Настоящая монография посвящена тематике мало исследованной, но парадигматической для понимания специфики восточно-христианской мысли, как, с одной стороны, содержащей внутри себя ортодоксальные и гетеродоксальные линии, и с другой, как вбирающей линии влияния античной философской традиции. Это тематика причастности и универсального.

Как показывается в исследовании, на философский язык восточно-христианской традиции существенно повлияли три античные парадигмы понимания концепта причастности в его связи с темой универсалий: вертикальная (мы ее называем также платонической) и горизонтальная (мы ее называем также аристотелевской) парадигмы, а также неоплатоническая парадигма, сформировавшаяся на основе платонической, предполагающая концепт непричаствуемости.

Рецепция в восточно-христианской философской мысли этих парадигм причастности, заданных в античной философской традиции, привела к новым ходам мысли в рамках историко-философского процесса: две из указанных парадигм причастности – горизонтальная и неоплатоническая – субстанциализировалась в восточно-христианской философии, тогда как первая фигурировала в античной философии по преимуществу в логическом контексте, а вторая являлась уточнением платонической парадигмы. Вследствие этой субстанциализации платоническая и неоплатоническая парадигмы оказались в ситуации конфликта друг с другом. Это привело к тому, что в рамках ортодоксальной линии в восточно-христианской мысли имеет место фактически не попадающая в поле внимания исследователей неконсистентность, возникшая вследствие использования восточно-христианскими авторами, с одной стороны, платонической, и с другой, неоплатонической философских парадигм причастности при описании соединения человека с трансцендентным божественным началом. В предлагаемом исследовании я выявляю как саму эту неконсистентность, так и историко-философские основания, стоящие за ней. Последнее может помочь понять статус этой неконсистентности: относится ли она к самому содержанию ортодоксальной линии восточно-христианской мысли или же только к характеру использования терминологии Бирюков Д.С. - Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли: некоторые темы и линии СПб.: РХГА, 2016. – 232 с. ISBN 978-5-88812-803-9 Дмитрий Бирюков - Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли: некоторые темы и линии - Содержание ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

1. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТЕМАТИКИ УНИВЕРСАЛИЙ У ОРИГЕНА

2. ПРИЧАСТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ В УЧЕНИИ АРИЯ 2.1. Учение Ария 2.2. Линии использования языка причастнoсти, универсальные реалии в Боге и области тварного сущего у Ария и ариан 2.3. Парадигмы причастности и универсалии у Ария и Оригена 2.4. Неоплатонизм Ария?



ГЛАВА III. ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЧАСТНОСТИ В АРИАНСКИХ СПОРАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV В.

1. Арианские споры второй половины IV в.: контекст

2. Принцип «больше-меньше» у Евномия

3. Принцип «больше-меньше», тематика причастности и универсалий в полемике Григория Нисского против Евномия

4. Принцип «больше-меньше» и проблематика причастности к Божественной сущности у Григория Нисского

5. Вертикальная парадигма причастности у Григория Нисского

ГЛАВА IV. ПРИЧАСТНОСТЬ И ИЕРАРХИИ СУЩЕГО В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

1. СИНТЕЗ БИБЛЕЙСКОГО И АНТИЧНОГО ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОГО ОПИСАНИЙ ПОРЯДКА ПРИРОДНОГО СУЩЕГО У ГРИГОРИЯ НИССКОГО 1.1. Иерархии сущего у Григория Нисского 1.2. Контекст и развитие темы порядка природного сущего в 8-й гл. «Об устроении человека» Григория Нисского 1.3. Историко-философский контекст темы порядка природного сущего в 8-й гл. «Об устроении человека»: Посидоний или Порфирий? 1.4. Порядок природного сущего у Григория Нисского и древо Порфирия 1.4.1. Родовидовые разделения у предшествующих по отношению к Григориюавторов 1.4.2. Родовидовое разделение у Григория Нисского и Порфирия: общее 1.4.3. Родовидовое разделение у Григория Нисского и Порфирия: отличия 1.5. Заключение

2. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ И ИЕРАРХИИ СУЩЕГО У ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА. СООТНОШЕНИЕ ИЕРАРХИЙ У ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА И ГРИГОРИЯ НИССКОГО 2.1. Иерархии сущего и парадигмы причастности 2.2. Природная и индивидуальная причастность к Божеству у Дионисия Ареопагита 2.3. Причаствуемое и причаствующее у Дионисия Ареопагита 2.4. Божественные имена и неоплатоническая тетрада у Дионисия Ареопагита 2.5. Иерархия сущего у Дионисия Ареопагита 2.6. Иерархии у Дионисия и Григория Нисского: выводы

3. ИЕРАРХИИ СУЩЕГО У МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА И ИОАННА ДАМАСКИНА

4. ТЕМА ИЕРАРХИИ ПРИРОДНОГО СУЩЕГО В ПАЛАМИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1. Григорий Палама 2. Давид Дисипат



ГЛАВА V. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ И ТЕМА (НЕ)ПРИЧАСТВУЕМОСТИ БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ

1. ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ И МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

2. ПРИЧАСТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ У ИОАННА ДАМКАСКИНА 2.1. Вертикальная парадигма причастности 2.2. Горизонтальная парадигма причастности 2.3. Неоплатоническая парадигма причастности 3. СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ 4. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые в философии концепт «причастности» в качестве устойчивого термина появляется, вероятно, у Платона. Я не буду здесь касаться всех значений, которые концепт причастности имеет у Платона. Я буду говорить только о том, что важно для меня в целях дальнейшего изложения.

Для выражения представления о связи вещей с идеями Платон использует понятия μέθεξις, μετοχή, μετάληψις и близкие к ним κοινωνία и κοινωνέω, глагол μεταλαμβάνειν, а также производные от них. В поздних диалогах Платон для прояснения отношения идей и вещей чаще использовал понятия «образ», «подобие» или «подражание» (εικών, ὁμοίωμα, μίμησις). На становление платоновского концепта причастности возможно повлиял Анаксагор, который говорит о том, что все имеет часть всего (πάντα παντὸς μοῖραν μετέχει), тогда как Ум остается несмешанным. В особенности в «Федоне», но и в некоторых других диалогах5, Платон говорит о «причастности» единичного к идеям. Это понимание причастности, парадигматическое для позднейшей философской и богословской мысли, предполагает, что о том, что по причастности говорится в плане противопоставления тому, что по бытию: например, отличное от Единого сущее причастно ему, в противном случае оно являлось бы им самим.

Это противопоставление причаствующего и причаствуемого находит свое проявление и в «Софисте», где просматривается оппозиция того, что по причастности, тому, что по природе (κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν). В самом общем смысле причастность в рамках этой парадигмы указывает на тот факт, что некое сущее обладает определенным свойством (в данном случае — единством) в меньшей мере, чем то, что является воплощением этого свойства, или свойство само-по-себе (в данном случае — Единое), при том, что причаствуемое свойство выступает в роли трансцендентной причины для причаствующего. В этом отношении концепт причастности в текстах Платона имеет двойную функцию: каузальную и объяснительную (поскольку причаствуемое является также объектом знания8). Такое понимание можно назвать нормативным платоническим – или «вертикальным» – пониманием причастности; оно будет использоваться Плотином, Проклом и др. В своих диалогах Платон использует и концепт «причаствующего» (μετέχοντα) – в частности, для указания на то, что причаствует идеям (свойствам-самим-по-себе). В этом значении этот концепт также будет играть важную роль в дальнейшем, и в частности, в христианской мысли.