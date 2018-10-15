Предлагаемый здесь курс Патрологии читался отцом Киприаном с 1940 г. до его кончины в 1960 г. Как видно из вводной главы в Патрологию, автор был блестящим знатоком истории богословской мысли вообще, и преподавания богословских предметов в частности, в Российских Духовных Академиях. Первый том курса Патрологии отца Киприана обнимает эпоху от апостольских мужей до конца III века, т.е. весь доникейский период истории Древней Церкви.

Нашей задачей было тщательно подготовить составленную автором машинопись к изданию, проверить ссылки и цитаты, а также и дополнить библиографические указания. Следует иметь ввиду, что за последние 35 лет с кончины о. Киприана, патрологическая наука совершила значительный путь в распознании подлинных и не подлинных трудов, приписываемых святым отцам, а также и в нахождении новых неизвестных доселе писаний. Не малое количество монографий по учению святых отцов появилось в свет за все эти годы. Тем не менее, издание курса Доникейской Патрологии архимандрита Киприана остается ценным и полезным для всех желающих изучать наше православное святоотеческое Предание.

Профессор Архимандрит Киприан (Керн) - Патрология I

Париж - Москва, 1996

Издание подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

ISBN 2-9105035-01-0

Профессор Архимандрит Киприан (Керн) - Патрология I - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Понятие и объем науки

Деление христианской литературы на периоды

История науки на Западе и у нас

Издания святоотеческих творений

Место Патрологии в кругу богословских наук

ДОНИКЕЙСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ

Первохристианство

АПОКРИФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Глава I. Апокрифические Евангелия Апокрифические Деяния Апокрифические Послания Апокрифические Апокалипсисы

Глава II. Литература двух путей Учение двенадцати апостолов



МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

Общие замечания и библиография

Глава III. СВЯТОЙ КЛИМЕНТ РИМСКИЙ

Глава IV. ПОСЛАНИЕ ПСЕВДО-ВАРНАВЫ

Глава V. ПАСТЫРЬ ΕΡΜΑ

Глава VI. СВЯТОЙ ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

Глава VII. СВЯТОЙ ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ ПАЛИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ



АПОЛОГЕТЫ

Глава VIII. Общие замечания КВАДРАТ АРИСТИД АРИСТОН ПЕЛЛЬСКИЙ

Глава IX. СВЯТОЙ МУЧЕНИК ИУСТИН ФИЛОСОФ

Глава X. ТАТИАН АССИРИЕЦ ЕРМИЙ ФИЛОСОФ МИЛТИАД АПОЛЛИНАРИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ

Глава XI. АФИНАГОР МЕЛИТОН САРДИЙСКИЙ ПИСЬМО К ДИОГНЕТУ СВЯТОЙ ФЕОФИЛ АНТИОХИЙСКИЙ

Глава XII. АФРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Глава XIII. МАРК МИНУЦИЙ ФЕЛИКС

Глава XIV. ТЕРТУЛЛИАН



Указатель имен и список географических названий

Оглавление

Профессор Архимандрит Киприан (Керн) - Патрология I - Место Патрологии в кругу богословских наук

Все дисциплины богословского круга тесно связаны между собой и существует известная иерархия богословских наук, группируемых в известные системы. Для правильного изучения науки о святых отцах и их творениях необходимо знать положение этой науки в кругу прочих дисциплин.

Прежде всего, по своему характеру и направлению эта наука принадлежит к предметам историческим. Ее интересует главным образом постепеннное раскрытие христианской богословской мысли, зависимость писателя от его эпохи и литературных и философских влияний времени, образование школ и направлений богословской мысли и тому подобное. Поэтому в первую очередь Патрология связана теснейшим образом с историей Церкви. Иногда было стремление и не выделять Патрологию в самостоятельную дисциплину, а дать ей место в курсе общей истории Церкви, что, конечно, неправильно, так как умаляет значение её.

С другой стороны, Патрология занята изучением самих произведений святоотеческих, их разбором, классификацией, вопросом об их подлинности и анализом их богословского содержания. Таким образом, Патрология примыкает к наукам систематическим и сама создает свои системы. Изучая отцов-толкователей священного текста, Патрология теснейше связывается с науками о Священном Писании как исагогическими, так и герменевтическими (экзегетическими). Патристика изучает в первую очередь богословские воззрения отцов Церкви.

Поскольку в них раскрываются догматические учения, опровергаются ложные взгляды и утверждается Православие, Патристика входит в область догматического богословия ; как уже было сказано, есть тенденция представить её как историю догмы. Это опять-таки ведет к сужению её задач. В свое время архиеп. Филарет Черниговский заметил, что отцы Церкви «столько же заботились для Церкви о чистоте веры, сколько и о благовестии. [...] Потому та Патристика, которая обращает исключительное внимание на догматическое учение отцов, теряя из вида и толкования Писания, и наставления в благочестии, извращает собою понятие об отцах Церкви, выставляет их не в их точном виде».

Очень многие отцы посвящали преимущественное внимание вопросам аскетики и нравственного богословия, или благочестия, и все они никогда не отделяли нравственного богословия в отдельную схоластическую дисциплину, как это сделала впоследствии школьная наука. Святые отцы являются по своей жизни основой христианской нравственности, а по своим творениям — её истолкователями и учителями. Святые отцы не чужды были иногда и поэтического творчества, обогащая своими творениями ризницу нашего литургического богословия и гимнографии. Были среди них и исключительные писатели богослужебных песнопений, но все они в своем творчестве и богословствовании исходили из нашего богослужения как живой философии Православия.