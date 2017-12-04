Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет

Мы рады быть свидетелями публикации серии раннехристианских комментариев на Священное Писание. Огромная польза заключается в знакомстве с тем, как толковали Библию христиане ранней Церкви, особенно ее святые, которые своею жизнью доказали верность Богу и Его Слову — Писанию. Давайте вслушаемся в свидетельство христиан, которые прежде нас прошли жизненный путь веры.

Митрополит Феодосии, Предстоятель Православной Автокефальной Церкви в Америке

Немногие издательские проекты вдохновляют меня так, как серия раннехристианских комментариев на Священное Писание под редакцией Томаса Одэна. Сколькие из нас, посвятивших свои жизни служению Богу, получили семинарское образование, в котором не было места таким замечательным знатокам Писания, как святые Иоанн Златоуст, Афанасий Великий и Иоанн Дамаскин! Я с нетерпением ожидаю публикации данной серии.

Свящ. Питер Е. Гилквист, директор Департамента миссионерства и евангелизации Северо-Американской Митрополии Антиохийского Патриархата

Данная серия утверждает Библию как книгу Церкви, делая доступными для искренних читателей классные комнаты Климента Александрийского и Дидима Слепца, ученую и лекционную аудиторию Оригена, кафедральные соборы Иоанна Златоуста и Августина Иппонского и библейский кабинет Иеронима в его Вифлеемском монастыре.

Профессор Джорж Лолесс, Патристический институт и Григорианский университет (Рим)

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков. Новый Завет. Том IVб - Евангелие от Иоанна 11-21 Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Джоэла Эловски Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонина и С.С. Козина. Тверь: Герменевтика, 2017. — 528 с. На обложке: Мироносицы у гроба Господа (греч. миниатюра XI века) ISBN 978-5-901494-25-7 Ancient Chnstian Commentary on Scupture. New Testament IVb: John 11-21, edited by Joel C. Elowsky (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2007),

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков. Новый Завет. Том IVб - Евангелие от Иоанна 11-21 - Содержание

Предисловие - Митрополит Волоколамский Иларион

Общее введение к серии - Томас Одэн

Ключ к научному аппарату издания

Принятые сокращения

Комментарии на Евангелие от Иоанна 11-21

Справочник имен, названий и терминов

Библиография первоисточников

Указатель авторов и анонимных произведений

Указатель ссылок на книги Священного Писания

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков. Новый Завет. Том IVб - Евангелие от Иоанна 11-21 - 16:23-28 «В ТОТ ДЕНЬ»

23 и в тот день вы не спросите Меня пи о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. 28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.

Обзор: Близится день, когда все наши мольбы и вопросы к Богу будут исполнены (Августин). Молитвы к Отцу совершаются во имя Сына (Ориген, Кирилл), что подтверждает силу Его Имени (Златоуст) и свидетельствует, что лучшая молитва — это оставленная Христом «Молитва Господня» (Киприан); поэтому все наши молитвенные просьбы должны быть направлены ко спасению (Беда). Совершенная радость заключается в наслаждении Богом-Троицей и в окончательном утолении духовной жажды (Августин). Бог заботится не только о животном мире, но и о созданном по Его образу человеке (Василий). Наступает время, когда мы будем видеть Бога в полноте (Августин, Кирилл), как единую и нераздельную Троицу (Григорий Великий). Духовный человек просит Христа как Богочеловека (Августин, Феодор). Бог сотворил любовь и дал ее людям, поскольку возлюбил еще прежде творения мира (Августин). Можно также сравнить Бога с удивительным Заемщиком (Златоуст). Говоря о Своем уходе из мира, Спаситель одновременно удостоверяет веру учеников и обещает им безопасность (Златоуст). Однако «уходя», Он всегда «остается» — как с миром, так и с Отцом (Кирилл, Августин). Именно в таком ключе следует понимать Его Рождение от Отца, Воплощение от Девы (Августин, Иларий) и Вознесение на небо (Беда).

16:23а И в тот день вы не спросите Меня ни о чем

Все просьбы будут исполнены

Употребленный здесь глагол «просить» означает не только обращаться с мольбой, но и вопрошать. В греческом Евангелии, с которого сделан перевод, стоит слово, которое также может пониматься в обоих смыслах, так что двусмысленность не устраняется. И даже если бы она устранялась, сложность [толкования] осталась бы. Ибо мы читаем, что Господу Иисусу после Воскресения и вопросы задавались, и просьбы направлялись. Ученики перед самым Его Восхождением на небеса спрашивали, когда Он явит Себя и когда наступит царство Израиля. И когда Он уже был на небесах, Стефан просил Его дать ему Духа Его. Кто осмелится думать или сказать, что восседающего на небесах Христа не должно просить, а находившегося на земле просить надо было? Что Его бессмертного просить не следует, а бывшего подверженным смерти просить надо было? <...>

Отправляясь к Отцу, Он становился невидимым для них. И потому сказанное Им не означало, что Он собирался умереть и стать недоступным их взору вплоть до Воскресения, но означало, что Он отправляется к Отцу, что и сделал после Воскресения... когда через сорок дней Он взошел на небо. Тем самым, Его слова Вскоре вы не увидите Меня (Ин 16:16) адресованы тем, кто видел Его тогда во плоти, потому что Он отправлялся к Отцу и в том смертном состоянии, в котором они лицезрели Его теперь, Его уже нельзя было увидеть. Слова же, которые Он добавил: И опять вскоре увидите Меня (Ин 16:16), — обетование Вселенской Церкви, подобно как и другое: И се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф 28:20). Господь не медлит [исполнять] обетованное. И вот, вскоре мы увидим Его, но нам не придется ни просить, ни вопрошать Его, ибо нечего будет желать, ничто не будет сокрыто, о чем пришлось бы вопрошать. Нам это вскоре кажется долгим, ибо оно все еще продолжается. А когда закончится, тогда мы поймем, как скоро это произошло. Так пусть не будет радость наша радостью мира!