При множестве научно изданных памятников древне-славянскаго перевода Евангелия, у нас нет общедоступнаго для общества и школы издания, в котором бы находился древне -славянский евангельский текст нормальный, критически очищенный от случайных описок и диалектических разностей, встречающихся в памятниках.

Критически очищенное издание нормальнаго текста древне-славянскаго Евангелия требует, конечно, основательнаго, обширнаго и глубокаго знания славянскаго языка. А я с детства только и привык к церковной грамоте, и читать богослужебныя книги церковной печати; отчетливаго же знания даже о новом виде церковнаго языка не получил. Уже в недавнее сравнительно время случайно познакомился я с Остромировым Евангелием, и пленился стройностию древне-славянских форм и правильностию оборотов. У меня сама собою явилась любовь к древне-славянскому языку и в частности к древне-славянскому переводу Евангелия—несомненному труду славянских первоучителей. После того попытками и ступенями моего ознакомления с древне-славянским языком служили отдельныя изследования: „ Размышление о сравнительном достоинстве разновременных редакций славянскаго перевода Евангелия и Псалтири". Казань. 1882 г. и С.-Петербург, 1886 г. „Материалы для сравнительнаго изучения церковнославянских форм и оборотов, извлеченные из Евангелия и Псалтири”, 1888 г. „Обучение церковнославянской грамоте”. Книжка вторая для учителей. 1887—1889 г. Наконец прямым и непосредственным приступом к самому Евангелию было „Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа от Матфеа”. Древне-славянский текст. Казань. 1888 г.

За основу этого издания был принят текст Остромирова Евангелия, недостающия же в нем до четверо-евангельской полноты места я дополнил из Евангелия Мариинскаго и частию из Галицкаго, приводя их этимологию и орфографию к господствующим формам Остромирова Евангелия. На первых порах в мое издание попадали описки диакона Григория, написавшаго Евангелие для новогородскаго посадника Остромира, а всего более моя неопытность и привычка к новейшей славянской орфографии наполняли мой первый опыт опечатками и противоречиями форм. Прежде выпуска в свет я перепечатал большую половину древне-славянскаго текста Евангелия от Матфея. Этот первый опыт принят мною за подготовку к изданию более осмысленному и основательному древне-славянскаго перевода Евангелия. И вот в каком виде определилась и установилась моя мысль: издать древне-славянский перевод полнаго Четверо-Евангелия; грамматическия формы избрать нормальныя и последовательно провести их по всему изданию. Чтобы сделать для всех возрастов и состояний доступным чтение древне-славянскаго текста Евангелия, я вместо Кирилловскаго шрифта, теснаго и тяжелаго для глаз, принял нынешния привычныя и ясныя славянския буквы; я для полной наглядности или, вернее сказать, наличности древне-славянскаго состава слов, я устранил все сокращения. Последнее я сделал по примеру Миклошича в его издание Evangelium S. Matthaei palaeoslovenice е codicibus edidit Fr. Miklosich. Windobonae. 1856. Притом, сокращения слов в древне-славянских памятниках клонились собственно к сбережению времени и писчаго материала и вовсе не имели того догматическаго значения, какое было им придано позднейшими книжниками.

Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Древне-славянский текст

Казань, 1889 г. - 370 с.