Эту книгу вы либо полюбите, либо возненавидите. Среднего не дано. Д-р Дэвид Алан Блэк разрушает самые устоявшиеся теории, формировавшие нашу нацию и весь мир на протяжении более столетия. Исходное положение д-ра Блэка заключается в том, что сложившееся представление о подростковом возрасте по своей сути является преимущественно социальной теорией, имеющей серьёзные изъяны. Д-р Блэк утверждает, что концепция подросткового возраста относительно молода, ей только около ста лет. До этого молодых людей рассматривали в качестве взрослых по достижению ими тринадцатилетнего возраста.



Кроме того, д-р Блэк утверждает, что Библия ничего не говорит о подростковом возрасте по той причине, что идея подросткового возраста чужда Библии. Согласно д-ру Блэку, Библия говорит только об ответственности. Забирая у молодых людей ответственность и помещая их в «пограничную зону» между детством и совершеннолетием, мы заставляем их пожинать серьёзнейшие последствия. Д-р Блэк доказывает, что, согласно библейской модели, человек начинает жить ответственной жизнью с тринадцати лет или даже с двенадцати, если он способен справиться с этой задачей.



Эта емкая книга открывает дверь для дискуссий вокруг самых разных вопросов. В каком возрасте следует нанимать на работу молодых людей? В каком возрасте им следует жениться или выходить замуж? Что делать, если молодой человек в возрасте четырнадцати или пятнадцати лет совершает тяжкое преступление? Должен ли он или она за «взрослое» преступление понести «взрослое» наказание, вплоть до смертной казни? Книга «Миф о подростковом возрасте» является только началом, отправной точкой, открывающей новые рубежи для многих людей. По сути же данные рубежи являются испробованными и испытанными на протяжении многих столетий. На страницах этой книги вы откроете для себя заново эти рубежи.

Дэвид Алан Блэк - Миф о подростковом возрасте - Как воспитать ответственных детей в безответственном обществе

Ривне : Дятлик Н., 2017. - 148 с.

ISBN 978-617-515-255-3

Дэвид Алан Блэк - Миф о подростковом возрасте - Как воспитать ответственных детей в безответственном обществе - Содержание

Введение

Часть первая. Понимание процесса возрастного развития человека

Глава 1. Божья модель возрастного развития человека Иисус - наш образец и надежда Понимание жизненного цикла человека Корни и крылья

Глава 2. Развенчивание мифа о подростковом возрасте Изобретение понятия подросткового возраста Библия и подростковый возраст Как преодолевать влияние секулярной культуры

Глава 3. Понимание периодов жизни Апостолом Иоанном Слова, обращенные к детям Слова, обращенные к юношам Слова, обращенные к отцам Указательные столбы на дороге к зрелости



Часть вторая. Принципы воспитания детей на основании жизни Христа

Глава 4. Домашнее обучение Иисуса Христа Домашнее воспитание и обучение детей Отцы тоже являются учителями Обещание отца

Глава 5. Иисус и переходный возраст 12-ти лет От подростков ожидается, что они будут себя вести как взрослые Бар-мицва и психология Подростки бесподобны

Глава 6. Иисус и переходный возраст 30-ти лет Иисус и переходный возраст 30-ти лет «Авва, дорогой Отче» В любви у людей

Глава 7. Празднуем переход вашего ребёнка в возраст совершеннолетия Создаем свой собственный обряд посвящения Послание любви к сыну



Часть третья. Вперёд к зрелости

Глава 8. Ожидание ответственного поведения от подростка Кем бы вы хотели, чтобы стали ваши дети? Основные сферы ответственности взрослых

Глава 9. Рассказываем подросткам о сексе и ухаживании Помогаем подростку посвятить себя непорочности Руководство по ухаживанию

Заключение

Три вещи, о которых стоит помнить

Эпилог

Взгляд матери

Об авторе книги

Дэвид Алан Блэк - Миф о подростковом возрасте - Как воспитать ответственных детей в безответственном обществе - Введение

Эта книга посвящена тому, как вырастить детей так, чтобы они стали похожими на Христа - были зрелыми и ответственными взрослыми. Эта книга была написана из любви ко Христу, Который не только стал для нас моделью того, как нужно переходить от детского возраста к взрослому, но Который и Сам любил детей и призывал их приходить к Нему. Основной тезис моей книги такой: земное детство Иисуса Христа является совершенной моделью для развития наших собственных детей от детского возраста до совершеннолетия. Являясь безгрешным Богочеловеком, Иисус уникальным образом показывает нам, как наши дети могут возрастать, «преуспевая в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей» (Луки 2:52).



К сожалению, эту жизненно важную тему окутывает облако глубокого недопонимания и безразличия. С точки зрения разъяснительного толкования по теме о развитии Христа как человека, а также как эта информация может влиять на то, как воспитываем своих детей мы, не написано практически ничего. Насколько мне известно, ни одна книга ни на одном языке мира не рассматривает в полноте все тексты Нового Завета, которые говорят о переходных возрастах Христа. В данный факт трудно поверить, особенно учитывая, какое значение Библия придаёт этим моментам. Я надеюсь, что по данному вопросу эта книга не только восполнит нужду в библейском истолковании, но и побудит родителей отыскивать самим неисследимые богатства Божьего Слова. Эти драгоценные истины, без сомнения, все еще ожидают своего открытия.



Я призываю родителей, посвящающих себя изучению воспитания детей, на каком-то этапе этого процесса просмотреть все те цитаты из Писания, которые я привожу в этой книге. Поверьте, это не будет бесполезным трудом. Всё будет как раз наоборот: чтение Божьего Слова изменит ваше мышление касательно природы человеческого развития и воспитания детей с христианской позиции. Оно также выявит ложные традиции и подходы, требующие немедленного изменения. Оно воодушевит вас и ещё больше утвердит в истинности Библии.

Для более лёгкого восприятия книга поделена на три части.

Первая часть «Понимание процесса возрастного развития человека» представляет собой обзор цикла человеческой жизни в удобочитаемом формате, с разбивкой на отдельные темы. В ней в систематизированном виде излагается вся ложность современного учения о подростковом возрасте, а также рассказывается об основных элементах развития и роста человека, начиная с детства до взрослого возраста.



Вторая часть «Принципы воспитания детей на основании жизни Христа» является в этой книге главной. Если честно, уважительное и точное изложение Божьего Слова не сможет убедить родителей во всех преимуществах библейского воспитания детей, то ничто другое этого сделать уже не сможет. По этой причине в эту часть включены все тексты Нового Завета, имеющие отношение к циклу человеческой жизни. В этой части показывается, насколько подростки являются открытыми (и даже стремятся) к росту и изменениям, а также обсуждается ключевая роль родителей, которую они должны играть в этом процессе.



Наконец, третья часть «Вперёд к зрелости» очерчивает основные идеи и даёт конкретные советы родителям, желающим применять библейские принципы воспитания детей в своей жизни. Эта часть является практическим руководством, предлагающим конкретные шаги в помощь родителям, пытающимся воспитывать своих детей так, чтобы они стали ответственными подростками и взрослыми. В ней также даются советы тем родителям, которые для предотвращения кризисов желают выстраивать добрые взаимоотношения со своими подростками.



Я молюсь о том, чтобы эта книга в руках Божественного Хирурга стала искусным скальпелем, восстанавливающим зрение. Она написана с учетом практических задач языком, понятным каждому родителю. Однако, я приложил всё свое старание, чтобы, упрощая терминологию, не допустить упрощения поднимаемых вопросов. Я надеюсь на то, что те родители, которые желают, чтобы подростковые годы прошли позитивно не только для детей, но и для всей семьи, смогли эти концепции использовать для улучшения взаимоотношений с детьми и для того, чтобы эти взаимоотношения стали более продуктивными.