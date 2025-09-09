Олстон Уильям - Восприятие Бога - Эпистемология религиозного опыта

Уильям Пейн Олстон — один из самых авторитетных, влиятельных аналитических философов второй половины XX — начала XXI столетия. Его библиография включает более ста пятидесяти статей и рецензий, девять монографий, четыре сборника, в которых он выступил редактором. Он внес существенный вклад в развитие метафизики, эпистемологии, философии религии. Принимал активное участие в становлении реформатской эпистемологии, ему принадлежала идея создания Общества христианских философов и журнала «Вера и философия» (Faith and philosophy), который стал на сегодняшний день, пожалуй, главным периодическим изданием по философии религии. Первоначальные интересы Уильяма Олстона были далеки от философии, а когда он увлекся ею, не думал заниматься философией религии — той областью, в которую он в итоге внес самый большой вклад. Его первым местом работы стал Мичиганский университет (1949-1971). Там он, с одной стороны, попытался преподавать философию Гегеля, а с другой — он более внимательно стал изучать современную аналитическую философию. Затем он преподавал в Ратгерском университете (1971-1976), Иллинойском университете в Урбане-Шампейне (1976-1980) и, наконец, получил приглашение от Сиракузского университета (1980-1992). В 1992 г. Олстон выходит на пенсию, становится почетным профессором Сиракузского университета, но продолжает читать курсы для аспирантов и помогать все новым поколениям философов работать над своими диссертациями по крайней мере еще в течение 8 лет. Уильям Олстон скончался 13 сентября 2009 г. В продолжение своей академической карьеры Олстон успел побывать президентом Западного (ныне Центрального) отделения Американской философской ассоциации, Общества философии и психологии и Общества христианских философов. Он стоял у истоков журнала «Вера и философия» и был его первым главным редактором, занимал должность главного редактора в журнале «Философские исследования».

Принято проводить разницу между знанием и просто истинным убеждением. Традиционно считается, что разница заключается в обосновании; знание — это обоснованное истинное убеждение. Эта точка зрения подверглась серьезной критике и переосмыслению после статьи Эдмунда Геттьера «Является ли знанием обоснованное истинное убеждение?», в которой он привел случаи, когда хотя обоснование необходимо для преобразования истинного убеждения в знание, его тем не менее недостаточно. Олстон идет еще дальше и утверждает, что оно даже не является необходимым. Тем не менее обоснование важно само по себе. Но что же это тогда такое? Олстон выделяет два подхода к концепции обоснования: деонтологический (deontological) и проводимости истинности (truth-conducivity). Согласно деонтологической концепции, убеждение человека обосновано только в том случае, если он придерживается его, не нарушая никаких обязанностей или обязательств в процессе достижения истины. Согласно концепции истинностной проводимости, убеждение обосновано только в том случае, если познающий субъект придерживается его на адекватных основаниях (и не осведомлен об опровергающих свидетельствах против данного убеждения). Олстон предпочитает вторую концепцию, поскольку придерживаться деонтологической концепции, как он утверждает, можно только в том случае, если мы обладаем волевым контролем над формированием убеждений, против чего он выступает в упомянутой статье. Адекватность основания состоит в том, что благодаря ему основанное на нем убеждение становится весьма вероятным; и, хотя представление об адекватности основания не обязательно должно быть внутренне доступно познающему субъекту, чтобы его убеждение было обоснованным, само основание должно быть внутренне доступным.