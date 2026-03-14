В течение семнадцати лет были предприняты большие усилия, чтобы наши читатели получили перевод всей Библии, настолько приближенный к английскому тексту версии Библии короля Иакова, насколько это было возможно.

Это первое издание перевода всей Библии Короля Иакова на русский язык является объединением третьего издания Нового Завета (включая Старозаветные "книги мудрости" - Иова, Псалмы, Притчи, Екклесиаст и'Песнь Соломона) и первого издания всех других книг Старого Завета. Внесенные изменения в основном касались порядка слов, знаков препинания, исправления случайных ошибок и замены некоторых слов на один из их синонимов.

Авторизованная версия короля Иакова - 1611 - Святая Библия - Старый и Новый заветы

Первое издание

БКИ Общество Библейских Верующих Киев, 2017, 1240 стр

ISBN 978-966-2214-79-6

Авторизованная версия короля Иакова - 1611 - Святая Библия - Старый и Новый заветы - Высочайшему и могущественнейшему принцу Иакову, Благодатью Божьей, королю Великобритании, Франции и Ирландии, защитнику веры и т.д., переводчики Библии желают благодати, милости и мира, через Иисуса Христа, Господа нашего

Велики и многоразличны благословения, благоговейный Владыка, которые Всемогущий Бог, Отец всех милостей, излил на нас, народ Англии, когда вначале он послал Королевскую Особу Вашего Величества править и царствовать над нами. Ибо тогда как чаянием многих, которые не желали добра нашему Сиону, было, чтобы по захождению той яркой Западной Звезды, светлейшей памяти королевы Елизаветы, некие густые и плотные тучи так затмили этот Край, чтобы люди были в сомнении каким путем им идти; и чтобы было трудно узнать, кому надлежит направлять это пришедшее в замешательство Государство; появление Вашего Величества, как Солнца в силе своей, мгновенно рассеяло ту предполагаемую и подозреваемую мглу, и дало всем страждущим безмерный повод к утешению; особенно когда мы увидели Власть утвержденной в Вашем Высочестве, и Вашем обнадеживающем Семени, бесспорным Титулом, и это также сопровождалось миром и спокойствием дома и за рубежом.

Но среди всех радостей, не было ни одного, наполнившего наши сердца больше, чем благословенное продолжение проповеди Божьего священного Слова среди нас; которое есть неоценимое сокровище, превосходящее все богатства земли; потому что плод его распространяется не только на время, проводимое в этом преходящем мире, но направляет и располагает людей к тому вечному счастью, которое вверху на небесах.

Затем не дать этому упасть на землю, но скорее подхватить, и продолжить в том состоянии, в котором знаменитый Предшественник Вашего Высочества оставил это: нет, идти вперед с уверенностью н решимостью Человека, сохраняя истину Христа и возвещая ее далеко и близко, является тем, что так привязывает и прочно прикрепляет всех верных и религиозных людей Вашего Величества к Вам, что само Ваше имя является драгоценным среди них: око их взирает на Вас с утешением, и они благословляют Вас в сердцах своих, как ту священную Особу, которая, под Богом, является непосредственным Автором их истинного счастья. И это их довольство не уменьшается и не истлевает, но с каждым днем умножается и набирает силу, когда они наблюдают, что ревность Вашего Величества по Дому Божьему не ослабевает и не идет на убыль, но все больше и больше разгорается, проявляя себя за рубежом, в отдаленнейших частях Христианского мира, письмами в защиту Истины (что нанесло такой удар тому человеку греха, от которого он не оправится), и каждый день дома, религиозными и учеными дискурсами, частым посещением дома Божьего, слушанием проповедуемого Слова, лелеянием его Учителей, заботой о Церкви, как нежнейшего и любящего Отца и кормильца.

Аргументы этой правильной христианской и религиозной любви в Вашем Величестве бесконечны; но ничто не является более убедительным в проявлении ее к другим, чем горячее и увековеченное желание завершения и публикации этой работы, которую теперь мы со всем смирением представляем Вашему Величеству. Ибо когда Ваше Высочество однажды по глубокому рассуждению постигли, как потребно было бы, чтобы с Оригинальных Священных Языков, наряду со сравнением трудов, как на нашем собственном, так и на других, иностранных Языках, многих достойных мужей, предшествовавших нам, был бы еще один точный Перевод Святых Писаний на Английский Язык; Ваше Величество никогда не переставали побуждать и вдохновлять тех, кому было поручено, чтобы работа была ускорена, и чтобы дело было быстро выполнено настолько пристойным образом, насколько этого вопрос такой важности мог справедливо потребовать.

И вот, наконец, милостью Божьей, и продолжительными нашими трудами, дело достигло такого завершения, как то, что мы имеем надежды, что благодаря ему, Церковь Англии пожнет добрый плод; мы считаем своим долгом предложить его Вашему Величеству, не только как нашему Королю и Владыке, но и как главному Двигателю и Автору данной работы: смиренно умоляя Ваше Священнейшее Величество, поскольку дела такого рода всегда были объектом порицаний недоброжелательных и недовольных личностей, чтобы оно получило одобрение и покровительство от такого ученого и рассудительного Принца, как Ваше Высочество, чье позволение и принятие наших трудов почтит и ободрит нас больше, чем все оговоры и жесткие толкования удручат нас. Так что если, с одной стороны, мы будем оклеветаны Папистами дома или за рубежом, которые потому будут порочить нас, что мы есть ничтожные инструменты, делающие Божью святую Истину еще более и более известной людям, которых они по-прежнему желают держать в неведении и тьме; или если, с другой стороны, мы будем опорочены самодовольными Братьями, которые ходят своими собственными путями и ничто им не нравится, кроме того, что образовано ими самими и выковано на их наковальне; то мы можем быть спокойны, поддерживаемы изнутри истиной и невинностью доброй совести, пройдя путями простоты и целостности, как перед Господом; и подкрепляемые извне могущественной защитой благодати и благосклонности Вашего Величества, который всегда окажет поддержку честным и христианским начинаниям против горьких порицаний и немилосердных обвинений.

Господь неба и земли да благословит Ваше Величество многими и счастливыми днями, чтобы, как его небесная рука обогатила Ваше Высочество многими исключительными и чрезвычайными благодатями, так и Вы могли быть всемирным чудом в этот последний век ради счастья и истинного блаженства, к чести того великого БОГА, и ко благу его Церкви, через Иисуса Христа, нашего Господа и единственного Спасителя.

Авторизованная версия короля Иакова - 1611 - Святая Библия - Старый и Новый заветы - Книга пророка Исаии - Глава 1

Видение Исайи, сына Амоза, которое он видел относительно Иудеи и Иерусалима, в дни Уззии, Иоафама, Ахаза, и Езекии, царей Иудейских.

2 Слушайте, О небеса, и внимай, О земля: ибо ГОСПОДЬ проговорил, Я вскормил и воспитал детей, а они взбунтовались против меня.

3 Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего: но Израиль не знает, народ мой не раздумывает.

4 О нация грешная, народ обремененный беззаконием, семя злодеев, дети, являющиеся растлителями: они оставили ГОСПОДА, провоцировали Святого Израилева на гнев, ушли назад.

5 Зачем вам, чтоб вас били еще? Вы восстаете еще и еще: вся голова больна, и все сердце слабеет.

6 От подошвы ноги и до головы нет здоровья в нем; но раны, и ушибы, и гноящиеся язвы: они не были закрыты, ни обвязаны, ни смягченные мазью.

7 Страна ваша опустошена, города ваши сожжены огнем: земля ваша, - чужие пожирают ее в присутствии вашем, и она опустошена, как уничтоженная чужими.

8 И оставлена дочерь Сиона, как сторожка в винограднике, как шалаш в огороде огуречном, как осажденный город.

9 Если бы ГОСПОДЬ воинств не оставил нам очень маленького остатка, мы были бы как Содом, и были бы подобны Гоморре.

10 Слушайте слово ГОСПОДА вы, правители Содома; внимайте закону Бога нашего вы, народ Гоморры.

11 К чему мне множество жертв ваших? говорит ГОСПОДЬ: я насытился сжигаемыми приношениями овнов и туком откормленных животных; и нет мне наслаждения в крови бычков, или ягнят, или козлов.

12 Когда вы приходите являться предо мной, кто требовал этого от вас, чтобы вы топтали дворы мои?

13 Не носите больше пожертвований тщетных; фимиам есть мерзость для меня; новомесячия и субботы, созыв собраний не могу терпеть; это есть беззаконие, даже торжественная встреча

14 Новомесячия ваши и назначенные праздники ваши ненавидит душа моя: они неприятность для меня; я устал носить их.

15 И когда вы простираете руки ваши, я прячу от вас глаза мои: так, когда вы совершаете многочисленные молитвы, я не слышу: ваши руки полны крови.

16 Омойтесь, очиститесь; удалите зло ваших деяний от очей моих; перестаньте делать зло;

17 Научитесь делать добро; ищите суда, помогайте угнетенному, судите тех, кто не имеет отца, вступайтесь за вдову.

18 Придите же, и давайте рассудим вместе, говорит ГОСПОДЬ: даже если будут грехи ваши, как алое, как снег будут белы; даже если будут красны, как багряное, как шерсть будут они.

19 Если захотите и послушаетесь, будете вкушать добро земли:

20 Но если откажетесь и будете бунтовать, мечом будете пожраны: ибо уста ГОСПОДА сказали это.

21 Как сделался блудницей верный город! он был полон правосудия; праведность обитала в нем; а теперь - убийцы.

22 Серебро твое стало изгарью, вино твое смешано с водой:

23 Князья твои - бунтовщики и сообщники воров: каждый любит дары, и следует за вознаграждениями: они не судят тех, кто не имеет отца, и дело вдовы не доходит до них.

От автора публикации

Вниманию владельцев авторских прав на перевод издания:

администрация сайта Эсхатос не имеет отношения к данной публикации.

Заявляю, что я в корне не согласен с авторами перевода, которые запрещают рапространять этот перевод среди библейских верующих. Я сам, по своей инициативе, находясь в воле Божьей, отсканировал и сделал этот файл и размещаю его для некоммерческого применения всеми верующими. Каюсь, работа была непростой, а опыта ее маловато, поэтому файл получился не совсем идеальный, как того хотелось бы, но для чтения и работы файл пригоден.

Искренне ваш,

поп Упырь Лихой.