Библиотека Отцов и учителей церкви - Иустин - Августин - Кирилл - Киприан - Анастасий Синаит
Библиотека Отцов и учителей Церкви
Церковь зиждется на двух столпах: на Священном Писании и Священном Предании. Творения святых отцов и учителей Церкви и представляют, наряду с богослужебными текстами и законоположительными постановлениями церковных соборов, Священное Предание. Это неисчерпаемая сокровищница христианского опыта Богопо-знания и благочестия. Поэтому творения святых отцов всегда были на Руси, вместе со Священным Писанием, живым источником духовного бытия русского народа и его культуры.
Святой Иустин, философ и мученик - Сочиненія, Творения
Изданы въ русскомъ переводѣ. Со введеніями и примѣчаніями къ нимъ. Прот. П. Преображенскимъ.
Моска. Университетская типограф, Страстной бульваръ.
1892
Перезданно в 1995 г.
Святой Иустин, философ и мученик - Сочиненія, Творения - Оглавление
- Предисловие
- О Святом Иустине философе и мученике и его апологиях
- Первая апология
- Вторая апология
- О разговоре Св.Иустина с Трифоном иудеем
- Разговор с Трифоном иудеем
- О послании к Диогнету
- Послание к Диогнету
- О речи к эллинам
- Речь к эллинам
- Об увещании к эллинам
- Увещание к эллинам
- О сочинении "О единовластительстве"
- О единовластительстве
- Об отрывке "О Воскресении"
- Отрывок о Воскресении
Святой Иустин, философ и мученик - Сочиненія, Творения - Апологія 1
1. Къ императору Титу Элію Адріану Антонину Благочестивому Августу Косарю,—сыну его Вериссиму философу, и Люцію философу , родному сыну Кесаря и усыновленному сыну Благочестиваго, любителю наукъ и къ священному сенату и всему народу римскому, обращаясь съ моимъ словомъ и прошеніемъ аа людей иль всѣхъ народовъ, несправедливо ненавидимых), и гонимыхъ,—я изъ числа ихъ, Іустинъ, сынъ Ириска, внукъ Вакхія. уроженцевъ Флавіи Неаполя въ Сиріи Палестинской.
2. Люди истинно благочестивые и любомудрие должны уважать и любить только истину и отказываться отъ послѣдованія мнѣніямъ предковъ, когда они худы: такова обязанность, внушаемая разумомъ. И не только требуетъ здравый разумъ не слѣдовать тѣмъ, которые несправедливо поступали или учили: любитель истины долженъ всячески и больше своей собственной жизни стараться соблюдать правду въ словахъ и поступкахъ своихъ, хотя бы смерть угрожала ему. Вы называетесь благочестивыми и философами, и слывете вездѣ блюстителями наукъ: теперь окажется, таковы ли вы на самомъ дѣлѣ. Мы обратились къ вамъ не съ тѣмъ, чтобы льстить вамъ этою запискою, или говорить въ удовольствіе ваше, но требовать, чтобы вы судили насъ по строгомъ и тщательномъ изслѣдованіи, а не руководствовались предубѣжденіемъ или угодливостью людямъ суевѣрнымъ, не увлекались неразумнымъ порывомъ или давнею, утвердившеюся въ васъ, худою молвою; чрезъ это вы произнесли бы только приговоръ противъ себя самихъ. Что касается до насъ,—мы убѣждены, что ни отъ кого не можемъ потерпѣть вреда, если не обличатъ насъ въ худомъ дѣлѣ, и не докажутъ, что мы негодные люди: вы можете умерщвлять насъ, но вреда сдѣлать не можете...
Cочиненія ев. Іустина мученика и другихъ, примыкающихъ къ нему, по характеру cвоихъ произведеній, хриcтіанскихъ пиcателей 2-го вѣка представляютъ намъ апологетическую дѣятельность древней церкви,—дѣятельноcть, обращенную ко-внѣ, направленную противъ внѣшнихъ враговъ церкви: они главнымъ образомъ имѣютъ въ виду защитить хриcтіанство противъ нападокъ и гоненій отчасти со стороны невѣрующаго іудейcтва, особенно же со стороны язычества и властей римскаго государетва.- Съ именемъ св. Йринея Ліонскаго мы вступаемъ въ другую, болѣе глубокую, внутреннюю область церковной жизни. Монтанистическое движеніе, возникшее внутри христіанскаго общества, какъ протестъ, хотя односторонній, противъ упадка въ немъ духовной силы и нравственной строгости, споръ о празднованіи Пасхи, завершившій окончательное отдѣленіе христіанской церкви отъ законовъ и преданій іудейской синагоги, преимущеетвенно же борьба съ еретическимъ гносисомъ (знаніемъ), который подъ знаменемъ христіанства мнимо высшаго, духовнаго пытался водворить языческія стремленія и идеи: вотъ что представляется нашему взору на первомъ планѣ въ жизни и письменной дѣятельности св. Иринея. Правда, внѣшнее положеніе христіанской церкви не улучшилось, гоненія на нее не прекратились и не уменьшились, напротивъ сдѣлались повсемѣстны, болѣе сильны, строги и настойчивы; тѣмъ не менѣе борьба внѣшняя и вращавшаяся въ ней апологетика постепенно уступала мѣсто внутреннимъ задачамъ христіанской церкви,—раскрытію и уясненію Богооткровенной истины.
Творения Святого Иринея, Епископа Лионского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том II
Изданы в русском переводе протоиреем П. Преображенским, С.Петербург 1900 г.
Москва: Паломник, Благовест 1996 г. - 638 с.
Творения Святого Иринея, Епископа Лионского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том II – Содержание
КНИГА ПЕРВАЯ
- Предисловіе
- I. Ученіе валентиніанъ объ эонахъ
- II. Неудача премудрости. Произведеніе Христа и Св. Духа
- III. Мѣста свящ. Писанія, на которыя ссылались еретики
- IV. Ахамоѳъ и происхожденіе видимаго міра
- V. Образованіе Диміурга
- VI. У ченіе валентиніанъ о трехъ родахъ людей и о добрыхъ дѣлахъ
- VІІ. Ученіе о судьбѣ Ахамоѳы, Диміурга и проч. о воплощеніи Христа отъ Дѣвы Маріи
- VІІІ. Еакъ валентиніане извращаютъ Писаніе въ подярѣпденіе своихъ мнѣній
- IX. Опроверженіе еретическихъ толкованій
- X. Единство Вѣры церкви во всемъ мірѣ
- XI. Мнѣніе Валентина и разногласіе съ нимъ учениковъ его
- XII. Ученіе послѣдователей Птолемея и Колорваса
- XIII. Обманчивыя и нечестивыя дѣйствія Марка
- ХІV. Гипотезы Марка и другихъ относительно буквъ и слоговъ
- ХТ. Сказаніе Молчанія о происхожденіи двадцати четырехъ стихій
- ХТІ. Нелѣпыя толкованія маркосіанъ
- XVII. Теорія маркосіанъ, что вещи сотворены по образу невидимыхъ вещей
- XVIII. Мѣста изъ Моисея, извращаемыя еретиками въ под-твержденіе ихъ мнѣній
- XIX. Мѣста изъ Писанія, приводимыя еретиками въ под-твержденіе мнѣнія, будто, Отецъ былъ невѣдомъ до Христа
- XX. Указанія еретиковъ на апокрифическія книги
- XXI. Мнѣнія маркосіанъ объ искупленіи
- XXII Уклоненіе еретиковъ отъ истины
- XXIII. Ученіе Симона Волхва и Менандра
- XXIV. Ученія Сатурнина и Василида
- XXV. Ученіе Еарпократа
- XXVI. Ученіе Ееринѳа, евіонитовъ и николаитовъ
- XXVII. Ученіе Еердона и Маркіона
- XXVIII. Ученіе Татіана, энкратитовъ и другихъ
- XXIX. Ученія другихъ гностическихъ сектъ, въ особенности варвеліотовъ
- XXX. Ученіе офитовъ
- XXXI. Ученіе каинитовъ
КНИГА ВТОРАЯ
- Предисловіе
- I. 0 томъ, что Единъ Богъ, и что ни выше, ни ниже Его не можетъ быть другаго Бога, Начала, Полноты или Силы
- II. Міръ былъ сотвбренъ не ангелами, или кѣмъ-либо другимъ, противъ воли Высочайшаго Отца всего, но Самимъ Отцомъ чрезъ Слово
- III. Глубина и полнота валентиніанъ, равно и Богъ Маркіона, нелѣпы
- IV. Доказывается нелѣпость еретиковъ относительно пустоты и недостатка
- V. Міръ не былъ созданъ кѣмъ-либо другимъ, внѣ области, принадлежащей Отцу
- VI. Ангеламъ или міроздателю не могъ быть невѣдомъ Высочайгаій Богъ
- VII. Твари не суть лодобія воновъ, находящихся въ Плиромѣ
- VIII. Твари не суть тѣнь Плиромы
- IX. Творецъ міра Богъ Отецъ, какъ постоянно вѣровала Церковь
- XI. Писаніе превратно изъясняется еретиками: Богъ все , сотворилъ изъ ничего, а не изъ предсуществовавшей матеріи
- XI Еретики, не вѣруя истинѣ, внали въ бездну заблужденія
- XII. Трйдесятица у еретиковъ страдаетъ и недостаткомъ и излишествомъ; мудрость не могла произвести ничего безъ связи съ своимъ супругомъ. Слово и молчаніе не могли быть современны
- XIII. Первый рядъ принятыхъ еретиками произведеній никакимъ образомъ нсльзя защитить
- ХІV. Валентинъ и его послѣдователи заимствовали начала своего учеігія, только съ измѣненіемъ названій, у язычниковъ
- ХV. Доказательствъ ихъ системы происхожденія эоновъ нельзя указать никакихъ
- ХVІ. Творецъ міра или произвелъ изъ Самаго Себя перво-образы вещей, имѣвшйхъ быть созданными, или же Плирома создана по какому-либо предшествующему образу, а тотъ въ свою очередь по другому, и такъ далѣе въ безконечность
- XVII. Разборъ учеиія о происхожденіи эоновъ и доказа-тельство, что оно совершенно несостоятелыю, и что Умъ и Отецъ въ ученіи еретиковъ страдаютъ невѣ-дѣніемъ
- XVIII. Премудрость не была въ невѣдѣніи или страданіи; ея помьппленіе не можетъ быть отдѣлено отъ нея, а тѣмъ болѣе имѣть особенныя свойства
- XIX. Нелѣпости еретиковъ относительно ихъ сѣмени, и несостоятельность ихъ мнѣній о Диміургѣ
- XX. Доказательства страданій двѣнадцатаго эона, приво-димыя изъ цритчей, изъ отпаденія Іуды и изъ страданія нашего Господа, не состоятельны
- XXI. Двѣнадцать апостоловъ не представляютъ собою эоновъ
- XXII. Тридцать эоновъ не знаменуются тѣмъ, что Христосъ на тридцатомъ году крестился; ж Христосъ постра-далъ не черезъ двѣнадцать мѣсяцевъ посй крещенія
- ХХIIІ. Жена, страдавшая кровотеченіемъ, не есть образъ падшаго эона
- XXIV. Нелѣпость доказателъствъ, заимствуемыхъ еретиками изъ числъ, буквъ и словъ
- XXV. Богъ не изслѣдуется буквами, слогами и числами; и не должно изслѣдовать такіе предметы, которыхъ не можетъ постигнуть человѣческій разумъ, стоящій далеко ниже Бога
- ХХТІ. Знаніе надмѣваетъ, а любовь назидаетъ
- XXVII. Надлежащій способъ толкованія притчей и темныхъ мѣстъ Писанія
- XXVIII. Совершенное знаніе не можетъ быть достигнуто въ настоящей жизни; миогіе вопросы должны быть смиренно предоставлены Богу
- XXIX. Опроверженіе мнѣній еретиковъ о будущей судьбѣ души и тѣла
- XXX. Нелѣпость еретиковъ, которые себя называютъ духовными, и Диміурга душевнымъ
- XXXI. Ераткое повтореніе предшествующаго опроверженія
- XXXII. Дальнѣйшее облйченіе нечестивыхъ ученій еретиковъ
- XXXIII. Иелѣпость ученія о переселеніи душъ
- XXXIV. Дугаи помнятъ о содѣянномъ ими въ тѣлѣ и безсмертны
- XXXV. Опроверженіе Василида и того мнѣнія, будто пророки ирсдсказывали по внупіеиію различныхъ боговъ
КНИГА ТРЕТЬЯ
- Предисловіе
- I. Апостолы начали проповѣдывать и излагать въ письмена Евангеше не прежде, какъ были облечены силами Св. Духа. Они возвѣщали Единаго Бога, Творца неба и земли
- II. Еретики не слѣдуютъ ни Писанію, ни Преданію
- III. Опроверженіе еретиковъ на «основаніи преданія Апостоловъ, хранящагося въ Церкви
- IV. Истина находится только въ католической церкви, хранителышцѣ апостольскаго предания. Ереси появились недавно и не могутъ вести своего начала отъ Апостоловъ
- V. Христосъ и Его Апостолы ппредлагали свое ученіе не ложно и не приспособляясь къ мнѣніямъ слушателей и проповѣдывали Единаго Бога Отца и Творца всего
- VI. Духъ Святый въ ветхозавѣтныхъ Писаніяхъ не говорилъ объ иномъ Богѣ или Господѣ, кромѣ истиннаго Бога
- VII. Отвѣтъ на возраженіе, заимствованное изъ словъ св. Павла. Апостолъ употребляетъ иногда перестановку словъ
- VIII. Отвѣтъ на возраженіе, заимствованное изъ словъ Христа. Одинъ Богъ безначальный и безконечный можетъ истинно называться Богомъ и Господомъ
- IX. Единаго Бога Творца неба и земли, проповѣданнаго пророками, возвѣщаютъ и Евангелія. Доказательство сего изъ евангелія Матѳея
- X. Продолженіе доказатедьствъ изъ евангелій Марка и Луки
- XI. Доказательства изъ евангелій от. Іоанна. Евангелій четыре—ни болѣе, ни менѣе
- XII. Ученіе прочихъ Апостоловъ
- XIII. Опроверженіе мнѣнія, будто Павелъ одинъ только изъ Апостоловъ зналъ истину
- XIV. О Лукѣ, спутникѣ Павла, и объ особенностяхъ евангельской исторіи, которыя извѣстны толъко чрезъ него
- XV. Опроверженіе тѣхъ, которые унижаютъ Апостола Павла
- XVI. Ученіе Апостоловъ о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, единородномъ Сынѣ Божіемъ
- XVII. Апостольское ученіе о Святомъ Духѣ, сошедшемъ на Іисуса Христа
- XVIII. О воплощеніи Сына Божія и что Онъ не мнимо, но истинно воплотился
- XIX, Христосъ былъ не просто человѣкъ, родившійся отъ Іосифа, но истинный Богъ, рожденный отъ Отца, и истинный человѣкъ, родившійся отъ Дѣвы
- XX. Какъ Богъ явилъ Свою благость въ , непослушаніи человѣка
- XXI. Защищеніе пророчества Исаіи (VII, 14) и исторія перевода Семидесяти
- XXII. Христосъ принялъ дѣйствительную плоть, родившись отъ Дѣвы
- XXIII. Доказывается вопреки Татіану, что Адаму надлежало первому участвовать въ спасеніи Христовомъ
- XXIV. Общій взглядъ на ученія еретиковъ; ихъ противоположность съ согласнымъ и постояннымъ ученіемъ церкви
- XXV. Міръ управляется провидѣніемъ Бога правосуднаго и вмѣстѣ благаго
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
- Предисловіе
- I. Господъ признавалъ Одного только Бога и Отца
- II. Доказательства изъ свидѣтельствъ Моисея и другихъ пророковъ, коихъ слова суть слова Христовы, что Единъ Богъ Творецъ міра, Котораго Господь проповѣдывалъ и называлъ Своимъ Отцемъ
- III. Отвѣтъ на возраженіе гностиковъ по поводу измѣняемости неба и земли
- IV. Отвѣтъ на другое возраженіе, заимствованное отъ разрушнія Іерусалима
- V. Одинъ Богъ, возвѣщенный Закономъ и пророками, Котораго Христосъ исповѣдуетъ Своимъ Отцемъ и Который открылъ Себя въ обоихъ завѣтахъ
- VI. Изъясненіе словъ Христа: никто не знаетъ Отца кромѣ Сына
- VII. Авраамъ по откровенію Слрва зналъ Отца и пришествіе Сына Божія
- VIII. Христосъ спасъ не только Авраама, но и его потомковъ, исполняя, а не разрушая законъ
- IX. Ѳдинъ виновникъ и одна цѣль Ветхаго и Новаго Завѣта
- X. Ветхозавѣтныя Писанія возвѣщали о Сынѣ Божіемъ, Его пришествіи и страданіи
- XI. Пророки и праведные люди знали о пришествіи Господа
- XII. Христосъ, отвергая преданія и обычаи,, противные ветхозавѣтному Закону, утвердилъ главныя заповѣди его, и училъ, что есть конецъ Моисеева Закона
- XIII. Христосъ не отмѣнилъ естественныхъ заповѣдей Закона, но устранилъ иго Ветхаго Завѣта, дабы человѣкъ свободно и съ сыновнею преданностію служилъ Богу
- XIV. Богъ подчинилъ человѣка Закону для блага самого человѣка
- XV. Богъ далъ Законъ для обузданія людей и присоединилъ нѣкоторыя заповѣди по жестокосердію ихъ
- XVI. Обрѣзаніе и другіе обряды не доставляли совершенной праведности и были отмѣнены Христомъ, а заповѣди Десятословія оставлены въ силѣ
- XVII. Богъ установилъ левитское служеніе не для себя и не потому, чтобы нуждался въ немъ
- XVIII. О жертвахъ и приношеніяхъ и о тѣхъ, кто истинно ихъ приноситъ
- XIX. Земнія вещи могутъ быть образами Небесныхъ, но Небесныя не могутъ быть образами другихъ высшихъ и невѣдомыхъ
- XX. Единый Богъ все въ мірѣ сотворилъ Словомъ и Святымъ Духомъ, и хотя Онъ въ сей жизни невидимъ и непостижимъ, однако не невѣдомъ
- XXI. Вѣра Авраама была такая же, какъ наша, и эта вѣра была предъизображена словами и дѣйствіями древнихъ патріарховъ
- XXII. Христосъ пришелъ для людей не одного племени, но для всѣхъ, которые, живя благочестиво, вѣровали въ Него и которые будутъ вѣровать
- XXIII. Патріархи и пророки, предсказывая пришествіе Христа, пролагали потомкамъ путь къ вѣрѣ во Христа, и потому труды Апостоловъ были меньшне, такъ какъ они собирали плоды чужихъ трудовъ
- XXIV. Обращеніе язычниковъ было труднѣе обращенія іудеевъ, и труды Апостоловъ, занимавшихся первымъ, были больше, чѣмъ труды обращавшихъ іудеевъ
- XXV. Оба Завѣта были предзнаменованы въ Авраамѣ и рожденіи Ѳомари, и Одинъ Богъ того и другого Завѣта
- XXVI. Сокровище, скрытое въ Писаніи, есть Христосъ; и одна Церковь правильно разумѣетъ Писаніе
- XXVII. О грѣхахъ людей древняго времени
- XXVIII. Безразсудны тѣ, которые преувеличиваютъ милосердіе Христа и умалчиваютъ о судѣ и, полагаясь на большую благодать Новаго Завѣта, упускаютъ изъ вниманія большее совершенство. котораго Онъ требуетъ, и выдумываютъ Бога, отличнаго отъ Творца міра
- XXIX. Почему Богъ ожесточилъ сердце Фараона и его служителей
- XXX. Почему Богъ повелѣлъ евреямъ при исходѣ взять у египтянъ сосуды
- XXXI. Мы не должны опрометчиво ставить въ вину древнимъ ихъ дѣйствія, которыхъ Писаніе не осудило, но скорѣе видѣть въ нихъ образы будущихъ вещей: примѣръ—кровосмѣшеніе Лота
- XXXII. Одинъ Богъ виновиикъ обоихъ Завѣтовъ, что подтвержадается свидѣтельствомъ пресвитера, ученика Апостоловъ
- XXXIII. Признающій Единаго Бога виновникомъ обоихъ Завѣтовъ и тщательно читающій Писанія у пресвитеровъ церковныхъ есть истинно духовный ученикъ и будетъ правильно разумѣть все сказанное пророками о Христѣ и о свободѣ Новаго Завѣта
- XXXIV. Доказательетво противъ маркіонитовъ, что всѣ предсказанія пророковъ относятся къ Христу
- XXXV. Опроверженіе тѣхъ, которые одни пророчества производятъ отъ Всевышняго Бога, другія отъ Диміурга
- XXXVI. Пророки были посланы отъ Того же Отца, отъ Котораго и Христосъ
- XXXVII. Человѣкъ свободенъ, и нѣтъ людей добрыхъ и злыхъ отъ природы
- XXXVIII Почему человѣкъ не былъ вначалѣ сотворенъ совершеннымъ?
- XXXIX. Человѣку дана способность различать добро и зло для свободнаго исполненія заповѣдей Божіихъ
- ХL. Одинъ и Тотъ же Богъ наказываетъ отверженныхъ и награждаетъ избранныхъ
- ХLI. Невѣрующіе въ Бога и Ему не повинующіеся суть ангелы и сыны діавола, впрочемъ не по природѣ, но по подражанію
КНИГА ПЯТАЯ
- Предисловіе
- I. Одинъ Христосъ могъ научить насъ божественному и искупить; и для сего Онъ не мнимо, а дѣйствительно принялъ плоть отъ Дѣвы Маріи; замѣчанія - противъ Валентина и Эвіона
- II. Хриcтосъ, посѣтивъ насъ Своею благодатію, пришелъ не въ чужое; и даровалъ плоти нашей участіе въ спасеніи
- III. Въ немощи человѣческой плоти открывается сила Божія, дарующая нашему тѣлу причастіе воскресенія и безсмертія
- IV. Заблуждаются выдумывающіе сверхъ Творца міра другаго Бога Отца, Который необходимо слабъ и безполезенъ или золъ и завистливъ, если не можетъ или не хочетъ дать тѣламъ нашимъ вѣчную жизнь
- V. Долгота жизни древнихъ, примѣры Иліи и Эноха и другихъ показываютъ, что Богъ можетъ возстановить тѣла наши для вѣчной жизни
- VI. Богъ даруетъ спасеніе цѣлому человѣку, состоящему изъ тѣла и души
- VII. Воскресеніе Христа доказываетъ и наше воскресеніе во плоти
- VIII. Дары Святаго Духа приготовляютъ насъ къ, нетлѣнію и дѣлаютъ духовными въ отличіе отъ плотскихъ людей, что въ Законѣ означено чистыми и нечистыми животными
- IX. Объясненіе словъ Апостола: плоть и кровь не наслѣдуютъ Царства Божія
- X. Объясненіе вышесказаннаго чрез сравненіе съ дикою маслиною
- XI. О дѣлахъ плотскихъ и духовныхъ людей
- XII. О различіи между смертію и жизнію, о дыханіи жизни и животворящемъ духѣ
- XIII. Мертвые. воскрешенные Христомъ, служатъ сильнѣйшимъ доказательствомъ воскресенія
- XIV. Если бы плоть не участвовала въ спасеніи, то Слово не приняло бы плоти одинаковой сущности съ нашею
- XV. Доказательства воскресенія изъ Исаіи и Іезекіиля
- XVI. Изъ того, что тѣла наши возвращаются въ землю, слѣдуетъ, что они изъ нея и произошли; чрезъ пришествіе Слова образъ Божій явился въ насъ яснѣе
- XVII. Единъ Господь, Богъ, Отецъ и Творецъ всего, возлюбившій насъ во Христѣ, давшій заповѣди и отпустившій намъ грѣхи: Его Сыномъ и Словомъ показалъ Себя Христосъ, когда прощалъ грѣхи
- XVIII. Все сотворено силою и мудростію Бога Отца и Его , Слова, а не произошло отъ несовершенства или невѣдѣнія; иначе Сынъ Божій, получившій свою властъ отъ Отца, не принялъ бы плоти
- XIX. Сравненіе между непослушною Евою и святою Дѣвою Маріею; упоминаніе о различныхъ ересяхъ
- XX. Должно внимать пастырямъ, коимъ апостолы ввѣрили церкви, содержащимъ одно и то же ученіе о спасеніи, еретиковъ же избѣгать; и о таинствахъ вѣры мудрствовать благоразумно
- XXI. Глава всего Христосъ; Ему надлежало быть посланнымъ отъ Отца Творца всего, принять человѣческое естество и быть искушеннымъ сатаною для того, что-бы исполнить обѣтованія и одержать совершенную побѣду
- XXII. Истинный Господь и единый Богъ возвѣщаетъ закономъ и открывается чрезъ Его Сына Христа въ Евангеліи; Ему одному должно поклониться и отъ Него ожидать всякаго блага
- XXIII. Чрезъ ложь діавола Адамъ согрѣшилъ въ шестой день творенія, въ который и возстановленъ чрезъ Христа
- XXIV. О постоянной лжй діавола, и о земныхъ властяхъ, которымъ должно повиноваться, такъ какъ онѣ установлены Богомъ а не діаволомъ
- XXV. Обманъ, гордость и тиранническое царство антихриста, какъ они описаны у Даніила и Павла ,
- XXVI. Іоаннъ и Даніилъ предсказали разрушеніе римской ,имперіи, предшествующее концу міра и вѣчному Царству Христа
- XXVII.О будушемъ судѣ Христовомъ, объ обращеніи съ Богомъ; о вѣчномъ мученіи невѣрующихъ
- XXVIII. О различіи праведныхъ и нечестивыхъ; о будущемъ отступничествѣ при. антихристѣ и о концѣ міра
- XXIX. Все сотворено на- пользу человѣка; о коварствѣ и злобѣ антихриста
- XXX. Хотя извѣстно число имени антихриста, но мы не должны ничего опрометчиво утверждать о самомъ имени, потому что число приложимо ко многимъ именамъ; о царствѣ и о смерти антихриста
- XXXI. Сохраненіе нашихъ тѣлъ подтверждается воскресеніемъ и вознесеніемъ Христа; души святыхъ находятся въ ожиданіи времени, когда получатъ полную славу
- ХХХII. Святые въ той плоти, въ которой много пострадали здѣсь, получатъ плоды своихъ подвиговъ
- XXXIII. Подтвержденіе того же изъ обѣтованій Христа Спасителя и изъ благословенія Іакова, согласно толкованію Папія и пресвитеровъ
- XXXIV. Подтвержденіе мнѣнія о земномъ царствѣ святыхъ свидѣтельствами Исаіи, Іезекіиля, Іереміи и Даніила, а также и притчею о бодрствующихъ слугахъ
- XXXV. Продолженіе о томъ же
- XXXVI. Люди истинно воскреснутъ; міръ не уничтожится, но будутъ различныя обители для святыхъ по достоинству каждаго; все покорится Богу Отцу, и Онъ будетъ все во всемъ
ОТРЫВКИ изъ утраченныхъ сочиненій Св. Ирйнея, сохранившіеся:
а) на Греческомъ языкъ I—ХLIV
б) на Сирскомъ ХLV—LI
Хорошо быть очевидцем подвигов наилучших мужей и поборников добродетели, и, взирая на них своими глазами, извлекать для себя пользу. Всё достохвальное когда видишь его собственными очами, является привлекательным, становится вожделенным и внушает зрителю желание приобщиться к нему.
Но немало пользы приносят и повествования о таких добродетельных свершениях передаваемые очевидцами тем людям, которые сами их не видели. Зрение, как говорят некоторые, достовернее слуха; однако и слух заслуживает доверия, если он умеет различать истинность сказанного. Как языку и гортани свойственно различать сладость, горечь и другие качества пищи, составляя своё суждение о ней, так и слуху вверена способность распознавания слов, и он способен отличать речи, приносящие какую-либо духовную пользу, от речей, наносящих вред.
Поэтому, если бы полезные повествования могли бы сохраниться в памяти неповреждёнными и тьма забвения, как отверстая бездна, не поглощала бы их, то, без сомнения, излишне и бесполезно было бы записывать их, поскольку польза, которую они приносят, и без записи легко бы достигала позднейших поколений. Но как время повреждает тела, заставляя их стареть и умирать, так оно губит и память о благих свершениях, покрывая забвением и изглаживая воспоминания о них; поэтому никто не может укорить нас за то, что решились описать житие боголюбивых мужей. Ведь подобно тому, как врачи, которым вверяется лечение тел, приготавливают лекарства, чтобы бороться с болезнью и помочь страждущим, так и труд написания подобного рода сочинения подобен спасительному лекарству, помогающему в борьбе с забвением и способствующему сохранению памяти. Не странным ли было для нас, когда поэты и историки описывают воинские подвиги, а трагики открыто изображают тщательно скрываемые несчастия, увековечивая в своих сочинениях память о них, когда некоторые тратят слова на комедии и шутки, – не странно ли было бы нам предоставить забвению мужей, которые в смертном и страстном теле явили бесстрастие и поревновали бесплотным Ангелам? Какого бы накаляя ни были мы достойны, если бы с равнодушием допустили угаснуть памяти об их достойных удивления подвигах? Ведь если они, сами будучи подражателями высшего любомудрия древних святых, начертали память о них не на меди и не в сочинениях, но, запечатлев в сердце всю их добродетель, самих себя соделали как бы одушевлёнными образами и памятниками их, то разве может быть какое-либо извинение нам, если мы даже письменами не почтим их славной жизни?
Блаженный Феодорит Кирский - История боголюбцев
Вступ. ст. и новый пер. А. И. Сидорова. (Серия «Библиотека отцов и учителей церкви»).
М.: Паломник, 1996. 447 стр.
Блаженный Феодорит Кирский - История боголюбцев или подвижническое житие - с прибавлением о Божественной любви - Содержание
А. И. Сидоров Блаженный Феодорит Кирский - архипастырь, монах, богослов. Его значение в истории древнехристианской Церкви и православного богословия
Блаженный Феодорит епископ Кирский история боголюбцев или подвижническое житие. С прибавлением о Божественной любви
Предисловие
- I. Иаков Низибийский
- II. Иулиан
- III. Маркиан
- IV. Евсевий
- V. Публий
- VI. Симеон Древний
- VII. Палладий
- VIII. Афраат
- IX. Петр
- X. Феодосий
- XI. Роман
- XII. Зенон
- XIII. Македоний
- XIV. Маисима
- XV. Акепсима
- XVI. Марон
- XVII. Αвраам
- XVIII Евсевий
- XIX. Саламан
- XX. Марис
- XXI. Иаков
- XXII. Фалассий и Лимней
- XXIII. Иоанн, Моисей, Антиох и Антонин
- XXIV. Зебинас и Полихромий
- XXV. Аскпепий и Иаков
- XXVI. Симеон
- XXVII. Варащт
- XXVIII. Фалелей
- XXIX. Марана и Кира
- XXX. Домнина
- XXXI. О Божественной любви
Комментарии
Житие блаженного Мар Евгена начальника иноков в стране низибийской на горе и зла
В необозримом море святоотеческой письменности взоры православных читателей и ученых в первую очередь обычно привлекают творения отцов “золотого века” (вторая четверть IV — первая половина V в.): свв. Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста и др.
И действительно, они того заслуживают, ибо, по словам архимандрита Киприана Керна, “это именно столетие прославило святоотеческую письменность именами, равных которым не было еще доселе”. Великие светочи Церкви, отцы “золотого века” и доныне просвещают и обогревают нас лучами своего возвышенного Богомудрия, и к ним притекаем мы в молитвах, как к заступникам и ходатаям нашим перед Господом. Но расцвет их творчества был бы невозможен, если бы они не питались живительными соками предшествующего святоотеческого Предания.
Особое место в исторической цепи отеческого Предания занимают древнецерковные писатели III в. На латинском Западе в это время происходит становление христианской литературы и богословия, обретающих свои особые и неповторимые черты.
Григорий Чудотворец – Мефодий Патарский – Творения - Библиотека отцов и учителей церкви
Издательство “Православный паломник”, Москва, 1996, 616 стр.
Григорий Чудотворец – Мефодий Патарский – Творения – Библиотека отцов и учителей церкви - Оглавление
Творения св. Григория Чудотворца
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Повесть о славных деяниях блаженного Григория, еп. Неокесарийского
- Благодарственная речь Оригену
- Письмо Оригена к Св. Григорию Чудотворцу
- Изложение веры
- Каноническое послание
- Переложение Екклесиаста
- К Феопомпу о возможности и невозможности страданий для Бога
- К Филагрию о единосущии
- К Татиану краткое слово о душе
- Двенадцать глав о вере
- Подробное изложение веры
- На Благовещение Пресвятой Девы Марии
- Беседа на святое Богоявление
- Беседа на всех святых
- Беседа на Рождество Христово
- Слово о воплощении Господа
- Похвала Пр. Богородице и Приснодеве Марии
- Похвальное слово Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии
- Похвальное слово в честь первомученика и диакона святого Стефана
- Беседа в честь Пресвятой Богородицы, Приснодевы
- Фрагменты творений св. Григория Чудотворца
- Заклинательная молитва св. Григория
Творения св. Мефодия Патарского
Отъ издателя
Сведения о жизни и творениях сщмч. Мефодия
- Пир десяти дев
- Маркела
- Феофила
- Фалия
- Феопатра
- Фаллуса
- Агафа
- Прокилла
- Фекла
- Тисиана
- Домнина
- Арета
- Слово о Симеоне и Анне
- Слово в Неделю Ваий
- Извлечение из сочинений
- О свободе воли
- О Воскресении
- О сотворенном
Краткие отрывки из разных сочинений
- Еп. Михаил(Чуб). Извлечение из славянского сборника творений сщмч.Мефодия
- Молитва св. Мефодия
- О жизни и о разумной деятельности
- О различении яств и о телице, упоминаемой в книге левит, пеплом которой окроплялись грешники
- Святого Мефодия, епископа филиппийского, к (с)истелию “о проказе”
- Того же мефодия о пиявице, о которой говорится в книге притче и о (словах) “небеса проповедуют славу божию”
- Диалог св. священномученика мефодия “о свободе воли”
- Диалог св. священномученика мефодия “о свободе воли” [изложение греческого текста]
Жизнь и творенія блаженнаго Августина, Епископа Иппонійскаго. Аврелій Августинъ родился въ Нумидійскомъ городѣ Тагастѣ, въ 354 году, отъ родителей христіанъ и благородныхъ по званію. Отецъ его, Патрикій, былъ въ числѣ оглашенныхъ почти въ продолженіе цѣлой жизни своей и принялъ св. крещеніе не задолго до своей смерти. Кажется, его образъ мыслей и правила жизни не отличались истинно христіанскимъ духомъ. Но мать Августина, Моника, глубоко проникнута была евангельскою вѣрою и свято хранила евангельскія заповѣди. Итакъ, подъ вліяніемъ неодинаковыхъ наставленій, правилъ и примѣровъ, юный Августинъ воспитывался въ родительскомъ домѣ.
Мать желала перелить въ него духъ своей вѣры и благочестія; отецъ заботился только о томъ, какъ удобнѣе и блистательнѣе устроить будущее положеніе сына своего въ обществѣ. Любовь материнская не отвергала такихъ видовъ и заботъ отцовскихъ: она желала всякаго добра сыну; но не могла не ощущать вреда тѣхъ мѣръ, какія принимались иногда для достиженія общежелаемой цѣли. Посему, что радовало отца, то нерѣдко глубоко огорчало мать Она открывала сыну свои чувства, но пылкое дитя, любя мать, охотнѣе однакоже пользовалось попущеніями отца и скоро ступило на путь самый опасный для юности. Моника только молилась за сына, горько плакала въ тиши, но надѣялась на Бога: ея оружіе, слезы и молитва, доставятъ ей самое счастливое торжество, но — чрезъ немалое время и послѣ тяжкихъ и трудныхъ испытаній.
Творения блаженного Августина - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том V
Отпечатано с диапозитивов издательства
“Православный паломник”
Москва, 1997 - 232 с.
Творения блаженного Августина - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том V - Содержание
- I. Жизнь и творения блаженного Августина, епископа Иппонийского
- II. Блаженный Августин. Об истинной религии
- III. Блаженный Августин. О книге Бытия
- ІѴ.Проповеди блаженного Августина.
Перевел протоиерей Дмитрий Садовский
В те времена христианства, когда восточная и западная Церкви составляли одну Православную Церковь Христову, там и здесь, на Востоке и на Западе, много являлось великих мужей, которые достойно называются светилами и столпами Вселенской Церкви, потому что были сколько крепки в вере, святы в жизни, ревностны о благах Церкви, столько же богаты знанием, сильны словом, мудры в деятельности.
Восточная Церковь бесспорно преимуществовала просвещением, но и древне-православный Запад оставил нам богатое духовное наследство в писаниях святых Отцов и блаженных Учителей своих, и это наследство, без сомнения, должно быть дорого для всякого, кто любит истинное просвещение. Есть особые причины, по которым писания св. Отцов и Учителей древней западной Церкви, равно как самая жизнь и деяния их,
должны служить для многих из нас предметом не только внимательного чтения, но и прилежного изучения. Во-первых, и в жизни, и в писаниях этих мужей мы находим прямые свидетельства на то, что в позднейшие времена в той же по месту Церкви не совсем то же оказалось учение и направление; что нынешняя запад- ная Церковь не наследовала того духа, которым проникнута была ее, так сказать, родоначальница, и во многом отступила от ее учения и правил,
между тем как Греко-Российская Церковь и теперь содержит совершенно то же учение, какое древний Запад вместе с Востоком исповедовал чистым, православным, святым и спасительным, и теперь живет тем же духом, каким руководились некогда западная и восточная Церковь, как единая Вселенская Церковь Христова. Таким образом, христиане западной Церкви имеют в древних Отцах-своих сильнейших обличителей, пред которыми должны (быть безответны . Напротив, сыны Прав славной Церкви имеют высокое утешение видеть себя прямыми наследниками учения всех древних святых Отцов и Учителей Церкви, как восточных, так и западных.
Творения Священномученика Киприана епископа Карфагенского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том VI
Редакционный совет серии: священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство Паломникъ - 721с.
Москва - 1999
Творения Священномученика Киприана епископа Карфагенского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том VI - Содержание
Жизнь и творения святого священномученика Киприана, епископа Карфагенского
- Трактаты
- Письма
Часть I Трактаты
- Книга о суете идолов
Три книги свидетельств, против иудеев
- Книга первая
- Книга вторая
- Книга об одежде девственниц
- Книга о падших
- Книга о единстве церкви
- Книга о молитве Господней
- Книга к Деметриану
- Книга о смертности
- Книга о благотворении и милостынях
- Книга о благе терпения
- Книга о ревности и зависти
- Письмо к фортунату об увещании к мученичеству
- Книга о зрелищах
- Книга о похвале мученичеству, к Моисею, Максиму и другим исповедникам
Часть II Письма
Приложение
- В. А. Кожевников Мысли об изучении святоотеческих творений
Время, в которое жил Св. Григорий (ок. 540-604 гг.), было одним из самых печальных и скорбных периодов в истории христианского Запада, особенно в истории Италии. Хотя Юстиниан Великий, вдохновляемый идеей восстановления былого могущества Римской империи, в ряде продолжительных и изнурительных кампаний сумел отвоевать у остготов и вандалов некоторые западные области", «но несмотря на эти громадные успехи, разница между замыслами Юстиниана и действительными результатами была очень значительна: Западную Римскую империю в ее целом ему возвратить не удалось». Нашествие новых варваров, лангобардов, в 569 году во многом свели на нет все завоевания Юстиниана в Италии. К этому добавились и многочисленные эпидемии (мировая язва и пр.), постоянно опустошавшие страну, в результате чего численность ее населения резко снизилась, а хозяйственная жизнь была близка к окончательному развалу. Естественно, что все эти бедствия захватили непосредственно и Рим - некогда столицу мира, а в VI веке уже полуопустошенный город, сполна испивший чашу мерзости запустения.
Один русский медиевист яркими красками описывает скорбное положение Италии и самого Рима в этот период: «Готские цари, чтобы удержать в повиновении столицу, брали многочисленных заложников; но население, ненавидевшее еретиков-варваров,
тянуло к православной Византии, и заложники гибли. Так, один раз были избиты все сенаторы, в другой — готы казнили 300 молодых людей из самых знатных фамилий. Тем не менее, Рим то по охоте, то поневоле предавался византийцам, которые бывали не раз вынуждены возвращать его готам. Начинались новые невероятные репрессалии. Тотила, например, избил значительную часть населения, а остальных жителей вывел из города и разместил по тюрьмам в Кампании, так что в мировой столице 40 дней бродили одни только волки, к бедствиям войны присоединились ужасы голода-и чумы, которые тянулись и после падения Остготского королевства. Византийское правительство с презрением относилось к воссоединенной Италии; солдаты хозяйничали в ней, как во вновь покоренной стране; чиновники во время голода искусственно повышали цены на награбленные съестные припасы.
Италия переживала неописуемые страдания, которые в короткое время отняли у нее целую треть населения. Тем не менее, ей предстояли еще новые бедствия: 13 лет спустя после падения Остготского королевства в Италии появились лангобарды. Это были самые дикие из всех варваров. Одна их наружность внушала ужас. Обритая сзади голова, спереди длинные космы волос, соединяющиеся с бородой и падающие на щеки, окрашенные в зеленый цвет, приводили в трепет запуганное население. Данному виду соответствовали и нравы.
Вожди лангобардов были свирепые ариане, а многие из воинов оставались еще язычниками؛ православное население Италии было одинаково ненавистно и тем и другим. Ариане разграбляли церкви, вырезывали священников и в особенности монахов и загоняли в леса верующих язычники в одном месте убили 40 крестьян за то, что они отказались вкусить освященного (т. е. идоложертвенного. — Л. с.) мяса, в другом зарезали 400 пленных, которые не хотели поклоняться голове жертвенной козы.
Святитель Григорий Великий Двоеслов - Избранные творения - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том VII
Редакционный совет серии: священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство Паломникъ - 785с.
Москва - 1999
Святитель Григорий Великий Двоеслов - Избранные творения - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том VII - Содержание
А. И. Сидоров Жизнь и труды Святителя Григория Великого (Двоеслова)
Беседы на Евангелия иже во святых отца нашего Григория Двоеслова предисловие святого отца нашего Григория Двоеслова
- Книга Первая
- Книга Вторая
Святого отца нaшего Григория Двоеслова, Епископа римского собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души
- Книга Первая
- Книга Вторая
- Книга Третья
- Книга Четвертая
- Примечания
Свидетельства о раннем периоде жизни будущего святителя весьма темны и глухи. Согласно «Хронике» Иоанна Никиусского (конец VI в.), дошедшей до нас лишь в переводе на эфиопский язык, родился он в небольшом городке Феодотион, расположенном в 120 км на восток от Александрии: время его рождения можно установить только приблизительно (375- 380 гг.). Несомненен тот факт, что по матери СВ. Кирилл приходился племянником архиепископа Феофила Александрийского,стяжавшего впоследствии печальную известность своими нечистоплотными действиями в отношении СВ. Иоанна Златоуста.
Но в судьбе своего племянника Феофил сыграл весьма положительную и решающую роль. Вероятно, влиятельный архиепископ взял к себе в Александрию племянника в самом раннем его возрасте и руководил его воспитанием. Детали этого образования и воспитания СВ. Кирилла стерлись из исторической памяти, а поэтому здесь остается высказывать только более или менее вероятные предположения. Сам он на Ефесском Соборе заявлял: «Мы никогда не держались мнений ни Аполлинария, ни Ария, ни Евномия, но с детства изучали Священное Писание и воспитаны под руководством православных и святых отцов». Вероятно, этими словами СВ. Кирилл указывает на свое домашнее христианское воспитание, которое было неразрывно связано с регулярным посещением храма и соответствующей катехизацией.
Основной частью подобного воспитания было постоянное внимание, обычно уделяемое Слову Божию*. Далее, очень возможно, что СВ. Кирилл обучался и в знаменитом «огласительном училище» Александрии, которое такие выдающиеся «дидаскалы», как Климент Александрийский и Ориген, подняли на уровень Богословской Академии, в дни молодости СВ. Кирилла здесь преподавал известный Дидим Слепец (ум. 398 г.). Церковный историк Сократ отзывается о нем так:
«Тогда процветал дивный, красноречивый и славный всякою ученостью муж Дидим. Еще в молодых летах, знакомясь с первыми основаниями учения, он подвергался глазной болезни и, страдая глазами, потерял зрение. Но Бог, вместо чувственных очей, дал ему разумные, ибо чему не мог выучиться при помощи глаз, тому научился посредством слуха. Быв с детства весьма способен и имея прекрасную душу, он опередил и тех, у которых, кроме способностей, было еще острое зрение.
Творения Святителя Кирилла, Епископа Александрийского - 1 - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том VIII
Редакционный совет серии: священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство - Паломникъ - 738с.
Москва - 2000
IBSN-5-87468-097-7
Творения Святителя Кирилла, Епископа Александрийского - 1- Библиотека Отцов и учителей церкви - Том VIII - Содержание
- А. Сидоров. Святитель Кирилл Александрийский его жизнь, церковное служение и творения
- Жизнь и церковное служение СВ. Кирилла
- Литературная деятельность СВ. Кирилла
- Заключение. Общая характеристика СВ. Кирилла как богослова и церковного мыслителя
О поклонении и служении в духе и истине
Часть 1
- Книга первая О совращении человека в порочность и о пленении грехом, а вместе о призвании и обращении через покаяние и о возвращении к лучшему
- Книга вторая О том, что невозможно избежать смерти, от греха происходящей, и власти диавола иначе, как только чрез освящение, совершаемое Христом, и что не в законе оправдание, а во Христе
- Книга третья О том, что невозможно избежать смерти, от греха происходящей, и власти диавола иначе, как только чрез освящение, совершаемое Христом, и что не в законе оправдание, а во Христе
- Книга четвертая О том, что человек, призванный Богом к оправданию и искупленный, должен последовать Ему и избегать изнеженности, ведущей к пороку, стараться же, напротив, жить согласно с законом и мужественно
- Книга пятая О мужестве во Христе
- Книга шестая О том, что нам должно быть приверженными к единому по естеству Богу и любить Его от всей души и от всего сердца
Часть II
- Книга седьмая О любви к братиям
- Книга восьмая Еще о любви к братиям и о крадущем тельца или овцу
- Книга девятая О святой скинии, что она была образом Церкви Христовой
- Книга десятая Еще о том же и о бывшем во святой скинии
- Книга одиннадцатая О священстве и о том, что свяшенство подзаконное было образом священства во Христе
- Книга двенадцатая О священстве
Часть III
- Книга тринадцатая Еще о священстве
- Книга четырнадцатая О том, что хотящим иметь доступ в церковь должно быть чистыми и омовенными от греховной скверны и только такими приступать к Богу
- Книга пятнадцатая О том, что должно приступать к Богу чистыми и омовенными, и что очищение наше - во Христе
- Книга шестнадцатая О том, что мы должны приносить Богу духовные жертвы и дароприношения
- Книга семнадцатая О святых праздниках
Испытайте писаний, взывал к народу Иудейскому Христос (Ин. 5, 39), весьма ясно говоря, что не иначе может достигнуть вечной жизни кто бы то ни было, как только если он, как бы некое сокровище, раскапывая письма закона, будет отыскивать сокровенный в нем бисер, то есть Христа, Немже суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна, по слову блаженного Павла (Кол. 2, 3).
О столь почтенной и досточудной премудрости и разуме сказал в одном месте и Соломон: Аще взыщеши ея яко сребра, а якоже сокровища испытаеши ю: тогда уразумевши страх Господень, и познание Божие обрящеши (Притч. 2,4-5). и с СИМ ничто не может сравниться для тех, которые восхваляют непорочную жизнь, решились совершать одно только лучшее из всего и превосходнейшее, и наполняют свой ум светом Божественным: потому что должно непрестанно услаждаться тем, что говорится о Боге и как бы неким светильником поставлять для себя Свяшенное Писание, согласно с святым Псалмопевцем, взывающим и говорящим: Светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям моим (Пс. 118, 105).
Итак, поелику ясно и очевидно, что прилежное искание таинства Христова доставляет жизнь вечную и служит для нас путем ко всякому благодушию, то снова приложив труд, полезный прежде всего нам самим, постараемся собрать те места, в которых ясно указуется нам таинство Христа, и изложить, какой смысл имеет каждое из них. Быть может, слова наши, заключающие в себе тонкие умозрения, когда-либо послужат для благоразумных добрым поводом к созерцанию истины и некоторого рода ступенями, возводящими к лучшему и высшему познанию. Итак, мы прежде всего с пользою изложим совершившееся исторически, давая этому соответствующее разъяснение и, как бы преобразуя повествование из образа и сени, сделаем его ясным, причем слово наше будет клониться к таинству Христа и Его иметь пределом, если истинно то, что кончина закона и пророков есть Христос (Рим. 10, 4: ср.: Мф. 5, 17).
Творения Святителя Кирилла, Епископа Александрийского - 2 - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том 9
Редакционный совет серии: священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство Паломникъ - 801с.
Москва - 2001
IBSN-5-87468-119-1
Творения Святителя Кирилла, Епископа Александрийского - 2 - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том 9 - Содержание
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Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из пятикнижия Моисея
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Бытия
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Исход
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Левит
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Чисел
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Второзакония
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Толкование на Евангелие от Иоанна
- Книга первая
- Книга вторая
- Книга третья
Итак, поелику никто из решившихся мыслить право и по надлежащему не может сомневаться, что все соделалось новым во Христе, то рассмотрим теперь, что такое обветшание и относительно чего говорено было, что соделалось восстановление его к лучшему, от не совершенной ли целости и неповрежденности, или же от повреждения и нечаянного перехода к тому состоянию, в котором оно не было в начале. Таким образом, всякий поймет, и весьма правильно, к чему клонится цель предлагаемой нами речи, и никоим образом не скроется от нас истинный смысл повествуемого. 2. Высочайший Художник всяческих Бог, во всем, что должно было делать, пользуясь своею вседетельною силою, то есть Сыном: ибо вся Тем быта, м без Него ничтоже бысть (Ин. 1, 3), вначале и, прежде всего другого, небо и землю сотворил и призвал к бытию, хотя они никогда не существовали. Если же, быть может, кто-либо спросит, каким образом и откуда, то он услышит от нас следующее мудрое и поистине превосходное слово: Кто разуме ум Господень? или кто советник Ему бысть? (Рим. 11,34.)
Если кто хочет познать это, для того не будет сомнения в том, что во всяком случае его ум и рассудок далеко не имеет многого по сравнению с умом Божиим. А что все наше малозначительно и даже совершенно ничтожно в сравнении с Божественным, это заявляет Сам Бог, говоря: Не суть б0 совети Мои, якоже совета ваши, ниже якоже путие ваши, путие Мои. Но якоже отстоит небо от земли, тако отстоит путь Мой от путей ваших, и помышления ваша от мысли Моея (Ис. 55, 8-9). Итак, пусть оставлено будет как излишнее и не достигающее цели исследование о сем: потому что Бог творит, как знает и как может.
После того как сотворены были небо и земля в начале, а затем множество вод собралось в одно место, необходимо повинуясь Говорящему: да соберется вода в собрание едино (Быт. 1, 9), стала покрываться земля, повсюду зазеленела разнообразными травами и необычным путем дала от себя бытие крепкоствольным плодовитым деревьям. Появились круги солнца и луны, и закон Божий распределил каждому из этих светил меру начала его: ибо то поставлено на день и свет, а это на ночь и тьму, и самое небо наше явилось все усеянным звездами. Даже и то, для какой цели они соделаны. Бог определил, говоря: и да будут в знамения и во времена, и во дни и в лета, и да будут в просвещение на тверди небесней, яко светити по земли (ст. 14-15).
Творения Святителя Кирилла, Епископа Александрийского - 3 - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том 10
Редакционный совет серии: священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство Паломникъ - 912 с.
Москва - 2002
IBSN-5-87468-162-0
Творения Святителя Кирилла, Епископа Александрийского - 3 - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том 10
Толкование на Евангелие от Иоанна
- Книга четвертая -
- Книга двенадцатая
О преп. Макарии, который, по словам преп. Иоанна Кассиана Римлянина, первым поселился в Скитской пустыне, сообщают многие древнецерковные писатели, однако их сообщения, касаются преимущественно различных чудес, совершенных этим святым мужем, но содержат мало конкретных сведений относительно жизни его. Имеется также достаточно богатый житийный материал, средоточием которого является «Житие» святого,
приписываемое свят. Серапиону Тмуисскому и дошедшее до нас в различных редакциях (коптской, греческой, сирийской, арабской и древнеславянской). Однако авторство свят. Серапиона очень и очень сомнительно, поскольку он умер, скорее всего, раньше преп. Макария. Само же «Житие», как предполагают, является позднейшей компиляцией и датируется, вероятно, VIII веком. Впрочем, такое позднейшее происхождение данного памятника отнюдь не означает его малую ценность:
очень вероятно, что в нем сохранились многие жемчужины древнего предания о святом. Обычно даты земного жития преподобного устанавливаются приблизительно 300-390 гг.: Палладий в своем «Лавсаике» говорит, что он прожил девяносто лет, проведя в пустыне шестьдесят из них, т. е. начав свои подвижнические труды сравнительно молодым человеком. Все источники единодушно утверждают, что родом он был египтянин, т. е. копт, причем Сократ добавляет,
что Макарий происходил «из верхнего Египта». Но это свидетельство Сократа, скорее, относится к родителям преподобного, которые до его рождения, действительно, жили в Верхнем Египте и «были благочестивые, богобоязненные, вообще добродетельные люди. Отец его ревностно проходил звание священника Церкви Божией. Изобилуя материальным достатком, следовательно, не имея нужды прилагать заботы к приобретению жизненных средств, они особенно пеклись о спасении своих душ».
Творения преподобного Макария Египетского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XI
Редакционный совет серии:
священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство - Паломникъ — 641с.
Москва — 2002
IBSN-5-88060-010-6
Творения преподобного Макария Египетского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XI - Содержание
А. И. Сидоров. Преподобный Макарий Египетский.его жизнь. творения и богословие
- I. Жизнь
- II. Творения. Проблема авторства их. Преподобный Макарий и мессалианство
- III. Основные интуиции богословия преподобного Макария
Собрание рукописей типа I
- Великое послание и слова
- Великое послание
Собрание рукописей типа II
- Духовные беседы
Собрание рукописей типа III
- Поучения
Приложения:
- 1. Архимандрит Палладий.новооткрытые сказания о преподобном Макарии Великом по Коптскому сборнику
- 2. Послание к чадам своим
В истории древнецерковной письменности и святоотеческого богословия блаж. Феодорит Кирский занимает одно из важнейших мест. Выдающийся экзегет, глубокий и внимательный историк, яркий апологет религии Христовой, вдумчивый догматист и эрудированный ересиолог, он оставил после себя обширное литературное наследие, лишь часть из которого была переведена на русский язык. Из этих переведенных творений в настоящем томе «Библиотеки отцов и учителей Церкви»
переиздаются два произведения. Первое - «Сокращенное изложение Божественных догматов», которое, представляя собой пятую книгу ересиологического труда блаж. Феодорита «Еретические басни», является в то же время вполне самостоятельным трактатом. По отзыву преосвященного владыки Филарета (Гумилевского), «книга составляет превосходный опыт систематического изложения догматов веры». Столь же высока оценка этого сочинения и у Н. Н. Глубоковского:
в нем «автор зараз обнимает всю христианскую систему, собирая в один фокус все ее части, и развивает с замечательною постепенностию и логическою стройностию. Все разнообразные предметы поставляются у него в тесную взаимную связь и не сменяют друг друга случайно, по вкусу писателя. Все отдельные пункты естественно выводятся из понятия о Боге как любви и абсолютном совершенстве, в нем находят свое оправдание и из него раскрываются.
Конструктивно-воссозидательный дух Феодорита сказался тут самым прекрасным образом». Следовательно, это небольшое по объему произведение можно считать одним из лучших как по содержанию, так и по форме творений блаж. Феодорита. Что же касается «Толкования на Послания святого Апостола Павла», то здесь впервые в древнецерковной письменности (насколько нам известно из сохранившихся творений подобного рода) полностью и последовательно изъясняются все
Творения Блаженного Феодорита Кирского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XII
Редакционный совет серии:
священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство - Паломникъ - 721с.
Москва - 2003
IBSN-5-87468-203-1
Творения Блаженного Феодорита Кирского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XII - Содержание
- А. И. Сидоров. Предисловие
Cокращенное изложение божественных догматов
- Предисловие
- О начале и Отце
- О Сыне
- О Святом Духе и о Божественных именах
- О творении
- О веществе
- Об зонах
- Об Ангелах
- О диаволе и о демонах
- О человеке
- О Промысле
- О Домостроительстве Спасителя
- О том, что Владыка восприял на Себя тело
- О том, что Владыка с телом восприял и душу
- О том, что Владыка восприял на Себя совершенное человеческое
- естество
- О том, что Владыка воскресил восприятое Им на Себя естество
- О том, что Один и Тот же и благ и справедлив
- О том, что Один и Тот же дал и Ветхий и Новый Завет
- О крещении
- О Воскресении
- О суде
- Об обетованиях
- О Втором пришествии Бога и Спасителя нашего
- Об антихристе
- О девстве
- О браке
- О втором браке
- О блуде
- О покаянии
- О воздержании
Творения Блаженного Феодорита Кирского - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XII - Толкование на четырнадцать посланий святого апостола Павла
- Предисловие
- Толкование на Послание к Римлянам
- Толкование на Первое послание к Коринфянам
- Толкование на Второе послание к Коринфянам
- Толкование на Послание к Галатам
- Толкование на Послание к Ефесянам
- Толкование на Послание к Филиппийцам
- Толкование на Послание к Колоссянам
- Толкование на Первое послание к Фессалоникийцам
- Толкование на Второе послание к Фессалоникийцам
- Толкование на Послание к Евреям
- Толкование на Первое послание к Тимофею
- Толкование на Второе послание к Тимофею
- Толкование на Послание к Титу
- Толкование на Послание к Филимону
Приложение
- Профессор Н. И. Сагарда. Древнецерковная богословская наука на греческом Востоке в период расцвета (IV--V вв.), — ее главнейшие направления и характерные особенности
Настоящий том «Библиотеки отцов и учителей Церкви» имеет своей целью познакомить православного читателя с творчеством малоизвестного в нынешней России святого отца, который, кстати сказать, был хорошо известен в Древней Руси (перевод его произведения «Вопросы и ответы» составляет основу «Изборника Святослава 1073 г.»). В том вошли «Три Слова об устроении человека по образу и по подобию Божию», которые, несмотря на свой относительно небольшой объем, представляют существеннейшие грани миросозерцания преп. Анастасия Синаита.
Солидный полемический труд его, «Путеводитель», представлен только первыми тремя главами; подобный выбор не случаен, ибо именно эти главы имеют общемировоззренческое значение — прочие же главы представляют интерес преимущественно для специалистов: патрологов и историков Церкви. Наконец, «Слово на шестой псалом» и «Слово о Святом Собрании» (оба в переводе М. В. Никифорова), отражающие в основном аспекты духовно-нравственного учения преп. Анастасия, завершают это небольшое собрание его избранных творений. Мне показалось целесообразным присовокупить к этому собранию и три приложения, тематически примыкающих к творчеству преп. Анастасия. Первой идет работа о святом Ефреме Антиохийском, в основу которой положен доклад, приготовленный мной для прочтения на конференции, посвященной 1550-летию Халкидонского Собора, состоявшейся в Минской Духовной Академии.
К сожалению, ряд обстоятельств не позволил мне участвовать в данной конференции, но личность и богословские воззрения Антиохийского святителя представились мне столь значительными, что я решился из небольшого доклада сделать самостоятельную работу. Главное, что хотелось бы отметить, это то, что св. Ефрем Антиохийский, как и другие православные богословы VI в., был несомненным предшественником преп. Анастасия, который развил ряд его идей. Таким же предшественником Синаита являлся и пресвитер Феодор Раифский. Более десятка лет назад я занимался его трактатом «Предуготовление» (данный трактат также вошел в состав «Изборника Святослава 1073 г »), и черновой перевод этого сочинения долго лежал в моем письменном столе, пока я не обработал его Трактат Феодора Раифского также предвосхищает многие существенные моменты богословия преп Анастасия и особенно близок к «Путеводителю».
Избранные творения преподобного Анастасия Синаита - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XIII
Редакционный совет серии:
священник Андрей Лобашинский
проф. А. И. Сидоров
П. Н. Роговой
Издательство - Паломникъ - 483с.
Издательство - Сибирская Благозвонница
Москва - 2003
IBSN-5-87468-203-1
Избранные творения преподобного Анастасия Синаита - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XIII - Содержание
- Предисловие
- А. И. Сидоров. Преподобный Анастасий Сйнаит и его творения
Преподобный Анастасий Синаит. Избранные Творения
- Три Слова об устроении человека по образу и по подобию Божиему (перевод А. И.Сидорова)
- Слово Первое
- Слово Второе
- Третье Слово, или Слово против монофелитов
- Путеводитель (перевод А. И. Сидорова)
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Слово на шестой псалом (перевод М. В. Никифорова)
- Слово о Святом Собрании и о том, что не следует судить и памятозлобствовать (перевод М. В. Никифорова)
Приложение I
- А. И. Сидоров. Святой Ефрем, патриарх Антиохийский. Его жизнь, литературная деятельность и защита им Халкидонского Собора
- I. Развитие православного богословия в период после Халкидонского Собора и до начала VII в. Понятия «неохалкидонизм» и «строгий халкидонизм» — их неадекватность
- II. Жизнь св. Ефрема, патриарха Антиохийского
- III. Литературная деятельность св. Ефрема
- IV. Защита Халкидонского Собора и его вероопределения св. Ефремом
Приложение II
- Пресвитер Феодор Раифский. Предуготовление
- А. И. Сидоров. Пресвитер Феодор Раифский и его сочинение
Феодор Раифский. ПРЕДУГОТОВЛЕНИЕ (Феодора, пресвитера Раифского, некое предуготовление или упражнение для желающего познать, каков образ Божественного Вочеловечивания и Домостроительства, в соответствии с которым [это Вочеловечиванйе] совершилось, а также что говорят на сей счет питомцы Церкви против неправомыслящих в этом вопросе) (перевод А. И. Сидорова)
- Пролог
- Часть первая
- Часть вторая
Приложение III
- А. И. Сидоров. Христианство как философия или любомудрие по Христу по свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II-VIII вв
Если через полусумрачную толщу веков попытаться окинуть взглядом более чем тысячелетнюю историю Византии, то постороннему взору она предстанет как почти беспрерывная серия кризисов, часто ставивших империю на грань катастрофы. Бесконечные натиски внешних врагов — различных «варваров» с севера, персов, арабов, турок-сельджуков и турок-османов, а в последний период и «братьев» — западных христиан («латинян»)
— заставили державу ромеев поднять на высокую ступень свое военное искусство и развить изощренное ремесло дипломатии. Во внутреннеполитической жизни элементы дестабилизации, как кажется, явно преобладали над элементами стабильности. Уже тот факт, что из 107 государей (в период 395-1453 гг.) только 34 умерли своей смертью, а 8 — пали на войне или стали жертвами случая, свидетельствует об этом.
Периоды внутреннего мира, как, например, в эпоху Македонской династии, представляются небольшими островками в бурном море постоянных политических интриг и заговоров, воcстаний и бесконечной борьбы за власть тайных или явных претендентов на нее. Наконец, богатство, а порой и просто роскошь Византии, столь поражавшие иноплеменников и притягивавшие их алчные взоры, часто достигались путем тяжкого налогового бремени на большинство населения, разорения крестьянства,
процветания одних за счет других, что создавало на территории империи анклавы социальной напряженности. Но, вместе с тем, одиннадцати вековая история державы ромеев поражает какой-то своей законченной целостностью и внутренней органичностью. Подобный «парадокс Византии» порадил среди исследователей целую научную дискуссию по проблеме «континуитета» и «дисконтинуитета» в византийской истории.
Как обычно, на сей счет высказывались крайние точки зрения, .и истина (опять же, как обычно) обретается, скорее всего, посередине их. Однако думается, что момент преемственности в большей степени, чем момент «разрыва» и «прерывности», является доминирующим началом в этой истории. Уже один факт органичного «вырастания» Византии из Римской империи, заставляющий ученых по-разному датировать исходный пункт истории державы ромеев, говорит в пользу этого. Тем не менее не следует забывать, что в основе данного факта лежит другой, внешне менее заметный, ибо он произошел в сфере Духа,
Избранные творения преподобного Максима Исповедника - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XIV
Сидоров А. И., перевод, вст. статья, комментарии и приложение.
Лега В. Л., оригинал-макет.
Издательство Паломникъ - 497с.
Москва - 2004
ISBN-5-88060-033-5
Избранные творения преподобного Максима Исповедника - - Библиотека Отцов и учителей церкви - Том XIV - Содержание
- А.И.Сидоров. Преподобный Максим Исповедник: эпоха, жизнь, творчество
Преподобный Максим Исповедник
- Слово о подвижнической жизни
- Главы о любви
- Послание к Иоанну Кубикуларию о любви
- Мистагогия
- Толкование на молитву Господню
- К Феопемпту схоластику
- Толкование на 59 псалом
- Главы о богословии и о Домостроительстве воплощения Сына Божия
- Различные богословские и домостроительные главы
- Десять глав о добродетели и пороке
- Комментарии
- Приложение
- А.И.Сидоров. Смерть как наказание и смерть как благодеяние согласно учению преп. Максима Исповедника («Вопросоответы кФалассию», 61)
Большое спасибо!
Дякую!
спасибо