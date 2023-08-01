Справа віровизнання для людини в початковій стадії її життя стає автоматичною, бо переходить від батьків до дитини. До цього ще треба додати й державно-політичні закони, що стосуються релігії й належать до так званих мішаних шлюбів, тобто подружжя різних віровизнань. Наприклад, у царській Росії був закон, за яким у мішаних шлюбах діти мали приймати релігію того з батьків, хто належав до російської православної церкви, тобто православного батька чи православної матері . А були в деяких державах такі закони, за якими хлопці мали належати до релігії батька, а дівчата ·- матері .

Така автоматичність щодо віровизнання здебільшого залишалася в людини до кінця її життя, якщо дальша доля знову таки не натрапляла на якісь приписи законів даної держави, де та людина живе.

І тільки коли людина виростає й доходить до самостійного свідомого життя, вона може змінити релігію й перейти до іншого віровизнання за її переконанням. Такі випадки переходу до іншої церкви у свідомому віці людини трапляються часто, і це стається вже під впливом самостійного виробленого світогляду людини. А буває й таке, що сама людина не завдає собі труду задуматися над справою віри, підпадає під. вплив місіонера і тоді тільки задумується над цим питанням і приходить до якогось висновку ·- або приймає навіяне їй віровизнання, або позостається в попередньому, або й приймає якесь третє.

У цій книжечці читач матиме приклад того, як людина власним розумом змінила своє віровизнання.

Марія Сопінка – По стопах Христа – Спогади

Торонто: Harmony Printing, Ltd., 1971. – 138 с.

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