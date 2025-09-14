Блэнд - Литература мудрости
О том, как человек обретает мудрость, рассказывается в книгах мудрости (Притчей и Екклесиаста). Мудрость – это качество, которое нужно усердно искать (Пр. 2:1–5). Как ни странно, те, кто усердно ищет её, никогда сами не обретут её. Она – дар от Бога (Пр. 2:6).
Стремление обрести этот дар мудрости не гарантирует славу, удачу или финансовый успех, хотя всё это может прийти к мудрым. Скорее мудрость даёт человеку способность справляться с жизненными трудностями таким образом, чтобы жить ответственно перед Богом и другими людьми. Мудрость в первую очередь связана с отношениями. Следовательно, чтобы обрести мудрость, человек должен искать её не в уединении и не в медитации, а в общении с Богом и другими людьми. Этот комментарий – упражнение в поиске мудрости, которую даёт Бог, путём исследования книг мудрости Писания.
Этот комментарий посвящён двум книгам мудрости, Притчей и Екклесиаста, и одной книге не из этого корпуса, Книге Песни песней. Книга Песни песней существенно отличается от книг Притчей и Екклесиаста. Иногда её относят к корпусу мудрости из-за связи с Соломоном (П.п. 1:1; ср. Пр. 1:1; Ек. 1:1). За пределами этой связи мало что ещё в Книге Песни песней, как по форме, так и по содержанию, может быть идентифицировано как материал мудрости. Как любовная поэма, она представляет собой самостоятельный жанр. Тем не менее в этот комментарий уместно включить Книгу Песни песней из-за её близости в наших Библиях к книгам Притчей и Екклесиаста. Однако последующие вводные примечания будут посвящены в основном материалам книг Притчей, Екклесиаста и других текстов литературы мудрости. Вводные материалы, касающиеся Книги Песни песней, будут представлены позже, в начале комментария к этой книге.
Дэйв Блэнд - Литература мудрости - Комментарий на книги Притчей, Екклесиаст и Песнь Песней
Издательство: Христианский Научно-Апологетический центр. - 523 с.
Дэйв Блэнд - Литература мудрости - Содержание
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1. Литература мудрости
- 1. Комментарий на книги Притчей, Екклесиаст и Песнь Песней
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2. Введение
- 1. Особенности литературы мудрости
- 2. Авторство
- 3. Социальный фон книг мудрости
- 4. Школы в Израиле
- 5. Что такое мудрость?
- 6. Характеристики мудрого
- 7. Сокращения
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2. Книга Притчей
- 1. Подробный план книги Притчей
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2. Притчи 1-9
- 1. Общие сведения
- 2. Олицетворение мудрости
- 3. Цель поучительной литературы
- 3. I. Введение (1:1-7)
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4. II. Поучительная литература (1:8-9:18)
- 1. A. Первое наставление: предостережение от банд (1:8–19)
- 2. Б. Первая речь олицетворённой мудрости (1:20–33)
- 3. В. Второе наставление: поиск мудрости (2:1–22)
- 4. Г. Третье наставление: поведение по отношению к Богу (3:1–12)
- 5. Д. Похвала мудрости (3:13–20)
- 6. Е. Четвёртое наставление: поведение по отношению к ближним (3:21–35)
- 7. Ж. Пятое наставление: пример отца (4:1–9)
- 8. З. Шестое наставление: предостережение от злых товарищей (4:10–19)
- 9. И. Седьмое наставление: здоровое тело (4:20–27)
- 10. К. Восьмое наставление: предостережение от прелюбодейки (5:1–23)
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11. Л. Четыре практических наставления – 6:1–19
- 1. 1. Увещевание против поручительства за ближнего (6:1–5)
- 2. 2. Увещевание против лени (6:6–11)
- 3. 3. Увещевание против негодяя (6:12–15)
- 4. 4. Увещевание, перечисляющее вещи, отвратительные для Господа (6:16–19)
- 12. М. Девятое наставление: предостережение от прелюбодейки (6:20–35)
- 13. Н. Десятое наставление: предостережение от блудницы (7:1–27)
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14. О. Вторая речь олицетворенной мудрости (8:1–36)
- 1. 1. Мудрость ищет слушателей (8: 1–11)
- 2. 2. Благословения мудрости (8:12–21)
- 3. 3. Мудрость исходит от Бога (8:22–31)
- 4. 4. Мудрость есть путь жизни (8:32–36)
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15. П. Третья речь олицетворённой мудрости (9:1–12)
- 1. 1. Приглашение, исходящее от Мудрости (9:1–6)
- 2. 2. Обучение мудрых и глупых (9:7–12)
- 16. Р. Приглашение, исходящее от глупости (9:13–18)
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5. Притчи 10:1-22:16
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1. Обзор
- А. Традиционная мудрость в антитетических притчах (10:1–15:30)
- Б. Притчи Яхве, предельные притчи (15:31–22:16)
- 1. Обзор
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6. Притчи 22:17-24:34
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1. Обзор
- A. Первоначальные наставления мудрых (22:17–24:22)
- Б. Дальнейшие наставления мудрых (24:23–34)
- 1. Обзор
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3. Книга Екклесиаст
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1. Введение
- 1. Название
- 2. Авторство
- 3. Пессимистическое или оптимистическое послание
- 4. Взгляд Кохелета на Бога
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5. Структура книги Екклесиаста
- 1. План
- 6. Библиография
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2. Книга Екклесиаста 1:1-6:9
- 1. I. Заголовок и девиз (1:1–2)
- 2. II. Вступительная поэма (1:3–11)
- 3. III. Человеческий эксперимент (1:12–2:26)
- 4. IV. Вопрос о времени и Божьих целях (3:1–22)
- 5. V. Благо в наличии товарищества (4:1–16)
- 6. VI. Ненасытное желание большего (4:17–6:9)
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7. VII. Поиск добра (6:10–8:17)
- 1. Переход (6:10–12)
- 2. A. Временное добро перед лицом неопределённости (7:1–14)
- 3. Б. Ни один человек не может быть праведным перед Богом (7:15–29)
- 4. В. Добро в присутствии силы и несправедливости (8:1–17)
- 8. VIII. Общая судьба (9:1–12)
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9. IX. Ограничения и ценности мудрости (9:13-11:6)
- 1. A. Бедный мудрец и ценность мудрости (9:13–10:4)
- 2. Б. Притчевый совет о ценности мудрости (10:5–15)
- 3. В. Притчевый совет о том, как мудро вести себя в присутствии царя (10:16–20)
- 4. Г. Мудрость посреди неизвестности (11:1–6)
- 10. X. Поэма о старении и смерти (11:7–12:8)
- 11. XI. Эпилог (12:9–14)
- 1. Введение
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4. Книга Песни песней
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1. Введение
- 1. Аллегорическое толкование
- 2. Буквальное или естественное толкование
- 3. Драматическая интерпретация
- 4. Антология любовных поэм
- 5. Другие подходы к интерпретации
- 6. Персонажи
- 7. Богословская идея
- 8. Литературная структура
- 9. Структура
- 10. Библиография
- 2. I. Заглавие (1:1)
- 3. II. Первое представление влюблённых (1:1–16)
- 4. III. Исключительность любви (2:1–17)
- 5. IV. Женщина жаждет своего возлюбленного и их свадьбы (3:1–11)
- 6. V. Мужчина тоскует по своей невесте (4:1–5:1)
- 7. VI. Женщина тоскует по своему возлюбленному (5:2–6:12)
- 8. VII. Последнее описание женщины (7:1–7:10а)
- 9. VIII. Забота о виноградном саде (7:10б–8:4)
- 10. IX. Заключительная антология стихов (8:5–14)
- 11. Библиография
- 1. Введение
Большое спасибо!