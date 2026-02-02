Хочу сразу отметить одну особенность Книги Даниэля в христианской традиции находится в комплексе пророков, еврейская же традиция помещает его в раздел Ктувим (Писаний). На это есть разные причины, и по ходу чтения текста мы их поймем. Книга очень интересная и, к сожалению, зачастую она воспринимается исключительно, как эсхатологическая. Так получилось, что для многих верующих братьев эсхатология, «конец света», мистические откровения – это едва ли не самая важная часть Писания. В Книге Даниила есть, разумеется, еще много чего интересного, что мы попытаемся рассмотреть. Если кто-то ждет каких-то особых глубин эсхатологии, то, возможно, их будет в книге меньше, чем вы ожидаете. Однако, бесед, которые раскрывают или дополняют, или придумывают какие-то эсхатологические составляющие Даниила, а есть и такие, в интернете достаточно много. А мы начнем читать с первой главы и по ходу чтения, мы будем понимать суть и смысл этой книги или многочисленные смыслы этой книги. Первая глава начинается с описания сцены, вводное представление: Нэвухаднэца́ра». Что значит взбунтовался? Перестал платить подати. Йеѓояки́м перестал платить «protection», перестал платить дань Вавилону и, немного подождав, через три года после начала бунта, желая сэкономить силы, Нэвухаднэца́р отправился в Иерусалим. Посмотрим на то, что вообще за человек Йеѓояки́м? И Писание, и Талмуд представляют Йеѓояки́ма человеком не особо-то хорошим и пророчество в отношении него недоброе.

В 22 главе Книги Иеремии мы читаем притчу о Йеѓояки́ме: «Горе тому, кто строит свой дом неправдою и горницы свои – беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» — описание в одной строчке царя, как он ведет себя. Обычно, когда человек нанимал строителей, он платил им в конце работы. Пока они работали, он давал им какую-то часть их заработка на еду, чтобы они питались. Потому что строить дом – это долго, а зарабатывать что-то нужно и эта часть называлась «цдака́» или «правда». Но этот человек не платил рабочим, не давал им деньги на питание. Когда рабочие заканчивали верхние этажи, мансарды, башенки, флюгеры, то это называлось «горницей» и по закону им уже нужно было платить деньги — это уже «мишпа́т» или «суд», но и эти деньги человек не заплатил, получилось, что он заставил человека работать даром. И даже «платы его», то есть не то, что не дал заработать что-то, но даже за чисто сам труд минимальной заработной платы ему не дал – абсолютный грабитель. Дальше Иеремия продолжает: «И говорит “построю дом обширный и горницы просторные” и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит краскою» — человек, который пытается окружить себя роскошью, богато тратит на свой дом, не очень богато тратит на своих строителей. Считает, что он становится величественен, когда окружает себя такой роскошью, когда он так живет, что в этом его безопасность. Мидраши говорят еще очень много о личности Йеѓояки́ма: о том, что он был очень распущен в половом плане, о том, что он был грабителем и даже сделал татуировку Имени Божьего на очень нехорошей части своего тела.

Алекс Бленд - Комментарий на книгу Даниэля

Электронное издание - 165ст

Глава 1 - א קרפ

Глава 2 - ב קרפ

Глава 3 - ג קרפ

Глава 4 - ד קרפ

Глава 5 - ה קרפ

Глава 6 - ו קרפ

Глава 7 - ז קרפ

Глава 8 - ח קרפ

Глава 9 - ט קרפ

Глава 10 - י קרפ

Глава 11 - אי קרפ

Глава 12 - בי קרפ