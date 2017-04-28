Библия - самая известная и читаемая книга всех времен, оказавшая глубокое влияние на мир. Три великие религии опираются на ее традицию: иудаизм, христианство и ислам. К этим конфессиям сегодня принадлежит около трех миллиардов человек. Несколько столетий назад никто не осмелился бы критически оценивать слова Библии.

Сегодня в свете последних открытий археологов и историков многое в Ветхом и Новом Завете представляется легендами, притчами и даже текстами идеологического содержания. Можно ли из этого заключить, что описание событий далекого прошлого и пророчества в Библии следует отнести к области благих пожеланий и нравственных идеалов, а ее сюжеты и персонажей воспринимать как литературный вымысел? Книга книг создавалась более тысячи лет. Но кто, когда и где писал ее тексты остается предметом дискуссий.

Даже само название Библия (в переводе с греческого «книги») вызывает вопросы. Евреи называли свое Священное Писание Танах и включали в него Тору (Пятикнижие Моисея), Невиим (книги Пророков) и Ктувим (пророческие сочинения, исторические повествования, моральные наставления, псалмы, притчи и гимны). Христиане добавили к этим книгам иудейского канона Евангелия и другие сочинения, которые составили Новый Завет. Соответственно так называемую еврейскую Библию стали именовать Ветхий Завет. Уже одни только эти понятия свидетельствуют о теологической интерпретации, по которой Иисус начинает нечто новое либо доводит до совершенства старую еврейскую религиозную традицию. Разумеется, подобные представления иудеи не разделяют. Различия между деяниями исторического Иисусом и их христианским истолкованием по сей день остаются предметом теологических и научных споров.

БИБЛИЯ - легенды и факты. Загадки Священного Писания

Ридерс Дайджест

БИБЛИЯ - легенды и факты. Загадки Священного Писания - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ. Николай Шабуров

КНИГА КНИГ Ханс Кристиан Хуф

ЯХВЕ: ПУТЬ К ЕДИНОМУ БОГУ Георг Граффе

АДАМ И ЕВА: ПЕРВЫЕ АЮДИ Ханс Кристиан Хуф

НОЙ: СПАСЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ Ханс Кристиан Хуф

МОИСЕЙ: ЧЕЛОВЕК ТВОРИТ ИСТОРИЮ Ханс Кристиан Хуф

ДАВИД: ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЦАРЬ Георг Граффе

СОЛОМОН: ХРАМ БОГА Георг Граффе

ВАВИЛОН: СОЗДАНИЕ БИБЛИИ Ричард Эндрюс

ИУДА МАККАВЕЙ: ЧЕЛОВЕК ПО ПРОЗВИЩУ МОЛОТ Ричард Эндрюс

ИИСУС ХРИСТОС: СПАСИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Гюнтер Клейн

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ: ИСТОКИ ХРИСТИАНСТВА Гюнтер Клейн

ПАВЕЛ: АПОСТОЛЬСКИЙ ПОДВИГ Гюнтер Клейн

Список рекомендуемой литературы

Именной указатель

Указатель географических названий

Об авторах

БИБЛИЯ - легенды и факты. Загадки Священного Писания - Предисловие к русскому изданию

Сеичас выходит много литературы на русском языке, посвященной Библии. Круг затрагиваемых тем необычайно широк и разнообразен. Авторы книги, предлагаемой вашему вниманию, сосредоточились на проблеме исторической основы библейских текстов. Попробуем все-таки определить, а что такое, собственно, Библия? Этот вопрос отнюдь не бессмыслен и ответ на него из-за существующих разночтений совсем непрост. Библия в нашем традиционном понимании - это христианское Священное Писание, содержащее две части - Ветхий Завет и Новый Завет. Но Библией часто называют и иудейское Священное Писание.

В светской религиоведческой литературе нередко употребляется словосочетание «еврейская Библия», которую порой отождествляют с христианским Ветхим Заветом, хотя полной идентичности между ними нет. Более того, и у различных христианских конфессий состав Библии неодинаков. Во всем этом следует разобраться. Прежде всего выясним этимологию слова. Библия в переводе с греческого означает просто «Книги» (в единственном числе книга - «библион»: отсюда «библиотека», «библиофил», «библиография» и пр.). Теперь немного истории. Древние иудейские священные книги были написаны в первой половине 1-го тысячелетия до н. э. К V в. до н. э. относится самая ранняя попытка составления канона, принадлежащая законоучителю Ездре (Эзре).

В III-II вв. до н. э. появились многочисленные грекоязычные еврейские общины, наиболее крупная - в Александрии. Именно в Александрии был сделан греческий перевод иудейских священных книг - как для нужд грекоязычных евреев, утративших родной язык, так и ввиду растущего интереса к иудаизму греков и других народов Средиземноморья. Этот перевод принято называть по-латыни Септуагинта, то есть буквально Семидесятница (в русской традиции «перевод семидесяти толковников»). Название связано с легендой, согласно которой перевод был поручен семидесяти (в другой версии семидесяти двум) ученым мужам. Они работали самостоятельно, не общаясь друг с другом. При сличении оказалось, что их переводы абсолютно идентичны. Эта легенда должна была свидетельствовать о боговдохновенном характере не только еврейского оригинала Писания, но и его перевода на греческий язык.

Септуагинта была широко распространена среди еврейских общин Средиземноморья, и именно ее ранняя христианская Церковь приняла в качестве Священного Писания Ветхого Завета. Позднее к христианскому ветхозаветному канону было присоединено несколько еврейских текстов, написанных на греческом языке в III в. до н. э. - I в. н. э., в частности Маккавейские книги. На Септуагинту в основном ориентировался и Иероним Стридонский, который в конце IV- начале V века перевел Библию на латинский язык. Этот перевод, получивший название Вульгата («общераспространенный»), утвердился в католической традиции. Между тем у иудеев начиная со II в. намечается тенденция к отказу от греческих переводов Писания и возвращению к древнееврейскому первоисточнику. Одновременно происходит канонизация священных книг и тщательная сверка огромного количества рукописей, направленная на установление канонического текста. Эту кропотливую работу назвали «масора», а ученых знатоков Писания - масоретами. Соответственно общепризнанный в иудаизме текст Писания принято называть масоретским.

При этом ряд книг, когда-то переведенных в Александрии на греческий язык и вошедших в Септуагинту и христианский канон Ветхого Завета, в еврейский канон включены не были. Тем более в него не попали книги, изначально написанные по-гречески. Таким образом, еврейская Библия оказалась по объему меньше, чем христианский Ветхий Завет. В XVI в. идейные вдохновители западноевропейской Реформации начиная с Лютера пытаются установить аутентичный текст Библии.

Они приходят к выводу, что истинным Словом Божьим являются те ветхозаветные книги, которые сохранились на иврите. Лютер переводит Библию на немецкий язык: Ветхий Завет - с древнееврейского, Новый Завет - с греческого. Ветхозаветные книги, не вошедшие в еврейскую Библию и написанные по-гречески, реформаторы объявили неканоническими и созданными людьми без участия Духа Святого. В противовес реформаторам Тридентский собор Католической церкви в середине XVI в. признал канонической отредактированную Вульгату, включавшую в себя и книги, переведенные с греческого.

Православный канон Ветхого Завета также содержит дошедшие до нас лишь в греческом варианте книги, однако их статус не вполне определен - они являются частью Священного Писания, но в православных изданиях Библии, в том числе в русском Синодальном переводе, указывается, что эти тексты сохранились только на греческом языке. Таким образом, протестантский канон Ветхого Завета совпадает с еврейской Библией, а православный и католический, незначительно отличаясь друг от друга (православный чуть полнее), включает и не входящие в нее книги. Если обратиться к цифрам, то протестантский канон содержит 39 книг, а принятый Русской православной церковью - 50.

Вернемся к терминологии. Библией обычно называют христианское Священное Писание, включающее Ветхий и Новый Завет. Иудейское Писание нередко именуют еврейской Библией во избежание путаницы с христианской, а в рамках иудаизма его принято называть Танах. Танах - это сокращение с условной огласовкой, составленное из первых букв названий его основных частей: Тора (Учение, Закон), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания; звук «к» в конце слова переходит в «х»). Следует иметь в виду, что слово «Тора» употребляется в разных значениях.

В иудейской традиции различаются Тора Письменная и Устная. Письменная Тора - это первые пять книг Библии (Пятикнижие Моисея), а Устная Тора - толкование Писания, получившее письменную фиксацию в Талмуде. Под Торой в широком смысле часто понимают вообще весь еврейский религиозный закон, то есть Танах плюс Талмуд. Вплоть до XVII в. Библия рассматривалась исключительно как Слово Божие, и традиционное авторство ее книг не подвергалось сомнению. Скептические суждения по этому вопросу были крайне редки. Однако с XVII в. начинается критическое изучение Библии, которое позднее привело к возникновению библеистики как научной дисциплины. Огромная роль здесь принадлежит Спинозе. В своем «Богословско- политическом трактате» он обосновал тезис, что Моисей не мог написать Пятикнижие, и высказал предположение, что его составителем был Ездра. Окончательно библеистика как наука оформилась в XIX в.

Она восприняла методологию исторической и филологической наук. Это означало, что Библию, не умаляя ее сакрального смысла и значимости для верующих, допустимо анализировать как любой другой текст, подобно тому, как историки и филологи изучают сочинения Гомера, Геродота, Тита Ливия и иных древних авторов. За три столетия своего существования библеистика достигла многого - в отношении авторства и происхождения отдельных книг Библии, понимании их содержания, исследовании художественной формы и жанровой принадлежности. Однако процесс постижения Библии бесконечен, научные гипотезы сменяют друг друга, и то, что еще несколько десятилетий назад казалось бесспорным, сейчас подвергается сомнению. Противоречивость суждений многими воспринимается как признак несостоятельности библеистики и порой приводится в качестве аргумента в пользу традиционных - христианских или иудейских - интерпретаций.

Однако в этом и состоит специфика научного знания: оно не дает окончательных решений, дискуссии и столкновения различных точек зрения являются признаком живого развития человеческой мысли. Наши нынешние представления о происхождении или авторстве той или иной библейской книги могут быть в дальнейшем опровергнуты, но это не будет означать возвращения к донаучным представлениям.

С начала XIX в. развивается раздел библеистики, изучающий Новый Завет. Основные направления новозаветной науки - определение источников, авторства, датировки двадцати семи произведений Нового Завета (в отличие от Ветхого Завета состав новозаветного канона, принятого основными христианскими конфессиями, идентичен), исследование их соотношения друг с другом и с апокрифическими сочинениями, а также задачи исторической реконструкции, выяснения, «как всё было на самом деле», выражаясь словами одного из классиков исторической науки XIX в. Леопольда фон Ранке.

С этим связан распространенный в XIX столетии жанр жизнеописаний Иисуса (попыток на основании критического сопоставления евангельских повествований воссоздать подлинную биографию Христа), характерные для последних десятилетий поиски «исторического Иисуса», исследование исторического и социального контекста первоначального христианства, изучение произведений и деятельности апостола Павла и пр. Итак, мы уже выяснили, что Библия - это Священное Писание иудеев и христиан. Но Библия - это также собрание текстов древнееврейской и, что касается Нового Завета, эллинистическо-римской словесности самых разных жанров. Это мифологические повествования о сотворении мира и человека, возникновении добра и зла, зарождении цивилизации. Это эпос, отражающий события древнейшей истории так, как они запечатлелись в народной памяти. Это древние исторические хроники. Это памятники религиозной мысли.

Это пророчества о будущем и конце времен. Это древнейшая ритуальная поэзия и любовная лирика. Это моральные поучения, притчи, пословицы и афоризмы. Это памятники древней правовой культуры и социального законодательства. Это произведения биографического жанра. Это повести о людях, их взаимоотношениях друг с другом и с Богом...

Но и этим не исчерпывается Библия. Это главная книга европейской цивилизации, книга, над которой постоянно размышляли, к которой заново обращалось каждое поколение, черпая из этого неиссякающего источника идеи, чувства, образы, моральные нормы, социальные проекты... Ни литература, ни искусство, ни философская, социальная или политическая мысль Европы, Америки и Ближнего Востока непонятны вне библейского контекста, который присутствует даже у художников и мыслителей, сознательно Библию отвергавших. Книга «Библия: легенды и факты» относится к научно-популярной литературе. Ее авторы, хотя и не являются профессиональными исследователями Священного Писания, хорошо знакомы с самыми последними достижениями библейской науки и археологии. Им удается в адекватной и вместе с тем доходчивой, увлекательной форме донести эти сведения до читателя.

Образ Бога в Библии, миф об Адаме и Еве, сказание о потопе, история Моисея и исхода из Египта, правление царей Давида и Соломона, влияние на Библию культуры и литературы Двуречья, проповедь Иоанна Крестителя, деяния Иисуса, учение и подвижническая деятельность апостола Павла - вот основные темы книги. И в каждой главе, в каждом сюжете предания сопоставляются с историческими событиями. В этом сильная сторона и ценность книги. Впрочем, читатели не должны ожидать от нее ни истины в последней инстанции, ни всесторонней и полной характеристики Библии. Она, как уже указывалось, представляет собой попытку разобраться в исторической основе библейских преданий. И соответственно в тени остается Библия как одна из величайших книг человечества, как выдающийся памятник религиозной мысли и собрание текстов высочайшего художественного достоинства. Однако живая заинтересованность авторов в своем предмете заражает читателей и - надеемся - побудит их к чтению не только других книг о Библии, но и самой Библии.

Николай Шабуров, профессор, директор Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета