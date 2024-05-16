Учебное издание Библии явилось важнейшим этапом трудов Российского Библейского Общества над Современным русским переводом Священного Писания, целью которых является приблизить многомиллионную аудиторию наших русскоязычных современников к пониманию Слова Божьего.

Труд подобного масштаба в нашей стране не осуществлялся уже более столетия, с тех пор как в 1904-1913 гг. была напечатана одиннадцатитомная «Толковая Библия», в которой Синодальный перевод Священного Писания сопровождали вводные статьи и комментарии. То издание было инициировано профессором Санкт-Петербургской духовной академии А. П. Лопухиным (1852-1904) и затем было продолжено его преемниками.

В годы, когда в нашей стране господствовал атеизм, в среде русских эмигрантов стали предприниматься труды, получившие в 1970-е гг. свое завершение в «Библии с комментариями и приложениями», изданной русскоязычным католическим издательством «Жизнь с Богом» (Брюссель). К этой работе привлекались и специалисты из СССР, самым известным из которых был протоиерей Александр Мень (1935-1990), впоследствии один из основателей возрожденного РБО. «Брюссельская Библия», как читатели стали называть это издание, печаталась за рубежом в 1973, 1983 и 1989 гг., а с 2006 г. ее в несколько переработанном виде издает в России РБО.

Следует отметить, что с самого начала работы над Современным русским переводом Библии в 1996 г. переводчики библейских книг также готовили комментарии и другие пояснительные материалы к своим переводам.

В 2006 г. уже вышло Учебное издание Нового Завета в переводе «Радостная Весть», комментарии и другие пояснительные материалы для которого были подготовлены В. Н. Кузнецовой. В 2012 году вышло в свет второе, переработанное издание этого труда, которое вошло в настоящее Учебное издание Библии как его важная составная часть.

Библия - Современный перевод РБО - Учебное издание

Российское Библейское общество, оформление, 2017., 2650 с.

В издании использованы материалы:

Российское Библейское общество, 2011.

Российское Библейское общество, переработка, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017.

Российское Библейское общество, комментарии, подзаголовки, приложение, доп. материалы, 2006, 2011, 2015, 2017.

ISBN 978-5-85524-590-5 (твердый переплет черного цвета)

ISBN 978-5-85524-591-2 (твердый переплет серого цвета)

Библия - Современный перевод РБО - Учебное издание - Содержание

Предисловие

КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Пятикнижие Моисея

Книги исторические

Книги учительские

Книги пророческие

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых апостолов

Письма апостола Павла

Соборные письма

Откровение Иоанна

Приложение

Библия - Современный перевод РБО - Учебное издание - Разворот книги

Библия - Современный перевод РБО - Учебное издание - Предисловие

Первое издание Современного русского перевода вышло в свет в 2011 г. В 2015 году была осуществлена публикация второго, переработанного и дополненного издания СРП, содержащего существенные редакторские правки. Так, например, значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом претерпел перевод Псалтири.

Сразу же после выхода первого издания Библии в Современном русском переводе Правлением РБО была поставлена задача подготовки ее Учебного издания. Для выполнения этой задачи велась интенсивная работа по созданию, расширению и редактированию корпуса пояснительных материалов к переводу книг Ветхого Завета. Эти труды продолжались до 2017 года, и их результаты стали второй важной составной частью данного издания.

Комментарии к каноническим книгам Ветхого Завета готовили: Бытие, Иисус Навин, Судьи, Псалтирь — М. Г. Селезнев; Исход, Числа, Второзаконие — М. Г. Селезнев,С. В. Тищенко; Левит — С. В. Тищенко; Руфь — В. Ю. Вдовиков; 1-2 Царств — Л. В. Маневич, В. Ю. Вдовиков; 1 Паралипоменон — Л. В. Маневич, М. М. Юровицкая; 2 Паралипоменон, Иов, Притчи, Экклезиаст, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииль — Л. В. Маневич; 3-4 Царств, Песнь Песней, Иона — Я. Д. Эйделькинд; Ездра, Неемия, Эсфирь, Даниил — Е. Б. Смагина; Исайя — Л. В. Маневич, А. Э. Графов; Осия — Л. Е. Коган; Иоиль — А. Э. Графов, Амос — М. Г. Селезнев, А. Э. Графов; Авдий, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия — Л. В. Маневич, Я. Д. Эйделькинд.

В работе над завершающим редактированием комментариев и в подготовке справочных приложений к Учебному изданию Библии участвовали: Л. В. Маневич (ответственный редактор), Я. Д. Эйделькинд, А. Э. Графов, И. С. Козырев, А. А. Руденко, игумен Арсений (А. П. Соколов), Е. Б. Смагина.

Общий объем комментариев и других пояснительных материалов в данном Учебном издании Библии составляет около двух третей к объему библейского перевода.

Главные особенности представленных в настоящем издании комментариев, отличающие их от пояснений в предыдущих подобных изданиях на русском языке, следующие:

прежде всего, они являются дальнейшим развитием смыслового русского перевода Библии и нацелены на более глубокое и целостное понимание читателями содержания библейских текстов;

они основаны на самых последних общепринятых достижениях научной библеистики, текстологии, истории и археологии;

они имеют внеконфессиональный характер и обращены ко всем читателям, интересующимся Библией;

они предназначены для самого широкого круга читателей, и поэтому даже сложные вопросы излагаются доступным языком;

несмотря на популярный и динамичный стиль изложения, они содержат в себе только выверенные и надежные с научной точки зрения сведения.

Основные темы представленных в настоящем издании комментариев и других пояснительных материалов следующие:

широкий историко-культурный контекст библейских текстов, знание которого помогает лучше понять смысл Писания;

освещение смыслового многообразия древнееврейских и древнегреческих слов и выражений, существенного для понимания того или иного места Библии;

объяснение основных религиозно-идейных концептов библейских текстов;

объяснение глубоких текстуальных и идейно-смысловых связей между различными по времени и месту своего написания книгами Библии;

сжатое изложение текстологических проблем, приводящих к различным интерпретациям одного и того же места в переводах последнего столетия, включая русские ;

сжатый обзор основных экзегетических решений, предлагающихся в древней и современной библеистике в отношении трудных для понимания мест Библии.

Да поможет этот многолетний труд всем тем, кто желает читать Библию на современном русском литературном языке и понимать ее исходный смысл!

Правление Российского Библейского общества

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28/09/2017