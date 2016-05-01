Сборник материалов международной конференции, состоявшейся в Москве 21-26 сентября 1999 г. и посвященной 500-летию Геннадиевской Библии — “Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира”. Конференция была организована Библейско-богословским институтом святого апостола Андрея.

В ней приняли участие ученые из России, Белоруссии, Германии, Италии, Литвы, США, Франции и Чехии. / Сборник состоит из двух разделов: 1) Геннадиевская Библия — происхождение, исторический контекст и проблемы изучения; 2) Священное Писание в славянском мирю. Статьи, представленные в сборнике, раскрывают богатство содержания Геннадиевской Библии и отличаются разнообразными подходами к ее изучению. Отличительными свойствами этих статей являются их поисковый характер, привлечение нового или малоисследованного материала, оригинальность идей и выводов.

Ряд статей имеет дискуссионный характер. Сказанное можноотнести, например, к работе П. Фостера, особенно к той ее части, которая касается морфологических архаизмов. Некоторые противоречия наблюдаются в датировке одних и тех же рукописей. Так, сборник РНБ из собрания Погодина № 84 по-разному датируется в статьях: В. Ромодановская и П. Фостер относят его к 60-м годам XVI в., а Е. Сморгунова — к XV в.

Однако, не имея возможности лично связаться с большинством авторов, мы помещаем все статьи в авторской редакции, не навязывая читателям своего мнения и давая им возможность самим определить отношение к той или иной рассматриваемой проблеме.

Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира, к 500-летию Геннадиевской Библии

ББИ, 2001, 248 с.

Приложения к журналу «Страницы»

ISBN 5-8964-7-027-4



Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира, к 500-летию Геннадиевской Библии - Содержание



I. Геннадьевская Библия — происхождение, исторический контекст и проблемы изучения

Игумен Иннокентий (Павлов) - Геннадиевская Библия 1499 г. как синтез библейских традиций

Елена Белякова - Традиции и новаторство в деятельности архиепископа Геннадия Новгородского

Лад Фостер - Архаизация Геннадиевской Библии — возвращение к классической норме

Варвара Рамодановская - Геннадиевская Библия: борьба с жидовствующими или католическая экспансия? О целях создания полного библейского кодекса

Витторио Тешеллери Латинский язык в Геннадиевском кружке (о латинском произношении: предварительные данные и постановка вопроса)

Инна Вернер - Вольгаре (“фряжский”) и церковнославянский: о принципах порождения языка перевода Геннадиевской Библии

Мария Плюханова Библейские хронографы

Елена Сморгунова - Составители и писцы Геннадиевской Библии

Ирина Левинская - Греческая надпись на псковской печати новгородского епископа Геннадия (Гонозова)

II. Священное Писание в славянском мире

Сергей Темчин -Столпный алракос - еще один неизвестный структурный тип славянского служебного Евангелия (по рукописям XX - ХVI веков)

Нина Мечковская - Кирилло-мефодиевское наследство в филологии З/аша ОЛкоёоха и библейская герменевтика Франтишка Скорины

Елена Целунова - Псалтирь 1685 года в переводе Аврамия Фирсова: текстологический анализ рукописей в историческом контексте

Игорь Климов - К изучению текстологии церковнославянского Евангелия: отношения между изданиями XVI в., печатанными в Москве и на Беларуси

Валентина Матвеекко - Библейский материал в контексте средневековой русской хроники

Стивен Баталден - Наследие Российского библейского общества в русской библеистикс IХ и XX веков

Рудольф Прокши - Проекты библейского отдела Поместного собора Русской православной церкви 1917-1918 годов

Елена Коляда - Библейский музыкальный инструментарий в церковнославянской и русской традиции перевода Священного Писания

Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира, к 500-летию Геннадиевской Библии - Отрывок из главы "Геннадиевская Библия 1499 г. как синтез библейских традиций"



Прежде чем говорить о том значении, которое получило в духовной жизни православных славянских народов появление в Новгороде в самом конце XV столетия первого полного рукописного библейского кодекса на церковнославянском языке, следует сказать, что сама Геннадиевская Библия (далее - ГБ) явила собой синтез трех библейских традиций - византийской, еврейской и латинской - в тех или иных их характерных проявлениях. Последнее стало свидетельством открытости как Киевской Руси, так и позднее Московской России к явлениям духовной культуры, что мы наглядно видим на примере отношения к Священному Писанию.

Этот факт был впервые убедительно представлен в научной литературе выдающимся русским ученым A.B. Горским (см.: Описание 1855, с. i-xiv, 1-164) и с тех пор остается предметом интереса историков славянского библейского перевода. «История славянской библейской филологии,- отмечает в связи с этим А. А. Алексеев,- в значительной степени связана с изучением ГБ. И поскольку ГБ представляет собой полный свод всех книг Св. Писания, ее изучение проводится на фоне рукописной традиции и приводит к заключению относительно истории библейского текста в целом» [Алексеев 1999, с. 195]. Наша скромная задача состоит в том, чтобы на основе имеющихся наблюдений показать, как проявления трех основополагающих библейских традиций нашли в ГБ свой закономерный исторический синтез.



1. Сборники с книгами Священного Писания или же чтениями из них - богослужебные, четьи и толковые, пришли на Русь с началом распространения на ней христианства в X веке. Имея южнославянское (болгарское) происхождение, они отразили в своих основных чертах византийскую библейскую традицию, поскольку именно греческие сборники библейских текстов явились источниками для древних славянских переводов, восходящих к первоучителям славян свв. Константину-Кириллу (|869) и Мефодию (|885). Об одной существенной особенности данной традиции, имеющей принципиальное значение для рассматриваемой нами темы, мы скажем ниже, когда сравним ее с не менее существенной особенностью латинской традиции Священного Писания, оказавшей решающее влияние на появление первой славянской Библии (Об этом также см.: Иннокентий 1988; Иннокентий 1990, с. 22-39).