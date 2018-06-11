Библия и Коран - параллельные места

Книга, которую вы держите в руках, является попыткой дать читателю систематическое представление о смысловых параллелях между священными текстами христианства и иудаизма, объединенными в Библию, с одной стороны, и Кораном — священным текстом мусульман — с другой. Что же побудило нас объединить под одной обложкой фрагменты священных текстов разных религий, столь различных не только по вероучению и истории, но и по восприятию этих текстов?

Институт перевода Библии работает над переводом полной Библии или отдельных библейских книг на языки более чем сорока народов бывшего СССР, так или иначе причастных мусульманской традиции. Мы понимаем, что невозможно сделать качественный перевод, не опираясь на культуру каждого народа, на его традиционные ценности и представления о мире, поэтому, делая текст Библии доступным для мусульман, мы стремимся показать связь между священными книгами иудаизма, христианства и ислама. Читая параллельно тексты, которые ранее не публиковались вместе, мы понимаем их глубже.

А более глубокое понимание всегда способствует более качественному переводу. Конечно, для тех христиан, которые отвергают историко-критический подход к Библии, а также для мусульман, в чьем восприятии Коран, как Сам Всевышний, существовал до сотворения мира, сам вопрос о литературной судьбе и источниках священных текстов представляется некорректным.

Однако нам кажется, что для всех тех, кто так или иначе соприкасается с Библией или с Кораном (или с обеими книгами), было бы интересно рассмотреть их параллели, не решая однозначно вопроса о различном догматическом статусе Библии и Корана, об историко-литературной зависимости одной священной книги от другой. Мы хорошо понимаем, что данная книга — всего лишь довольно скромный опыт сопоставления Библии и Корана, не претендующий на глубокий и всеохватывающий анализ. Составляя ее, мы шли от Библии и подбирали коранические соответствия для библейских сюжетов.

Но дело не только в том, что это издание подготовлено в Институте перевода Библии. Все же Библия возникла намного раньше Корана, и Коран был обращен к людям, которым уже были знакомы многие библейские сюжеты. Основную часть книги составляют тексты из Библии и Корана, представленные параллельно на каждой странице. Весь материал разделен на тематические блоки, при выделении которых, так же как и при выборе цитат, была неизбежна некоторая произвольность и субъективность. В Библии и Коране можно найти немало сюжетных совпадений: Авраам—Ибрахим, Моисей—Муса, Иисус-Иса — главные герои обеих книг.

А, например, то, что Библия рассказывает о войске Гедеона, Коран относит к войску царя Талута. Читатель заметит, что чаще всего с одним отрывком Библии сопоставляются несколько разрозненных фрагментов Корана. Дело в том, что большинство книг Библии — исторические повествования, построенные вокруг связного сюжета, тогда как коранические суры, как правило, объединены духовными темами, а не единой сюжетной линией. Есть, впрочем, и обратные примеры: рассказ об Иосифе складывается из нескольких глав Книги Бытия, в то время как в Коране он представлен цельной 12 ־ й сурой «Иусуф».

Помимо общих сюжетных линий в книге также представлены параллельные места, касающиеся Бога и Вселенной, свободы и ответственности человека, отношений мужчины и женщины, мира и войны. Процитировать все строки, которые говорят об этом, просто невозможно, но мы постарались дать общее представление об этих темах в немногих ключевых отрывках. Разумеется, очень много интересного материала могло бы дать сравнение иудейских, христианских и исламских источников помимо Библии и Корана. Так, в еврейских мидрашах и таргумах мы читаем, что царю Соломону повиновались духи - то же самое утверждает Коран.

Но невозможно объять необъятное,и в этой книге мы ограничились сопоставлением Корана и канонических книг Библии. Важно также отметить, что сама идея перевода Корана, как хорошо известно, не приветствуется в исламе. Но по понятным причинам помещать в данное издание Коран на арабском было бы нецелесообразно. Этим обусловлено использование русского языка как своего рода «языка-посредника» при сопоставлении священных текстов.

Фрагменты Корана даются по переводу великого русского арабиста И.Ю. Крачковского, фрагменты Библии — по русскому Синодальному переводу. Книга содержит также указатель цитируемых мест Библии и Корана, список сокращенных обозначений библейских книг и таблицу соответствия имен собственных. Мы надеемся, что книга будет полезна и интересна также широкому кругу читателей, желающих побольше узнать о сходстве и различии Библии и Корана - Книг, которые с самого момента своего возникновения почитались как откровение свыше.

Библия и Коран - параллельные места

Институт перевода Библии

Издательство — Гранат — 224 с.

Москва — 2018 г.

ISBN 978-5-90645-629-8

Библия и Коран - параллельные места - Сотворение мира