Киценко Надежда - Святой нашего времени

Лето 1988 г. ознаменовалось двумя важными событиями — тысячелетием Крещения Руси и возрождением дореволюционной традиции научного изучения православия. Эта традиция достигла высшей точки своего развития накануне Первой мировой войны. Правительство активно поддерживало тогда множество научных организаций. Императорское археографическое общество, Императорское филологическое общество, Общество любителей российской словесности, четыре духовные академии — все эти организации публиковали как источники, так и исследования по православной культуре. В некоторых областях, например в изучении истории Византии, вклад русской науки был настолько значителен, что знание русского языка считалось обязательным для иностранных исследователей. Однако, несмотря на заслуженную международную репутацию, дореволюционные исследования православной культуры оставались очень мало развитыми в одной области. Это императорский период. Из-за тесной связи между правительством и Церковью, а также чтобы избежать двойной цензуры (церковной наряду с обычной), ученые не были склонны заниматься исследованиями церковной культуры той эпохи, которая была хронологически наиболее к ним близка. Более того, поскольку в последние десятилетия XIX — начале XX в. в русской исторической науке доминировали «государственная» и «буржуазно-экономическая» школы, роль Церкви в истории России сводилась в многотомных трудах Соловьева и Ключевского к чисто экономической функции. Примером такого небрежения является отношение историков к святым имперского, или синодального, периода. В то время как почитание святых, занимая центральное место в православной религиозности, распространялось и на фигуры 1700—1917 гг., дореволюционные историки сосредоточивались главным образом на Святой нашего времени святых эпохи Киевской Руси и Московского государства. «Древнерусские жития святых как исторический источник» В.О. Ключевского служит примером ограниченных возможностей фактографического подхода. Е. Голубинский предпринял попытку написать историю канонизации святых в Русской православной церкви, но его методология критиковалась такими русскими историками, как Н. Суворов и болландист Питерс.



Киценко Надежда - Святой нашего времени

отец Иоанн Кронштадтский и русский народ. —

М.: Новое литературное обозрение, 2006. — 392

Киценко Надежда - Святой нашего времени - Содержание

К российскому читателю

Предисловие

Глава 1. СОТВОРЕНИЕ ПАСТЫРЯ Приходское духовенство и православная традиция в модернизирующейся России

Детские годы и начало пастырского служения о. Иоанна

Глава 2. ЛИТУРГИЧЕСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Глава 3. АПОСТОЛЬСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПУТЬ К СВЯТОСТИ

Миссия священника

Образование и культура

Оппозиция 116

Глава 4. РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ В ПИСЬМАХ К ОТЦУ ИОАННУ

Движение к святости

Просьбы об исцелении

Дефиниции здоровья

Врачи, святые и медицина

Отношение к отцу Иоанну и Божественному вмешательству: кто лечит?

Просьбы о посещении

Просьбы о материальной помощи

Заступничество и ходатайство

Молитвы, советы, наставления и моральная поддержка

Монахини и женские монастыри

Дары и пожертвования

«Прижизненная канонизация»

и отношение к ней отца Иоанна

Глава 5. ПРИЖИЗНЕННЫЕ ОБРАЗЫ ОТЦА ИОАННА И ИХ РОЛЬ В ПРОСЛАВЛЕНИИ СВЯТОГО

Текстовые репрезентации отца Иоанна

Негативные репрезентации

Реакция официального духовенства

Глава 6. «ИОАННИТЫ»

Сущность движения

Церковь об иоаннитах: первые отклики и репрезентации

Первые репрезентации в прессе и полицейские рапорты

Мобилизация правительства: Департамент полиции и Святейший Синод

(Лже)свидетельства о главной иоаннитке

Отец Иоанн и иоанниты встречаются на страницах печати

Приюты и связанный с ними скандал

Закрытие приютов

Реакция иоаннитов

Официальный приговор

Иоанниты и «Союз русского народа»

Иоанновское братство

Сумерки иоаннитов 2

Пива 7. ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЛИТИКА, САМОДЕРЖАВИЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Глава 8. НАСЛЕДИЕ ПАСТЫРЯ