Одна из важных проблем, с рассмотрения которой начинается книга, — это проблема эллинистической государственности. Э. Бикерман на основе исследования лексики и фразеологии надписей приходит к выводу, что монархия Селевкидов не воспринималась (греками, во всяком случае) как территориальное государство в современном смысле. Селевкидское государство было, в представлении подданных, властью данного конкретного правителя. Жители страны, подчинявшиеся царскому управлению, считались подданными Селевка, Антиоха и т. п.

Совокупность отношений правительства и подданных определялась словом «дела». Автор, таким образом, приходит к существенному выводу, что царская власть Селевкидов носила личный характер; официальным наименованием державы было выражение «такой-то царь и его подданные». Эту особенность державы Селевкидов Э. Бикерман сумел проследить в разных проявлениях политической жизни и политической организации. Так, с нею связана, по его мнению, неопределенность границ царства: автор указывает, что' территорией государства Селевкидов можно считать территорию, в пределах которой царь издавал указы и не заключал двусторонних соглашений. Персональный характер власти проявлялся и в институте «друзей царя». Э. Бикерман не считает их обычными чиновниками; он сопоставляет их с приближенными тиранов. «Друзья» не только извлекали определенные выгоды из своего положения, но и помогали царю в непредвиденных расходах. Личный характер связи между царем и его приближенными прослеживается автором в системе подарков (а не регулярного вознаграждения), многочисленные примеры которых приведены в книге.

Элиас Бикерман - Государство Селевкидов

М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985 г. - 264 с.

Элиас Бикерман - Государство Селевкидов - Содержание

Предисловие автора

Глава первая. Царская власть

§ 1. Наименования державы

§ 2. Характерные черты царской власти

§ 3. Основы царской власти

§ 4. Порядок наследования. Опека

§ 5. Сорегентство

§ 6. Царская семья

Глава вторая. Царский двор

§ 1. Церемониал двора

§ 2. Дом царя

§ 3. Придворные («друзья» и «родственники»)

§ 4. Роль придворных

Глава третья. Армия

§ 1. Гвардия

§ 2. Гарнизоны

§ 3. Походные части

§ 4. Тактическая организация

§ 5. Комплектование войск

§ 6. Фаланга. Система ее пополнения

§ 7. Военные поселения. Македоняне

§ 8. Трудовые поселения

§ 9. Военная роль городов

§ 10. Сидонские стелы

§ 11. Обоз

§ 12. Интендантская служба

§ 13. Морской флот

Приложение. «Катеки» Магнесии

Глава четвертая. Фиск

§ 1. Прямые налоги

§ 2. Налоги на предметы потребления

§ 3. Муниципальные налоги

§ 4. Доходы с земли

§ 5. Экстраординарные доходы

§ 6. Расходы

§ 7. Финансовая организация

Глава пятая. Организация царства

§ 1. Право победителя

§ 2. Автономные города

§ 3. Правительственный контроль

§ 4. Иммунитеты. Право убежища

§ 5. Основание городов

§ 6. Автономные народы

§ 7. Династы

§ 8. Области прямого подчинения

§ 9. Верхняя Азия

§ 10. Малая Азия

§ 11. Центральные институты монархии

§ 12. Царская канцелярия

§ 13. Территориальное деление

§ 14. Судопроизводство

Глава шестая. Селевкидские монеты

§ 1. Право чеканки

§ 2. Золотые монеты

§ 3. Серебряная и бронзовая монеты

§ 4. Изображения на монетах

§ 5. Легенда

§ 6. Монетные дворы

§ 7. Монограммы и даты

§ 8. Муниципальные эмиссии

§ 9. Чеканка монеты в городах Сирии

Глава седьмая. Культ царей

§ 1. Титулы и эпитеты царей

§ 2. Городские культы

§ 3. Династический культ

§ 4. Божества династии

§ 5. Значение культа царей

Список сокращений

И. С. Свенцицкая. Книга Э. Бикермана «Государство Селевкидов» и проблемы социально-политической истории эллинизма

Указатель собственных имен

Указатель географических и этнических названий

Элиас Бикерман - Государство Селевкидов - ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Автор ученого труда лучше кого бы то ни было представляет себе недостатки и пробелы своего сочинения. Его долг — предупредить о них читателя, а его право — объяснить вызвавшие их причины.

Несовершенство этой книги объясняется прежде всего тем, что она посвящена новому сюжету. Изучение античности основано на исследованиях тех или иных ее аспектов в связи с отдельными высказываниями и идеями авторов классической древности. Между тем из многочисленных сочинений, написанных в период правления Селевкидов или специально посвященных истории этой династии, сохранились только две книги Маккавеев. Однако догматические споры с давних пор отвлекали специалистов от серьезного исследования этих апокрифических книг, хотя ни один эллинист не станет их читать просто ради развлечения.

В то время как все свидетельства античных авторов об афипских и александрийских древностях давно уже собраны, систематизированы и истолкованы, сообщения, относящиеся к государству Селевкидов, надо было искать, собирая но крупицам. Я не прочел для этой цели всех античных авторов. Некоторые важные свидетельства могли ускользнуть от меня даже в перечитанных по нескольку раз текстах. Я хочу этим сказать, что представленная в книге документация не претендует на исчерпывающую полноту.

Вместе с тем эта недостаточность сохранившейся информации вынудила автора не касаться сюжетов, которые читателю, возможно, представляются наиболее интересными. Но ведь все согласятся, что нельзя с той или иной степенью достоверности говорить о формах селевкидской колонизации до того, как будут раскопаны города и селения, основанные царями Сирии.

Другой пример: было бы преждевременно говорить пространно о селевкидском праве, известном нам только по двум-трем документам. Я воздержался от заполнения лакун нашей информации с помощью параллелей — египетских, греческих, парфянских, предпочитая в каждом случае признаваться в нашем (или только моем) невежестве.

Другие сюжеты опущены по той причине, что они выходят за рамки этой книги. Внутренняя структура греческих городов Азии и экономические условия различных стран, временно объединенных под властью Селевкидов, не были ли созданы, ни изменились сколько-нибудь значительно в связи с подчинением их царям Сирии.

Я рассматриваю здесь только преходящие, если угодно, институты, созданные Селевком Никатором и его преемниками и навсегда исчезнувшие после отрешения от власти Антиоха Азиатского: царская власть, двор Селевкидов, армия, царский фиск, администрация, селевкидская чеканка монеты, религия династии. В пределах возможности я использовал специальные работы, относящиеся к теме. В примечаниях называются лишь те исследования, от которых зависит мое изложение, и работы, где читатель сможет найти дополнительную информацию. Для сокращения примечаний я счел возможным воздержаться от ссылок на справочники, статьи в словарях и на страницы, где я не нашел ничего существенно важного.

Завтра или послезавтра новые документы, обнаруженные при раскопках в Азии, заполнят лакуны, исправят ошибки моей книги. Подтвердят ли новые свидетельства или, напротив, опровергнут утверждения и гипотезы этой работы, не имеет значения даже для самого автора. Его задача — оказать помощь в лучшем понимании как уже известных, так и вновь открываемых текстов. Finis libri non finis quaerendi — «Книга окончена, но не окончено исследование».

Париж, май 1936 г.

Э. Бикерман