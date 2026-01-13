Архимандрит Константин - Пастырское богословие - Курс лекций в Свято-Троицкой Духовной Семинарии

Пастырское богословие не имеет специальнаго содержания, которое не входило бы в другие предметы, составляющие программу богословскаго образования. Предметом его внимания является пастырь. Два основных вопроса возникают, поскольку дело идет о подготовке к пастырскому званию. Первый, это — каким должен быть пастырь? Второй, это — что он должен знать, чтобы достойно нести свой сан? Конечно, нельзя строго обособить эти две темы, но оне достаточно отчетливо определяют двоякий подход преподавателя пастырскаго богословия ко всему многообразию материала, подлежащаго его использованию. С одной стороны, отбирается все полезное, что способно служить задаче формирования «идеальнаго пастыря». С другой стороны, извлекается все то, что пастырю надо знать для его практической деятельности. Так естественно разделяется курс на две части. Нам дано два года для его прохождения. Вот мы и посвятим первый тому, чтобы составить себе ясное представление о том, каким должен быть пастырь, оставляя на второй год более обстоятельное уяснение всего того, что ему надо знать, чтоб, отвечая своему высокому назначению, достойно выполнять все свои многообразныя обязанности.

Обращаясь к предмету, который будет занимать нас в течение перваго года, будем опасаться уклонения в отвлеченное доктринерство, легко обращающееся в резонерство. Будем искать простоты самой безпритязательной. Истовая простота церковновыдержаннаго богомыслия — вот истинная установка истиннаго пастыря. Она прекрасно передается словами молитвы иерейской перед чтением Евангелия на литургии: «да плотския вся похоти поправше, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению и мудрствующе и деюще». Бояться должен пастырь увлечения впечатлениями, переживаниями, «эмоциями», ими определяя свой пастырский облик. Так может он превратиться в «диллетанта» своего дела. Еще хуже, если попытается он сам, на шатком основании таких своих переживаний, создать себе «школу», из диллетанта превращаясь в «артиста» своего дела. Это «широкий путь», который может принести славу человеческую, но не заслугу пред Богом. Истинный пастырь, напротив того, неусыпному трезвенному контролю подвергает окружающую его душевную атмосферу, все источники ея питания, все ея проявления, в этом именно плане создавая себе «школу» и очень опасливо-осторожно относясь ко всякому проявлению в своем святом деле «импровизации».

Пастырской аскетикой может поэтому с полным основанием быть именована эта часть курса пастырскаго богословия. Не душевную настроенность должен культивировать пастырь, ибо это открывало бы путь к прелести. Законное назначение «душевности» для пастыря заключается лишь в том, чтобы этим создавать атмосферу, облегчающую доброе общение с паствой. Отнюдь не должна эта «душевность» определять природу этого общения. Напротив того, пастырь должен своей задачей ощущать поднятие своей паствы до уровня духовности. А для этого сам пастырь должен быть не «душевен», а «духовен». Пастырская аскетика и должна неуклонно очищать душу пастыря от избытка душевности. Чем более современная жизнь, даже у людей, от Церкви не ушедших, удаляется от христианскаго аскетизма, тем более уверенно и прочно должен в нем утверждаться пастырь.

Архимандрит Константин - Пастырское богословие. Курс лекций, читанный в Свято-Троицкой Духовной Семинарии - Часть 1

Holy Trinity Monastery, Jordanville, N. Y., 1960. – 208 с.

Архимандрит Константин - Пастырское богословие. Курс лекций, читанный в Свято-Троицкой Духовной Семинарии - Часть 1 – Содержание

Лекция первая. Предмет курса.

Лекция вторая. Две изжитыя эпохи — что готовит третья?

Лекции третья, четвертая и пятая. Священство в изображении св. Иоанна Златоуста

Лекции шестая и седьмая. Священство в образе и понимании св. Григория Богослова

Лекции восьмая, девятая и десятая. О. Иоанн Кронштадтский

Лекция одиннадцатая. Понятие священства

Лекция двенадцатая. Долг пастырскаго учения

Лекция тринадцатая. Учение делом

Лекция четырнадцатая. Тайнодействие и молитва

Лекция пятнадцатая. Центральное место пастыря. Пастырь и народ

Лекция шестнадцатая. Соблазн «народничества»

Лекция семнадцатая. Проблема прихода

Лекции восемнадцатая и девятнадцатая. Бытовой облик русскаго батюшки

Лекции двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая и двадцать третья. Духовничество

Лекция двадцать четвертая. Целостность пастырскаго сознания

Лекция двадцать пятая. Проповедь

Лекция двадцать шестая. Законоучительство

Заключение. Русский православный священник прежде и теперь. Речь архимандрита Константина на акте Свято-Троицкой Духовной Семинарии 24 мая / 6 июня 1955 г.

Приложение. Архиеп. Никон. («Мои дневники». Вып. IV, 1913 г. 168-169.) Один из невидных стражей души народной. (Памяти моего дядюшки)