Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия
Тайна Бога Живого есть тайна Триединства. Слово «триединство» часто встречается в русском современном богословии. Оно соединяет в себе понятие троичности и понятие единства в одном выражении и подчеркивает их нераздельность и их взаимосвязанность. Нельзя ни расчленять Троицу, ни допустить, даже в целях удобства изложения, чтобы одно понятие предшествовало другому:
«Не успею помыслить о Едином, — восклицает святитель Григорий Богослов, — как озаряюсь Тремя. Не успею разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трех, почитаю сие целым. Оно наполняет мое зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставшемуся придать большее. Когда совокупляю в умосозерцании Трех, вижу Единое светило, не умея разделить или измерить соединенного света»
Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия
Авторизованный перевод с французского протопресвитера Б. Бобринского и Е. Ю. Бобринской
Перевод сделан по изданию:
Boris Bobrinskoy. Le Mystere de la Trinke. Cours de theologie orthodoxe. Paris: Les Editions du Cerf, 1986.
Протопресвитер Борис Бобринский. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 325 с.
ISBN 978-5-7429-0825-8
Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия - Введение
Предисловие к первому изданию
Общее введение
1. Бог есть Троица
2. Троичное богословие и троичное Домостроительство
3. Троичное измерение богословия
4. Откровение и познание троичной тайны
5. Богословское образование
Библейское богословие
I. Образы и прозрения Ветхого Завета
- 1. Библейский монотеизм
- 2. Образ ангела Господня в Ветхом Завете
- 3. Слово Божие и Дух Божий в Ветхом Завете
- 4. Премудрость Божия в Ветхом Завете
- 5. Тайна Божия и богопознание в Ветхом Завете
- 6. Божественные энергии как формы богооткровения, присутствия и освящения
- Заключение
II. Откровение Пресвятой Троицы в Новом Завете
- 1. Общие соображения
- 2. Троичное Откровение в Евангелиях
- 3. Опыт троичной жизни в апостольских общинах ранней Церкви
Приложение. Икона Святой Троицы
- 1. Гостеприимство Авраама
- 2. Христологическое и троичное истолкование
- 3. Икона «Троицы» Рублева
- 4. Современность иконы
Литургическое и сакраментальное богословие
I. Богословие и Литургия
II. Богослужение и Таинства
- 1. Церковное славословие Пресвятой Троицы
- 2. Христологическая перспектива богослужения
- 3. Тайна Христова
- 4. Пневматологическое измерение богослужения
- 5. Отец
III. Троичное благочестие
- 1. Святитель Григорий Богослов, певец Пресвятой Троицы
- 2. Развитие троичного благочестия
IV. Пресвятая Троица и Крещение
- 1. Общие соображения
- 2. Вера в Пресвятую Троицу и чин Крещения
- 3. Крещение во Имя Иисуса Христа в Новом Завете
- 4. Развитие чина освящения воды
- 5. Христологическое содержание Крещения
- 6. Пневматологическое измерение Крещения. Миропомазание
V. Евхаристия и Пресвятая Троица
- 1. Предварительные замечания
- 2. Благословенно Царство Пресвятой Троицы
- 3. Таинство Слова
- 4. Троичная структура Евхаристической молитвы
- 5. Евхаристическое приобщение к Пресвятой Троице
- 6. Заключение
Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов
I. Введение
II. Доникейский период
- 1. Общие замечания
- 2. Богословие Логоса у апологетов
- 3. Учение о Троице у священномученика Иринея Лионского
- 4. Троичное учение и мистика Оригена
- 5. Монархианство и модализм
III. Троичные споры IV века
- 1. Арианство
- 2. Никейский собор и термин
- 3. Святитель Афанасий Александрийский
- 4. Арианские споры между Никейским и Константинопольским соборами
- 5. Святитель Иларий Пиктавийский
- 6. Троичное богословие святителя Василия Великого
- 7. Святой Дух в учении святителя Василия Великого
- 8. Святитель Григорий Богослов
- 9. Итог троичного творчества каппадокийцев
- 10. Константинопольский собор (381)
- 11. Святитель Иоанн Златоуст
- '12. Святитель Кирилл Александрийский
- 13. Христологические споры о Пресвятой Троице
Вероучительный синтез
I. Ипостасные свойства Божественных Лиц
- 1. Введение
- 2. Отец
- 3. Сын
- 4. Дух Святой
II. Спор о filioque
- 1. Исторические данные
- 2. Исхождение Святого Духа по учению святых отцов
- 3. Filioque и современное православное богословие
- 4. Вероучительный синтез: исхождение Святого Духа в православном Предании
- 5. Положительные стороны и изъяны filioque
III. Тайна Троицы. Апофатическое и катафатическое богословие
- 1. Троичный путь богословия
- 2. В Библии
- 3. У святых отцов
- 4. Несколько слов в заключение
Примечания
Библиография
Библейское богословие
Литургия и Таинства
Исследования Б. Бобринского о тринитарной перспективе культа
Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов
Вероучительный синтез
Именной указатель
Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия - 2. Троичное богословие и троичное Домостроительство
Вслед за святоотеческой мыслью православное богословие справедливо различает троичное «богословие» и троичное «Домостроительство». Троичное богословие относится к тайне Святой Троицы в Ее внутрибожественной вечности, в бесконечном и блаженном общении Божественных Лиц друг с другом и вне всякого упоминания о творении. Троичное же Домостроительство означает совместное действие Пресвятой Троицы ad extra, то есть «во вне», в творении, в промышлении и восстановлении тварного мира в благобытии и в общении с Богом. Различие между троичным богословием и троичным Домостроительством существенно, но также и относительно.
Существенно, поскольку Бог никак не определяется для и в зависимости от мира, в то время как мир и человек, напротив, воспринимаются в их отношении к Богу, ибо Бог самодостаточен и является причиной Самого Себя.
Относительно же, потому что христианское богословие существует в напряжении между а) «сотериологической» перспективой Откровения, так как все, что Бог открывает нам о Себе, касается нашего спасения, нашей вечной жизни, и б) Божественной «онтологией». Так, в ответ на арианство и одновременно следуя динамике и внутренней необходимости, присущей человеческому духу, православное богословие, в особенности начиная с Афанасия Великого и каппадокийцев, исходя из плана троичного Домостроительства нашего спасения, возвысилось до троичного богословия, до созерцания Божественной Троицы самой в Себе, достигая крайних пределов того, что человеческая мысль и язык могут выразить, рассуждая о предвечных свойствах единого Бога и Божественных Лиц.
Этот подход является основанием православного догматического богословия в его учении о Боге, непостижимом в Своей сущности, о троичных Ипостасях и о Божественных нетварных энергиях. Но и в таком изложении следует избегать отвлеченного размышления, когда сперва разрабатывается глава о единстве Бога, Его сущности, Его вечном бытии, абсолютном и совершенном, лишь затем описываются Его свойства, совершенства, энергии и только после этого, в самом конце, доходят до учения о Троице.
Православное богословие страдало и еще страдает из-за расхождения между богословием о вечной и имманентной сущности Бога и учением о Домостроительстве Его творения. Обе эти области, конечно, не сливаются. Именно потому, что Бог есть Троица, Любовь, Полнота жизни и славы, Он творит и возносит мир, чтобы приобщить его к Своей Собственной жизни. Троичная онтология определяет историю Спасения. Но на уровне богопознания, на уровне богословского мышления движение должно быть обратным. Только в той мере, в какой любящий Отец открывается в полноте в воплощенном Сыне и в животворящей силе Святого Духа, богословский и духовный взор может возноситься до созерцания троичного Бытия.
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