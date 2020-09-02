Тамар Бимбад – Субботней халы аромат

Эта повесть - невыдуманный рассказ о событиях моей жизни и обстоятельствах, которые повлияли на формирование меня, как личности, на трансформацию состояния души, начавшуюся в одном качестве в юные годы и приведшую в зрелом возрасте к противоположному по смыслу, значению и ощущениям состоянию. Спешу заметить, что мне не пришлось совершать героических подвигов, борьбы с собой, а посему я гоню свои и чужие мысли о якобы заслуженной «короне за труды праведные».

Всё случилось естественно и просто, заняв, правда, несколько десятков прошедших в наблюдениях и размышлениях лет. Все почести за произошедший переворот положены только Вс-вышнему. Это Его заслуга, а не моя. Он, Бесконечный - Создатель огромных миров, как и Создатель всех нас, конечных человеческих жизней. Он Все почести за произошедший переворот положены только Вс-вышнему. Это Его заслуга, а не моя. Он, Бесконечный, - Создатель огромных миров, как и Создатель всех нас, конечных человеческих жизней.

Он - Вс-могущий сделать то, что не под силу нам, людям. Народы для Него «подобны капле, упавшей из ведра, подобны пыли на чашах весов, ведь острова - словно пыль на ветру. Вс-могущий сделать то, что не под силу нам, людям. Народы для Него «подобны капле, упавшей из ведра, подобны пыли на чашах весов, ведь острова - словно пыль на ветру». По своему усмотрению Он сотворил и меня с определённым комплектом моих потенциалов и особенностей. Дал мне телесную оболочку, дал мне душу и, закончив труд свой, сказал: - Иди туда, куда Я укажу тебе.

Неси свою миссию, которую Я даю тебе, и работай над ней, шагая вперёд во времени и пространстве. Для этого ты и создана. И ты, и миссия твоя уникальны и потому важны. Иди в жизнь! Иди! Фактически это сказано каждому из нас. Но в чём заключается миссия? И при чём здесь уникальность? Слово уникальность трактуется здесь не в смысле лучше меня нет, а в смысле я - это я и только я. Как отпечатки пальцев. И, если приложить понимание уникальности к моей миссии, то это означает, что данный объём ответственностей существует только для моей деятельности и ничьей больше.

Тамар Бимбад – Субботней халы аромат

Издательство – «Э.РА» – 2018 г. / 306 с.

ISBN 978-5-99062-256-2

Тамар Бимбад – Субботней халы аромат – Содержание

Предисловие

Глава 1. Советское детство

Томочка

Боренька

Береле

Глава 2. Одесса - мой город родной

Валя Фридман

Глава 3. Галка, Рабинович-русская

Глава 4. Комсомольский романс

Глава 5. Похороны

Глава 6. Музыкальная школа и училище

Глава 7. Милочка и ее семья

Глава 8. Смерть отличникам!

Глава 9. Мы выбираем, нас выбирают

Саша Левин

Пирожки с горохом

Глава 10. Ленинградская трагедия

Глава 11. Исповедь. Ал Хейт

Глава 12. Плеяда золотых

Глава 13. Ткнув пальцем в карту. Орёл

Село Алмазово

Первые парни на селе

Глава 14. Орловская битва

Глава 15. Боря

Глава 15. Три Свадьбы

Глава 16. Здравствуй, Манюнечка!

Глава 17. Уважаемый товарищ Буряк!

Глава 18. Вот мы и задумались

Глава 19. С моста да в воду!

Глава 21. Через океан

Глава 22. Смех сквозь слезы

Глава 23. Когда совсем не до смеха

Глава 24. Могу ли я поговорить с рабби Зальцманом?

Глава 25. Здравствуй, сестричка!

Глава 26. Риночка в сюрпризах и неожиданностях

Глава 27. Мы в процессе

Глава 28. Синагога - наш второй дом

Глава 29. Цедака

Глава 30. К Б-гу под крылышко

Глава 31. Через одиннадцать лет

Глава 32. И еще три года спустя.

Глава 33. Моя Трудовая Книжка

Глава 34. Сиэтл

Глава 35. Сиэтл. Менуха

Глава 36. Сиэтл. Леша и Лина

Глава 37. Плохо человеку быть одному

Глава 38. Снова вместе!

Глава 39. Сдвигая с места «лежачий камень»

Эстер и Мойше Давидовы

Ребе Элиягу Вчерашанский

Песнь о Московском Хабаде

Глава 40. Есть женщины в русском Хабаде

Катя Капельникова

Глава 41. «Жизнь Сары»

Сэрале

Рина и «Дети будущего»

Итоги в эпилоге

Библиография с комментариями

Иллюстрации

Тамар Бимбад – Субботней халы аромат – Томочка

Май 1945 года. Вся страна, устав от ужасов войны и потерь близких, ликовала от близкой победы над гитлеровской Германией. Желанная победа носилась в воздухе и в её честь люди называли словом Победа всё, что нуждалось в названии: площади и улицы, бульвары и переулки, парки и скверы, часы и машины. Победа была официально объявлена 9 мая. Мне же посчастливилось родиться 3 мая, то есть на второй день после взятия Берлина. Мой отец, переполненный своим гражданским и семейным счастьем, на радостях решил назвать новорождённую дочь Победой. Не Викторией, а именно Победой. Слава Б-гу, что в результате мне дали вполне нормальное имя, спасшее меня от будущих насмешек и неприятностей.

Иначе я была бы исторической личностью с уникальным на весь Советский Союз именем Победа Николаевна Сало. Я росла удобным ребёнком. Поэтому из всех вариантов моего имени использовалось только одно, очень ласковое - Томочка, не исчезавшее даже в минуту родительской строгости. Мой отец, морской офицер, главный инженер-кораблестроитель воинской части в городе Хабаровске, приехал на Дальний Восток ещё до начала войны. Под его началом и по его проектам строились шхуны, катера, тяжёлая техника, проводились серьёзные ремонтные работы механики военных судов, что было сложным и ответственным делом. Особенно в годы войны.

Там же, в Хабаровске, он встретил нашу Маму, которая работала как акушер-гинеколог в родильном отделении огромного госпиталя, где родились все мы, дети нашей семьи. Я хорошо помню Хабаровск, всю жизнь мечтая там побывать, вдохнуть его неповторимый воздух и снова увидеть грозный и прекрасный Амур. Помню с раннего детства весенний ледокол. Это грандиозное, волнующее зрелище вздымающихся и наползающих друг на друга ледяных громад, с диким неистовым грохотом трескающегося льда и ревущей движущейся стихии. Зимний Амур, покрытый толстым, надёжно крепким льдом, всегда был источником снежных радостей детворы. Его холмистые берега превращались в горки для катания на санках.

Летишь сначала с горки, потом по плоской равнине заснеженного пляжа и вылетаешь далеко на речной лёд. Чудо! Восторг разгорячённых румяных лиц! Смех и суета! И бесконечное ощущение счастливого беззаботного детства! В те далёкие времена вся архитектура домов нашего района ограничивалась простыми коробками огромных стандартных домов с коммунальными квартирами, где был единственный на весь этаж туалет. На таком этаже могли проживать десятки семей. Кухня, тоже одна на весь этаж, представляла собой огромную комнату, вдоль стен которой были сколочены длинные стеллажи вместо столов, сделанные из простых щербатых досок. На них каждая хозяйка имела своё место для примуса, ведра с водой и небольшого рабочего места для приготовления пищи.