Несколько лет назад я проповедовал в одной большой церкви на трёх утренних воскресных богослужениях. И я никогда не забуду, как в какой-то момент «пастор музыки и поклонения» объявил: «А теперь, прежде чем продолжить наше поклонение, прочитаем текст из 3-й главы Послания к Колоссянам». Возникало впечатление, что чтение и слушание Писания не является частью поклонения.

Такое ограниченное понимание поклонения широко распространено в наше время, находя своё отражение в повсеместном обозначении компакт-дисков как «музыки прославления и поклонения», описании пения в церковных бюллетенях как «времени поклонения» и именования музыкантов в пасторском штате как «служителей прославления» или «служителей поклонения». По сути, индустрия поклонения склонна приравнивать поклонение не просто к музыке, а к особому типу музыки — современной музыке прославления.

Подобный подход поднимает всевозможные вопросы не только о значении других аспектов воскресных богослужений (молитва, проповедь, свидетельства и т.д.), но и о религиозных обрядах в Библии, и об относительно незначительном внимании Писания к музыке в поклонении. Музыка не только в Новом Завете редко ассоциируется с поклонением, но и в Пятикнижии ничего не говорится о её связи с поклонением в скинии. Всё это подчёркивает нашу однобокую озабоченность музыкой в нынешних конфликтах, связанных с поклонением.

Но вопросы поклонения, с которыми столкнулись евангельские церкви в начале XXI века, гораздо глубже, чем различия в музыкальных вкусах, оказывающиеся лишь симптомом более серьёзной проблемы. В недавней книге о поклонении Эдита Хамфри правильно определила пять болезней, от которых страдает поклонение в церквях Северной Америки: (1) примитивизация поклонения из-за озабоченности атмосферой/настроением (всё сосредотачивается на чувствах, вызываемых у меня при поклонении); (2) неверное направление поклонения, сосредотачивающее внимание на человеке, а не на Боге (всё сосредотачивается на поклоняющемся); (3) умерщвление поклонения путём замены хлеба камнями (потеря Слова Божьего); (4) извращение поклонения эмоциональными переживаниями, потакающими личным прихотям в ущерб истинному благоговению; и (5) наполнение поклонения мирскими ценностями.2 Понаблюдав за тенденциями поклонения на протяжении полувека, я полностью согласен с Эдитой Хамфри.

Дэниел И. Блок - Для славы Божьей - Восстановление библейского богословия поклонения

Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2024, Лавз Парк, Иллинойс, США. – б.г. – 466 с.

ISBN 978-1-56773-163-7

Дэниел И. Блок - Для славы Божьей – Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

Признательность

1. На пути к единому библейскому пониманию поклонения

2. Объект поклонения

3. Субъекты поклонения

4. Повседневная жизнь как поклонение

5. Семейная жизнь и труд как поклонение

6. Установления как поклонение

7. Слушание и провозглашение Писания в поклонении

8. Молитва как поклонение

9. Музыка как поклонение

10. Жертвы и приношения как поклонение

11. Драма поклонения

12. Замысел и богословие места поклонения

13. Лидеры в поклонении

Приложение I: Славословия Нового Завета

Приложение II: Гимны в посланиях Павла

Приложение III: Воскресное поклонение в раннем христианстве

Избранная библиография

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