Библия - Церковнославянский язык - Елизаветинская Библия

18 декабря 1751 года Елизаветинская Библия вышла из печати. Первый тираж быстро разошёлся, и в 1756 году вышло его второе издание с дополнительными примечаниями на полях и гравюрами, в котором иеромонах Гедеон (Слонимский) исправил ошибки и опечатки первого издания. В дальнейшем Русская церковь продолжила использовать в богослужебной практике Елизаветинскую Библию, внеся в неё лишь некоторые несущественные изменения.

Елизаве́тинская Би́блия — перевод Библии на церковнославянский язык, изданный в 1751 году в правление императрицы Елизаветы Петровны. Елизаветинская Библия с незначительными правками до настоящего времени используется как авторизованный для богослужения текст в Русской православной церкви.

Санкт-Петербург, 1900 г.

Указом Петра I от 14 ноября 1712 г. предписывалось: «В Московской типографии печатным тиснением издать Библию на славянском языке, но прежде тиснения прочесть ту славянскую Библию и согласить во всем с греческою 70 преводников Библиею, и быть у дела того в смотрении и правлении Еллиногреческих школ учителю, иеромонаху Софроншо Лихудию, да Спасского монастыря архимандриту Феофплакту Лопатинскому да типографии справщиком Федору Поликарпову и Николаю Семенову, в чтении справщиком же — монаху Феологу да монаху Иосифу. А согласовать и править в главах и стихах и речах противу Греческия Библии грамматическим чином, а буде где в славянской против греческой Библии явятся стихи пропущенны, или главы переменены, или в разуме Писанию священному греческому противность

явится, и о том доносить преосвященному Стефану, митрополиту рязанскому и муромскому и от него требовать решения...»

И. Е. Евсеев дал этому указу вполне правильную оценку, отметив, что указ 1712 г., в котором «подверглась косвенному осуждению первопечатная московская Библия 1663 г., по традиции передававшая справу греческой истины по латинскому оригиналу, наносил в то же время удар по «западническим» тенденциям, по «латинству» московского духовенства».

Справщики сразу же принялись за работу, но только через 10 лет, в январе 1723 г., смогли представить синоду свои замечания и исправленный текст в восьми рукописных томах. Синод, в свою очередь, донес об этом царю, и Петр повелел выдать справщикам награду — по 100 рублей каждому, но с печатанием Библии не стал торопиться. «Волнения и беспокойства, вызванные раскольническими смутами,— пишет Юнгеров,— побудили осторожнее отнестись к предполагаемому изданию Библии».

5 февраля 1724 г. последовал новый царский указ синоду: «Новоправленную Библию печатать с таким определением, дабы в той новоправленной Библии прежние речи, которые переправлены, против тех новоисправных на брезех (на полях.— М. Р.) означены были без опущения, дабы не было от неспокойных человек нарекания и к народной смуте..,».

После этого дело с изданием новой исправленной славянской Библии снова затянулось более чем на четверть века. Только в 1751 г. она вышла в свет в 2-х томах in folio, с обширным, составленным одним из последних исправителей — Варлаамом Лящевским — предисловием (в дальнейшем «Предисловие»), в котором излагается вся долгая предыстория издания.

Мы узнаем из этого Предисловия, что после смерти Петра I Екатерина I также издала указ о напечатании Библии, но опять-таки с оговоркой о необходимости тщательной повторной сверки с греческим переводом, «чтобы все было положено таким образом, как Восточная греческого исповедания церковь содержит неотменно», поскольку предварительной проверкой было обнаружено, что петровские справщики далеко не все исправили по греческому тексту, «а иное — по еврейскому подлиннику, а иное — по латинскому переводу». «И опять, скорбно,— заключает В. Лящевский,— тако дело сие безо всякого производства погребено было в глубоком молчании».

И при Анне Иоановне был издан аналогичный указ, а затем и Елизавета Петровна «якоже изустными указами не единократными, тако и письменными повелети изволила, дабы как возможно без дальнейшего продолжения исправление священной Библии окончити и безсумнительно в печать произвести». Одну sa другой синод создавал комиссии ученых справщиков, которым поручалось довести до конца исправление славянской Библии, но работа продвигалась так медленно, что, как замечает В. Лящевский, можно было думать, что «дело сие Божие, а не человеческое,— того ради по недоведенным судьбам Божиим и совершитися невозможно доселе».

В Предисловии к Библии 1751 г. исправители утверждали, что они, «подражая отцам святым, то едино в деле исправления священной Библии пмехом, еже согласно во всем греческому семидесяти переводу наш славянский перевод издати. Сего ради ничесоже нами не внесено в текст, еже не обретеся в греческом, ничесоже не исключено, точие еже ни в едином [греческом списке] обретеся. Ничесоже от речений первые печати (т. е. Мос

ковской Библии 1663 г.— М. Р.) не пременено, точию еже не бе согласно в значении греческому речению, или не по свойству славянского языка положено бе».

Однако эти заверения далеко не во всем соответствовали действительности. Исправители никак не могли выполнить всего того, о чем они написали, хотя бы уже потому, что в поставленной перед ними общей задаче скрывались глубокие внутренние противоречия. Они не могли придерживаться в своей работе какой-то определенной системы, ориентироваться на какой-то один наиболее надежный греческий спи

сок, на одну версию,

так как им приходилось обычно останавливаться на том варианте, который предполагал наименьшие изменения в уже существовавшем, привычном славянском переводе, «дабы не учинилось разорения старой русской Библии текстам». Так, Псалтырь, ранее переведенная с древнееврейского по Вульгате, вошла без всяких почти изменений и в новоправленную Библию. А некоторые книги Ветхого завета, в Библии 1663 г. переведенные с Вульгаты, теперь были заново переведены с греческого текста семидесяти (книги Товита, Юдифь); 3-я книга Ездры, в переводе семидесяти вообще отсутствовавшая (по причине того, что была составлена позднее этого перевода), в Петровско-Елизаветинской Библии оказалась в переводе с Вульгаты.