Три с половиною года служения Господа нашего Иисуса Христа спасению человеческого рода уже приближались к концу. Непрестанною проповедью Евангелия и бесчисленными явлениями всемогущей силы в чудотворениях Спаситель утвердил веру в Своих учениках и последователях.

Но еще не был исполнен предвечный совет Пресвятой Троицы об искуплении человеческого рода от греха, осуждения и вечной смерти кровью великой Жертвы: Агнцу непорочному и пречистому Христу, предуведеному прежде сложения мира, надлежало пролить честную Кровь Свою (1 Пет. 1, 19, 20) для очищения грехов всего мира (1 Ин. 2,2), чтобы привести нас к Богу (1 Пет. 3,18), разрушить дела диавола (1 Ин. 3,8), отверсть нам двери Царства Небесного (Еф. 2,6) и сделать наследниками жизни вечной (Тит. 3, 7).

Наступала Пасха, единственная в бытописании человечества, когда истинная Пасха наша — Христос — за ны пожрен бысть (1 Кор. 5, 7), да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола (Евр. 2, 14), и изведет верующих из плена духовного в свободу славы чад Божиих (Рим. 8,21).

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: «Я с вами до скончания века...»

Сост. Н. С. Посадский

М.: Сибирская Благозвонница, 2017. 638, [2] с.

ISBN 978-5-906853-64-6

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: «Я с вами до скончания века...» - Содержание

Последние дни пребывания Господа на земле

Первый день последней седмицы

Торжественный вход Господа в Иерусалим

Речь о прославлении в страданиях и гласе неба; наставление народу и ученикам

Второй день — Великий понедельник

Проклятие смоковницы

Изгнание торжников из храма

Третий день — Великий вторник

Наставление о силе веры и молитвы

Вопрос синедриона

Притчи о двух сынах, посланных отцом в виноградник, о злых виноградарях и о брачном пире сына царева

Ответы на искусительные вопросы и взаимный вопрос о Мессии

Обличительная речь против книжников и фарисеев

Жертва вдовицы

Пророчественная беседа о разрушении храма и Иерусалима, конце мира и Втором Пришествии

Притчи о десяти девах и талантах

Страшный Суд

Четвертый день — великая среда

Вечеря в доме Симона прокаженного

Совещание синедриона и предложение Иуды

Пятый день — великий четверг

Тайная Вечеря

Омовение ног

Указание предателя и наставление о смирении

Установление Таинства Святого Причащения

Прощальная беседа

Продолжение прощальной беседы

Заключение прощальной беседы — молитва Богу Отцу

Страдания Господа. Моление о чаше

Взятие Господа стражей

Суд синедриона

Отречение и раскаяние Петра

Шестой день — великая пятница

Окончательный приговор синедриона

Погибель Иуды

Суд Пилата

Иисус Христос перед Иродом

Продолжение суда Пилата

Бичевание

Приговор Пилата

Крестное шествие

Распятие

Снятие с Креста и погребение

Седьмой день — Великая суббота

Стража у Гроба

Сошествие в ад

Прославленное состояние Господа на земле

Воскресение

Явления Господа:

Первое

Второе

Третие

Четвертое

Пятое

Шестое

Седьмое

Восьмое и девятое

Вознесение

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: «Я с вами до скончания века...» - Стража у Гроба Мф. 27, 62-66

В то время, как благочестивые души предавались неутешной печали о горестной потери Наставника и Господа своего, враги Христовы, продолжая преследовать жертву своей злобы даже во гробе, неведомо душ себя самих, содействовали лишь исполнение судеб Божиих. Надлежало, чтобы для устранения всякого сомнения в истине смерти и Воскресения Христа Спасителя, те самые руки, которые убили Его, свидетельствовали и утвердили Гроб Его печатью синедриона, а целость печати оградили достаточной стражей.

Все подробности погребения Христова, без сомнения, тотчас сделались известными Каиафе и клевретам его. Сильное впечатление, произведенное смертью Распятого на народ (Лк. 23,48), участие, выказанное Божественному Страдальцу сердобольными женщинами (Мф. 27, 55-56; Мк. 15, 40-41; Лк. 23, 27), погребение Его двумя знатными членами синедриона вблизи города, в новом Гробе, в саду, — все это возбуждало в мрачных душах подозрение, не дававшее им покоя даже в великий день праздника. Господь нередко предсказывал о Своем Воскресении — ученикам ясно (Мф. 16, 21; 17, 23; 20,19), иудеям же прикровенно (Мф. 12,39-40; Ин. 2,19,21).

Враги Христовы теперь припомнили эти предсказания и, перетолковав так, как подсказывала им ожесточенная ненависть к Распятому, решились при содействии римского правителя принять самые надежные меры предосторожности. Они явились к Пилату и сказали: Господи, помянухом, яко льстец онрече еще сый жив: по триех днех востану. Повели убо утвердити гроб до третияго дне, да не како пришедше ученицы его нощию украдут Его и рекут людем: воста от мертвых, и будет последняя лесть горша первыя. Весть о Воскресении они считали несравненно опаснее, чем слова Иисуса Христа о Себе, которым, по их предположению, теперь уже не могло быть веры, ввиду совершившихся событий.

Римский правитель, признававший себя неповинным в смерти Господа, а свой приговор вынужденным настойчивостью иудеев и опасениями за общее спокойствие, и в настоящей раз, не отклоняя просьбы первосвященников и фарисеев, решился не принимать прямого участия в задуманной ими мере предосторожности. Он отвечал им: имате кустодию, идите, утвердите якоже весте. Он разумел тот отряд римского войска, который занимал замок Антония в соседстве с храмом и наблюдал за порядком и безопасностью в многочисленных притворах и пристройках святилища.

Суббота была днем покоя, в который, по закону Моисея, не позволено было выходить из места жительства и повелевалось каждому израильтянину оставаться у себя дома (Исх. 16, 29). Но позднейшими толкованиями иудейских законников это правило было несколько ослаблено и в случае нужды можно было отходить от городской черты не далее 2000 лактей. Сад Иосифа, в котором находилась погребальная пещера Господа, был в непосредственной близости Голгофы и городских стен (Ин. 19,41-42), в расстоянии, не превышавшем так называемого «предела» субботы, или того пространства, которое обыкновенно называлось субботным путем (Деян. 1,12).

Это обстоятельство дало возможность членам синедриона, без нарушения субботних обычаев, привести в исполнение свое намерение. Взяв нужное число воинов, они пошли к месту погребения Иисуса Христа, внимательно осмотрели пещеру и приложили печать к камню, закрывавшему вход. Приведенная ими стража была надежной охраной гробовой пещеры и печати, потому что они хорошо знали, что, по римским законам, римские воины за измену долгу службы и небрежность при исполнении обязанностей наказывались смертью. Воины стали у входа в пещеру на стражу.

Теперь у Христовых врагов был двойной праздник, не только общий со всеми, но и свой — особенный: невинная жертва злобы их была замучена лютой смертью, бездыханное тело Христа погребено, Гроб запечатан и огражден воинской стражей от всяких покушений учеников и последователей. Но в то время, как они услаждались в сердцах своих успехом богоубийственного дела, Всевышний в неисследимой премудрости Своей посмеевался (Пс. 2,4) суетным усилиям их заключить и запечатать самосущую Истину в тесных пределах гроба. «Ложь везде и все делает против себя и как бы невольно защищаешь истину», — замечает святитель Иоанн Златоуст, — так и враги Христовы «против воли подвизались в пользу истины: если запечатан был гроб, то не было никакого обмана»; далее — «если бы одни воины запечатали, то иудеи могли бы сказать, хотя бы то было ложно и невероятно, что воины позволили унести тело и подали ученикам повод вымыслить весть о Воскресении. Теперь, когда сами утвердили гроб, не могут сказать сего: сами пришли, сами просили, сами запечатали вместе со стражей, дабы таким образом быть обвинителями и обличителями самих себя».