задач. В целом этот раздел коллективной монографии («Иконография библейских сюжетов и образов в религиозно-политическом контексте эпохи») говорит о перспективности не столько иконологического, сколько иконографического исследования - не дрейфа визуализированных идей, но приобретения часто простыми и привычными образами универсального измерения.

Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: от слова к образу

Ответственные редакторы Е.А. Хрипкова, А.В. Марков. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2022. – 376 с.

ISBN 978-5-7281-3191-5

Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада – Содержание

Предисловие (А.В. Марков)

Раздел I. Иконография библейских сюжетов и образов в религиозно-политическом контексте эпохи

Глава 1. Репрезентация сюжета «Жертвоприношение Авраама» в римских катакомбах и саркофагах ІП-ІѴ вв. (О.В. Фоменко)

Глава 2. Иконография образа святого Христофора в средневековом искусстве Австрии, Германии, Швейцарии и Италии (£.С. Бастрикина)

Глава 3. Образы чернокожих в библейских сюжетах: на материале западноевропейского искусства Средних веков (Г.С. Терещенко)

Глава 4. К вопросу об атрибуции и анализе иконографии дверных панно базилики Санта-Сабина на Авентинском холме в Риме (О.Б. Казак)

Глава 5. Религиозные аспекты сюжета «Убийство братьев Гизов в Блуа» на французской политической гравюре XVI в. (£.£. Шаповалова)

Глава 6. Сюжет «Поклонение волхвов» в репрезентации Лотарингского дома (£.£. Шаповалова)

Раздел II. Визуальный язык храмовой декорации в искусстве Востока и Запада

Глава 7. Иконографическая программа фрескового цикла нижней церкви Св. Марии и Св. Климента в Шварцрейндорфе: подходы к интерпретации (Е.А. Хрипкова)

Глава 8. Фрески армянского монастыря Замка в Румынии (С.С. Манукян)

Глава 9. Об одном сюжете алтарной росписи ярославской церкви Архангела Михаила (Е.Ю. Макарова)

Глава 10. Об одной неисследованной детали на иконе преподобного Андрея Рублева «Троица» (Р.А. Суслова)

Глава 11. К вопросу о начальных этапах формирования иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Я.В. Шемякова)

Глава 12. «Служба святых отец» в стенописи Дионисия 1502 г. и ее связь с литургической практикой (О.В. Силина)

Глава 13. Андалузский Ренессанс в культовой архитектуре Андреса де Вандельвиры. Художественный поиск стилевой концепции (Н.М. Сим)

Глава 14. Кафедральный собор в Гранаде. Художественный метод архитекторов Диего де Силоэ и Алонсо Кано (Н.М. Сим)

Глава 15. Сложение русского барочного стиля на примере одного иконостаса Смоленской епархии (И.Μ. Горский)

Глава 16. Интерьер петербургского храма эпохи Просвещения: стилистика, символика, мастера, произведения (С.Е. Большакова)

Раздел III. Исследования сакральных предметов и литургических объектов: вопросы иконографии, атрибуции и развития художественной традиции в искусстве Востока и Запада

Глава 17. Иконографическая программа ретабло и фронталя Corpus Christi монастыря Вальбона-де-лес־Монхес: проблема интерпретации (Ю.И. Емелина)

Глава 18. Литургическое и патрональное значение образа св. Симеона Богоприимца с Христом Еммануилом на руках в искусстве Древней Руси первой четверти XV в. {Μ.А. Махонько)

Глава 19. Культовые атрибуты мировых религий: четки (В.В. Лунева)

Глава 20. Эсхатологическое послание из Средневековья {Е.В. Поторопила)

Глава 21. Барельефы «Иисус Христос» и «Евангелист Иоанн» из собрания Музея-заповедника «Усадьба “Мураново”» (Е.А. Догонина)

Глава 22. Гравюры на библейские сюжеты из собрания Музея-заповедника «Усадьба “Мураново”» (Е.А. Догопина)

Глава 23. Религиозные темы в венецианском стекле второй половины ХѴ-ХѴІ в. (А.Э. Сосименко)

Раздел IV. Диалог эпох и подходы к визуализации библейских тем в искусстве ХІХ-ХХІ вв.

Глава 24. Структура библейского образа: от герменевтики текста к герменевтике изображения (А.В. Марков)

Глава 25. Русское современное религиозное монументальное искусство круга академических художественных учебных заведений в диалоге с искусством XVII в. (А.В. Скворцов-Питерский)

Глава 26. Два плана бытия в живописи. К. С. Петрова-Водкина в свете христианской символики (НЯ. Лихтенфельд)

Глава 27. Христианские мотивы в изобразительном искусстве Северной и Южной Осетии (к 1100-летию Крещения Алании) (М.Г. Плиева)

Глава 28. Христианские мотивы в фильме А. Звягинцева «Возвращение» (Т.М. До Егито)

Глава 29. Особенности репрезентации библейских и литургических текстов в кинематографе С.М. Эйзенштейна (Т.М.До Егито)

Заключение (Е.А. Хрипкова)

Список источников и литературы

Сведения об авторах