Библия в духовной жизни, истории и культуре России
Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира, к 500-летию Геннадиевской Библии
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Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира, к 500-летию Геннадиевской Библии - Содержание
I. Геннадьевская Библия — происхождение, исторический контекст и проблемы изучения
- Игумен Иннокентий (Павлов) - Геннадиевская Библия 1499 г. как синтез библейских традиций
- Елена Белякова - Традиции и новаторство в деятельности архиепископа Геннадия Новгородского
- Лад Фостер - Архаизация Геннадиевской Библии — возвращение к классической норме
- Варвара Рамодановская - Геннадиевская Библия: борьба с жидовствующими или католическая экспансия? О целях создания полного библейского кодекса
- Витторио Тешеллери Латинский язык в Геннадиевском кружке (о латинском произношении: предварительные данные и постановка вопроса)
- Инна Вернер - Вольгаре (“фряжский”) и церковнославянский: о принципах порождения языка перевода Геннадиевской Библии
- Мария Плюханова Библейские хронографы
- Елена Сморгунова - Составители и писцы Геннадиевской Библии
- Ирина Левинская - Греческая надпись на псковской печати новгородского епископа Геннадия (Гонозова)
II. Священное Писание в славянском мире
- Сергей Темчин -Столпный алракос - еще один неизвестный структурный тип славянского служебного Евангелия (по рукописям XX - ХVI веков)
- Нина Мечковская - Кирилло-мефодиевское наследство в филологии З/аша ОЛкоёоха и библейская герменевтика Франтишка Скорины
- Елена Целунова - Псалтирь 1685 года в переводе Аврамия Фирсова: текстологический анализ рукописей в историческом контексте
- Игорь Климов - К изучению текстологии церковнославянского Евангелия: отношения между изданиями XVI в., печатанными в Москве и на Беларуси
- Валентина Матвеекко - Библейский материал в контексте средневековой русской хроники
- Стивен Баталден - Наследие Российского библейского общества в русской библеистикс IХ и XX веков
- Рудольф Прокши - Проекты библейского отдела Поместного собора Русской православной церкви 1917-1918 годов
- Елена Коляда - Библейский музыкальный инструментарий в церковнославянской и русской традиции перевода Священного Писания
Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира, к 500-летию Геннадиевской Библии - Отрывок из главы "Геннадиевская Библия 1499 г. как синтез библейских традиций"
Прежде чем говорить о том значении, которое получило в духовной жизни православных славянских народов появление в Новгороде в самом конце XV столетия первого полного рукописного библейского кодекса на церковнославянском языке, следует сказать, что сама Геннадиевская Библия (далее - ГБ) явила собой синтез трех библейских традиций - византийской, еврейской и латинской - в тех или иных их характерных проявлениях. Последнее стало свидетельством открытости как Киевской Руси, так и позднее Московской России к явлениям духовной культуры, что мы наглядно видим на примере отношения к Священному Писанию.
Этот факт был впервые убедительно представлен в научной литературе выдающимся русским ученым A.B. Горским (см.: Описание 1855, с. i-xiv, 1-164) и с тех пор остается предметом интереса историков славянского библейского перевода. «История славянской библейской филологии,- отмечает в связи с этим А. А. Алексеев,- в значительной степени связана с изучением ГБ. И поскольку ГБ представляет собой полный свод всех книг Св. Писания, ее изучение проводится на фоне рукописной традиции и приводит к заключению относительно истории библейского текста в целом» [Алексеев 1999, с. 195]. Наша скромная задача состоит в том, чтобы на основе имеющихся наблюдений показать, как проявления трех основополагающих библейских традиций нашли в ГБ свой закономерный исторический синтез.
1. Сборники с книгами Священного Писания или же чтениями из них - богослужебные, четьи и толковые, пришли на Русь с началом распространения на ней христианства в X веке. Имея южнославянское (болгарское) происхождение, они отразили в своих основных чертах византийскую библейскую традицию, поскольку именно греческие сборники библейских текстов явились источниками для древних славянских переводов, восходящих к первоучителям славян свв. Константину-Кириллу (|869) и Мефодию (|885). Об одной существенной особенности данной традиции, имеющей принципиальное значение для рассматриваемой нами темы, мы скажем ниже, когда сравним ее с не менее существенной особенностью латинской традиции Священного Писания, оказавшей решающее влияние на появление первой славянской Библии (Об этом также см.: Иннокентий 1988; Иннокентий 1990, с. 22-39).
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