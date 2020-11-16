«Повесть временных лет», пожалуй, больше всех памятников ХІ- ХП вв. содержит пересказы библейских сюжетов. Правда, главным пересказом Библии в летописи — так называемой «Речью философа» — мы заниматься не будем, потому что это самостоятельное произведение, по-видимому, болгарской литературы, гораздо более раннего времени, затем включенное в древнерусскую летопись. Библейскими цитатами и аллюзиями в летописи в последнее время успешно занимался И.Н. Данилевский (см.: Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004), но исследователя интересовало истолкование летописных рассказов в основном через их библейские цитаты.

Мы же изучаем семантику пересказов библейских сюжетов, раскрывающую иную сторону в умонастроениях летописцев. Пересказы библейских сюжетов мы рассматриваем не в их последовательности в тексте летописи, а по умонастроениям некоего единого летописца. Ведь создатели «Повести временных лет» как писатели не сильно отличались друг от друга и условно могут быть объединены в одно лицо. Коллективный автор «Повести временных лет», по нашему мнению, являлся многогранным писателем-мыслителем. Но необходимо предупредить: недостаточность доказательных материалов (такая нехватка обычна) не позволила избежать некоторой прямолинейности наших выводов.

Библейские сюжеты в древнерусской литературе

отв. ред. А.С. Демин

М.: ИМЛИ РАН, 2014. 384 с.

ISBN 978-5-9208-0443-3

Библейские сюжеты в древнерусской литературе - Содержание

Вступление

Демин А. С. Осмысление библейских сюжетов в древнерусских литературных памятниках XI—XII вв

Джиджора Е. В. Интерпретация библейского материала в древнекиевской гимнографии

Менделеева Д. С. «Сьділа спасение посред! земля» в «Слове о Законе и Благодати»

Первушин М. В. «Смиренного инока Фомы слово похвальное»: автор и его герой

Первушин М. В. «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго»: похвала князю

Капица Ф. С. Библейские тексты в фольклорной символике воинских повестей

Туфанова О. А. Библейские сюжеты и образы в литературе Смутного времени

Менделеева Д. С. Родословие праведного Иова и мотив «поганого рода» в сочинениях протопопа Аввакума

Люстров М. Ю. Библейские сюжеты в русских и шведских победословиях

Сопутствующие темы о символике

Первушин М. В. Символика чисел в «Житии Евфросина Псковского»

Первушин М. В. Образ еретика в русской полемической литературе XI- XVII вв

Туфанова О. А. Символика литературы Смутного времени

Менделеева Д. С. Святоотеческая символика в творчестве Аввакума

Люстров М. Ю. Российский государственный орел в шведском изображении XVII — начала XVIII веков

Указатель имен. Составил М.В. Первушин

Указатель произведений. Составил М.В. Первушин

Библейские сюжеты в древнерусской литературе - Вступление

Библейские тематика, сюжеты, образы, лексика, фразеология в средневековой европейской литературе являлись той пищей, которой питались и автор, и читатель. Не стала исключением в этом и литература древнерусская. Она даже как-то особенно богата библейскими мотивами. В ней они прослеживаются ярче, отчетливее, чем в других национальных литературах. Однако осмысление библейских сюжетов в древнерусской литературе — тема новая для исследователей Древней Руси. Предлагаемый коллективный труд Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ им. А.М. Горького РАН является продолжением череды книг, посвященных тематическому («смысловедческому») изучению древнерусской литературы. Первая из таких книг появилась 20 лет назад (Древнерусская литература: Изображение общества. М., 1991). Затем были опубликованы сборники работ об изображении природы и человека (1995), о восприятии Запада в Древней Руси (две книги 1996 и 2002 гг.),о мире житий (2002), о литературной символике (2007) и, наконец, обобщающий труд «История древнерусской литературы: Аналитическое пособие» (М., 2008). Но исследование тем древнерусской литературы неисчерпаемо.

Назрела необходимость нарратологии библейских тем, — и вот подготовлен соответствующий сборник, конечно, не претендующий на исчерпывающий охват столь грандиозного предмета изучения, как осмысление библейских сюжетов древнерусскими авторами. В представленном монографическом сборнике авторы используют два семантических подхода к библейским мотивам древнерусской литературы. Первый — это истолкование самих сюжетов Библии, которые входят в текст произведения не в своем оригинальном виде, а либо в виде некой скрытой идеи, либо измененные творческим замыслом древнерусского автора. Второй — попытка проследить как использование сюжетов и персонажей Библии помогают древнерусскому автору полнее и ярче охарактеризовать небиблейских героев. Редколлегия сочла нужным не унифицировать библиографические ссылки и примечания, а также манеры цитирования, индивидуальные у каждого исследователя.