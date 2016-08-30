Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бинцаровский - Современное христианское богословие

Дмитрий Бинцаровский
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, History
Предметом этого курса будет христианское богословие 20-го века. Тем не менее, мы не можем переходить сразу к нему, потому что не сможем понять его без рассмотрения его истоков. Богословие 20-го века было и продолжением, и радикальным разрывом с богословием 19-го века. А богословие 19-го века было, в свою очередь, неразрывно связано с эпохой Просвещения. Поэтому мы начнем наш курс с короткого анализа тех изменений в богословском мышлении, которые принесла эта эпоха.

Бинцаровский Дмитрий - Лекции - Современное христианское богословие

Относительно временных границ эпохи Просвещения единого мнения не существует. Общепризнанно, что ее основания были заложены уже в середине 17 столетия, но обычно ее ограничивают 18-ым веком. Наступление этой эпохи стало возможным после Возрождения и Реформации. Главной особенностью Возрождения был гуманистический акцент: в центре внимания оказался человек. А Реформация привела к ослаблению доминирующего влияния церкви в обществе и дальнейшей секуляризации. Два этих фактора имели огромное значение для развития Запада.

Лекция 1. Эпоха Просвещения и реакция на нее

1. Эпоха Просвещения
2. Влияние на богословие
3. Деизм
4. Философия Канта
5. Романтизм

Лекция 2. Богословие XIX-го века

1. Введение
2. Богословие, основанное на разуме: Гегель
3. Богословие, основанное на чувствах: Шлейермахер
4. Богословие, основанное на нравственности: Ричль
5. Общая характеристика либерального богословия
6. Кьеркегор

Лекция 3. Принстонская богословская школа

1. Исторический контекст
2. Ключевые фигуры Принстонской школы
3. Принстонское богословие
4. Выводы

Лекция 4. Нидерландское богословие

1. Исторический контекст
2. Ключевые фигуры: Абрахам Кайпер и Герман Бавинк
3. Два мировоззрения
4. Ключевой принцип: суверенитет Бога
5. Суверенитет сфер
6. Общая благодать
7. Писание
8. Выводы

Лекция 5. Жизнь и учение Карла Барта (1886-1968)

1. Личность Карла Барта
2. Общая характеристика богословия

Лекция 6. Учение Барта об откровении

1. Введение
2. Свобода и суверенность Бога в Откровении
3. Динамизм и актуализм Откровения
4. Формы Слова Божьего
5. Естественное богословие
6. Оценка

Лекция 7. Учение Барта о Христе

1. Исторический и богословский фон
2. Христоцентричность богословия
3. Иисус Христос и понятие о Боге
4. Логос воплощенный
5. Человеческая природа Христа
6. Страдание Бога
7. Иисус Христос и понятие о человеке
8. Оценка

Лекция 8. Учение Барта об избрании

1. Важность избрания для учения о Боге и о человеке
2. Избрание — во Христе
3. Избрание как Евангелие
4. Избрание и апокатастасис
5. Избрание и миссия церкви
6. Инфра- и супралапсарианство
7. Пастырский аспект
8. Оценка

Лекция 9. Рудольф Бультман

1. Личность и богословие Бультмана
2. Демифологизация
3. Экзистенциализм
4. Христология Бультмана
5. Оценка

Лекция 10. Пауль Тиллих

1. Личность и богословие Тиллиха
2. Религия, философия и культура
3. Онтология
4. Христианство и другие религии
5. Оценка

Лекция 11. Дитрих Бонхеффер

1. Личность Бонхеффера
2. Общий обзор работ
3. Письма из тюрьмы
4. Оценка

Лекция 12. Англиканская церковь и радикальное богословие

1. Обзор истории англиканской церкви
2. Джон Робинсон
3. Джон Спонг

Лекция 16. Второй Ватиканский собор (1962-1965). Общая характеристика

Введение
1. Перед собором
2. Две соборных партии
3. Особенности Собора
4. Авторитет соборных решений

Лекция 17. Второй Ватиканский собор (1962-1965). Ключевые решения

Введение
1. Литургия
2. Церковь
3. Откровение
4. Внешний мир

Лекция 18. Второй Ватиканский собор (1962-1965). Отношение к протестантам

1. До Собора
2. На Соборе
3. Самые важные положения
4. После Собора
Views 1 923
Rating 4.2 / 5
Added 30.08.2016
Author dimabin
Rate this publication:
4.2/5 (15)

Comments (10 comments)

P
Pawlo 13 years ago
Спаси Христос! А почему пропущено лекции с 13 по 15?
D
dimabin 13 years ago
они будут во второй части
P
pikalov 13 years ago
Отлично!Спасибо!
D
DikBSD 13 years ago
fb2 создавался для художественной литературы - он не поддерживает формулы, структуры, (хиазмы, параллелизмы)... epub3 основан на html5 и css3 - позволяют внедрять в книгу аудио, видео, можно делать структуры... И масса еще чего важного и интересного. Одним словом - epub лучше всего использовать в научных, богословских, компьютерных (программирование) книгах, где присутствует сложное форматирование. Позволяет создавать сложные интерактивные книги. Книги жестко заданных размеров или ориентации, сложные макеты, как это сделано в pdf (если конечно такое нужно будет) И многое другое. И все это - на основе файлов xhtml  и css.На Западе epub распространен также широко, как в странах бывшего СССР - fb2.
B
Barik 12 years ago
а какими программами лучше открывать этот EPUB, на Андроиде и на Виндовс? Спасибо!
F
fedoseev 13 years ago
Чем FB2 от EPUB отличается?
E
esxatos 13 years ago
Подробности у нашего Мастера DikBSD можно в личке узнать, скажу в общих чертах, что epub - более продвинутый формат, намного лучше отображает графику, FB2 годится для простых текстов... EPUB - это фактически сжатый html...
D
dimabin 13 years ago
Мише - низкий поклон. Хоть я и не знаю, кто это :)
E
esxatos 13 years ago
Миша - прекрасный христианин, без устали сканирует новинки для клуба и еще успевает и файлы делать...
 
E
esxatos 13 years ago
Дима, хорошо! И Миша неплохо поработал...

Related Books

All Books