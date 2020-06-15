Бикерман - Государство Селевкидов
Одна из важных проблем, с рассмотрения которой начинается книга, — это проблема эллинистической государственности. Э. Бикерман на основе исследования лексики и фразеологии надписей приходит к выводу, что монархия Селевкидов не воспринималась (греками, во всяком случае) как территориальное государство в современном смысле. Селевкидское государство было, в представлении подданных, властью данного конкретного правителя. Жители страны, подчинявшиеся царскому управлению, считались подданными Селевка, Антиоха и т. п.
Совокупность отношений правительства и подданных определялась словом «дела». Автор, таким образом, приходит к существенному выводу, что царская власть Селевкидов носила личный характер; официальным наименованием державы было выражение «такой-то царь и его подданные». Эту особенность державы Селевкидов Э. Бикерман сумел проследить в разных проявлениях политической жизни и политической организации. Так, с нею связана, по его мнению, неопределенность границ царства: автор указывает, что' территорией государства Селевкидов можно считать территорию, в пределах которой царь издавал указы и не заключал двусторонних соглашений. Персональный характер власти проявлялся и в институте «друзей царя». Э. Бикерман не считает их обычными чиновниками; он сопоставляет их с приближенными тиранов. «Друзья» не только извлекали определенные выгоды из своего положения, но и помогали царю в непредвиденных расходах. Личный характер связи между царем и его приближенными прослеживается автором в системе подарков (а не регулярного вознаграждения), многочисленные примеры которых приведены в книге.
Элиас Бикерман - Государство Селевкидов
М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985 г. - 264 с.
Элиас Бикерман - Государство Селевкидов - Содержание
Предисловие автора
Глава первая. Царская власть
- § 1. Наименования державы
- § 2. Характерные черты царской власти
- § 3. Основы царской власти
- § 4. Порядок наследования. Опека
- § 5. Сорегентство
- § 6. Царская семья
Глава вторая. Царский двор
- § 1. Церемониал двора
- § 2. Дом царя
- § 3. Придворные («друзья» и «родственники»)
- § 4. Роль придворных
Глава третья. Армия
- § 1. Гвардия
- § 2. Гарнизоны
- § 3. Походные части
- § 4. Тактическая организация
- § 5. Комплектование войск
- § 6. Фаланга. Система ее пополнения
- § 7. Военные поселения. Македоняне
- § 8. Трудовые поселения
- § 9. Военная роль городов
- § 10. Сидонские стелы
- § 11. Обоз
- § 12. Интендантская служба
- § 13. Морской флот
- Приложение. «Катеки» Магнесии
Глава четвертая. Фиск
- § 1. Прямые налоги
- § 2. Налоги на предметы потребления
- § 3. Муниципальные налоги
- § 4. Доходы с земли
- § 5. Экстраординарные доходы
- § 6. Расходы
- § 7. Финансовая организация
Глава пятая. Организация царства
- § 1. Право победителя
- § 2. Автономные города
- § 3. Правительственный контроль
- § 4. Иммунитеты. Право убежища
- § 5. Основание городов
- § 6. Автономные народы
- § 7. Династы
- § 8. Области прямого подчинения
- § 9. Верхняя Азия
- § 10. Малая Азия
- § 11. Центральные институты монархии
- § 12. Царская канцелярия
- § 13. Территориальное деление
- § 14. Судопроизводство
Глава шестая. Селевкидские монеты
- § 1. Право чеканки
- § 2. Золотые монеты
- § 3. Серебряная и бронзовая монеты
- § 4. Изображения на монетах
- § 5. Легенда
- § 6. Монетные дворы
- § 7. Монограммы и даты
- § 8. Муниципальные эмиссии
- § 9. Чеканка монеты в городах Сирии
Глава седьмая. Культ царей
- § 1. Титулы и эпитеты царей
- § 2. Городские культы
- § 3. Династический культ
- § 4. Божества династии
- § 5. Значение культа царей
- Список сокращений
И. С. Свенцицкая. Книга Э. Бикермана «Государство Селевкидов» и проблемы социально-политической истории эллинизма
Указатель собственных имен
Указатель географических и этнических названий
Элиас Бикерман - Государство Селевкидов - ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Автор ученого труда лучше кого бы то ни было представляет себе недостатки и пробелы своего сочинения. Его долг — предупредить о них читателя, а его право — объяснить вызвавшие их причины.
Несовершенство этой книги объясняется прежде всего тем, что она посвящена новому сюжету. Изучение античности основано на исследованиях тех или иных ее аспектов в связи с отдельными высказываниями и идеями авторов классической древности. Между тем из многочисленных сочинений, написанных в период правления Селевкидов или специально посвященных истории этой династии, сохранились только две книги Маккавеев. Однако догматические споры с давних пор отвлекали специалистов от серьезного исследования этих апокрифических книг, хотя ни один эллинист не станет их читать просто ради развлечения.
В то время как все свидетельства античных авторов об афипских и александрийских древностях давно уже собраны, систематизированы и истолкованы, сообщения, относящиеся к государству Селевкидов, надо было искать, собирая но крупицам. Я не прочел для этой цели всех античных авторов. Некоторые важные свидетельства могли ускользнуть от меня даже в перечитанных по нескольку раз текстах. Я хочу этим сказать, что представленная в книге документация не претендует на исчерпывающую полноту.
Вместе с тем эта недостаточность сохранившейся информации вынудила автора не касаться сюжетов, которые читателю, возможно, представляются наиболее интересными. Но ведь все согласятся, что нельзя с той или иной степенью достоверности говорить о формах селевкидской колонизации до того, как будут раскопаны города и селения, основанные царями Сирии.
Другой пример: было бы преждевременно говорить пространно о селевкидском праве, известном нам только по двум-трем документам. Я воздержался от заполнения лакун нашей информации с помощью параллелей — египетских, греческих, парфянских, предпочитая в каждом случае признаваться в нашем (или только моем) невежестве.
Другие сюжеты опущены по той причине, что они выходят за рамки этой книги. Внутренняя структура греческих городов Азии и экономические условия различных стран, временно объединенных под властью Селевкидов, не были ли созданы, ни изменились сколько-нибудь значительно в связи с подчинением их царям Сирии.
Я рассматриваю здесь только преходящие, если угодно, институты, созданные Селевком Никатором и его преемниками и навсегда исчезнувшие после отрешения от власти Антиоха Азиатского: царская власть, двор Селевкидов, армия, царский фиск, администрация, селевкидская чеканка монеты, религия династии. В пределах возможности я использовал специальные работы, относящиеся к теме. В примечаниях называются лишь те исследования, от которых зависит мое изложение, и работы, где читатель сможет найти дополнительную информацию. Для сокращения примечаний я счел возможным воздержаться от ссылок на справочники, статьи в словарях и на страницы, где я не нашел ничего существенно важного.
Завтра или послезавтра новые документы, обнаруженные при раскопках в Азии, заполнят лакуны, исправят ошибки моей книги. Подтвердят ли новые свидетельства или, напротив, опровергнут утверждения и гипотезы этой работы, не имеет значения даже для самого автора. Его задача — оказать помощь в лучшем понимании как уже известных, так и вновь открываемых текстов. Finis libri non finis quaerendi — «Книга окончена, но не окончено исследование».
Париж, май 1936 г.
Э. Бикерман
спасибо
Огромное спасибо за книгу, а особенно за качество!
Божих благословений за труд.
Спасибо за хорошо сделанные файлы, уже поменял старые на Ваши! Это же Бикерман! Книга моей студенческой молодости, купил в СПб в 90-е, привез с собой в эмиграцию...