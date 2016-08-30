Предметом этого курса будет христианское богословие 20-го века. Тем не менее, мы не можем переходить сразу к нему, потому что не сможем понять его без рассмотрения его истоков. Богословие 20-го века было и продолжением, и радикальным разрывом с богословием 19-го века. А богословие 19-го века было, в свою очередь, неразрывно связано с эпохой Просвещения. Поэтому мы начнем наш курс с короткого анализа тех изменений в богословском мышлении, которые принесла эта эпоха.

Бинцаровский Дмитрий - Лекции - Современное христианское богословие

Относительно временных границ эпохи Просвещения единого мнения не существует. Общепризнанно, что ее основания были заложены уже в середине 17 столетия, но обычно ее ограничивают 18-ым веком. Наступление этой эпохи стало возможным после Возрождения и Реформации. Главной особенностью Возрождения был гуманистический акцент: в центре внимания оказался человек. А Реформация привела к ослаблению доминирующего влияния церкви в обществе и дальнейшей секуляризации. Два этих фактора имели огромное значение для развития Запада.

Лекция 1. Эпоха Просвещения и реакция на нее

1. Эпоха Просвещения

2. Влияние на богословие

3. Деизм

4. Философия Канта

5. Романтизм

Лекция 2. Богословие XIX-го века

1. Введение

2. Богословие, основанное на разуме: Гегель

3. Богословие, основанное на чувствах: Шлейермахер

4. Богословие, основанное на нравственности: Ричль

5. Общая характеристика либерального богословия

6. Кьеркегор

Лекция 3. Принстонская богословская школа

1. Исторический контекст

2. Ключевые фигуры Принстонской школы

3. Принстонское богословие

4. Выводы

Лекция 4. Нидерландское богословие

1. Исторический контекст

2. Ключевые фигуры: Абрахам Кайпер и Герман Бавинк

3. Два мировоззрения

4. Ключевой принцип: суверенитет Бога

5. Суверенитет сфер

6. Общая благодать

7. Писание

8. Выводы

Лекция 5. Жизнь и учение Карла Барта (1886-1968)

1. Личность Карла Барта

2. Общая характеристика богословия

Лекция 6. Учение Барта об откровении

1. Введение

2. Свобода и суверенность Бога в Откровении

3. Динамизм и актуализм Откровения

4. Формы Слова Божьего

5. Естественное богословие

6. Оценка

Лекция 7. Учение Барта о Христе

1. Исторический и богословский фон

2. Христоцентричность богословия

3. Иисус Христос и понятие о Боге

4. Логос воплощенный

5. Человеческая природа Христа

6. Страдание Бога

7. Иисус Христос и понятие о человеке

8. Оценка

Лекция 8. Учение Барта об избрании

1. Важность избрания для учения о Боге и о человеке

2. Избрание — во Христе

3. Избрание как Евангелие

4. Избрание и апокатастасис

5. Избрание и миссия церкви

6. Инфра- и супралапсарианство

7. Пастырский аспект

8. Оценка

Лекция 9. Рудольф Бультман

1. Личность и богословие Бультмана

2. Демифологизация

3. Экзистенциализм

4. Христология Бультмана

5. Оценка

Лекция 10. Пауль Тиллих

1. Личность и богословие Тиллиха

2. Религия, философия и культура

3. Онтология

4. Христианство и другие религии

5. Оценка

Лекция 11. Дитрих Бонхеффер

1. Личность Бонхеффера

2. Общий обзор работ

3. Письма из тюрьмы

4. Оценка

Лекция 12. Англиканская церковь и радикальное богословие

1. Обзор истории англиканской церкви

2. Джон Робинсон

3. Джон Спонг

Лекция 16. Второй Ватиканский собор (1962-1965). Общая характеристика

Введение

1. Перед собором

2. Две соборных партии

3. Особенности Собора

4. Авторитет соборных решений

Лекция 17. Второй Ватиканский собор (1962-1965). Ключевые решения

Введение

1. Литургия

2. Церковь

3. Откровение

4. Внешний мир

Лекция 18. Второй Ватиканский собор (1962-1965). Отношение к протестантам

1. До Собора

2. На Соборе

3. Самые важные положения

4. После Собора