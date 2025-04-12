Библиотека Отцов и учителей церкви - Иустин - Августин - Кирилл - Киприан - Анастасий Синаит

Хорошо быть очевидцем подвигов наилучших мужей и поборников добродетели, и, взирая на них своими глазами, извлекать для себя пользу. Всё достохвальное когда видишь его собственными очами, является привлекательным, становится вожделенным и внушает зрителю желание приобщиться к нему.

Но немало пользы приносят и повествования о таких добродетельных свершениях передаваемые очевидцами тем людям, которые сами их не видели. Зрение, как говорят некоторые, достовернее слуха; однако и слух заслуживает доверия, если он умеет различать истинность сказанного. Как языку и гортани свойственно различать сладость, горечь и другие качества пищи, составляя своё суждение о ней, так и слуху вверена способность распознавания слов, и он способен отличать речи, приносящие какую-либо духовную пользу, от речей, наносящих вред.

Поэтому, если бы полезные повествования могли бы сохраниться в памяти неповреждёнными и тьма забвения, как отверстая бездна, не поглощала бы их, то, без сомнения, излишне и бесполезно было бы записывать их, поскольку польза, которую они приносят, и без записи легко бы достигала позднейших поколений. Но как время повреждает тела, заставляя их стареть и умирать, так оно губит и память о благих свершениях, покрывая забвением и изглаживая воспоминания о них; поэтому никто не может укорить нас за то, что решились описать житие боголюбивых мужей. Ведь подобно тому, как врачи, которым вверяется лечение тел, приготавливают лекарства, чтобы бороться с болезнью и помочь страждущим, так и труд написания подобного рода сочинения подобен спасительному лекарству, помогающему в борьбе с забвением и способствующему сохранению памяти. Не странным ли было для нас, когда поэты и историки описывают воинские подвиги, а трагики открыто изображают тщательно скрываемые несчастия, увековечивая в своих сочинениях память о них, когда некоторые тратят слова на комедии и шутки, – не странно ли было бы нам предоставить забвению мужей, которые в смертном и страстном теле явили бесстрастие и поревновали бесплотным Ангелам? Какого бы накаляя ни были мы достойны, если бы с равнодушием допустили угаснуть памяти об их достойных удивления подвигах? Ведь если они, сами будучи подражателями высшего любомудрия древних святых, начертали память о них не на меди и не в сочинениях, но, запечатлев в сердце всю их добродетель, самих себя соделали как бы одушевлёнными образами и памятниками их, то разве может быть какое-либо извинение нам, если мы даже письменами не почтим их славной жизни?

Блаженный Феодорит Кирский - История боголюбцев

Вступ. ст. и новый пер. А. И. Сидорова. (Серия «Библиотека отцов и учителей церкви»).

М.: Паломник, 1996. 447 стр.

Блаженный Феодорит Кирский - История боголюбцев или подвижническое житие - с прибавлением о Божественной любви - Содержание

А. И. Сидоров Блаженный Феодорит Кирский - архипастырь, монах, богослов. Его значение в истории древнехристианской Церкви и православного богословия

Блаженный Феодорит епископ Кирский история боголюбцев или подвижническое житие. С прибавлением о Божественной любви

Предисловие

I. Иаков Низибийский

II. Иулиан

III. Маркиан

IV. Евсевий

V. Публий

VI. Симеон Древний

VII. Палладий

VIII. Афраат

IX. Петр

X. Феодосий

XI. Роман

XII. Зенон

XIII. Македоний

XIV. Маисима

XV. Акепсима

XVI. Марон

XVII. Αвраам

XVIII Евсевий

XIX. Саламан

XX. Марис

XXI. Иаков

XXII. Фалассий и Лимней

XXIII. Иоанн, Моисей, Антиох и Антонин

XXIV. Зебинас и Полихромий

XXV. Аскпепий и Иаков

XXVI. Симеон

XXVII. Варащт

XXVIII. Фалелей

XXIX. Марана и Кира

XXX. Домнина

XXXI. О Божественной любви

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Житие блаженного Мар Евгена начальника иноков в стране низибийской на горе и зла