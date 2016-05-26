Тайна Бога Живого есть тайна Триединства. Слово «триединство» часто встречается в русском современном богословии. Оно соединяет в себе понятие троичности и понятие единства в одном выражении и подчеркивает их нераздельность и их взаимосвязанность. Нельзя ни расчленять Троицу, ни допустить, даже в целях удобства изложения, чтобы одно понятие предшествовало другому: «Не успею помыслить о Едином, — восклицает святитель Григорий Богослов, — как озаряюсь Тремя. Не успею разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трех, почитаю сие целым. Оно наполняет мое зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставшемуся придать большее. Когда совокупляю в умосозерцании Трех, вижу Единое светило, не умея разделить или измерить соединенного света» Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия Авторизованный перевод с французского протопресвитера Б. Бобринского и Е. Ю. Бобринской Перевод сделан по изданию: Boris Bobrinskoy. Le Mystere de la Trinke. Cours de theologie orthodoxe. Paris: Les Editions du Cerf, 1986.

Протопресвитер Борис Бобринский. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 325 с.

ISBN 978-5-7429-0825-8

Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия - Введение

Предисловие к первому изданию Общее введение 1. Бог есть Троица 2. Троичное богословие и троичное Домостроительство 3. Троичное измерение богословия 4. Откровение и познание троичной тайны 5. Богословское образование Библейское богословие I. Образы и прозрения Ветхого Завета 1. Библейский монотеизм

2. Образ ангела Господня в Ветхом Завете

3. Слово Божие и Дух Божий в Ветхом Завете

4. Премудрость Божия в Ветхом Завете

5. Тайна Божия и богопознание в Ветхом Завете

6. Божественные энергии как формы богооткровения, присутствия и освящения

Заключение II. Откровение Пресвятой Троицы в Новом Завете 1. Общие соображения

2. Троичное Откровение в Евангелиях

3. Опыт троичной жизни в апостольских общинах ранней Церкви Приложение. Икона Святой Троицы 1. Гостеприимство Авраама

2. Христологическое и троичное истолкование

3. Икона «Троицы» Рублева

4. Современность иконы Литургическое и сакраментальное богословие I. Богословие и Литургия II. Богослужение и Таинства 1. Церковное славословие Пресвятой Троицы

2. Христологическая перспектива богослужения

3. Тайна Христова

4. Пневматологическое измерение богослужения

5. Отец III. Троичное благочестие 1. Святитель Григорий Богослов, певец Пресвятой Троицы

2. Развитие троичного благочестия IV. Пресвятая Троица и Крещение 1. Общие соображения

2. Вера в Пресвятую Троицу и чин Крещения

3. Крещение во Имя Иисуса Христа в Новом Завете

4. Развитие чина освящения воды

5. Христологическое содержание Крещения

6. Пневматологическое измерение Крещения. Миропомазание V. Евхаристия и Пресвятая Троица 1. Предварительные замечания

2. Благословенно Царство Пресвятой Троицы

3. Таинство Слова

4. Троичная структура Евхаристической молитвы

5. Евхаристическое приобщение к Пресвятой Троице

6. Заключение Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов I. Введение II. Доникейский период 1. Общие замечания

2. Богословие Логоса у апологетов

3. Учение о Троице у священномученика Иринея Лионского

4. Троичное учение и мистика Оригена

5. Монархианство и модализм III. Троичные споры IV века 1. Арианство

2. Никейский собор и термин

3. Святитель Афанасий Александрийский

4. Арианские споры между Никейским и Константинопольским соборами

5. Святитель Иларий Пиктавийский

6. Троичное богословие святителя Василия Великого

7. Святой Дух в учении святителя Василия Великого

8. Святитель Григорий Богослов

9. Итог троичного творчества каппадокийцев

10. Константинопольский собор (381)

11. Святитель Иоанн Златоуст

'12. Святитель Кирилл Александрийский

13. Христологические споры о Пресвятой Троице Вероучительный синтез I. Ипостасные свойства Божественных Лиц 1. Введение

2. Отец

3. Сын

4. Дух Святой II. Спор о filioque 1. Исторические данные

2. Исхождение Святого Духа по учению святых отцов

3. Filioque и современное православное богословие

4. Вероучительный синтез: исхождение Святого Духа в православном Предании

5. Положительные стороны и изъяны filioque III. Тайна Троицы. Апофатическое и катафатическое богословие 1. Троичный путь богословия

2. В Библии

3. У святых отцов

4. Несколько слов в заключение Примечания Библиография Библейское богословие Литургия и Таинства Исследования Б. Бобринского о тринитарной перспективе культа Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов Вероучительный синтез Именной указатель

Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия - 2. Троичное богословие и троичное Домостроительство

Вслед за святоотеческой мыслью православное богословие справедливо различает троичное «богословие» и троичное «Домостроительство». Троичное богословие относится к тайне Святой Троицы в Ее внутрибожественной вечности, в бесконечном и блаженном общении Божественных Лиц друг с другом и вне всякого упоминания о творении. Троичное же Домостроительство означает совместное действие Пресвятой Троицы ad extra, то есть «во вне», в творении, в промышлении и восстановлении тварного мира в благобытии и в общении с Богом. Различие между троичным богословием и троичным Домостроительством существенно, но также и относительно.

Существенно, поскольку Бог никак не определяется для и в зависимости от мира, в то время как мир и человек, напротив, воспринимаются в их отношении к Богу, ибо Бог самодостаточен и является причиной Самого Себя.

Относительно же, потому что христианское богословие существует в напряжении между а) «сотериологической» перспективой Откровения, так как все, что Бог открывает нам о Себе, касается нашего спасения, нашей вечной жизни, и б) Божественной «онтологией». Так, в ответ на арианство и одновременно следуя динамике и внутренней необходимости, присущей человеческому духу, православное богословие, в особенности начиная с Афанасия Великого и каппадокийцев, исходя из плана троичного Домостроительства нашего спасения, возвысилось до троичного богословия, до созерцания Божественной Троицы самой в Себе, достигая крайних пределов того, что человеческая мысль и язык могут выразить, рассуждая о предвечных свойствах единого Бога и Божественных Лиц.

Этот подход является основанием православного догматического богословия в его учении о Боге, непостижимом в Своей сущности, о троичных Ипостасях и о Божественных нетварных энергиях. Но и в таком изложении следует избегать отвлеченного размышления, когда сперва разрабатывается глава о единстве Бога, Его сущности, Его вечном бытии, абсолютном и совершенном, лишь затем описываются Его свойства, совершенства, энергии и только после этого, в самом конце, доходят до учения о Троице.

Православное богословие страдало и еще страдает из-за расхождения между богословием о вечной и имманентной сущности Бога и учением о Домостроительстве Его творения. Обе эти области, конечно, не сливаются. Именно потому, что Бог есть Троица, Любовь, Полнота жизни и славы, Он творит и возносит мир, чтобы приобщить его к Своей Собственной жизни. Троичная онтология определяет историю Спасения. Но на уровне богопознания, на уровне богословского мышления движение должно быть обратным. Только в той мере, в какой любящий Отец открывается в полноте в воплощенном Сыне и в животворящей силе Святого Духа, богословский и духовный взор может возноситься до созерцания троичного Бытия.