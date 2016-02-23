Заахвоціў да перакладу і спрычыніўся праз вычытванне тэкстаў а. Сяргей Стасевіч

Стыль-рэдактары: Крысціна Курчанкова, Ціна Палынская

а. Сяргей Сурыновіч - Біблія - Стары Запавет - пераклад з Септуагінты - Друйская Біблія - Кніга Роду - 1

1 На пачатку1 стварыў Бог неба і зямлю. 2 Зямля ж была бязвідная і неўладкаваная2, і цемра над безданню, і Дух Божы ўзносіўся над вадою. 3 І сказаў3 Бог: “Няхай будзе святло”. І з’явілася святло. 4 І ўбачыў Бог, што святло добрае4. Тады аддзяліў Бог святло ад

цемры. 5 І назваў Бог святло днём, а цемру ноччу. І быў вечар, і была раніца – дзень першы5.

6 І сказаў Бог: “Няхай будзе цвярдыня пасярэдзіне вады і няхай аддзеліць ваду ад вады”. І было так. 7 І стварыў Бог цвярдыню, і аддзяліў Бог ваду, што была ніжэй, пад цвярдыняй, і ваду паверх цвярдыні. 8 І назваў Бог цвярдыню небам. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца – дзень другі.

9 І сказаў Бог: “Няхай злучыцца вада, што пад небам, у адзін збор6 і стане бачнаю суша”. І было так. І сабралася вада пад небам у зборы яе, і стала бачнаю суша. 10 І назваў Бог сушу зямлёю, а сутокі7 водаў назваў морамі. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

11 І сказаў Бог: “Няхай узгадуе зямля парасці травы, што сее семя паводле роду і паводле падабенства, і дрэва ўрадлівае, што родзіць плады з насеннем паводле роду свайго на зямлі”. І было так. 12 І ўрадзіла зямля парасці травы, што сее насенне паводле роду і паводле падабенства, і дрэва ўрадлівае, што родзіць плады з насеннем паводле роду свайго на зямлі. І ўбачыў Бог, што гэта добра. 13 І быў вечар, і была раніца – дзень трэці.

1 Маецца на ўвазе не толькі пачатак у сэнсе часу існавання, але і найгалоўнейшы момант, які вянчае, адрознівае, падкрэслівае значнасць абранага часу; таксама варта звярнуць увагу на выдзяленне ў тэксце АДЗІНАГА БОГА як Творцы ўсяго існага на фоне пераважнага політэізму ў старажытным грамадстве. 2 Грэц. ἀκατασκεύαστος – у разуменні грэкаў азначае адсутнасць умоваў для жыцця і яго заіснавання. 3 Слова Божае з’яўляецца адначасова выказваннем і актам стварэння. 4 Грэц. καλός у грэцкай культуры мае значэнне як дабра, так і прыгажосці, семантыка гэтага слова мае шырокую гаму значэнняў. 5 Грэц. ἐγένετο форма граматычнага часу аорыст ад дзеяслова γίγνομαι у грэцкай мове можа азначаць як пачатак дзеяння, яго заканчэнне, так і яго поўнае здзейсненне; таксама ў сказе праглядаецца семіцкі спосаб лічэння пачатку дня, пачынаючы ад вечара. 6 Грэц. συναγωγή у НЗ выкарыстоўваецца як месца збору на малітву, сінагога. 7 Грэц. σύστημα літ. “спалучэнне, утварэнне, уладжванне”. На здымку: трымаючы ў сваіх руках лісты Кнігі Царстваў Францішка Скарыны, рукі самі пачынаюць дрыжэць ад усведамлення значнасці і каштоўнасці іх для кожнага беларуса і нашай нацыі...

14 І сказаў Бог: “Няхай узнікнуць свяцілы на цвярдыні неба дзеля асвятлення зямлі, аддзяляючы дзень ад ночы. І няхай стануць на азнакі часінаў, і дзён, і гадоў. 15 І няхай будуць дзеля асвятлення ў цвярдыні неба, каб свяціць на зямлю”. І было так. 16 І стварыў Бог два свяцілы вялікія: вялікае свяціла дзеля ачольвання дня і малое свяціла дзеля ачольвання ночы ды зоркі. 17 І змясціў іх Бог у цвярдыні неба, каб свяцілі на зямлю, 18 каб ачольвалі дзень і ноч і адмяжоўвалі святло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра. 19 І быў вечар, і была раніца – дзень чацвёрты. 20 І сказаў Бог: “Няхай утвораць воды душы жывыя гадаў ды птушак, што лётаюць над зямлёю пад цвярдыняй нябёснай”. І было так. 21 І стварыў Бог кітоў1 вялікіх і ўсялякія душы жывыя гадаў, што далі воды паводле іх роду, таксама ўсялякае птаства крыластае паводле роду. І ўбачыў Бог, што гэта добра. 22 І дабрасловіў2 іх Бог, кажучы: “Плодзьцеся, і множцеся, і напоўніце воды ў морах. І птушкі няхай памножацца на зямлі”. 23 І быў вечар, і была раніца – дзень пяты. 24 І сказаў Бог: “Няхай утворыць зямля душу жывую паводле роду: чацвераногіх, гадаў і дзікіх звяроў паводле роду”. І было так. 25 І стварыў Бог звяроў дзікіх паводле роду, і свойскіх паводле роду, і ўсіх гадаў зямных паводле іх роду. І ўбачыў Бог, што гэта добра. 26 І сказаў Бог: “Створым3 чалавека паводле вобразу і падабенства Нашага. Няхай кіруе рыбамі марскімі, птушкамі нябёснымі, свойскаю жывёлай, усёй зямлёю і га́дамі ўсімі, што поўзаюць па зямлі”. 27 І стварыў Бог чалавека. Паводле вобразу Бога стварыў яго, мужчынам і жанчынай стварыў іх. 28 І дабрасловіў іх Бог, кажучы: “Плодзьцеся і множцеся і напаўняйце зямлю ды апякуйцеся ёю. Кіруйце рыбамі марскімі, і птушкамі нябёснымі, і ўсёй свойскай жывёлаю, і цэлай зямлёю, і га́дамі ўсімі, што поўзаюць па зямлі”мае ў сабе душу жывую, усялякую траву зялёную на спажыву”. І было так. 31 І глянуў Бог на ўсё, што стварыў, і вось тое вельмі добрае. І быў вечар, і была раніца – дзень шосты.