Роуз - Бытие - сотворение мира и первые ветхозаветные люди

Отец Серафим закончил колледж в Помоне в 1956 году и продолжал изучение древнекитайского языка и философии в академии Азии в Сан-Франциско и позднее в Калифорнийском университете в Беркли. В академии он открыл для себя работы французского метафизика двадцатого столетия Рене Генона, традиционалиста, который находил в древних ортодоксальных выражениях мировых религий ответы на всеобщие вопросы бытия. Генон и прояснил, и изменил интеллектуальное мировоззрение отца Серафима. Позднее он писал: “Это Генон научил меня искать и любить истину превыше всего, и не удовлетворяться ничем меньшим”.

В целом, отец Серафим, пытаясь постигнуть сущность реальности, не мог быть удовлетворен современной наукой, посвятившей себя натурализму, ни западной философией, которая была основана на рационализме. “Студентом, — вспоминал он позднее, — я пребывал в поисках какой-либо истины в философии и не находил ее. Западная философия мне наскучила”. На втором курсе колледжа он начал искать высшей мудрости в философии древнего Китая, ради которой предпринял изучение китайского языка — и древнего, и современного.

“Все в науке указывает на существование вселенной как общности всего существующего. Ничто не указывает на Бога, существующего вне вселенной. В настоящее время, так как я не выработал еще собственную теорию познания, я для удобства предполагаю, что смогу получить знания (и очевидно то, что они могут быть получены) путем научного познания. Поэтому верю в открытия науки, указывающие на существование вселенной; я отвергаю концепцию независимого Бога за недостаточностью доказательств”.

В Помоне он продолжил изучение наук, теперь вместе с изучением философии. Под влиянием гуманистов своего времени он присоединился к великой миссии мыслителей, таких как Юлиан Хаксли: объяснить вселенную без Бога. В курсовой работе по философии на первом курсе университета (1952) он утверждал:

Обладая блестящим умом, отец Серафим с юных лет проявлял горячее желание знать, понять реальность в самом высшем смысле этого слова. В школе он настойчиво искал знаний в науках: биологии, зоологии, алгебре. Окончил школу лучшим в классе, ему была присвоена стипендия в колледже в Помоне, в южной Калифорнии, благодаря деятельной поддержке его учителя математики.

Эта книга, составленная и опубликованная посмертно, является важнейшим достижением в жизни великого мыслителя в духе святоотеческого учения иеромонаха Серафима (Роуза). Она представляет собой исчерпывающее собрание всего относящего к этой теме материала как рукописного, так и записанных на магнитофонную ленту курса лекций о Бытии и сотворении мира, которые отец Серафим читал в течение девяти лет до самой своей кончины в 1982 году. Книга может быть использована в качестве руководства к изучению патристики и обращаться к ней можно постоянно. Но книга эта — более чем учебник. За посмертно собранными частями книги лежит целая история — история труда отца Серафима на протяжении всей его жизни над непрестанно волновавшим его значением начала и конца всего. Изложить эту историю и является нашей целью.

Образование отца Серафима научило его рассматривать все в ракурсе исторического прогресса, согласно эволюционному взгляду на мир нашего времени. После открытия для себя Гено- на он начал рассматривать все в ракурсе исторической дезинтеграции.

В своей книге “Власть количественного. Знамение времени” Генон объяснил, как устранение традиционных духовных принципов привело к стремительной деградации человечества. Он показал, как наука двадцатого века, со своей тенденцией понизить все до исключительно количественного уровня, разрушила человеческую концепцию истинного знания и приковала его взгляд ко всему, что временно и материально.

В другой работе Генон пишет, что “в попытках понизить все до закона человека, имеющему цель в самом себе, современная цивилизация опускалась шаг за шагом до уровня своих нижайших элементов и целей чуть выше стоящих, чем удовлетворение нужд, присущих материальной стороне его естества”. В попытках заполнить пустоту, оставленную наукой и материализмом нашего времени, возникали псевдорелигии; но своим смешением реальности физической и духовной, они еще больше затмевали истину.

Генон писал, что “современный мир, занимаясь рассматриванием себя самого, есть аномалия, и даже нечто вроде уродства”; и он рассматривал современную теорию эволюции, которая была рождена в попытке объяснить вселенную исключительно натуралистически, как наследие этого уродства. В эволюционизме, писал он, “вся реальность находится исключительно в “становлении”; подразумевает окончательное отрицание всего принципа неизменности и, следовательно, всей метафизики”.

Похоже, что Генон явился причиной сомнений отца Серафима в эволюционизме еще до его начала обращения к Православному Христианству. “Я начал размышлять более глубоко над этим вопросом [эволюционизма], — вспоминал позднее отец Серафим. — Начал очень часто замечать, что то, что называется “наукой”, вовсе не факт, но философия, и я начал очень тщательно разграничивать понятия научные факты и научная философия”.

В Помоне на первом курсе отец Серафим доверял современному научному мировоззрению. Изучая Генона, он все еще рассматривал современную науку как путь к знанию, но теперь смотрел на нее как на “знание низшее, самого общего порядка”.

Генон показал отцу Серафиму, что оставить позади, и вывел его на дорогу к истине, но не показал ему конечного пункта этого пути. Тот открыл этот путь чудом, обнаружил, что Истина, Которую он искал, оказалась Личностью — Иисусом Христом, — Чей образ был сохранен нетронутым в Православии того самого Христианства, который он раннее отвергал.

В Православном Христианстве отец Серафим нашел истинное, древнее мировоззрение, взамен современного, эволюционного; и ключ к этому мировоззрению он нашел в писаниях святых Отцов Православия. Богословие святых Отцов, как он понял, было основано на живом, личном отношении Бога к человеку, и поэтому это был порядок бесконечно выше не только порядка, существовавшего в науке, но и в тех метафизических откровениях, которые он получил благодаря Генону. Он никогда не прекращал отдавать должное тому направлению, на которое указал ему Генон по дороге к Истине, но теперь видел, что дорога метафизики, которая ставит интеллект человеческого ума над Высшим, открываемым в богословии, полна опасностей, и поэтому ведет к заблуждениям, хотя и перемешанным с моментами высшей истины.