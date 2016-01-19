Библия - современный перевод - Заокская - Кулакова - Десницкого
Совместное издание Института перевода Библии при Заокской духовной академии и Библейско-богословского института св. апостола Андрея.
Новый современный перевод книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета выполнен ведущими российскими учеными – библеистами и филологами разных христианских конфессий, основан на новейших научных изданиях древних текстов и последних достижениях современной библеистики.
Библия - Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе
Под ред. М.П. Кулакова и М.М. Кулакова
Серия «Современная библеистика»
М.: Издательство ББИ, 2015. – 1856 с.: илл.
ISBN 978-5-89647-331-2
Библия - Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе - Из предисловия
На разных этапах проекта над переводом Библии вместе с М. П. Кулаковым и М. М. Кулаковым трудились литературовед и стилист Валерий Валентинович Сергеев, гебраист А. В. Болотников, филологи И. В. Лобанов, В. С. Ляху, Е. Г. Милюгина, ученый-библеист А. С. Десницкий (переводчик большей части книг Ветхого Завета), переводчики М. В. Борябина, М. А. Глебушко, Л. П. Гунько, М. М. Каинова, Л. В. Маневич, О. В. Павлова, Е. Б. Рашковский, С. А. Ромашко, Е. М. Сморгунова и многие другие.
Ценный вклад в подготовку этого издания также внесли Е. Ю. Вечканов, А. В. Воздвиженская, В. Г. Воздвиженский, А. Р. Волкославская-Ляху, Т. А. Горячева, Е. В. Зайцев, С. А. Кибальник, Т. В. Лебедева, Н. Н. Либенко, С. Г. Микушкина, И. А. Орловская, А. В. Осокин, А. А. Першин, Е. Б. Смагина, А. Б. Сомов, Л. В. Сыроватко, Д. С. Утамиши, К. Г. Хаукинс, Г. Г. Шоломович.
Особенно значимым и плодотворным было участие в осуществленном нами проекте российских и западных коллег, членов Попечительского совета и друзей Института, в частности Д. Барретта (картографа, подготовившего библейские карты в этом издании), М. Баскома, Б. Бердика, Б. Биаджи, А. Э. Бодрова, И. И. Вельгоши, Т. Вильсона, Д. Галуши, И. Я. Грица, Т. М. Гурубатам, Р. Кайта, В. А. Крупского, А. И. Кулаковой, Л. С. Кулаковой, Д. Макки, Т. Пабст, З. Плантака, Х. Престола, В. Спенса, М. Финли, А. Штеле.
Библия - Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе - Рецензия
И вот теперь вышел еще один перевод на современный русский язык, выполненный на должном уровне. Писать отзыв об этом переводе мне может быть несколько сложно как одному из участников проекта (я переводил пророческие и исторические книги Ветхого Завета). И, тем не менее, я могу говорить о том, что есть в этом издании помимо моей собственной работы.
Несколько огорчает отсутствие оригинального названия. Перевод МБО называется просто «Библией», подзаголовок гласит: «новый перевод на современный русский язык». Издание РБО – тоже «Библия. Современный русский перевод». А было еще одно издание, ранних 90-х годов, присвоившее себе название «современного перевода», но о нем я не упоминаю в связи с его низким качеством. И вот теперь перед нами еще одна русская Библия «в современном переводе», как указано на обложке. Да, библейские переводчики отчего-то скупятся на оригинальные названия.
Я бы называл эту Библию Заокской, поскольку основная работа над ней велась в поселке Заокский Тульской области, где расположен Институт перевода Библии при Адвентистской академии (просьба не путать его с Институтом перевода Библии в Москве, который занимается переводами на неславянские языки России и стран СНГ). К сожалению, именно такие объяснения приходится делать с самого начала во избежание путаницы.
В предисловии подробно описывается история появления этого перевода. Для сравнения: МБО ограничилось общими замечаниями о методологии своего переводе и ни словом не обмолвилось о том, кто и зачем его делал, как будто работа велась в космосе инопланетянами. А РБО, вкратце рассказав о своих переводчиках, «не заметило» ничего, что было выпущено в свет между Синодальным переводом и этим новым изданием. Да и принципы свои оно в явном виде читателю не представило: вот был Синодальный перевод, теперь будет новый, и говорить больше, по сути, не о чем.
Предисловие Заокской Библии с самого начала вписывает этот проект в истории русских переводов Библии и подробно рассказывает о замыслах и стратегиях его создателей. Это очень важно и позволяет оценивать перевод, исходя из его собственных установок, а не чьих-то абстрактных представлений о прекрасном.
История этого перевода неразрывно связана с историей его зачинателя, М.П. Кулакова. Его прекрасная биография уже написана (Ольга Суворова, «Мы только стоим на берегу») и можно не пересказывать событий из его жизни, но важно понять, почему и как возникла сама эта идея. Михаил Петрович был из того поколения советских верующих, которые пережили очень серьезные гонения, вплоть до настоящего заключения.
В стране, где не было никакой возможности жить полноценной христианской жизнью за пределами наглухо запертой комнаты с задернутыми занавесками, библейский текст становился своего рода новым домом, в котором только и можно было вздохнуть свободно. Это был во всех случаях, конечно, Синодальный перевод, других просто не было и неоткуда было им взяться. Но именно пристальное внимание к тексту перевода показывало, сколько в нем неясностей, стилистически неуклюжих мест и архаизмов. И главное, чем занялся Михаил Петрович, когда настало время религиозной свободы – создание нового перевода, который был бы по возможности лишен этих недостатков. Это дело он продолжал до самого конца.
После смерти Михаила Петровича главное дело его жизни (даже неловко называть его современным словом «проект») продолжил его сын, Михаил Михайлович, и в этой преемственности видишь сходство со строительством средневековых соборов, когда поколение за поколением возводило стены, и каждый знал, что только его внуки или правнуки увидят собор достроенным.
«Буквально, насколько возможно, и свободно, насколько необходимо» – так определил основатель свой основной принцип, так приняла его вся команда. Но это далеко не первый в мире проект, который взял его на вооружение, притом переводы оказываются достаточно разными, потому что представления о возможности и необходимости у разных людей тоже далеко не одинаковы.
Впрочем, я бы сказал, что главная идея этого перевода вовсе не в степени буквальности. Она скорее относится к области стилистики: перевод уходит от канцелярских или тяжеловесных оборотов речи Синодальной традиции, но при этом старательно избегает просторечия и вульгарности и сохраняет из традиционной терминологии и фразеологии всё, что только можно сохранить без ущерба для понимания. Он подчеркнуто старомоден, но эта старомодность чужда невнятности.
Это достаточно консервативный перевод, как можно понять и по архаизмам: «дабы», «столь» и т.д. Сами по себе архаичность и торжественность стиля вовсе не недостаток перевода, они становятся им, когда начинают мешать адекватному пониманию текста, и от таких погрешностей данный перевод в целом свободен. Архаичность здесь крайне деликатна, она сторонится слов и оборотов речи, которых мы не встретим, к примеру, в произведениях Пушкина, входящих в школьную программу. Это действительно русский литературный язык во всем его богатстве и многообразии.
Пожалуй, самая очевидная особенность этого перевода, которая хорошо заметна на этом примере (она, кстати, объединяет его с переводом МБО) – использование курсива для тех слов и выражений, которых нет в оригинале. Кстати, в Заокской Библии курсивов заметно больше, особенно в поэтических книгах: в псалмах они встречаются примерно в каждом втором стихе.
Примечаний, кстати, достаточно много, и в целом они очень удачные. В них разъясняется значение собственных имен или те ассоциации, которые они вызывали у изначального читателя, дают фоновую информацию или растолковывают возможное значение сложных выражений оригинала.
Все это подводит нас к сложнейшему вопросу об объективности переводчика. Да, мы привыкли слышать, что в идеале переводчик должен быть незаметен, как оконное стекло… но на практике мы знаем, что действительно хорошие переводы всегда авторские. Когда читаешь Шекспира или Гёте в переводах Пастернака, голос самого Бориса Леонидовича слышен не в меньшей мере, чем авторский голос. Конечно, когда переводчик стоит в том же ряду гениев, что и автор, мы готовы с этим согласиться, но даже когда это не так, от индивидуальности стиля и экзегетических решений нам никуда не деться.
Этот перевод делался большой и сложно организованной командой, как и большинство современных переводов. Но командная работа может быть организована по-разному. Достаточно часто конфликты между членами такой команды серьезно осложняют работу, а то и ставят под удар ее конечный итог.
Сочетая бережную традиционность с осторожным новаторством, новый перевод стремится разубедить тех, для кого Библия – это скучно, архаично, непонятно и несовременно, но вместе с тем сторонится всякого радикализма. Его выход, несомненно, станет большим событием для всех, кому дорог библейский текст, и для многих из тех, кто еще не встретился с ним, кто может нуждаться в подобном переводе.
Остается только поблагодарить всех, кто причастен к созданию перевода и поздравить их с завершение работы. Впрочем, почему с завершением? Всякий хороший перевод нуждается во втором издании, и этот, думаю, не будет исключением.
Андрей Десницкий
доктор филологических наук, историк, консультант Института перевода Библии, научный сотрудник Института Востоковедения РАН.
***
Конечно, перевод Заокской Библии не лишен погрешностей (например, вызывает много вопросов передача термина μονογενής в Иоанн. 1:18 как «несравненный», и отсутствие в сносках к этому стиху важного варианта чтения μονογενής θεός в Синайском, Ватиканском кодексе, Кодексе Эфрема и папирусе P66).
Однако в целом методология нового перевода отвечает запросам современного читателя, который, по большей части не сакрализирует перевод, а отдает предпочтение адекватному пониманию смысла священного текста. Что же касается поэтики древнего текста, она также нуждается в литературной адаптации, чтобы быть воспринятой читателем. Поскольку оба аспекта проблемы были решены авторами Заокской Библии, нет сомнений в том, что новый перевод займет свое достойное место среди других переводов Священного Писания на русский язык.
Д. В. Цолин, кандидат филологических наук, доцент Национальный университета «Острожская академия», Украина.
2015-05-28
Дополнение 19.01.2016 - новые файлы от DikBSD и VladMo
Новые файлы:
- 1 - объединенный перевод Кулакова (ВЗ и НЗ - в один файл).
- 2 - исправленный файл с текстом ВЗ.
- 3 - исправленный файл с текстом НЗ.
DikBSD исправил форматирование - ввел аннотации в виде подзаголовков, убрал верхний индекс для названия глав.
Кое-где ввел форматирование стихов и цитат.
Теперь Аннотации, сделанные в виде подзаголовков. отличаются от основного текста Библии.
Для меня проверочным для любого перевода является само учение Христа. Именно учение Христа и является корректором самого перевода Писаний. Ибо только опыт веры ведущий к полной свободе от греха здесь и сейчас - в земной жизни, согласный с учением Христа, он-то, этот опыт веры, и подбирает слова перевода соответственные духовному смыслу Писаний. При том этот духовный опыт должен полностью соответствовать смысловому контексту Писаний. Ведь люди не знают Писаний именно из-за того, что они лишены силы Духа Святого, Который и написал их: "заблуждаетесь не зная Писаний ни силы Божьей" сказал Иисус саддукеям, подчеркнув так, что для верного понимания слова Писания необходима именно сила Духа Святого освобождающего верующего вполне от греха. Ваша же дискуссия может быть бесконечной, ибо каждый по своему прав отстаивая так несущественное.
и у каждого понимание этого разное.
Друзья, спасибо за электронную версию в фб2. Есть маленький нюанс... В содержании Нового Завета не выделено оглавление Послание к Ефесянам. Открываешь содержание, а послания к Ефесянам как бы и нет...
Если можно, поправьте.
Спасибо за труд!
Выйду на пенсию, сяду за перевод РАМБАНА (комментарии на хумаш) 7 томов и за перевод смыслов Библии, для Свободных и Сильных.
Никто и Никогда не отменит слов СПАСИТЕЛЯ "От Иоанна4.22 Иисус сказал: Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев." Аминь
А если не доживешь до пенсии? Что тогда?
Про разумение и не только. ВЗ написан консонатным письмом (т.е. без гласных!!) и без пробелов и знаков пунктуации Для ВЗ была сделана огласовка, с которой все согласны(???), это во первых и во вторых древний язык язык многозначны - слова Дух и Ветер (Раух) - это одно и тоже слово или Жизнь и Душа. В Синодальном переводе как
Синодальный
Лев 17- 14 ибо душа всякого тела [есть] кровь его, она душа его
в РБО и Заокской
14 Ведь жизнь всякого живого существа – это кровь его.
Душа - заменилась на Жизнь, но смысл стал чуть иным.
Про НЗ - дрквнейшие тексты написанные заглавными буквами без пробелов и знаков препинания. Пример Мецгера GODISNOWHERE - можно прочитать GOD IS NO WHERE (Бог нигде) и GOD IS NOW HERE Бог сейчас здесь. А кто сделал разбивкус которой все согласились?
Как известно все библейские имена собственные пришли к нам из греческого перевода, где нет буквы "Ш"а есть буква "С" в результате все "Ш" поменялись на "С" Так что Мойше стал Моисеем, Шломо - Соломоном и т.д. Почему бы не вернуться к правильным именованием, которые как правило "со смыслом"?
[quote=ElectroVenik]Ещё небольшое добавление - "I have dream" Как известно все библейские имена собственные пришли к нам из греческого перевода, где нет буквы "Ш"а есть буква "С" в результате все "Ш" поменялись на "С" Так что Мойше стал Моисеем, Шломо - Соломоном и т.д. Почему бы не вернуться к правильным именованием, которые как правило "со смыслом"?
[/quote]
Иисуса фундаменталистьы не сдадут...
Кстати, когда придумывали русский алфавит - а за основу был взят греческий - то столкнулись с этой проблемой! В русском призношении был звук "ш", а буквы не было.
Её взяли с еврейского алфавита!!!
Как это понять - Он что писать не умеет или Ему некуда записать или что? И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЧНЫЙ Союз? И т.д.
Ещё раз спасибо!
Читать можно в переводе, можно в оригинале... уместно вспомнить слова Писания:
[/quote]"Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам." - значит он может сойти на кого угодго, но только не на меня? Значит, без Духа я могу обойтись, а без того дяди нет? Филипп как раз и был помощником чтобы получить Духа, который уже и вел евнуха... Сам Христос даже сказал, что лучше нам чтобы Он ушел, чтобы пришел Утешитель. Так что, Христос умален Духом? Просто мы умали Духа, а Христос очень высоко поднял значение пребывания с нами Святого Духа, лично с каждым.
Вот это осознаем ли мы? Или осознаем, что без того дяди мы ну никак не уразумеем Писания?
Flame
Не так все просто.
Дело в том что это Вера не просто в Иисуса, а в то что для спасения души нужно лелеять в себе 7 важных качеств. Все они произрастают как бы из одного корня - из Веры в то что Божье обещание истинно.
Основы этого подхода ко спасению души были изложены еще в 2Петра 1:3-7.
3 Так как Божественная сила Его даровала нам всё для жизни и благочестия чрез познание Призвавшего нас по Его собственной славе и совершенству -
4) ими она даровала нам многоценные и величайшие обещания, чтобы чрез них вы стали причастниками Божественного естества, убегая от растления похотью, которое в мире, -
5) по тому самому и вы, приложив всякое старание, проявите в вере вашей добродетель, в добродетели - знание,
6) в знании - обладание собой, в обладании собой - терпение, в терпении - благочестие,
7) в благочестии - братолюбие, в братолюбии - любовь.
Более подробно и с несколько иной стороны тема спасения раскрывается в книге Пастырь Гермы (Виденье 3:8) - Там уже построена полная карта зависимостей добродетелей. Так что становится предельно ясно как можно спастись если сфокусироваться на качествах.
VIII. Когда я перестал спрашивать старицу обо всем этом, она предложила:
— Хочешь увидеть еще что-то?
И так как я очень желал увидеть, то радость отразилась на лице моем. Взглянув на меня, она улыбнулась и спросила:
— Видишь семь женщин вокруг башни?
— Вижу; госпожа.
— Башня эта по распоряжению Господа ими поддерживается. Слушай теперь об их действиях. Первая из них, которая держит башню руками, называется Верою; посредством нее спасаются избранники Божий. Другая же, которая перепоясана и ведет себе мужественно, называется Воздержанием, она — дочь Веры. Кто последует за нею, будет блажен в своей жизни, ибо удержится от всех худых дел и всякой злой похоти и станет наследником вечной жизни.
— Кто же другие пять, госпожа?
— Дочери одна другой. Одна называется Простотою, другая Невинностью, третья Скромностью, четвертая Знанием, пятая Любовью. Поэтому; когда исполнишь дела матери их, тогда сможешь и все соблюсти.
— Хотел бы я знать, госпожа, какую каждая из них имеет силу?
— Слушай, — отвечала она, — силы их одинаковы: они связаны между собою и следуют одна за другою, как и рождены. От Веры рождается Воздержание, от Воздержания Простота, от Простоты Невинность, от Невинности Скромность, от Скромности Знание, от Знания Любовь.
Действия их чисты, целомудренны и святы, и кто послужит им и будет в силе исполнять дела их, тот будет иметь обитель в башне со святыми Божиими.
-------------------------------------------------------------------
некоторые уточнения находятся в другом разделе - там список несколько шире.
-------------------------------------------------------------------
XV. — Открой мне, господин, — попросил я, — имена дев и тех женщин, облеченных в черную одежду
— Слушай. Из тех, которые могущественнее и стоят по углам двери (из одетых в белую одежду. Прим. Л.Н.), п
ервая зовется Верою,
вторая — Воздержанием,
третья — Мощью,
четвертая — Терпением.
Прочие же, которые в середине, имеют следующие имена: Простота, Невинность, Целомудрие, Радость, Правдивость, Разумение, Согласие и Любовь.
Носящие эти имена и имя Сына Божия могут войти в царство Божие.
Слушай теперь имена женщин, одетых в черную одежду Четыре самые могущественные:
первую зовут Вероломством,
вторую — Неумеренностью,
третью — Неверием,
четвертую — Сластолюбием.
Имена следующих за ними: Печаль, Лукавство, Похоть, Гнев, Ложь, Неразумие, Злословие, Ненависть.
Раб Божий, носящий такие имена, хоть и увидит царство Божие, но не войдет в него!
VladMo,
с какой это стати я стану восхищаться Стеняевым?
Привел ссылку на его разбор как пример современного мракобесия
Любой перевод Библии — это почти всегда, в некотором смысле, - комментарий на Библию.
И что, Стеняев будет рад тому, что я читаю чисто оригинал? По его цитатам сомневаюсь, ибо он всё сделает, чтобы все думали узко, исключительно сквозь призму свято-отеческого прочтения...
В общем, если я сказать, то я не в восторге от этог перевода, да я и от Синодального перевода та не сильно зависим... Но все таки надо сказать правду - я благодарен переводчикам, работающими над этим переводом - это перевод сделал ещё более явную границу между теми, кто стоит на Библии и имеет широкое мышление и теми, кто мыслит узко, исключительно сквозь прочтение святых отцов...
Для меня проверочным стихом для оценки адекватности перевода обычно является Рим. 8:10, перевод которого в СП не верен в корне.
Здесь перевод нахожу верным - тело не "мертво для греха", как СП, а по причине греха тело смертно:
10Если же в вас живет Христос, то, хотя, по причине греха, ваше тело и смертно, вы, Духом Божиим в праведность облеченные, живы*.
* 8:10 Букв.: то тело мертво через грех, но Дух {есть) жизнь чрез праведность.
Для меня проверочным стихом для оценки адекватности перевода обычно является Рим. 8:10, перевод которого в СП не верен в корне.
Здесь перевод нахожу верным - тело не "мертво для греха", как СП, а по причине греха тело смертно:
10Если же в вас живет Христос, то, хотя, по причине греха, ваше тело и смертно, вы, Духом Божиим в праведность облеченные, живы*.
* 8:10 Букв.: то тело мертво через грех, но Дух {есть) жизнь чрез праведность.
[/quote]
Правильно, а Рим 9:5 после"У них – праотцы, и от них же по плоти Христос," точку уже никто ставиь не хочет
по причине греха, ваше тело и смертно
согласен,
но не все сразу
прогресивная книга https://yadi.sk/i/SHR7AGZ8qwXB3