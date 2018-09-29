Книга предназначена тем, кто желает улучшить свои навыки в подготовке проповедей на тексты из Нового Завета. Надеюсь, что она найдет живой отклик как среди пасторов, которые несут служение, так и среди тех, кто готовится стать ими. Главная цель книги — побудить проповедников использовать греческий язык для прославления Бога.

Дэвид Алан Блэк - Использование греческого языка Нового Завета в служении

Практическое руководство для студентов и пасторов

Перевели: Наталия РЫБАЛЬЧЕНКО, Тарас ДЯТЛИК

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2004. — 136 с.

ISBN 966-7774-37-6

Дэвид Алан Блэк - Использование греческого языка Нового Завета в служении - Содержание

Экзегет и греческий Новый Завет. Пояснение целей и задач Библиотека экзегета. Выбор правильных пособий для греческой экзегезы Получение ориентации. Природа и задача греческой экзегезы Развитие экзегетических навыков Руководство к греческой экзегезе От теории к практике. Применение принципов

Библиография.

Список имен

Список цитат из Писания

Дэвид Алан Блэк - Использование греческого языка Нового Завета в служении - Пояснение целей и задач

Цель написания этой книги

Они героически высиживают до конца продолжительные лекции, заучивают все новые и новые слова, заполняют книжные полки дорогостоящими томами, еле успевают сдавать письменные работы и проводят перед экзаменами бессонные ночи. Действительно, студентам, изучающим греческий язык, выпала нелегкая доля. Даже наблюдатель с зачерствевшим сердцем сжалился бы над положением, в котором они находятся. Но что происходит со всей этой образованностью после того, как сданы письменные работы и получены дипломы? Будет ли наведен мост через ужасающую пропасть, которая находится между учебной аудиторией и кафедрой? Начнет ли свою работу неизбежный «мистический» процесс забывания?

Пастору и студенту, участвующим в служении и успешно окончившим годичный или двухгодичный курс обучения греческому языку, эти вопросы не кажутся теоретическими. С проблемой воплощения изученного материала в проповедь встречаются если не все, то большинство молодых служителей. Вальтер Кайзер (Walter С. Kaiser) видит эту проблему еще глубже, говоря об «определенном кризисе» в экзегетической методологии. Этот кризис является пропастью «между тем, что преподается по экзегетике в большинстве семинарий или в библейских классах и между суровой действительностью, с которой каждую неделю встречаются пасторы, готовясь к проповедям» [1]

Проблема заключается не в том, что пастору не у кого спросить совета относительно того, что и как ему следует делать; советчиков много. Руководители деноминаций и члены их церквей ожидают не советчика, а человека, который был бы способен говорить проповеди на тексты из Нового Завета, основанные на тщательной экзегезе оригинального греческого текста. До сих пор среди пасторов еще существует сетование на то, что семинарии слишком мало делают для того, чтобы дать своим студентам хорошее руководство по экзегетике. Они просят помочь им узнать, как можно использовать греческий язык, чтобы увеличить свою эффективность как проповедников и преподавателей.

И я убежден, что это достаточно справедливая жалоба и законная просьба. Пересмотрев большое количество литературы по греческому языку, изданной на протяжении нескольких последних десятилетий, я был обеспокоен недостатком книг, в которых говорилось бы о том, как знание греческого языка Нового Завета может увеличить эффективность в служении. Владение библейскими языками постоянно подчеркивается как один из положительных факторов в служении. Но все еще отсутствует современное практическое руководство, которое могло бы помочь молодым (и не очень молодым!) пасторам создать реальную стратегию использования греческого языка в служении.

С этой целью и написана эта книга: подготовить вас к использованию греческого языка в служении. Материал, находящийся в ней, можно использовать по-разному, в зависимости от ваших нужд и желаний. Если вам необходим быстрый обзор греческой экзегезы, загляните в третью главу «Получение ориентации»; она составлена для того, чтобы быть вашим руководством по толкованию Нового Завета, которое основано на оригинальном греческом языке.

Нуждаетесь в совете при покупке наилучших книг по греческому языку для вашей личной библиотеки? Прочитайте вторую главу «Библиотека экзегета», и я уверен, что там вы найдете необходимую вам информацию. Интересуетесь, как правильно осуществлять анализ слов? В главе пятой «От теории к практике» вы найдете хорошее пояснение, как работать с основными частями речи. Хотите узнать, как составлять проповедь или как делать синтаксический или лексико-грамматический анализ текста? Желаете узнать, как персональный компьютер может помочь вам в изучении Писания? Учитывая многолетний опыт преподавания греческого языка Нового Завета, я попытался изложить для вас основы в каждой из вышеупоминаемых областей.

Конечно, все, что я или кто-нибудь другой может предложить вам в какой-либо из книг по использованию греческого языка, независимо от ее величины или поставленных целей, — это основные факты, прекрасные и ценные принципы, тщательно выбранные темы, и, в данном случае, акцент на практику (не только на теорию). Все это вам необходимо преобразовать в то, что вы считаете правильным для себя. В четвертой главе, например, вы найдете элементарные правила для тщательного разбора любого греческого текста.

Но вам самим необходимо решить, как часто вы будете использовать их при подготовке проповеди. В той же главе находится материал по разрешению текстуальных проблем выбранного вами отрывка. Но вы должны определить для себя, когда именно следование этому совету будет наиболее эффективным для вас. Каждому из нас следует определиться в том, какой объем информации о греческом языке мы будем использовать в нашей личной жизни и служении.

Да, вероятно, вы бы не читали эту книгу, если бы не были уверены в том, что знание греческого языка Нового Завета имеет практическую ценность. В определенное время вы открыли для себя, что изучение Нового Завета на оригинальном языке является не только восхитительным, но и не остается бесплодным.

Только ловушка заключается в том, что даже самые лучшие наши намерения могут быть разрушены рассеянностью и изменчивым настроением. Поэтому перед тем, как перейти к изучению основ по использованию греческого языка в служении, было бы неплохо еще раз спросить себя: «Что побуждает меня к изучению этого языка?»

Цель и задача изучения греческого языка

Мартин Лютер однажды сказал: «Давайте будем ревностно держаться [библейских] языков... Языки являются ножнами, в которые вложен меч Духа Святого» [2] . Не случайным является тот факт, что должное библейским языкам воздает признанный выдающийся деятель евангельского христианства, и оно исходит из сердца Протестантской Реформации в Германии, предшествовавшей Великому Пробуждению в Америке. Знание библейских языков на протяжении долгого времени признавалось одним из требований для пасторского служения. Вероятно, никто не сможет глубоко осознать значения всего, что написано в Библии, пока не научится читать и, в некотором смысле, думать на еврейском и греческом языках.

Однако странным является тот факт, что в то время, как существует общее согласие относительно острой необходимости изучения библейских языков для эффективного служения проповедью, существует намного меньше согласия относительно того, какое место должны занимать языки в учебных программах семинарий.

Например, отчет American Association of Theological Schools, в котором отмечен заметный упадок интереса к изучению библейских языков в американских национальных богословских учебных заведениях, гласит: «В то время, когда богословское и классическое образования были тесно связаны друг с другом, даже в тех школах, где все еще необходимоизучение языков, уровень требований часто был ниже обыкновенно принятого» [3] . Исследование указывало на то, что большинство студентов, вовлеченных в служение, с трудом открывают для себя скрытые богатства библейского текста. Они останавливаются на безрадостной и тоскливой посредственности.