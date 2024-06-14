Мы называем себя людьми информационной эпохи, произнося это так, как будто речь идет о чем-то принципиально новом. Но многие сегодняшние модели мышления и способы обращения с информацией происходят от образа мыслей и практических методов, которые существовали уже несколько веков назад. В этой книге я исследую историю одной из самых давних традиций управления информацией — сбора и упорядочения текстовых отрывков, предназначенных для того, чтобы сверяться с ними в дальнейшем; в результате создавалось то, что для краткости и удобства я буду называть «справочной литературой». Большие собрания текстов, состоящие, как правило, из цитат, примеров или библиографических ссылок, постоянно и повсеместно использовались для того, чтобы упростить доступ к массиву информации, образуемому авторитетными источниками. В справочной литературе искали сведения о том, какие представления о том или ином предмете, какие значения слов были общепринятыми, а некоторые виды справочников (в особенности энциклопедии) изучали как отдельный жанр. Моей задачей было понять, какие представления и практики лежали в основе того, что можно назвать, допуская некоторый анахронизм, «управлением информацией» в период, предшествовавший современности. Для этого я обобщила большой объем данных, охватывающих множество периодов и мест, ра́вно как и жанров справочной литературы, уделив особенное внимание нескольким образцовым текстам такого рода, написанным на латыни и напечатанным в XVI−XVII веках.

У термина «информация» долгая история, он зафиксирован в английском языке с XIV столетия в значении «обучение, информирование», а начиная с XV века — в значении «знание, касающееся определенного факта» (Oxford English Dictionary, s.v. «information»: особенно I.ia и 1.3a). Сегодня мы используем этот термин во различных контекстах, от биологии, изучающей передачу информации на разных уровнях (от ДНК до нейронных связей), до информатики, применяющей к информации математические методы, не учитывая семантическое содержание. В самом общем смысле понятие «информационной эпохи» (термин появился в 1962 году) основывается на утверждении, что компьютеры коренным образом изменили возможность доступа к информации, а также методы ее производства и использования информации высшего порядка (например, записанной с помощью языка или чисел). Я использую термин «информация» в нетехническом смысле, отличая ее от «данных» (которые необходимо дополнительно обработать, чтобы они приобрели смысл) и «знания» (которое подразумевает индивида, обладающего им). Мы говорим о хранении, извлечении, отборе и организации информации, имея в виду, что ее можно хранить, ею можно делиться для повторного, многократного использования множеством людей и различными способами; таким образом, информация представляет собой своего рода общественную собственность, отличную от индивидуального знания. Более того, информация, как правило, представлена в виде отдельных единиц небольшого объема, изъятых из первоначального контекста и предлагаемых в качестве «кусочков мозаики», которые можно перекомпоновать.

Блэр, Энн М. - Знать слишком много - Организация научной информации до Нового времени

Пер. с англ. Е. Тарасовой. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. — 628 с. — (Серия «Современная европеистика / Интеллектуальная история» = «Contemporary European Studies / Intellectual History»).

ISBN 979-8-887194-27-1 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907767-08-9 (Библиороссика)

Блэр, Энн М. - Знать слишком много – Содержание

Михаил Сергеев. Книжное знание в эпоху заметок и компиляций

Перечень иллюстраций и таблиц

Благодарность автора

Редакционная политика

Введение

Глава 1. Сравнительный анализ методов организации информации

Глава 2. Читательские заметки как метод организации информации

Глава 3. Жанры справочной литературы и поисковые инструменты

Глава 4. Компиляторы, их мотивы и методы

Глава 5. Влияние печатных справочных изданий раннего Нового времени

Эпилог

Перечень процитированных источников

Предметно-именной указатель