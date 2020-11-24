Айрат Бик-Булатов - Образы и типы православного духовенства в русской журналистике

Первоначально предполагалось выпустить не книгу, а всего лишь статью под названием «Образы духовенства в русской публицистике», но статья стала разрастаться, и вскоре стало понятно, что не только публицистика в чистом виде нас интересует, но и художественная литература, однако взятая не сама по себе, а как часть журнально-газетных дискуссий, куда и литература XIX в. органично вписывалась, будучи впервые опубликованной в крупнейших изданиях своего времени. Название изменилось и теперь звучало так: «Образы духовенства в русской публицистике и литературе», именно в таком, неалфавитном порядке, чтобы подчеркнуть первенство публицистического дискурса.

Еще через некоторое время нам стало очевидно, что вместо двух этих слов, обозначающих источники и объект нашего исследования, можем оставить одно — журналистика. Ибо рассматривается в работе не только публицистический и литературный тексты, но вся система бытования тогдашней журналистики, процессы, происходившие в политике и литературно-журнальной жизни, в преломлении темы духовенства и возникавших образов этого духовенства, актуализированных повесткой дня. Все же основными источниками нашего исследования по-прежнему остаются публицистические и художественные произведения. Подробное обоснование того, почему мы объединяем их в нашей монографии под общим названием «журналистика», а не, скажем, «литература», мы дадим чуть позже в этой же вводной главе, когда дойдем до объяснения общей методологии и теоретической базы настоящей работы. Пока же просто зафиксируем еще раз: речь пойдет о типах и образах духовенства, которые мы находим в текстах публицистических и художественных, причем находим и интерпретируем в рамках журналистиковедческого научного подхода.