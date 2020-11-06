Пресвітер — старійшина, безпосереднім обов’язком якого як пастора було піклуватися про духовний стан пастви (1Пет.5:2), учити прилюдно і по домах; відвідувати хворих браттів і молитися за них, приймати мандрівників і бути життєвим прикладом для інших. «Пресвітери, яких ап. Павло призвав із Ефеса (Дн. 20:17 і далі), а також ті, до яких апостоли звертаються у своїх посланнях (ІПет; Тит.), відіграють вирішальну роль у житті Церкви. Вони виступають у ролі смиренних охоронців і наглядають за віруючими; крім того, від них у значній мірі залежить чистота їхніх рядів перед лицем спокус, які загрожують. Вони мають авторитет, привілеї, які допускають можливість зловживань. Нарешті, вони співпричетні до служіння Христу, яке ревно виконують стосовно своєї пастви (1Пет.5:1-4; Дн.20:28; порівн. Еф. 4:11).

Слово пресвітер (ргезЬуіегоз) служить швидше для найменування статусу, пов’язаного зі старшинством, тоді як слово єпископ (ерізкороз) означає певну функцію, яку виконують, принаймні, деякі старійшини. Могли бути старійшини, які не були єпископами (еріsкороі). Наставляння й нагляд у Н. 3. розглядаються як бажані функції пресвітера. Складається враження, що коли апостоли, учителі й пророки вже не могли служити всій Церкві, відправляючись у далекі подорожі, завдання наставляння й проповіді взяли на себе місцеві пресвітери, у силу чого зросла значимість їхнього служіння і підвищився рівень їхньої духовної підготовленості. Це, у свою чергу, могло привести до розмежування в рядах самих пресвітерів. Тому, звичайно, можна зробити висновок, що керівництво радою пресвітерів (і в управлінні паствою, і під час здійснення євхаристії) поступово набувало характеру постійного служіння, яке здійснювала одна особа» (Теологический знцикло- педический словарь под ред. Уолтера Злвелла, М,. 2003, с. 1114);

Біблійний Словник

До українсько-російського паралельного перекладу Біблії з давньоєврейської та давньогрецької мови доктора теології В.О. Громова

Київ: Альфа Реклама, 2020. 118 с.

ISBN 978-966-288-305-3

Біблійний Словник - Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

БІБЛІЙНИЙ СЛОВНИК

БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ

Біблійний Словник - Предисловие

Любовь к Слову изменяет разум человека и преображает его в подобие Сына Божьего

Дорогие читатели! Предлагаемый вашему вниманию Библейский Словарь был создан по откровению свыше, чтобы помочь читателю, любящему Слово Божье, не иметь сложностей в восприятии и понимании значення многих понятий и слов, использованных в Священном Писанин. Необходимость в создании такого Словаря возникла потому, что семантика слов в обществе постоянно изменяется каждьіе 15-20 лет, и зто не может не отражаться и на переводах Священного Писання, потому что значення слов иногда существенно отличаются от того, которое они имели несколько столетий и даже десятилетий тому назад. Этот Словарь будет хорошим подспорьем особенно тем читателям, которые впервые знакомятся с Библией, он будет способствовать пониманию значення слов и толкования некоторых первоочередных библейских понятий, а также поможет быстрее ориентироваться и продвигаться в познании Слова Божьего. Библейский Словарь, созданный на двух языках (перевод с языков первоисточника) благодаря языковым возможностям обоих языков, еще глубже раскрывает духовные сокровищницы Священного Писання. Если сложить вместе все слова, взятые с украинского и русского языков, то и тогда их общее количество не превысит количество слов, которое насчитывает язык койне, на котором и был написан Новый Завет (он имеет более пяти тысяч слов; зто общенародный греческий язык, который сложился в 4-3 столетии до Р.Х. на ионийско-аттичной диалектной основе).

Украинский и русский языки за свою продолжительную историю сформировали чрезвычайно развитую синонимику, которая способна также удовлетворять разнообразные языковые потребности, чтобы передать те или иньы теологические понятия, которые переведены со всеми его оттенками, и выразить всю гамму связанных с ними оценочных нюансов. В основу Словаря положены слова, отмеченные в тексте Нового и Ветхого Заветов звездочкой, а также приведенные в постраничных сносках текста Библии. Словарь содержит синонимические ряды к наиболее важным, ключевым греческим и древнееврейским словам. Ядром каждого синонимического ряда является его доминанта — лексическая единица, имеющая общие для зтого ряда семантические особенности. Использование синонимов помогает еще больше углубиться в библейские духовные откровения, которые иногда невозможно передать одним украинским или русским словом при переводе определенного содержания стиха. Словарь рассчитан на священнослужителей, теологов, исследователей Священного Писання, учителей христианской зтики, переводчиков, филологов, лингвистов, работников издательств, студентов библейских учреждений и широкого круга читателей - почитателей Божьего Слова.

Автор украинско-русского параллельного перевода Библии и составитель Библейского Словаря доктор теологии В.А. Громов