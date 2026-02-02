Бленд - Комментарий - Даниэля - Ионы - Рут - Евангелия - Римлянам - Евреям
Хочу сразу отметить одну особенность Книги Даниэля в христианской традиции находится в комплексе пророков, еврейская же традиция помещает его в раздел Ктувим (Писаний). На это есть разные причины, и по ходу чтения текста мы их поймем. Книга очень интересная и, к сожалению, зачастую она воспринимается исключительно, как эсхатологическая. Так получилось, что для многих верующих братьев эсхатология, «конец света», мистические откровения – это едва ли не самая важная часть Писания. В Книге Даниила есть, разумеется, еще много чего интересного, что мы попытаемся рассмотреть. Если кто-то ждет каких-то особых глубин эсхатологии, то, возможно, их будет в книге меньше, чем вы ожидаете. Однако, бесед, которые раскрывают или дополняют, или придумывают какие-то эсхатологические составляющие Даниила, а есть и такие, в интернете достаточно много. А мы начнем читать с первой главы и по ходу чтения, мы будем понимать суть и смысл этой книги или многочисленные смыслы этой книги. Первая глава начинается с описания сцены, вводное представление: Нэвухаднэца́ра». Что значит взбунтовался? Перестал платить подати. Йеѓояки́м перестал платить «protection», перестал платить дань Вавилону и, немного подождав, через три года после начала бунта, желая сэкономить силы, Нэвухаднэца́р отправился в Иерусалим. Посмотрим на то, что вообще за человек Йеѓояки́м? И Писание, и Талмуд представляют Йеѓояки́ма человеком не особо-то хорошим и пророчество в отношении него недоброе.
В 22 главе Книги Иеремии мы читаем притчу о Йеѓояки́ме: «Горе тому, кто строит свой дом неправдою и горницы свои – беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» — описание в одной строчке царя, как он ведет себя. Обычно, когда человек нанимал строителей, он платил им в конце работы. Пока они работали, он давал им какую-то часть их заработка на еду, чтобы они питались. Потому что строить дом – это долго, а зарабатывать что-то нужно и эта часть называлась «цдака́» или «правда». Но этот человек не платил рабочим, не давал им деньги на питание. Когда рабочие заканчивали верхние этажи, мансарды, башенки, флюгеры, то это называлось «горницей» и по закону им уже нужно было платить деньги — это уже «мишпа́т» или «суд», но и эти деньги человек не заплатил, получилось, что он заставил человека работать даром. И даже «платы его», то есть не то, что не дал заработать что-то, но даже за чисто сам труд минимальной заработной платы ему не дал – абсолютный грабитель. Дальше Иеремия продолжает: «И говорит “построю дом обширный и горницы просторные” и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит краскою» — человек, который пытается окружить себя роскошью, богато тратит на свой дом, не очень богато тратит на своих строителей. Считает, что он становится величественен, когда окружает себя такой роскошью, когда он так живет, что в этом его безопасность. Мидраши говорят еще очень много о личности Йеѓояки́ма: о том, что он был очень распущен в половом плане, о том, что он был грабителем и даже сделал татуировку Имени Божьего на очень нехорошей части своего тела.
Алекс Бленд - Комментарий на книгу Даниэля
Электронное издание - 165ст
Глава 1 - א קרפ
Глава 2 - ב קרפ
Глава 3 - ג קרפ
Глава 4 - ד קרפ
Глава 5 - ה קרפ
Глава 6 - ו קרפ
Глава 7 - ז קרפ
Глава 8 - ח קרפ
Глава 9 - ט קרפ
Глава 10 - י קרפ
Глава 11 - אי קרפ
Глава 12 - בי קרפ
Традиционно книга Ионы читается в синагогах в Йом Кипур (Судный День). Сама книга написана, видимо, не пророком Ионой, она входит в комплекс поздних книг, и входит в серию из двенадцати книг, которая называется «Двенадцать малых пророков». Для тех, кто пользуется русскими переводами Библии это не видно, а в еврейской традиции двенадцать малых пророков объединены в один сборник, который называется арамейским словом «Трей аса́р», что и значит «Двенадцать». Итак, Книга Ионы – одна из двенадцати книг, так называемых малых пророков. Что мы знаем об Ионе? То немногое, что мы можем о нем знать, не открывая Книгу Ионы, так это из 14 главы 4 Книги Царств, разумеется, в масоретских текстах это 2 Книга Царств. Мы читаем в 14 главе, 25 стихе, что Господь «восстановил пределы Израиля от входа в Хама́т до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое Он изрек через раба Своего Иону, сына Амита́я, пророка из Гат-Хе́фера». Итак, пророк Иона бен Амита́й живет во времена Йарова́ма II, и в его времена по его слову была проявлена такая милость к Израилю, что Господь расширил границы Израиля, «ибо не хотел Господь искоренить имя Израиля из поднебесной, и спас их рукою Йарова́ма сына Йоа́ша». Наша книга написана об Ионе, но написана она немного позже, как мы уже сказали.
Почему говорим, что она написана позже — мы в процессе чтения поймем. Итак, Иона — пророк из города Гат-Хе́фер, о местоположении Гат-Хе́фера есть множество споров. Наибольшее число предположений говорит о том, что этот город был по дороге в Тве́рию, недалеко от Ципо́ри, хотя были такие исторические свидетели, которые говорили, что Гат-Хе́фер – это пригород современной Газы. Ну, в общем-то, для наших целей география не имеет такого большого значения. Пророка зовут Иона – имя Йона́ означает «голубь». Давать имена по животным и птицам нередки в еврейской традиции и у соседних народов: мы встречаем осла, мы встречаем телицу, встречаем птицу, встречаем антилопу, и кого только нет в 3 зоологии имен в регионе. Йона́ – довольно-таки уважаемая птица, много хорошего она символизировала в то время и мы знаем, что в виде йоны́ , в виде голубя спускался Дух Святой на Иешуа. Вот такое небольшое вступление и начнем читать саму книгу, будем читать ее на иврите и перевод יַו вайэhи́ двар-Адонай, эль-Йона бэн-Амитай лэмор: 1 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «вайэhи́ (и было) двар Адона́й (Слово Господне) эль Йона́ бен Амита́й лэмо́р (к Ионе сыну Амита́я, говоря)» — такое введение есть у этой книги.
Алекс Бленд - комментарий на книгу пророка Ионы
Электронное издание - 49 с.
Глава 1 - א קרפ
Глава 2 - ב קרפ
Глава 3 - ג קרפ
Глава 4 - ד קרפ
Каждый раз, когда мы начинаем изучать какую-то новую книгу, я говорю – это будет самая длинная, самая короткая, самая хитрая или какая-нибудь «самая» книга, которую мы сейчас будем изучать. Любая книга, которую мы начинаем изучать, она почему-то кажется мне самой «какой-то». В данном случае мы будем изучать книгу Коэлет или Екклесиаст и это, наверное, самая дразнящая книга в ТАНАХЕ. Дразнит она, прежде всего, своим необычным содержанием, есть ли в ней вообще содержание – это отдельный вопрос.
Есть такой знаменитый христианский подход, который говорит: Шломо мелех, царь Соломон по молодости лет, будучи молодым, юным, влюбленным, написал «Песнь песней», потом он чутка поумнел, умудрился, получил дар мудрости и написал еще более мудрую книгу «Притч», а под конец жизни сильно испортились у Соломона отношения со Всевышним и написал он книгу «Коэлет» или книгу «Проповедника». Почему-то кажется, что эта книга немного депрессивная, унылая, впадает в пессимизм, в такое нежелание что-либо делать. Да и книга ли это вообще? Многие спорят на тему вообще, есть ли у этой книги хоть какое-то содержание или может быть это набор депрессивных мыслей, случайно собранных в одну книгу?
Начнем мы, однако, не с этого, а с вопроса кем и когда написана эта книга? В 1 стихе автор говорит: «Диврей Коэлет бен Давид, мелех бе Иерушалаим». Сколько бы мы не смотрели историю, мы не узнаем, мы не встретим такого царя, которого бы звали Коэлет, более того, «коэлет» – это слово женского рода и, соответственно, женское имя. Оно может указывать на болезнь, «коэлет» можно перевести, как: толповость, склонность быть в толпе, столпотворенность, толпичность, но такого диагноза мы не знаем, может древние его знали. Второе значение слова «коэлет» — это управляющий толпой, тот, кто занимается разговором с толпами. Может быть, на нынешнем языке сказали бы, что «коэлет» — это своего рода политтехнолог, человек, который манипулирует толпами. Еще одно значение слова «каhаль (толпа)» — это толповед, специалист по толпе, человек, который способен понять толпу, узнать, чем дышит толпа, изучает толпу, опять-таки, переведя на современный язык, социолог.
Алекс Бленд - Книга Коэлет
Электронное издание - 278 с.
ГЛАВА 1 - Глава 12
В Пятидесятницу или праздник Шавуо́т традиционно в синагогах читается Свиток Рут или в русских переводах Руфь. И рассудилось мне поговорить об этом Свитке, чтобы его было интереснее читать, чтобы, может быть, раскрыть те мысли, которые в нем не сразу очевидны — книга эта только на первый взгляд простая. Книга написана по традиции пророком Шмуэлем, книга древняя, очень удивительная, очень интересная и я надеюсь, что на пути ее изучения нас будет ждать много открытий. Итак, мы начнем ее изучать и по ходу будем стараться понять все, о чем она рассказывает и что говорят комментаторы, традиция, мидраши, все, что с этим связано.
И вот, четвертая глава с самого начала описывает, как живет и действует талантливый предприниматель и деятель времен Книги Судей, времен эпохи судей.
«вэ Бо́аз аля́ hаша́р; А Бо́аз пришел к воротам».
Не «и пришел Бо́аз к воротам», как бы написали в других книжках, «а Бо́аз пришел к воротам», то есть, тем временем Бо́аз уже начал действовать: он пришел к воротам города и сел там. Ворота города не просто дверь, это не просто калитка, это целое строение, устройство, внутри которого есть довольно большая площадь. На этой площади, как правило, заседают старцы, сидят старейшины города, там происходит большая часть торговли, там происходят городские собрания. Любой человек, авторитетный или считающий себя авторитетом, выходит посидеть в воротах города: людей посмотреть, себя показать, свежие новости обсудить – это культурный и политический центр жизни любого города того времени. И когда в прошлый раз Бо́аз разговаривал с Рут, он тоже говорил: «Знают все врата города моего, знают все люди про женщину благоуспешную». В Книге Притч сказано: «Известен муж ее в воротах города». Ворота – это центр жития города, туда пришел Бо́аз. А пришел он туда потому, что и второй его родственник, первый претендент на Рут, тоже человек уважаемый и тоже рано или поздно туда придет; Бо́аз пришел и стал поджидать своего родственника.
Алекс Бленд – Беседы по книге Рут
Электронная версия, 2019. - 69 с.
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Читая эту книгу, можно увидеть любовную переписку, интимный дневник девушки, интимный дневник юноши и может возникнуть вопрос, каким образом она попала в канон. Мы будем изучать как простой смысл данной книги, так и то, что скрывается за кулисами. Песни Песней является очень загадочной и возвышенной книгой, величайшим произведением мировой поэзии. Христианская традиция связывает данную книгу с царем Соломоном. А еврейский мудрец рабби Акива сказал, что одним из самых великих дней творения стал день, в который дана была эта книга и что она стоит сотворения всего мира. Была дана, то есть была спущена свыше, а не кем-то написана.
Очень часто для верующих людей бывает проблематично общаться с родителями, если они неверующие. Так как с их стороны возникает и ревность к Богу, и непонимание, тяжело возвращаться к вере отцов. Как говорил Иешуа: враги человеку домашние его. И здесь девушка говорит о том, как было бы легко, если бы юноша являлся частью домашних ее. Она бы тогда смело могла говорить о своей вере и родителей своих привести к вере.
Алекс Бленд – Комментарий на книгу Песня Песней
Электронная версия, 2019. - 88 с.
Глава 1 - Глава 8
Книга Родословия – явная аллюзия на Берешит (5,1). Для того, чтобы попытаться понять причину, по которой Матфей начинает свое повествование с парафраза на этот стих возможно следует обратиться к раввинистическому наследию. В Мидраш Раба (Берешит 24) говорится: «Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и не до конца гневаться; иначе изнеможет предо Мною дух и всякое дыхание, Мною сотворенное» (Ис 57,16). «Ибо не вечно буду я вести тяжбу» - с Адамом; « не до конца гневаться» - на порождения его; «иначе изнеможет предо Мною дух (ветер)». – сказал рабби Хуна: когда выходит этот ветер, Всевышний направляет его на горы и высоты и предупреждает его: «Будь осторожен, чтобы не повредить моим созданиям!». Что значит «изнеможет дух мой»? - в этом притча, аллюзия на молитву Ионы, который сказал: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе» (Иона 2,8). Сказал рабби Хуна: три ветра были посланы Всевышним, которые если бы им не был положен предел, разрушили бы мир. Это ветер во времена Ионы, во времена Иова и во времена Илии. Ветер во время, когда был Иона на корабле – топил корабль, ветер разрушил дом сыновей Иова, но они несравнимы с тем ветром, который увидел пророк Илия. Тот ветер разрушал горы, и крушил вершины.
Сказал рабби Танхум: не придет сын Давидов, доколе не будут сотворены все души, которые были в замысле Всевышнего, чтобы сотворить их, как сказано: «всякое (всё) дыхание, Мною сотворенное», то есть «ради всего сотворенного». И это (все сотворенное) – книга родословия Адама.» Матфей начинает свое повествование с родословия Йешуа не только для того, чтобы показать его происхождение от Авраама и Давида. Собственно, сама такая форма оставлена за Пятикнижием. Существовал даже подготовленный к запоминанию список десяти «родословий» упоминаемых в Торе (приводится например в Авот деРабби Натан). По замыслу Матфея, «книга родословия» в целом должна представлять собой исторический мидраш, включая многочисленные реминисценции с еврейской историей и раввинистической литературой. Сына Давидова, Сына Аврамова - в параллель с Берешит 25,12 и 25,16, где « бен Авраам» названы Ишмаэль и Ицхак. Матфей здесь указывает на воплощение обетования Аврааму через Давида. Упоминание Авраама вместе с Давидом важно еще и потому, что согласно традиции, Авраам задерживал приход Машиаха (Сефер Йешуот Машихо 1). Авраам пытался задержать приход Машиаха, молился о его отсрочке, чтобы дать народам мира как можно больше времени для покаяния. До тех пор, пока сын Давида не покажет ему день проповедования своего народам и тогда Авраам утешится. В данном случае «сын Давида, сын Авраама» указывало читателю, на соучастие Давида и Авраама в посланничестве Машиаха.
Алекс Бленд - Комментарий на Евангелие от Матфея
Электронная версия, 2019, 530 с.
Алекс Бленд - Комментарий на Евангелие от Матфея - Содержание
Глава 1- Глава 28
Так получилось исторически, что Евангелие от Марка – немного невостребованное Евангелие. Различные комментаторы называли его «короткий Марк» и даже «неуклюжий Марк», «неудобоваримый Марк» потому, что действительно, Евангелие короткое, очень конспективное, по многим мнениям самое раннее из всех написанных Евангелий. И как бы так получается, что среди синоптических Евангелий (под синоптическими Евангелиями мы подразумеваем евангелия: от Матфея, Марка и Луки) оно оказывается самым неиспользуемым, на него ссылаются в параллелях на другие Евангелия, а само по себе оно используется очень редко.
Потому мне захотелось обратить внимание читателей на определенные места Марка, на подход Марка или определенную подачу материала, на некоторые драгоценные места евангелия от Марка, которые мы не встречаем ни у одного евангелиста. Марк не просто пишет какой-то конспект, это не конспект событий, у Марка есть определенный подход, редакторские задумки, намеки читателям и мы попытаемся поглубже взглянуть на это Евангелие. Я не планирую комментировать все Евангелие (это действительно не имеет смысла), однако отдельные фрагменты Евангелия мне бы хотелось все-таки показать читателю.
Если принять во внимание, что книга Марка самая ранняя, то слово «евангелие» используется здесь впервые. И если исходить из этого положения, то нам следует рассмотреть само это слово. Традиционно слово «евангелие» переводится как: «благая весть», «доброе известие», на иврите переводят как «бэсора», хотя слово «бесора» может обозначать и плохое и хорошее известие, оно связано со словом «басар» — превращение в сущее, овеществление чего-то.
Сегодня это слово используется только для описание жизни Иешуа, апокрифических и канонических (даже «хорошую новость» уже перестало обозначать), хотя изначально мы можем увидеть, что это слово в греческом языке имело немного другое значение. В качестве примера можно привести Плутарха (45 — 120 г.н.э.), который в «Сравнительных жизнеописаниях» говорит, что Серторий, когда получал доброе известие о победе одного из своих полководцев, никому не сообщал о приходе гонца, а выводил лань, украшенную венками в знак добрых вестей, и приказывал радоваться и приносить жертвы богам, уверяя, что скоро все узнают о каком-то счастливом событии. Вот эта лань, украшенная венками в знак добрых вестей, которая выдавалась гонцу в награду, подарок за добрую весть, у Плутарха – это и есть «евангелие». Запомним это: не только сама «добрая весть», но это еще и награда за «добрую весть».
Алекс Бленд - Комментарий на Евангелие от Марка
Электронная версия, 2019, 275 с.
- Глава 1-16
Павел представляется и говорит, что он раб Иисуса Христа. Раб – значит имущество, собственность, принадлежащий Иисусу Христу. Он призван и в качестве служения ему доверено благовестие Божие, то есть Евангелие. Далее Павел пытается рассказать историю и суть этого Евангелия: «Которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих, в святых писаниях» (ст. 2) Павел показывает, что суть благой вести – это исполнение того, что Бог запланировал прежде.
«О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти» (ст. 3)
Давид был царем в Израиле и каждый, кто рождался от его семени, имел потенциальное право на царство. И царь мог быть только из семени Давида. Иешуа родился от семени Давида по плоти и как человек, был его сыном.
«И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем» (ст. 4)
Что значит в силе? Есть потенциальное и парализованное состояние в философии. В физике – это потенциальная энергия и кинетическая. Если поднять книгу, она будет обладать потенциальной энергией, потому что если ее отпустить – она упадет на землю, то есть в поднятом состоянии книга заряжена силой, чтоб упасть. Бог дал через обетование возможность Сыну раскрыться. Это должно было быть доказано и явлено на земле. И раскрытие Иешуа произошло, когда в Святом Духе Он воскрес из мертвых. Этим Он подтвердил свое сыновство. В послании Тимофею 3:16 Павел говорит о том, что великая тайна благочестия в том, что Иешуа явился во плоти, оправдал себя в Духе, то есть оправдал свое звание Сына, воскреснув из мертвых, показал себя Ангелам. В то время в традиции существовало верование об ангелах, которые говорили, что не надо создавать человека, т.к. от него будет много проблем, впоследствии эти ангелы пали и их претензией было, что человек не может устоять, а какой тогда с них может быть спрос и за что их наказали. Воскреснув как сын, Иешуа засвидетельствовал ангелам тайну, в которую они пытались проникнуть. А именно, что Бог может жить в человеке. Ангелы не имеют земного тела, а только небесное. Когда они спустились на землю, то согрешили, пали и вопрос для ангелов был, как можно быть святым в телесном состоянии. Иешуа показал, что это возможно.
Внутри послания Павла нет более самостоятельного отрывка, чем следующие три главы: девятая, десятая, одиннадцатая. В то время когда Павел писал эти послания, Израиль был разделен на две большие враждующие группы – это верующие в Иешуа и неверующие в Него. Это разделение просуществовало довольно долго и складывалось впечатление, что Израиль отпал от плана Божьего, так как не весь народ последовал за Иешуа.
Возникает вопрос, если проект под названием «Израиль» провалился, то можно ли быть уверенными, что проекты, названные нашими именами, о которых мы говорили в предыдущей главе, осуществятся?
Алекс Бленд – Комментарий на письмо Павла к Римлянам
Электронная версия, 2019 г. - 200 с.
- ГЛАВА 1 - ГЛАВА 16
Сегодня мы с вами будем изучать «Первое соборное послание апостола Иоанна». Это послание широко изучается и о нем можно услышать много проповедей. Мы попробуем не говорить об отдельных его «кусочках», а, как мы обычно делаем, прочитать весь текст, понять его и узнать, может быть, для себя что-то новое о том, что хотел сказать нам Иоанн.
«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (19 стих). «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти» (17 стих). Грех не к смерти – это такой грех, когда (мы уже говорили об этом) человек может вечером исповедоваться, чтобы не дать лукавому прикоснуться к нему, чтобы не дать греху проникнуть внутрь него, потому что он помнит, что вокруг нас есть зло.
Если же мы в греховности своей полюбили то, что вокруг нас, то уже о грехе не к смерти речь не идет. Но нас утешает, «...что Сын Божий и дал нам (свет и) разум, да познаем (Бога) истинного и да будем в истинном Сыне Его Иешуа Мошиахе: Сей есть истинный Бог и Он даровал нам жизнь вечную и да будем хранить себя от идолов» (20,21 стихи). Почему Иоанн заканчивает пассаж о грехе к смерти «храните себя от идолов»?
Потому что, когда мы выбираем что-то мирское (наш грех к смерти), то мы выбираем, по сути, идола. Мы выбираем какую-то мирскую ценность, какую-то мирскую «занозу», которой мы хотим поклоняться – и это становится нашим идолом. Это следование за идолом, создание ложной ценности помимо Бога приводит нас, в конечном счете, на путь к греху смерти: если мы начинаем любить кого-то кроме Бога, если мы не понимаем, что любовь происходит от Бога, или что источник вечной жизни только у Бога. Вечен в этом мире только Бог! Любой идол временен, он исчезнет и поэтому поклонение идолу - это грех к смерти.
Алекс Бленд – Первое соборное послание апостола Иоанна - Комментарий
Электронная версия, 2019. - 22 с.
Алекс Бленд – Первое соборное послание апостола Иоанна - Комментарий - Содержание
- Первое соборное послание апостола Иоанна
- И начнем мы с самого начала
- Читаем вторую главу
- Иоанн переходит к утешению и ободрению
- Иоанн начинет говорить о духе, который может жить в человеке
- Мы начинаем пятую, и последнюю, главу
Начинает автор с определения веры. Ведь как мы можем знать, что такое вера? Как мы можем веровать, если не будем знать что такое вера? Это очень важный вопрос и в 1 стихе автор дает определение веры: «Вера – устойчивость в чаемом (ожидаемом), дел доказательство невидимых». То есть, вера – это последовательное поддерживание того, что мы ожидаем, доказательство невидимых дел, реализация, приближение невидимых дел.
Вера – это, когда мы знаем, что что-то должно быть, что-то должно осуществиться, хотя это еще не только невидимо, но порой даже кажется невозможным и все же мы вкладываем свои усилия, направляем свои действия на осуществление этого невидимого, «делаем сказку былью», осуществляем свои мечты или осуществляем, что гораздо лучше, Божий замысел. И делаем то, что хочет от нас Бог даже тогда, когда нам кажется это нелогичным, когда нам кажется, что это противоречит ценностям материального мира и легче увлечься тем, что Коэлет называл суетой, легче собрать богатства здесь — в видимом мире, чем там — в невидимом мире, и когда мы трудимся над своим невидимым наделом, мы и выражаем в этом свою веру. Но стоит обратить внимание, что вера здесь – это не только состояние человека, не только какая-то ментальная данность, данность разума, как, например, я могу верить в то, что Париж – столица Франции. Вера – это не вера в факты, а вера – это доказательство делами невидимого, то есть, это действие на осуществление невидимого. «Вера» – это существительное, которое обозначает глагол «веровать», «действовать», «делать невидимое видимым», это вера.
Алекс Бленд – Комментарий на послание к Евреям
Электронная версия, 2019 г. - 231 с.
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1 - ГЛАВА 13
Большое спасибо!
Прекрасная книга ..."почему Йона не хотел идти в Нинве? Он сказал: ”Иноземцы склонны к раскаянию. Если я скажу им и они раскаются, то тем самым я выдвину обвинение против Исраэля, которые не внимают речам пророков”,..."
Спасибо!
Автор - родом из ортодоксальной еврейской семьи, более двадцати лет учился в иешивах Израиля, рукоположенный раввин ортодоксального иудаизма, увероваший в Иешуа, как Мессию Израиля.
Мало что не Апостол Павел.
Дякую.
Спасибо большоей!!!!