Во все времена люди проходили свои жизненные уроки, учились преодолевать трудности, быть в гармонии с миром. Те, древние люди были во многом похожи на нас.

Легендарные события, происходившие в незапамятные времена, самым невероятным образом перекликаются с современностью. Судьбы библейских персонажей — царей и бедняков, героев и разбойников, праведников и грешников — с каждым новым прочтением раскрываются все глубже.

Эта книга поможет вам заново открыть для себя давно знакомых героев и их невероятные истории, проследить их происхождение и взаимосвязи, понять трудные места Библии, а может быть, найти ответы на самые главные - вечные - вопросы.

Имена героев приведены в алфавитном порядке. Каждому из них посвящена отдельная, максимально информативная статья с указанием книг Библии и глав, в которых тот или иной герой упоминается.

Анатолий Кондрашов - Кто есть кто в Библии. 1925 героев и мифов

Серия: Культура в фактах

Москва: РИПОЛ классик, 2016 г. — 848 с.

ISBN 978-5-386-09007-4

Анатолий Кондрашов - Кто есть кто в Библии. 1925 героев и мифов - Содержание

От редакции

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Приложения

Список используемой литературы

Анатолий Кондрашов - Кто есть кто в Библии. 1925 героев и мифов - ААРОН

ААРОН — правнук Левия, старший сын Амрама и Иохаведы, первый первосвященник еврейского народа. Во время исхода евреев из Египта и странствий по пустыне Аарон был помощником младшего (на три года) брата — пророка и законодателя Моисея. Главная обязанность Аарона состояла в том, чтобы говорить за брата перед народом. Эту обязанность возложил на красноречивого Аарона сам Бог, в ответ на жалобу Моисея о своем косноязычии повелевший: «...он (Аарон) будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Аарон также говорил за брата перед фараоном, требуя выпустить евреев из земли Египетской; было ему в то время восемьдесят три года. ( Исх 4:14-16, 28-30, 6:20, 27, 7:1-2,7.)

В силе характера и твердости убеждений Аарон значительно уступал брату, обладавшему непреклонной волей и непоколебимой верой. Когда Моисей отправился на гору Синай на свидание с Богом и долго оставался там, уже привыкшие во всем полагаться на него сородичи растерялись и стали требовать возврата к идолопоклонству. Аарон не только не воспрепятствовал безрассудным смутьянам, но и лично возглавил богопротивное дело, распорядившись собрать женские и детские золотые украшения, из которых затем сам отлил золотого тельца и поставил перед ним жертвенник. Вернувшийся вскоре Моисей, увидев этого тельца и пляски вокруг него, «воспламенился гневом» и устроил кровавую расправу: «и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Раскаявшийся Аарон отделался лишь упреком со стороны Моисея и не только не лишился Божьего благоволения, но и вскоре после этих событий по воле Божьей был возведен Моисеем в сан первосвященника с правом передавать его по наследству. ( Исх 32:1-5, 21-28,35,40:12-15.)

Когда на втором году странствий евреев по пустыне Моисей, едва ли не впервые в жизни проявив человеческую слабость, взял в жены «ефиоплянку», Аарон и его сестра Мариам, воспользовавшись проступком брата, посмели оспаривать у него право на лидерство. Разгневанный такой дерзостью Бог наказал Мариам семидневной проказой, но по просьбе Моисея охотно простил Аарона, который своевременно покаялся в своем грехе. (Чис 12:1-15. )

Двоюродный брат Аарона Корей, а с ним рувимляне Дафан, Авирон, Авнан и двести пятьдесят других именитых представителей разных колен Израиля восстали против власти Моисея и Аарона, домогаясь права на священство наравне с потомками Аарона и мотивируя свое недовольство тем, что «все общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?». Суровый Бог жестоко наказал мятежников: земля поглотила зачинщиков с их семьями (кроме сыновей Корея), а небесный огонь испепелил двести пятьдесят их сообщников. На следующий день люди снова возроптали на Моисея и Аарона, обвиняя их уже в смерти сородичей,— и Бог вновь обрушил свой гнев на возлюбленный народ, умертвив на сей раз четырнадцать тысяч семьсот человек. После этого наказания Бог подтвердил право потомков Аарона на священство, совершив следующее чудо. Моисей взял у всех начальников колен Израиля их жезлы, в том числе жезл Аарона как предводителя потомков Левия, и положил все двенадцать жезлов на ночь в скинию. Войдя утром в скинию (то ли один, то ли вместе с Аароном), он обнаружил, что жезл Аарона «расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали». (Чис 16:1-35,41-50, 17:6-9,26:10-11.)

Аарон был женат на Елисавете, дочери Аминадава, и имел от нее четверых сыновей: Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара. Двое старших были истреблены Богом за то, что при возжигании курений они использовали «огонь чуждый, которого Он не велел им»,— и Моисей не позволил брату даже оплакать их. Аарон безропотно перенес этот страшный удар. Елеазар и Ифамар помогали отцу в исполнении священнических обязанностей, их потомкам была поручена специальная забота о святилище и жертвеннике. (Исх 6:23; Лев 10:1-2; Чис 3:2-4,32,4:16, 28,33, 7:8; 1 Пар 6:3, 24:1-5.)

Как и Моисею, Аарону не суждено было вступить в землю обетованную. Он умер на сороковой год после выхода из Египта в стодвадцатитрехлетнем возрасте на вершине горы Ор «в глазах всего общества», которое оплакивало его в течение тридцати дней. После смерти Аарона первосвященство перешло к его старшему сыну Елеазару. (Чис 20:27-29).