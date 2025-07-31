Майкл Крюгер - профессор библеистики и истории ранней Церкви, президент Реформатской богословской семинарии в г. Шарлотт, шт. Северная Каролина, США

Книга посвящена очень важной проблеме, стоящей перед христианской верой. Она не нова, хотя и новых проблем вокруг немало. Напротив, речь идет об одной из самых древних проблем. Она составляла один из первых и самых серьезных предметов для дискуссии в ранней Церкви, а затем поднялась вновь в XVI веке в ходе Реформации. И сегодня, в эпоху постмодерна, это всё еще один из ключевых вопросов, стоящих перед христианами. Давид Штраусс назвал данный вопрос «ахиллесовой пятой» протестантизма.

Вслед за Германом Риддербосом многие до сих пор считают его «тяжелым и запущенным недугом Церкви». Речь идет о каноне книг Нового Завета. Проблема канона (по крайней мере, в том значении, в котором данное понятие употребляется в данной книге) — это фундаментальный вопрос о том, как именно христиане определили, что Новый Завет состоит из известных всем двадцати семи книг. Почему их не двадцать шесть или не двадцать восемь?

Разумеется, такой вопрос не возник бы, будь Новый Завет похож на большинство прочих книг, каждая из которых написана примерно в одно время, в одном месте и одним автором. Однако в рамках Нового Завета мы сталкиваемся с весьма сложной комбинацией различных книг, авторов, географических условий, богословских взглядов и исторических контекстов, объединенных в сборник. Что связывает все эти книги? Что собрало их вместе? Почему результат этого процесса должны считаться чем-то обязательным для современной Церкви? А что нам делать со спорами внутри ранней Церкви по поводу некоторых новозаветныхкниг? Как относиться к обилию новооткрытой апокрифической литературы? И что будет, если мы найдем, например, одно из утраченных посланий апостола Павла?

Перед лицом такого обилия вопросов остается лишь согласиться с Эрнестом Бестом, который писал: «Куда ни глянь, везде сплошные трудности, так что на данном этапе, пожалуй, было бы проще поберечь силы и просто прекратить споры на тему канона». Однако если христиане не способны адекватно решить вопрос о границах новозаветного канона, то как они могут апеллировать к содержанию Нового Завета? Ведь чтобы иметь новозаветное богословие, сперва нужен сам Новый Завет. По этой причине проблема канона куда фундаментальнее прочих.

Крюгер Майкл - Новый Завет и вера христиан : новый взгляд на историю и природу авторитета главной книги христианской религии

Майкл Крюгер [пер. Василий Чернов]

М., Благотворительный фонд переводов христианского наследия, 2024. — 450 с.

Майкл Крюгер - Новый Завет и вера христиан : новый взгляд на историю и природу авторитета главной книги христианской религии - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ КАНОНИЧНОСТИ

1. Книга Церкви: социально-обусловленные модели

I. Историко-критическая модель

II. Римско-католическая модель.

III. Канонико-критическая модель

IV.Экзистенциальная (неоортодоксальная) модель

2. Путьк истоку: исторически-обусловленные модели

I. Модель«канона внутри канона»

II. Модель «критериев каноничности»

3. «Овцы Мои слушаются голоса Моего»: самоподтверждаемый канон

I. Концепция модели самоподтверждаемой каноничности

II. Компоненты самоподтверждаемой модели каноничности

III. Последствия самоподтверждаемой модели для изучения проблемы каноничности

IV. Возможные проблемы модели самоподтверждаемой каноничности

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АНАЛИЗ И АПОЛОГИЯ МОДЕЛИ САМОПОДТВЕРЖДАЕМОЙ КАНОНИЧНОСТИ

4. Божественные качества канона.

I. Красота и совершенство Писания

II. Действенность и сила Писания

III. Цельность и гармоничность Писания

5. Апостольское происхождение канона

I. Структурная основа канона: Завет

II. Смысловая причина появления канона: спасение

III.Служители канона: апостолы

6.Церковная рецепция:«ядро»канона

I. Разнообразие форм канона: чего следует ожидать

II. Разброс мнений: формирование «ядра» новозаветного канона.

7. Церковная рецепция: раннехристианские рукописи и книги

I. Количество ранних рукописей

II. Ранние собрания рукописей A. Евангелия B. Послания апостола Павла C. Другие книги НовогоЗавета

III. Кодексы в раннем христианстве

IV.Манускрипты церковные и частные

8.Церковная рецепция:спорные книги и границы канона

I. Аргументы в пользу разнообразия форм канона

A. Использование апокрифических книг

B. Разногласия по поводу канонических книг

II. Оспариваемые книги и апокрифы

A. Оспариваемые книги .

B. Отвергнутые или «подложные» книги

C. «Еретические»книги

III. «Закрытие» канона

A. Отношение к ограничению канона

B. Консенсус Церкви

Библиографические сокращения

Библиография английского издания