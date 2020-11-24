Айрат Бик-Булатов - Образы и типы православного духовенства в русской журналистике

Бик-Булатов - Образы и типы православного духовенства в русской журналистике
Первоначально предполагалось выпустить не книгу, а всего лишь статью под названием «Образы духовенства в русской публицистике», но статья стала разрастаться, и вскоре стало понятно, что не только публицистика в чистом виде нас интересует, но и художественная литература, однако взятая не сама по себе, а как часть журнально-газетных дискуссий, куда и литература XIX в. органично вписывалась, будучи впервые опубликованной в крупнейших изданиях своего времени. Название изменилось и теперь звучало так: «Образы духовенства в русской публицистике и литературе», именно в таком, неалфавитном порядке, чтобы подчеркнуть первенство публицистического дискурса.
Еще через некоторое время нам стало очевидно, что вместо двух этих слов, обозначающих источники и объект нашего исследования, можем оставить одно — журналистика. Ибо рассматривается в работе не только публицистический и литературный тексты, но вся система бытования тогдашней журналистики, процессы, происходившие в политике и литературно-журнальной жизни, в преломлении темы духовенства и возникавших образов этого духовенства, актуализированных повесткой дня. Все же основными источниками нашего исследования по-прежнему остаются публицистические и художественные произведения. Подробное обоснование того, почему мы объединяем их в нашей монографии под общим названием «журналистика», а не, скажем, «литература», мы дадим чуть позже в этой же вводной главе, когда дойдем до объяснения общей методологии и теоретической базы настоящей работы. Пока же просто зафиксируем еще раз: речь пойдет о типах и образах духовенства, которые мы находим в текстах публицистических и художественных, причем находим и интерпретируем в рамках журналистиковедческого научного подхода.
Айрат Шамилевич Бик-Булатов - Образы и типы православного духовенства в русской журналистике
СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. — 304 с.
ISBN 978-5-86007-854-3
Айрат Шамилевич Бик-Булатов - Образы и типы православного духовенства в русской журналистике - Содержание
- Глава 1. Вводная
- Глава 2. 1830—1850-е гг.: Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков
- Глава 3. 1850—1870-е гг.: И. С. Тургенев, А. И Герцен, церковные публицисты, антинигилистические романы
- Глава 4. Рубеж 1870—1880-х гг.: начало «религиозного вопроса». Ф. Достоевский
- Глава 5. 1880—1890-е гг.: либеральный крен оппозиционной печати и его критики Дискуссии о духовенстве
- Глава 6. Л. Н. Толстой
- Глава 7. Писатели-реалисты: А. П. Чехов, В. Г. Короленко, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков
- Глава 8. «Правый уклон»: К. Н. Леонтьев, М. О. Меньшиков
- Глава 9. Рубеж XIX—XX вв.: политизация религиозной темы
- Глава 10. Перед 1917 г.: М. Горький, Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. М. Пришвин
- Глава 11. Русский апокалипсис 1917 г
- Глава 12. Образы духовенства в советской литературе и печати 1920—1930-х гг
- Глава 13. Религиозный вопрос в публицистике эмиграции 1920—1930-х гг
Заключение
Приложения
1. Некоторые общие тенденции, контексты появления образов духовенства в русской публицистике/литературе в разные периоды
2. Некоторые повторяющиеся темы, в контексте которых возникали образы духовенства
3. Свод материалов (источники по теме)
Список литературы
Указатель имен
Айрат Шамилевич Бик-Булатов - Образы и типы православного духовенства в русской журналистике - Глава 6 - Л. Н. Толстой
Образы духовенства, создаваемые литераторами и публицистами, теперь выполняют не только художественную функцию, но вовлекают нас в этот самый «водоворот» дискурса. Вопросов, вокруг которых шло его формирование, было несколько: Должен ли монах/священник быть прежде всего любящим и смиренным? И вообще, к какому идеалу должны стремиться люди духовного звания? (скажем, образ слишком смиренного Зосимы у Ф. Достоевского и прочие религиозные воззрения этого писателя Константин Леонтьев трактует как «розовое христианство»). Как соотносится идеал духовенства сего реальным лицом в современной России? (нынешние люди духовного звания далеки от идеалов, что с этим делать?). Является ли церковь и священники единственным способом спасения, можно ли идти ко Христу помимо церкви? (Искус Л. Толстого). Что важнее: страх Божий или любовь? Что из этого должно быть определяющим фактором для выявления идеального образа духовенства? (Искус К. Леонтьева: на первом месте — страх, любовь — лишь гуманистическая фраза!).
Вопрос о соотношении реального облика современного духовенства с его идеалом — один из пунктов, приводивших Л. Толстого (и не его одного!) к идее о возможности собственного, помимо официальной церкви, движения ко Христу. Духовенство и Русская церковь, как институция, ныне связанная тесными узами с официальной светской властью и по многим другим пунктам отошедшая, по мнению писателя, от подлинного духа Христова, теперь как бы теряет свою монополию на подведение человека ко спасению во Христе. Нужно заново утвердить начала христианства в жизни людей, и уже не церковь будет этим заниматься! Далее этот открытый писателем «ящик Пандоры» будет подхвачен новыми поколениями интеллигентов уже XX в., мечтавших своими силами обновить христианство (ср.: Д. Мережковский или мечтавший о «христианском социализме» С. Н. Булгаков). Возникнет запрос, а потом и мода на религиозность у части интеллигенции. Публицист консервативного направления Сергей Шарапов назвал их «добровольцами» православной церкви, которые «уже выступают с горячим словом обличения к представителям официальной Церкви, и их слово не идет мимо...».
No comments yet. Be the first!