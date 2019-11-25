Роуз - Бытие - сотворение мира и первые ветхозаветные люди
Эта книга, составленная и опубликованная посмертно, является важнейшим достижением в жизни великого мыслителя в духе святоотеческого учения иеромонаха Серафима (Роуза). Она представляет собой исчерпывающее собрание всего относящего к этой теме материала как рукописного, так и записанных на магнитофонную ленту курса лекций о Бытии и сотворении мира, которые отец Серафим читал в течение девяти лет до самой своей кончины в 1982 году. Книга может быть использована в качестве руководства к изучению патристики и обращаться к ней можно постоянно. Но книга эта — более чем учебник. За посмертно собранными частями книги лежит целая история — история труда отца Серафима на протяжении всей его жизни над непрестанно волновавшим его значением начала и конца всего. Изложить эту историю и является нашей целью.
Обладая блестящим умом, отец Серафим с юных лет проявлял горячее желание знать, понять реальность в самом высшем смысле этого слова. В школе он настойчиво искал знаний в науках: биологии, зоологии, алгебре. Окончил школу лучшим в классе, ему была присвоена стипендия в колледже в Помоне, в южной Калифорнии, благодаря деятельной поддержке его учителя математики.
В Помоне он продолжил изучение наук, теперь вместе с изучением философии. Под влиянием гуманистов своего времени он присоединился к великой миссии мыслителей, таких как Юлиан Хаксли: объяснить вселенную без Бога. В курсовой работе по философии на первом курсе университета (1952) он утверждал:
“Все в науке указывает на существование вселенной как общности всего существующего. Ничто не указывает на Бога, существующего вне вселенной. В настоящее время, так как я не выработал еще собственную теорию познания, я для удобства предполагаю, что смогу получить знания (и очевидно то, что они могут быть получены) путем научного познания. Поэтому верю в открытия науки, указывающие на существование вселенной; я отвергаю концепцию независимого Бога за недостаточностью доказательств”.
В целом, отец Серафим, пытаясь постигнуть сущность реальности, не мог быть удовлетворен современной наукой, посвятившей себя натурализму, ни западной философией, которая была основана на рационализме. “Студентом, — вспоминал он позднее, — я пребывал в поисках какой-либо истины в философии и не находил ее. Западная философия мне наскучила”. На втором курсе колледжа он начал искать высшей мудрости в философии древнего Китая, ради которой предпринял изучение китайского языка — и древнего, и современного.
Отец Серафим закончил колледж в Помоне в 1956 году и продолжал изучение древнекитайского языка и философии в академии Азии в Сан-Франциско и позднее в Калифорнийском университете в Беркли. В академии он открыл для себя работы французского метафизика двадцатого столетия Рене Генона, традиционалиста, который находил в древних ортодоксальных выражениях мировых религий ответы на всеобщие вопросы бытия. Генон и прояснил, и изменил интеллектуальное мировоззрение отца Серафима. Позднее он писал: “Это Генон научил меня искать и любить истину превыше всего, и не удовлетворяться ничем меньшим”.
Иeромонах Серафим (Роуз) - Бытие - сотворение мира и первые ветхозаветные люди - христианское православное ведение
"Издательский Дом "Русский Паломник" Москва, 2009 г. - 691стр.
ISBN: 978-5-98644-018-7
Иeромонах Серафим (Роуз) - Бытие - сотворение мира и первые ветхозаветные люди - христианское православное ведение - Содержание
История создания книги (предисловие редактора)
- 1. Интеллектуальное окружение отца Серафима в годы его формирования
- 2. От эволюционного мировоззрения к православному
- 3. Корни эволюционизма
- 4. Мышление святых Отцов
- 5. Эволюция и хилиазм
- 6. “Традиционалисты” поддерживают эволюцию
- 7. Научная сторона вопроса
- 8. “Курс выживания “ и курс лекций по Бытию
- 9. План книги
- 10. Развитие событий в 1980-ые годы
- 11. События 1990-ых годов: Филипп Джонсон
- 12. Перемены в православном мире
- 13. Вслед за эрой Дарвинизма
- 14. Настоящее издание книги
- 15. Мировое значение этой книги
- 16. Природа человека
Вступительное слово : Филипп Джонсон
- 1. Механизм эволюции: мутация и селекция
- 2. Тезис об общем прародителе
- 3. Эволюция (в научном смысле) по своему замыслу безбожна
- 4. Заключение: Может ли наука рассказать истинной истории происхождения?
Часть I Православные Святоотеческие Толкования на Книгу Бытия
- ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА
- ВСТУПЛЕНИЕ: Рачем изучать книгу Бытия?
- Глава I. ВВЕДЕНИЕ: КАК ЧИТАТЬ БЫТИЕ
- Глава II ШЕСТЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ (Общие замечания)
- Глава III ШЕСТЬ ДНЕЙ (День за днем)(Бытие 1, 1 — 25; 2, 1 —3)
- Глава IV СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (Быт. 1, 26-31; 2, 4-7)
- Глава V РАЙ (Быт. 2, 8-25)
- Глава VI ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (Быт. 3, 1-16)
- Глава VII ЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЯ (Быт. 4, 1 - 6, 4)
- Глава VIII ПОТОП (Бытие 6, 5 — 8, 22)
- Глава IX РАССЕЯНИЕ НАРОДОВ (Бытие 9, 1 — 11, 26)
Часть II : Философия Эволюции
- Глава I НАУКА И СВЯТЫЕ ОТЦЫ
- Глава II КРАТКАЯ КРИТИКА ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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Глава III “ХРИСТИАНСКИЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ”
- 1. Вступление
- 2. Пьер Ле Конт дю Нуи
- 3. О. Антоний Костюрос
- 4. Карл Ранер
- 5. Стефан Трустер
- 6. Взгляды римской католической церкви на первозданного человека
- 7. Феодосий Добжанский
- 8. Тейяр де Шарден
- 9. Хилиазм Тейяра де Шардена
- 10. Тейярдизм в свете Православия
- 11. “Православные” последователи Тейяра де Шардена
Часть III : Святоотеческое Учение о Сотворении Мира
- Примечание редактора
- 1. Философия, а не факт
- 2. Ясное определение
- 3. Развитие, а не эволюция
- 4. Как святые Отцы понимают книгу Бытия?
- 5. (1 Кор. 15, 21)
- 6. Божественное ведение
- 7. Природа человека
Часть IV : Вопросы и Ответы
- 1 Возраст земли
- 2. Радиоуглеродный метод датирования
- 3. Геологические пласты
- 4. Проблема выбора модели
- 5. Происхождение небесных тел (святоотеческая космогония)
- 6. Научные креационисты
- 7. Различные эволюционные идеи
- 8. Ограничения биологической изменчивости
- 9. “Эволюция человека”
- 10. Ограничения научного исследования
- 11. Библейская хронология
- 12. Предсуществование душ, “реинкарнация” и эволюция
- 13. Природа рая
- 14. Свобода воли
- 15. Сотворение Адама и Евы
- 16. Ум Адама
- 17. Рай и небо
- 18. Диавол
- 19. Духовное тело Христа
- 20. Твердь
- 21. “Месторасположение” рая
- 22. Между грехопадением и потопом
- 23. Потоп
- 24. Святоотеческое толкование в сравнении с современной критикой текста
- 25. Возраст патриархов
- 26. Различные толкования
Часть V : Избранные Места из Переписки
- 1. Ключевая позиция в программе антихристианства (из письма к А.Е., 16/29 августа, 1972)
- 2. Теистическая эволюция (из письма к А.Е. 31 января / 13 февраля, 1973)
- 3. Соперничающая с Православием модель мышления (из письма к о. Н. 5/18 апреля, 1973)
- 4. Глубоко сидящая первичная сила (Из письма к А.Е. 5/18 апреля 1973)
- 5. Не научное, но богословское возражение против эволюции (из письма к отцу Н., Вербное воскресение [9/22 апреля], 1973)
- 6. Насущные интеллектуальные проблемы сегодняшнего дня (из письма к А.Е. 29 июня/12 июля 1973)
- 7. В таком “богословии” мы не нуждаемся (из письма к А.Е. 4/17 июля 1973)
- 8. Типичный продукт “духа времени” (из письма к отцу Н., 19 августа/1 сентября 1973)
- 9. Ожидая с большим интересом (из письма к А.Е. 8/12 сентября 1973)
- 10. Словесные ухищрения (из письма к А.Е. седмица по 6/19 ноября 1973)
- 11. Святые Отцы в ответ на ухищрения средневековых схоластов (из письма к А.Е. 9/22 января 1974)
- 12. Научная вера (из письма к А.Е. от 4 января/ 6 февраля 1974)
- 13. Наконец настало время настоящей брани (из письма к А.Е. 25 февраля/10 марта 1974)
- 14. Любовь к святым Отцам (доктору Александру Каломиросу, 25 февраля, Неделя 2-я Великого поста, 1974)
- 15. Власть мира сего и его модных идей (из письма к А.Е., 2/15 марта 1974)
- 16. Неосознанная заводь для “современных идей” (из письма к А.Е., 9/22 марта 1974)
- 17. Подлинная наука (из письма к А.Е., седмица 2-ая по Пасхе, 10 апреля 1974)
- 18. Устраняя смятение (из письма к А.Е. 2/15 августа 1974)
- 19. Генеалогии Христа (из письма к А.Е. 22 сентября/5 октября 1974)
- 20. Более широкая идея натурализма (из письма к А.Е. 14/27 февраля 1976)
- 21. Ученые, которые ставят под сомнение эволюцию (из письма к доктору Каломиросу
- 22 февраля/6 марта 1976) 552
- 22. Избегая односторонности (из письма к А.Е. 17/30 марта 1976)
- 23. Три аксиомы (из письма к отцу И. 3/16 июля 1977)
- 24. Заметки из диалога об эволюции (из письма к отцу И. 8/21 августа 1977)
- 25. Священство в Греции против “Православной эволюции” (из письма епископу Григорию 22 ноября/5 декабря 1980)
- 26. Люди готовы прислушаться к этому (из письма к о. А.Е. суббота мясопустной седмицы 1981)
Послесловие отца Дамаскина (Христенсена) Эволюционизм и религия будущего
- 1. Уходящий научный материализм
- 2. Эволюционизм как философия антихриста
- 3. Тейяр де Шарден как “пророк”
- 4. Элементы тейярдизма
- 5. Новый эволюционный синтез
- 6. Минимум требований к христианам для вступления в круг Нового Синтеза
- 7. “Бог” Нового Синтеза
- 8. Философия антихриста
- 9. Дух, скрывающийся за этой философией
- 10. Воздействие эволюционной философии на христиан
- 11. “Вбитие клина” и глубже
- 12. Сегодняшнее состояние Православия
Приложение I Заметки о науке, эволюции и христианской философии
Приложение II План предполагаемых исследований
- 1. Эволюция
- 2. Святоотеческая часть
Приложение III Последняя беседа о. Серафима о сотворении мира и эволюции
Приложение IV Достоверность радиометрического датирования
- 1. Методы радиоактивного датирования
- 2. Экспериментальные ошибки
- 3. Документальные несоответствия
- 4. Череп 1470
- 5. Датирование Большого каньона
- 6. Причины ошибочных показаний
- 7. Первоначальный изотопный состав материала
- 8. Заключение
Приложение V Рекомендуемое редакцией чтение
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Иeромонах Серафим (Роуз) - Бытие - сотворение мира и первые ветхозаветные люди - От эволюционного мировоззрения к православному
Образование отца Серафима научило его рассматривать все в ракурсе исторического прогресса, согласно эволюционному взгляду на мир нашего времени. После открытия для себя Гено- на он начал рассматривать все в ракурсе исторической дезинтеграции.
В своей книге “Власть количественного. Знамение времени” Генон объяснил, как устранение традиционных духовных принципов привело к стремительной деградации человечества. Он показал, как наука двадцатого века, со своей тенденцией понизить все до исключительно количественного уровня, разрушила человеческую концепцию истинного знания и приковала его взгляд ко всему, что временно и материально.
В другой работе Генон пишет, что “в попытках понизить все до закона человека, имеющему цель в самом себе, современная цивилизация опускалась шаг за шагом до уровня своих нижайших элементов и целей чуть выше стоящих, чем удовлетворение нужд, присущих материальной стороне его естества”. В попытках заполнить пустоту, оставленную наукой и материализмом нашего времени, возникали псевдорелигии; но своим смешением реальности физической и духовной, они еще больше затмевали истину.
Генон писал, что “современный мир, занимаясь рассматриванием себя самого, есть аномалия, и даже нечто вроде уродства”; и он рассматривал современную теорию эволюции, которая была рождена в попытке объяснить вселенную исключительно натуралистически, как наследие этого уродства. В эволюционизме, писал он, “вся реальность находится исключительно в “становлении”; подразумевает окончательное отрицание всего принципа неизменности и, следовательно, всей метафизики”.
Похоже, что Генон явился причиной сомнений отца Серафима в эволюционизме еще до его начала обращения к Православному Христианству. “Я начал размышлять более глубоко над этим вопросом [эволюционизма], — вспоминал позднее отец Серафим. — Начал очень часто замечать, что то, что называется “наукой”, вовсе не факт, но философия, и я начал очень тщательно разграничивать понятия научные факты и научная философия”.
В Помоне на первом курсе отец Серафим доверял современному научному мировоззрению. Изучая Генона, он все еще рассматривал современную науку как путь к знанию, но теперь смотрел на нее как на “знание низшее, самого общего порядка”.
Генон показал отцу Серафиму, что оставить позади, и вывел его на дорогу к истине, но не показал ему конечного пункта этого пути. Тот открыл этот путь чудом, обнаружил, что Истина, Которую он искал, оказалась Личностью — Иисусом Христом, — Чей образ был сохранен нетронутым в Православии того самого Христианства, который он раннее отвергал.
В Православном Христианстве отец Серафим нашел истинное, древнее мировоззрение, взамен современного, эволюционного; и ключ к этому мировоззрению он нашел в писаниях святых Отцов Православия. Богословие святых Отцов, как он понял, было основано на живом, личном отношении Бога к человеку, и поэтому это был порядок бесконечно выше не только порядка, существовавшего в науке, но и в тех метафизических откровениях, которые он получил благодаря Генону. Он никогда не прекращал отдавать должное тому направлению, на которое указал ему Генон по дороге к Истине, но теперь видел, что дорога метафизики, которая ставит интеллект человеческого ума над Высшим, открываемым в богословии, полна опасностей, и поэтому ведет к заблуждениям, хотя и перемешанным с моментами высшей истины.
Сделано с любовью!