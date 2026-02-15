Бирюков - Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли
Настоящая монография посвящена тематике мало исследованной, но парадигматической для понимания специфики восточно-христианской мысли, как, с одной стороны, содержащей внутри себя ортодоксальные и гетеродоксальные линии, и с другой, как вбирающей линии влияния античной философской традиции. Это тематика причастности и универсального.
Как показывается в исследовании, на философский язык восточно-христианской традиции существенно повлияли три античные парадигмы понимания концепта причастности в его связи с темой универсалий: вертикальная (мы ее называем также платонической) и горизонтальная (мы ее называем также аристотелевской) парадигмы, а также неоплатоническая парадигма, сформировавшаяся на основе платонической, предполагающая концепт непричаствуемости.
Рецепция в восточно-христианской философской мысли этих парадигм причастности, заданных в античной философской традиции, привела к новым ходам мысли в рамках историко-философского процесса: две из указанных парадигм причастности – горизонтальная и неоплатоническая – субстанциализировалась в восточно-христианской философии, тогда как первая фигурировала в античной философии по преимуществу в логическом контексте, а вторая являлась уточнением платонической парадигмы. Вследствие этой субстанциализации платоническая и неоплатоническая парадигмы оказались в ситуации конфликта друг с другом.
Это привело к тому, что в рамках ортодоксальной линии в восточно-христианской мысли имеет место фактически не попадающая в поле внимания исследователей неконсистентность, возникшая вследствие использования восточно-христианскими авторами, с одной стороны, платонической, и с другой, неоплатонической философских парадигм причастности при описании соединения человека с трансцендентным божественным началом. В предлагаемом исследовании я выявляю как саму эту неконсистентность, так и историко-философские основания, стоящие за ней. Последнее может помочь понять статус этой неконсистентности: относится ли она к самому содержанию ортодоксальной линии восточно-христианской мысли или же только к характеру использования терминологии
Бирюков Д.С. - Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли: некоторые темы и линии
СПб.: РХГА, 2016. – 232 с.
ISBN 978-5-88812-803-9
Дмитрий Бирюков - Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли: некоторые темы и линии - Содержание
ВВЕДЕНИЕГЛАВА I. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
ГЛАВА II. ПРИЧАСТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ: ОРИГЕН И АРИЙ
- 1. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТЕМАТИКИ УНИВЕРСАЛИЙ У ОРИГЕНА
2. ПРИЧАСТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ В УЧЕНИИ АРИЯ
- 2.1. Учение Ария
- 2.2. Линии использования языка причастнoсти, универсальные реалии в Боге и области тварного сущего у Ария и ариан
- 2.3. Парадигмы причастности и универсалии у Ария и Оригена
- 2.4. Неоплатонизм Ария?
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЧАСТНОСТИ В АРИАНСКИХ СПОРАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV В.
- 1. Арианские споры второй половины IV в.: контекст
- 2. Принцип «больше-меньше» у Евномия
- 3. Принцип «больше-меньше», тематика причастности и универсалий в полемике Григория Нисского против Евномия
- 4. Принцип «больше-меньше» и проблематика причастности к Божественной сущности у Григория Нисского
- 5. Вертикальная парадигма причастности у Григория Нисского
ГЛАВА IV. ПРИЧАСТНОСТЬ И ИЕРАРХИИ СУЩЕГО В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
1. СИНТЕЗ БИБЛЕЙСКОГО И АНТИЧНОГО ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОГО ОПИСАНИЙ ПОРЯДКА ПРИРОДНОГО СУЩЕГО У ГРИГОРИЯ НИССКОГО
- 1.1. Иерархии сущего у Григория Нисского
- 1.2. Контекст и развитие темы порядка природного сущего в 8-й гл. «Об устроении человека» Григория Нисского
- 1.3. Историко-философский контекст темы порядка природного сущего в 8-й гл. «Об устроении человека»: Посидоний или Порфирий?
1.4. Порядок природного сущего у Григория Нисского и древо Порфирия
- 1.4.1. Родовидовые разделения у предшествующих по отношению к Григориюавторов
- 1.4.2. Родовидовое разделение у Григория Нисского и Порфирия: общее
- 1.4.3. Родовидовое разделение у Григория Нисского и Порфирия: отличия
- 1.5. Заключение
2. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ И ИЕРАРХИИ СУЩЕГО У ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА. СООТНОШЕНИЕ ИЕРАРХИЙ У ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА И ГРИГОРИЯ НИССКОГО
- 2.1. Иерархии сущего и парадигмы причастности
- 2.2. Природная и индивидуальная причастность к Божеству у Дионисия Ареопагита
- 2.3. Причаствуемое и причаствующее у Дионисия Ареопагита
- 2.4. Божественные имена и неоплатоническая тетрада у Дионисия Ареопагита
- 2.5. Иерархия сущего у Дионисия Ареопагита
- 2.6. Иерархии у Дионисия и Григория Нисского: выводы
- 3. ИЕРАРХИИ СУЩЕГО У МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА И ИОАННА ДАМАСКИНА
4. ТЕМА ИЕРАРХИИ ПРИРОДНОГО СУЩЕГО В ПАЛАМИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
- 1. Григорий Палама
- 2. Давид Дисипат
ГЛАВА V. ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ И ТЕМА (НЕ)ПРИЧАСТВУЕМОСТИ БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ
- 1. ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ И МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
2. ПРИЧАСТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ У ИОАННА ДАМКАСКИНА
- 2.1. Вертикальная парадигма причастности
- 2.2. Горизонтальная парадигма причастности
2.3. Неоплатоническая парадигма причастности
- 3. СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ
- 4. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дмитрий Бирюков - Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли: некоторые темы и линии - ГЛАВА I - ПАРАДИГМЫ ПРИЧАСТНОСТИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
Впервые в философии концепт «причастности» в качестве устойчивого термина появляется, вероятно, у Платона. Я не буду здесь касаться всех значений, которые концепт причастности имеет у Платона. Я буду говорить только о том, что важно для меня в целях дальнейшего изложения.
Для выражения представления о связи вещей с идеями Платон использует понятия μέθεξις, μετοχή, μετάληψις и близкие к ним κοινωνία и κοινωνέω, глагол μεταλαμβάνειν, а также производные от них. В поздних диалогах Платон для прояснения отношения идей и вещей чаще использовал понятия «образ», «подобие» или «подражание» (εικών, ὁμοίωμα, μίμησις). На становление платоновского концепта причастности возможно повлиял Анаксагор, который говорит о том, что все имеет часть всего (πάντα παντὸς μοῖραν μετέχει), тогда как Ум остается несмешанным. В особенности в «Федоне», но и в некоторых других диалогах5, Платон говорит о «причастности» единичного к идеям. Это понимание причастности, парадигматическое для позднейшей философской и богословской мысли, предполагает, что о том, что по причастности говорится в плане противопоставления тому, что по бытию: например, отличное от Единого сущее причастно ему, в противном случае оно являлось бы им самим.
Это противопоставление причаствующего и причаствуемого находит свое проявление и в «Софисте», где просматривается оппозиция того, что по причастности, тому, что по природе (κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν). В самом общем смысле причастность в рамках этой парадигмы указывает на тот факт, что некое сущее обладает определенным свойством (в данном случае — единством) в меньшей мере, чем то, что является воплощением этого свойства, или свойство само-по-себе (в данном случае — Единое), при том, что причаствуемое свойство выступает в роли трансцендентной причины для причаствующего. В этом отношении концепт причастности в текстах Платона имеет двойную функцию: каузальную и объяснительную (поскольку причаствуемое является также объектом знания8). Такое понимание можно назвать нормативным платоническим – или «вертикальным» – пониманием причастности; оно будет использоваться Плотином, Проклом и др. В своих диалогах Платон использует и концепт «причаствующего» (μετέχοντα) – в частности, для указания на то, что причаствует идеям (свойствам-самим-по-себе). В этом значении этот концепт также будет играть важную роль в дальнейшем, и в частности, в христианской мысли.
