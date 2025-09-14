О том, как человек обретает мудрость, рассказывается в книгах мудрости (Притчей и Екклесиаста). Мудрость – это качество, которое нужно усердно искать (Пр. 2:1–5). Как ни странно, те, кто усердно ищет её, никогда сами не обретут её. Она – дар от Бога (Пр. 2:6).

Стремление обрести этот дар мудрости не гарантирует славу, удачу или финансовый успех, хотя всё это может прийти к мудрым. Скорее мудрость даёт человеку способность справляться с жизненными трудностями таким образом, чтобы жить ответственно перед Богом и другими людьми. Мудрость в первую очередь связана с отношениями. Следовательно, чтобы обрести мудрость, человек должен искать её не в уединении и не в медитации, а в общении с Богом и другими людьми. Этот комментарий – упражнение в поиске мудрости, которую даёт Бог, путём исследования книг мудрости Писания.

Этот комментарий посвящён двум книгам мудрости, Притчей и Екклесиаста, и одной книге не из этого корпуса, Книге Песни песней. Книга Песни песней существенно отличается от книг Притчей и Екклесиаста. Иногда её относят к корпусу мудрости из-за связи с Соломоном (П.п. 1:1; ср. Пр. 1:1; Ек. 1:1). За пределами этой связи мало что ещё в Книге Песни песней, как по форме, так и по содержанию, может быть идентифицировано как материал мудрости. Как любовная поэма, она представляет собой самостоятельный жанр. Тем не менее в этот комментарий уместно включить Книгу Песни песней из-за её близости в наших Библиях к книгам Притчей и Екклесиаста. Однако последующие вводные примечания будут посвящены в основном материалам книг Притчей, Екклесиаста и других текстов литературы мудрости. Вводные материалы, касающиеся Книги Песни песней, будут представлены позже, в начале комментария к этой книге.

Дэйв Блэнд - Литература мудрости - Комментарий на книги Притчей, Екклесиаст и Песнь Песней

Издательство: Христианский Научно-Апологетический центр. - 523 с.

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