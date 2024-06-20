Благовестие народам – Этап 1 – Стратегия – Обучение людей разных национальностей

Меня как миссионера верующие из азиатских стран просили в основном о двух вещах. «Брат Джозеф, — говорили они, — нам нужны Библии и, если возможно, обучите наш народ». И в какой бы азиатской стране я ни был, в свободной или угнетенной, я понимал, что самой большой и общей задачей Церкви является именно обучение. Говоря об Азии, мы говорим о более чем половине мирового населения, в основном бедного и не знающего о Христе; различные народности там имеют свои традиции, идеологии и говорят на разных языках. Какого рода обучение мы могли бы им дать? Это был крик моей души.

Вместе с братом Бэном и еще одним моим коллегой во Христе, мы обратились с этой проблемой к Господу. Он дал нам орудие, которое мы назвали «Школа служителей» («School of Workers», SOW). Начиная с 1975 г., с первых дней своего существования «Школа» обучала молодых верующих на Филиппинах, чтобы впоследствии они смогли обучать других. В результате были созданы несколько домашних церквей, организаций на территории некоторых учебных заведений. В 1985 году мы решили поехать в Минданао и познакомиться с тамошними пасторами. В то время страна была самой горячей точкой по масштабу повстанческого движения на Филиппинах.

Давао-Сити, крупнейший торговый центр Минданао, был прозван «Городом убийств», так как ежедневно по меньшей мере пять трупов можно было обнаружить в реке города. Спустя пять лет более чем две тысячи верующих прошли обучение, а после проповеди ими Евангелия каждому нехристианину в веру обратилось более десяти тысяч человек. Были созданы три центра по обучению, и они удвоили эффективность работы, которую мы начали по милости Господа Иисуса. За программой «Школы» следил и пастор в Минданао. Он непосредственно занялся методами обучения будущих преподавателей и созданием церквей. Еще до создания «Школы» пастор предпринимал попытки объединить семнадцать разрозненных церквей. С помощью «Школы» ему за три года удалось создать сорок семь новых церквей и обучить сто четырнадцать человек. Минданао превратился в Азии в нашу лабораторию по подготовке специалистов с использованием программы «Школы».

За последние пять лет представители «Школы» побывали в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Бирме и Китае. Должны признать, задача наша сложна. Нам не хватает специалистов. Будучи иностранцами, мы ограничены жесткими сроками пребывания в той или иной стране и определенными территориями, открытыми для туристов. Но раз уж местные жители ознакомлены с методами «Школы», время сделает свое. Сейчас мы видим: то, что происходило в Минданао, существует и в этих странах.

Материалы, используемые в «Школе», прошли через несколько этапов развития. Из огромного количества материала мы сосредоточиваемся на основных, имеющих самое непосредственное отношение к делу, вопросах, которые помогут сделать из человека подлинного приверженца Иисуса Христа. Начинали мы с элементарных основ, на которые преподаватель мог бы опираться в своих лекциях. Позже эти лекции были положены в основу учебного пособия, которое мы составили в простом разговорном стиле.

Цель создания учебника в том, чтобы вы прочитали его, поняли, и чтобы вы были способны поступать в соответствии со Словом Божиим. Если вы решили полистать пособие, вы фактически уже сделали первый шаг к нашей цели. Заканчивая знакомство с учебником, вы становитесь достойным слугой Господу, сможете обучать других людей, обращая их в веру.

Благовестие народам – Этап 1 – Стратегия – Обучение людей разных национальностей

Санкт-Петербург: ХО «Библия для всех», 1995. – 156 с. – (Школа работников на ниве Божией.)

ISBN 5-7454-0046-3

Благовестие народам – Этап 1 – Содержание

Благодарим

Обзор

Введение

Предисловие

Вступление

Учебник «Школы»

Урок 1 ОСНОВАНИЕ

Урок 2 ПОКАЯНИЕ

Урок 3 ВЕРА

Урок 4 КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ

Урок 5 БОГ И ЕГО КАЧЕСТВА

Урок 6 ВОСХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ

Урок 7 МОЛИТВА

Урок 8 ПОСТ

Урок 9 ХОДАТАЙСТВО

Урок 10 ЛИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Урок 11 ОБУЧЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ

Вопросы и ответы