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Католический лексикон - Бог. Личность. Церковь

Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Pastoral Care Counseling, Educational, Reference, Religious Studies Atheism
Справочное пособие «Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон» серии «В помощь катехизатору» содержит статьи об историческом развитии и современной жизни Католической Церкви, об истории католичества в России. Оно призвано помочь христианскому просвещению и углублению веры. Работа над ним проводилась при Московском Центре катехизации римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве (Москва 123557, ул. Малая Грузинская 27, Центр катехизации; [email protected]).
В основу справочника положена польская католическая энциклопедия для молодежи «Бог, человек, мир» под редакцией священника-иезуита Тадеуша Лёски и известного польского богослова о. Анджея Зубербера, изданная в 1989 г. католическим издательством Св. Яцека (Катовице). Издательство любезно предоставило возможность перевода и редакции энциклопедии. Справочное пособие предназначается для всех, кто интересуется учением, деятельностью и культурным наследием Католической Церкви, но прежде всего для русскоязычных католиков, живущих в России и за ее пределами. Задача пособия – показать, как воспринимается человек, человеческие сообщества и мир глазами Католической Церкви. В тематике статей преобладают антропологическое, социальное и религиозное измерения.
Концепция данного издания основывается на задачах, выполняемых катехизатором. Пособие дает ему справочный материал универсального характера, позволяющий отвечать и на теоретические, и на практические вопросы катехизируемых. Круг теоретических вопросов охватывает библейские, богословские, исторические и в определенной степени философские темы. Более практический характер имеют темы литургии и организационного устройства Церкви. Все это затрагивает нравственное поведение и активную позицию христианина в мире, а также практику молитвы и христианской аскетики. В богословских и богослужебных вопросах составители обращались к сокровищницам западного и восточного христианства. В справочнике больше внимания уделено латинскому обряду Католической Церкви, распространенному в России более широко, чем католичество византийского обряда.
Предлагаемый материал имеет пастырский и практический характер и призван помочь личной духовной жизни человека, способствовать его вхождению в общину Церкви и утверждению своей христианской позиции в мире. Определенную трудность в работе представляло выдерживание необходимого баланса между академичностью и практической направленностью подбора тем и изложения материала. Данное пособие содержит более 700 справочных статей, расположенных в алфавитном порядке. Дополнительно около 300 понятий словника отсылают к другим статьям.
В справочнике нет статей, посвященных персоналиям. В написании имен и географических названий, имеющих историческое значение, пособие ориентируется на «Католическую энциклопедию» московского Издательства францисканцев. В качестве источника библейских цитат использован синодальный перевод Библии. Стрелка в тексте отсылает к понятию (слову или словосочетанию) в словнике справочника. Ссылки на понятия Бог, Иисус Христос, Мария – Богородица Дева, Евангелие, Священное Писание, Библия, Ветхий Завет (ВЗ), Новый Завет (НЗ), Церковь, Папа Римский, христианство не даются. В конце статьи может указываться более общее понятие из словника и названия статей на сходные темы. Среди существующих в настоящее время изданий католической религиозной литературы предлагаемое справочное пособие занимает уникальное место, сочетая в себе достаточную универсальность, компактность и простоту изложения материала.

Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон

Москва, Издательство Францисканцев, 2011 - 635 с.
ISBN 978-5-89208-097-2

Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон - Содержание

От составителей
Список сокращений
  • А-Я
Иллюстрации

Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон - Протестанство, Протестантизм

Общее название учений, характерных для групп и общин, отошедших от Католической Церкви во времена →Реформации или выделившихся из них. Термин происходит от протеста на сейме в городе Шпейер в 1529 сторонников реформаторского учения Мартина Лютера (→лютеранство), выступивших против решения католического большинства отменить принятое ранее постановление о том, что каждый немецкий правитель вправе сам определять, какую →религию будут исповедовать его подданные. Наряду с Лютером, основы П. заложили жившие в Швейцарии Ульрих Цвингли и Жан Кальвин (→кальвинизм); некоторые черты, свойственные П., проявлялись и в учениях англичанина Джона Уиклифа и чеха Яна Гуса (XIV в.) (→гуситы).
Подавляющее большинство протестантов следуют ортодоксальному учению о →Троице Святой (исключение составляют приверженцы унитарианства – возникшей в годы Реформации разновидности →арианства), →Воплощении и →Искуплении. В качестве единственного источника и критерия →веры протестанты называют Библию (из которой исключены так называемые второканонические – у протестантов именуемые апокрифическими – книги ВЗ). Низкая оценка Лютером Послания апостола Иакова в НЗ в настоящее время не разделяется в П. →Священное Предание как способ передачи →Откровения Божественного ими отрицается, хотя на практике во многих протестантских общинах очень большое внимание уделяется писаниям их основоположников, которые иногда почитаются как «пророки» (например, Э. Уайт у →адвентистов). Большинство протестантских →конфессий подчеркивает поврежденность →грехом природы человека и не рассматривает праведность как черту, присущую человеку; →оправдание, необходимое для →спасения, человек, по их мнению, обретает лишь уверовав в искупительную →Жертву Христа. Добрые дела, по их мнению, важны и необходимы, однако не влияют на спасение.
Догматические разногласия в протестантской среде возникли еще при жизни основателей и многократно усилились в последующие века. Так, лютеране (как и католики) не признают кальвинистского учения о предопределении, анабаптисты и происходящие от них течения не приемлют принятого у лютеран →крещения младенцев (они считают, что креститься можно только сознательно). Различны взгляды на →Евхаристию: все протестанты отрицают ключевое для католического понимания этого →таинства учение о том, что в Евхаристии совершается Крестная Жертва Иисуса Христа (поэтому ни в одной из протестантских конфессий это таинство не совершается таким образом, чтобы католики могли признавать его действительным). При этом лютеране считают, что Тело и Кровь Христа находятся в Святых Дарах действительным образом – хотя и не так, как верят католики и православные, т. е. →хлеб и →вино, по Лютеру, не пресуществляются (→пресуществление) в Тело и Кровь, а лишь содержат таковые, по вере принимающего →Причастие; кальвинисты – что хлеб и вино лишь символизируют Тело и Кровь Христа, служа при этом «каналами» →благодати; →баптисты и родственные им группы – что символическое употребление хлеба и вина служит лишь напоминанием о событиях →Тайной вечери. П. отрицает сакраментальный характер →иерархии церковной.
Отношения между разными направлениями П. складывались часто негативным образом: так, на территориях, где лютеране стояли у власти, подвергались преследованиям анабаптисты; в Англии, где государственным вероисповеданием стало →англиканство, гонения обернулись не только против католиков, но и против протестантов-пуритан и пресвитериан. Некоторые протестантские деятели в развитии своих идей отклонялись от →ортодоксии до такой степени, что вовсе выходили за рамки христианства, так появились →мормоны и →Свидетели Иеговы. В протестантской среде в XX в. зародились идеи «демифологизации» – попытки отделить в Библии, в том числе и в НЗ, «историческое» от «мифического», приводящие в конечном итоге к отказу видеть в Иисусе Христе – Сына Божия. В то же время сильны и позиции библейского фундаментализма, для которого свойственно буквалистское отношение к Писанию не только как к Слову Божию, но и как к полному и безошибочному источнику ответов на любые вопросы.
П. в разных своих вариантах широко распространено в современном мире. Его приверженцами являются до 700 млн человек, живущих на всех континентах. В России первые протестанты появились во времена Ивана Грозного и его ближайших преемников (около 1590 они упоминаются уже в Сибири); при Петре I они играли заметную роль в государственных планах технического и общественного обновления. Среди немецких поселенцев, прибывших в Поволжье по приглашению Екатерины II, было много протестантов. Появились и русские протестанты. 1990-е стали периодом расцвета П. в России: возрождались «традиционные» протестантские конфессии, приезжали многочисленные миссионеры различных деноминаций из-за рубежа. На 1 января 2004 в стране зарегистрировано более 4500 протестантских религиозных организаций. Считается, что общее число российских протестантов – 1–2 млн человек.
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Rating 4.2 / 5
Added 24.10.2018
Author brat Andron
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